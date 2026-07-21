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Seis horas. As notícias com Carlos Pedro.

Bom dia, Jornal da Estação na Rádio Observador. Arranca hoje a segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário do nono ano. O PSD defende o ministro da Educação. Hugo Soares diz que Fernando Alexandre esteve sempre ao leme dos acontecimentos. São palavras do secretário-geral do PSD. Hugo Soares reconhece a existência de centenas de problemas na correção dos exames, mas sublinha que o ministro não perdeu qualidade por causa disso.

Alguém acha que o ministro da Educação, em particular, queria que este processo tivesse tido as dificuldades que teve? Não, ninguém acha. O ministro não perdeu qualidade por causa disso. E a prova de que não perdeu qualidade é que não deixou de estar ao leme dos acontecimentos, procurando mitigar, resolver os transtornos que nós sabemos que foram causados às famílias.

Quando questionado sobre se o ministro da Educação tem condições para continuar no cargo, Hugo Soares sublinha que o papel de um ministro é corrigir problemas e fazer mudanças. PS e Chega concordam que a reapreciação das provas deve ser gratuita, já quanto à existência de uma época especial, estes partidos dizem que é sinal de que o governo falhou. O PSD, por outro lado, acredita que este método garante que nenhum aluno vai ser prejudicado. Ontem, no Explicador da Rádio Observador, os três partidos estiveram em debate para fazer o rescaldo das declarações do Fernando Alexandre. Maria José Aguiar, do Chega, insiste na proposta, já feita por André Ventura, de que a reapreciação das provas deve ser gratuita.

Era muito importante que o ministro desse um sinal a estes jovens, a estas famílias, em prol da dita transparência que o ministro, ainda hoje, durante a conferência de imprensa que deu, foi claro ao falar tantas vezes em transparência. Que desse esse sinal isentando os alunos de pagar a reapreciação e poderem pedir a reapreciação sem ter que poder pagar em nome dessa dita transparência.

A deputada do Chega, Maria José Aguiar. Já pelo Partido Socialista, esteve neste Explicador a deputada Aida Carvalho, que concorda com a gratuidade da reapreciação dos exames e acrescenta que Fernando Alexandre continua em negação perante o problema.

Continua em negação. Nós também temos lapsos às 17h, que ainda existem problemas nas classificações. O senhor ministro deu nota, de fato, que o seu cargo não está em risco e, portanto, cumpriu a sua missão. Parece-nos que ele não cumpriu a sua missão. A sua missão ainda está em curso, não concluiu com sucesso, terá um longo caminho para esclarecer.

Aida Carvalho diz que as escolas estão a viver um momento de instabilidade. O PSD defende o Ministério da Educação. Pedro Alves considera que a época especial permite que nenhum aluno saia prejudicado no acesso ao ensino superior.

Não é o reconhecimento de que as coisas não correram bem, mas, pelo contrário, é o reconhecimento de que ninguém será prejudicado. Foi esse o ponto de partida para um processo de mudança e transformação que é importante para o sistema educativo, que é fundamental para o processo de avaliação externa e que é também uma ferramenta que hoje percebemos de grande transparência e que permite aferir efetivamente aquilo que é o processo de classificação.

Pedro Alves do PSD, Aida Carvalho do PS e Maria José Aguiar do Chega no Explicador de ontem da Rádio Observador e também o PCP defende que os estudantes possam pedir gratuitamente a reapreciação das notas dos exames nacionais. A líder parlamentar Paula Santos diz que os problemas continuam por resolver.

Os problemas estão longe de estarem resolvidos, essa é que é a verdade. Hoje, durante o dia, foram inúmeras as situações em que vimos estudantes que não têm a nota, estudantes que viram as suas notas alteradas, estudantes que ao consultarem os seus exames não correspondia àquilo que tinha sido o exame que realizou. E isto demonstra, de fato, que não há fiabilidade neste procedimento.

A líder da bancada comunista, em declarações aos jornalistas na sede nacional do PCP, defendeu também que o governo deveria avançar com a isenção do pagamento da taxa de €25 para os estudantes que pretendam pedir a reapreciação das provas. Entretanto, como dizíamos, hoje arranca a segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário, com muitas dúvidas em torno das notas obtidas na primeira prova, devido às falhas na classificação digital. Arranca também hoje a segunda fase das provas finais do nono ano com Português, às 09h30 da manhã. Ontem, o ministro da Educação anunciou uma época especial de exames para os alunos que se sintam prejudicados a realizar em setembro. Entretanto, Fernando Alexandre é ouvido esta manhã no Parlamento. E o presidente da República começa hoje uma visita de Estado de três dias a Cabo Verde. António José Seguro aterra esta tarde na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, terá como primeiro ato oficial a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral. Segue-se um encontro com o homólogo cabo-verdiano, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, no Palácio Presidencial, após o qual haverá uma conferência de imprensa conjunta. A visita vai integrar também deslocações ao Tarrafal e à Cidade Velha, Patrimônio Mundial da Humanidade. Os Estados Unidos concluíram uma nova ronda de ataques contra o Irão. Foi a décima noite consecutiva de ofensivas entre os dois países. A informação foi avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos, que em comunicado avança que foram atacados centros de comando militares, capacidades marítimas, bases de lançamento de mísseis e drones e sistemas de defesa aérea. E os norte-americanos explicam que os ataques têm como objetivo degradar ainda mais as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar o transporte comercial no Estreito de Hormuz. Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão diz ter destruído alvos militares norte-americanos no Kuwait e também um sistema de defesa aérea e um radar dos Estados Unidos no Bahrain. Dão conta ainda de uma explosão em dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Hormuz. O Canadá está disposto a aprofundar as discussões sobre as relações comerciais com os Estados Unidos, em causa as declarações de Donald Trump ontem, em que anunciou tarifas de 50% sobre a maioria dos bens importados do Canadá. O presidente norte-americano alega que o Canadá discriminou injustamente produtos exportados pelos Estados Unidos, como automóveis, bebidas alcoólicas e laticínios. Agora, o primeiro-ministro canadiano diz que estas tarifas violam diretamente o acordo entre Canadá, Estados Unidos e México e acrescenta que já tinham apresentado propostas para resolver as questões comerciais com os norte-americanos. Mostrou-se também disponível para intensificar as discussões com os Estados Unidos. Vamos fechar este jornal das 18h a olhar para o futebol e com o resultado de ontem do Sporting. Os Leões venceram o Estrasburgo por 7 x 0, num jogo de preparação no Estádio do Algarve. Sete gols, quatro deles de reforços para a equipa de Alvalade. Doumbia, Altimira, Andersen e Salazar foram os reforços que marcaram ontem. O jogo decorreu no Estádio do Algarve, frente aos franceses do Estrasburgo, o oitavo classificado da última Liga Francesa e agora treinado pelo português Hugo Oliveira. Na análise a esta partida, João Castro, adepto do Sporting, considera que os reforços entraram muito bem, mas destaca especialmente a performance de Doumbia.

Eu gostei de todos, obviamente, mas Doumbia destacou-se quanto a mim. Em relação aos demais, um pouquinho mais do que os restantes. Gosto muito do Silas, tinha dito na rádio que ia ser, se calhar, a surpresa da época em termos de reforços, porque veio claramente para uma posição mais secundária ou de rotação, mas está a assumir. Mas tanto o Altimira, que fez um belo jogo, e depois a entrada de Salazar também em grande, conquistando logo um penalti e marcando um gol. Falta ver um pouquinho mais do Derry, mas de resto, a verdade é que os reforços entraram todos bem.

Análise do adepto do Sporting, João Castro. A formação leonina volta agora a jogar no sábado frente ao Monaco, no Troféu Cinco Violinos, já no Estádio José Alvalade, a partir das 19h30. Foi o ponto final neste jornal das 18h. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 18h30. Até já.