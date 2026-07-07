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As notícias com Miguel Gato.

Acabou o sonho. Portugal está fora do Mundial de Futebol depois de ter perdido frente à Espanha ontem à noite por um bola a zero. Um gol espanhol que chegou já para lá do minuto 90. Mikel Merino apontou o tento que decidiu o encontro. Foi o último jogo de Roberto Martínez enquanto selecionador nacional de Portugal, facto confirmado pelo próprio ontem em conferência de imprensa.

É certo, é o meu último jogo com a seleção de Portugal, mas tenho duas notas. Primeira, agradecer ao povo português porque foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever, toda a força, a energia que tivemos de todos os adeptos, de todo o povo português. Foi incrível, agradecer isso e levo comigo uma memória para toda a vida, memórias de ganhar a Liga das Nações, memórias de ter recordes, mas agradecer muito aos jogadores, agradecer à Federação por dar todas as condições que precisamos, agradecer à equipa técnica.

Os agradecimentos de Roberto Martínez depois de confirmar a saída da seleção nacional, despede-se do cargo de selecionador depois de três anos ao serviço de Portugal, com destaque para a conquista da Liga das Nações no ano passado. Quanto à participação nos grandes torneios de seleções, Roberto Martínez regista uma eliminação nos oitavos de final no Euro 2020 frente à Bélgica e agora esta derrota também nos oitavos do Mundial de 2026 frente à Espanha. Quanto aos resultados neste torneio, Portugal começou com um empate frente ao Congo, venceu por 5 x 0 frente ao Uzbequistão, um empate também contra a Colômbia no último jogo da fase de grupos, uma vitória frente à Croácia e agora esta derrota frente aos espanhóis. Foi este o percurso de Portugal até à eliminação no Mundial de Futebol. Roberto Martínez confirma a saída do cargo de selecionador nacional e Cristiano Ronaldo, capitão, deixa-lhe uma mensagem de agradecimento.

Foi uma pessoa que eu adorei trabalhar com ele, um grande ser humano, um grande treinador e aquilo que ele fez por Portugal foi muito grande. É de louvar aquilo que ele fez, ganhou um título por Portugal. Muitas pessoas se calhar não dão valor, mas eu dou muito valor, porque Portugal antigamente não tinha ganho nada e nos últimos anos ganhou três títulos e isso demonstra muito o bom que tens que ser pra poder ganhar um título por Portugal.

O capitão da seleção nacional falou na zona mista aos jornalistas portugueses sobre a prestação no Mundial. Cristiano Ronaldo diz que Portugal podia ter feito melhor. O capitão que deixa ainda o futuro na seleção em aberto.

Nem quero mudar a atenção daquilo que foi feito no Mundial por uma decisão pessoal. Isso eu nunca farei. O balanço que eu faço do Mundial, podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados por uma das equipas também que, no meu ver, possivelmente chegará ou na final ou perto. Acho que foi um jogo bem disputado, sinceramente, podia dar pra qualquer um. Tivemos um pouco azar sofrer ali nos últimos cinco minutos, mas como disse ontem, saio de consciência tranquila, eu dei o meu melhor, demos o nosso melhor.

Cristiano Ronaldo a dizer que sai deste mundial de consciência tranquila. O capitão da seleção portuguesa confirmou também que este foi o último mundial que fez ao serviço da seleção das Quinas. Não quis adiantar mais detalhes sobre se vai ou não continuar a representar o país. Do lado espanhol, o selecionador Luis de la Fuente diz que a Espanha venceu porque ganhou nos detalhes.

Hoje participamos numa final antecipada e a verdade é que assistimos a um grande espetáculo. Neste tipo de jogos, os detalhes resolvem. Eu acredito que, no geral, nós tivemos mais oportunidades e mais jogadas perto da baliza adversária. O guarda-redes adversário foi um dos jogadores mais destacados. Isso diz muito, mas sabemos que, no final, são estes pequenos detalhes que, com tanto equilíbrio, ditam se uma eliminatória cai para um lado ou para o outro.

A reação do selecionador espanhol Luis de la Fuente. Na zona mista falou também o primeiro-ministro, houve reação política. Luís Montenegro, que assistiu ao jogo nos Estados Unidos, em Dallas, ao jogo da seleção nacional que ditou a eliminação de Portugal. Luís Montenegro diz estar orgulhoso do percurso da seleção portuguesa e afirma também que a equipa das Quinas demonstrou que é uma das melhores do mundo.

Aquilo que eu registo com profundo sentimento de gratidão é que estes atletas também demonstraram que nós estávamos ao nível dos melhores. E estávamos, estivemos ao nível dos melhores. Acabamos por não vencer este jogo, mas isso não significa que não tenhamos feito um percurso, de facto, muito favorável e muito meritório.

As declarações de Luís Montenegro. A Espanha avança para os quartos de final do mundial. Depois de eliminar Portugal, vai encontrar a Bélgica, que esta madrugada venceu os Estados Unidos por 4 x 1. Os outros jogos já conhecidos da próxima fase são França-Marrocos, Noruega-Inglaterra e hoje Argentina-Egito e também Suíça e Colômbia lutam por um lugar nos quartos de final do Campeonato do Mundo. A seleção portuguesa dormiu ainda hoje em território norte-americano. Chega amanhã de manhã a Lisboa. O governo decidiu prolongar a situação de alerta até quinta-feira. O Ministério da Administração Interna explica que as temperaturas vão continuar elevadas nos próximos dias. Hoje, sete distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja por causa do calor, mas a tendência é para que as temperaturas continuem a baixar ao longo da semana. Neste momento, não há incêndios ativos em território nacional. No entanto, ainda são mais de 500 os operacionais que combatem as chamas, apoiados por quase 200 viaturas em Vouzela. Este incêndio que está desde domingo dominado, mas os trabalhos no terreno continuam. O governo português acredita que a Cimeira da NATO, que começa hoje na Turquia, vai servir para reafirmar a unidade da Aliança Atlântica. O Executivo destaca também que cumpriu o compromisso de aumento de investimento na defesa. É o que se pode ler em comunicado. O gabinete do primeiro-ministro afirma que esta cimeira representa um momento muito importante para Portugal a vários níveis. Considera também que simboliza um momento de reafirmação da unidade da Aliança e da centralidade do Atlântico, tal como Portugal sempre defendeu. O governo português destaca também que o reforço do investimento do PIB em defesa não compromete a estabilidade das contas públicas. A Cimeira da NATO surge numa altura de tensão entre a Europa e os Estados Unidos, com a administração de Donald Trump a recuar no investimento e também a retirar tropas. A cimeira vai servir precisamente para discutir o investimento dos aliados, também a guerra na Ucrânia. Portugal vai estar representado em Ankara pelo primeiro-ministro Luís Montenegro e também pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Paulo Rangel e Nuno Melo. Donald Trump e Volodymyr Zelensky vão também estar na Turquia e é esperado um encontro à margem desta cimeira da NATO. Na Venezuela, subiu para 3535 o número de vítimas mortais na sequência dos sismos que abalaram o país. É o que indica uma atualização feita pelo governo venezuelano na passada noite. Quanto ao número de feridos, continua acima de 16 mil. Há ainda mais de 17 mil desalojados e quase 900 edifícios que foram danificados ou destruídos depois dos dois sismos. Entre os mortos, há pelo menos 96 portugueses e lusodescendentes, entre os quais também há 60 desaparecidos.