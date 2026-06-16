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As notícias com Carlos Pedro. Jornal das 6 na Rádio Observador. Dia de exames nacionais para mais de 160 mil estudantes do ensino secundário. Este ano há mudanças, não para os alunos, mas sim para os professores. Desta vez, a classificação dos exames é feita através de uma plataforma digital. São 166 mil alunos inscritos para a primeira fase de exames, 81 mil fazem hoje a prova de Português. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas, Filinto Lima, diz que está tudo pronto para o arranque desta fase.

Sim, está tudo a postos para dar início à época de exames, embora a grande alteração seja da forma de corrigir estas provas. As provas de 12° ano e 11° ano vão ser corrigidas de forma digital. É a grande mudança. Já no ano passado isso aconteceu em sede de ensaio com a prova de Filosofia e ao que parece correu muito bem. E o Ministro da Educação quer estender essa forma de corrigir as provas a todas as disciplinas. Essa vai ser a grande mudança, que é uma grande responsabilidade, neste caso concreto, para o Ministério da Educação, porque é algo que sai da alçada das escolas, dos diretores, e que passa claramente para a alçada do Ministério da Educação, embora nós pensemos que o caminho é mesmo esse, o caminho é o digital, o caminho é a correção dessas provas por este formato.

Este novo modelo de correção obriga a digitalização de grande parte das provas. As exceções são os exames de Geometria Descritiva e Desenho A. A operação vai envolver mais de 5 mil agentes da PSP e da GNR, vão garantir o transporte e a segurança de todo o processo. Filinto Lima aponta para uma operação complexa, mas aplaude a iniciativa, destaca o que diz ser coragem política por parte do ministro da Educação, Fernando Alexandre.

De facto, é um processo muito complexo. Ao contrário do processo do ano passado, que abarcou cerca de 20 mil provas de Filosofia, este ano serão digitalizadas 300 mil provas, ou seja, milhões de folhas. É uma mudança enorme, é uma mudança de paradigma também e que traz os seus riscos e, portanto, há aqui uma grande responsabilidade. Houve aqui uma grande coragem política da parte deste ministro da Educação em dar este passo gigante. Teremos que aguardar para perceber, no final destes 10 dias de prova, vão ser cerca de duas semanas de provas, se o caminho a seguir, futuro, será este.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, Filinto Lima, que ainda assim não deixa de apontar falhas na comunicação ao Ministério da Educação. A caminhar a passos largos para a estreia de Portugal neste mundial, os líderes partidários e de grupos parlamentares convidados para a estreia da seleção portuguesa não estão sujeitos à autorização do presidente da Assembleia da República, nem ao limite de ofertas até €150. Em causa estão os convites feitos pela Federação Portuguesa de Futebol. O coordenador de política da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias, explica que estes convites beneficiam de uma cláusula de exclusão.

A lei diz que para convites dirigidos a órgãos partidários, nos quais se inclui também o grupo parlamentar, a fiscalização não é feita pelo Parlamento, mas sim pela Lei de Financiamento dos Partidos Políticos, ou seja, a existir algum tipo de fiscalização, será a posteriori. Aguiar Branco explica que, sendo este convite da Federação pessoal e intransmissível e dirigido diretamente aos líderes, não é dirigido a um deputado de forma autônoma. Neste caso, Aguiar Branco só teria que se pronunciar se os convites fossem dirigidos a deputados de forma individual e não a titulares de cargos, como é o caso dos líderes partidários ou parlamentares. Assim, os convidados são todos ex-deputados, podem, ainda assim, escapar a este limite dos €150 impostos na lei e no código de conduta do Parlamento.

Miguel Viterbo Dias, no episódio desta segunda-feira dos Passos Perdidos. Em resposta ao Observador, o gabinete do presidente da Assembleia da República diz que em caso de novos convites dirigidos a deputados, a título individual, essas situações vão ser apreciadas nos termos da lei. Aí, sim, aplica-se o código de conduta da Assembleia da República. O Observador sabe que PSD, CHEGA e Iniciativa Liberal pretendem aceitar o convite. O PS está a avaliar, o PAN já recusou. Este é o tema do artigo que faz esta hora manchete no site do Observador e que é assinado pelos jornalistas Miguel Viterbo Dias e Miguel Pereira Santos. Já voltamos ao mundial daqui a pouco. Agora na atualidade internacional, Donald Trump diz que o fundo de US$ 300 milhões para o Irão não faz parte do acordo para o fim da guerra. É o que escreve o presidente norte-americano no Truth Social. Surge depois do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ter dito que desde que cumprissem a parte do acordo, os iranianos poderiam ter acesso a um fundo de reconstrução financiado pelos países do Golfo. Donald Trump escreve que o Irão concordou em nunca ter uma arma nuclear e que o suposto financiamento de US$ 300 mil milhões é uma notícia falsa. O Hamas está satisfeito com o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão. É a garantia deixada pelo movimento extremista. Em comunicado, diz o Hamas esperar que o entendimento ajude a pôr fim aos ataques israelitas contra a Faixa de Gaza. O Hamas acrescenta que a segurança e a estabilidade no Médio Oriente não vão ser alcançadas enquanto Israel continuar a guerra de genocídio, fome e deslocamento forçado do povo palestiniano, escreve o Hamas. O acordo para o fim das hostilidades entre Estados Unidos e Irão deve ser assinado na sexta-feira, na Suíça. De acordo com a versão iraniana, os Estados Unidos vão libertar US$ 12 mil milhões bloqueados em bancos estrangeiros, vão também permitir ao país vender o petróleo sem limitações. Já do lado de Washington, um alto funcionário do governo norte-americano revela que o texto do acordo do memorando de entendimento deve ser conhecido nos próximos dias. Para já, do que se sabe e para o antigo professor catedrático de História na Academia Militar, António José Telo, este é um entendimento frágil. No Gabinete de Guerra, António José Telo fala num documento que pode ser visto como uma vitória para ambos os lados, apesar das fragilidades que apresenta.

É um memorando que tem muitas fragilidades, mas o facto de ele entrar em vigor, em si, representa Uma importante vitória para os Estados Unidos e uma importante vitória para os moderados do Irão, porque o Irão está extremamente dividido. Há muitas fações lá dentro, há muitas capelas, mas há uma divisão, no essencial, entre moderados e fundamentalistas.

A análise de António José Telmo, gabinete de guerra da Rádio Observador, a olhar para este acordo entre Estados Unidos e Irão. Fechamos este jornal a falar de Mundial para dar conta dos dois jogos que terminaram já durante esta madrugada. Primeiro, a Arábia Saudita e Uruguai empataram a um golo. Os sauditas marcaram primeiro por Abdulaziz Al-Amri. Maxi Araújo, do Sporting, empatou para o Uruguai já nos últimos 10 minutos da partida. Mais tarde, o Irão estreou-se em prova também com um empate a dois gols perante a Nova Zelândia. Destaque para o gol de Mohammadi, ex-Santa Clara, marcou um dos gols do Irão. Tudo empatado, tudo com um ponto para já neste grupo G do Mundial ao cabo de uma jornada. Nesta noite de terça-feira há mais dois jogos: França-Senegal às 20h e Iraque-Noruega às 23h, dois jogos do grupo B. Portugal tem a estreia marcada para amanhã às 18h contra a República Democrática do Congo. Roberto Martínez e um jogador da equipa das Quinas fazem esta madrugada, quando faltarem 15 minutos pra 01h, a antevisão do encontro. Já a seguir voltamos a falar de futebol e em particular do brilhante empate de ontem de Cabo Verde diante da Espanha em mais uma edição do "Vamos à Bola". Hoje, novamente com Miguel Pina Andrade.