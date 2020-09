Já são dois os bebés infetados com covid-19 resultantes do surto no lar em Ourique. Ao todo, há 43 infetados

Nesta edição, falamos dos surtos de covid-19 em lares de idosos. Já são dois os bebés infetados com covid-19 resultantes do surto no lar em Ourique. Ao todo, há 43 infetados