Jogos de Tóquio. Protesto do COP aceite. Marta Pen confirmada nas meias-finais dos 1500 metros

Atleta do Benfica tinha sido eliminada, depois de chocar com atleta de Marrocos. Protesto de Portugal foi aceite pelo Comité Olímpico Internacional. E ainda, Pimenta segue em frente no K1 1000.