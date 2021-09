Depois de ver FC Porto goleado, Sérgio Conceição deixa no ar: "Há que falar com o presidente para ver o futuro"

Depois de ver FC Porto goleado, Sérgio Conceição deixa no ar: "Há que falar com o presidente para ver o futuro" . Amorim fala em dores de crescimento do Sporting que soma a 2ª derrota.