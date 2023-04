PSP segue com atenção ameaças nas redes sociais de ataques em escolas na área de Lisboa. Em direto, o presidente do Observatório de Segurança Interna. 50 anos do PS, António Costa alerta para perigos do populismo. E ainda, o que se segue depois do veto de Marcelo à lei da eutanásia.

