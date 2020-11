Sporting vence o Vitória SC por 4-0, em Guimarães, e reforça a liderança do campeonato

Sporting vence o Vitória SC por 4-0 com um "bis" de Pedro Gonçalves e reforça a liderança do campeonato. São mais 4 pontos que o Benfica que recebe hoje o Sporting de Braga, no Estádio da Luz.