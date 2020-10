"Responsável sou eu", admite Sérgio Conceição na derrota dos dragões

O FCP perdeu com o Paços de Ferreira por 3-2. Sérgio Conceição acabou expulso e admitiu: "responsável sou eu". E ainda, Motociclismo questiona a coerência do Governo se cancelar a MotoGP no Algarve.