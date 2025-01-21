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As notícias das 19h, na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. Donald Trump assinou esta madrugada dezenas de ordens executivas. O novo presidente dos Estados Unidos reverteu muitas das medidas aplicadas pela administração Biden. Em áreas como a imigração, a economia, o clima ou as políticas de diversidade, Donald Trump prometeu revogar quase 80 ações que considera serem radicais. Sendo que, Miguel Gato, a primeira ordem executiva que assinou assim que ontem entrou na Casa Branca, foi relacionada com o ataque ao Capitólio.

Foi um dos primeiros documentos assinados por Donald Trump, assim que pôs os pés na Casa Branca. O novo presidente dos Estados Unidos perdoou mais de 1500 pessoas que foram condenadas pela invasão ao Capitólio do dia 06 de janeiro de 2021. Ainda no desfile de inauguração, e como pudemos escutar neste som, Trump tinha classificado os suspeitos por insurreição como reféns.

E há também novidades na imigração, Miguel.

Sim, Trump anunciou que vai propor a emergência nacional na fronteira com o México, suspendeu o programa de admissão de refugiados nos Estados Unidos e talvez a medida mais polêmica de todas, assinou um decreto que retira a cidadania a filhos de imigrantes ilegais que nasçam em território norte-americano. Este que é um direito que está consagrado na 14ª Emenda da Constituição do país. No clima, não é nova a opinião que o Trump tem sobre as políticas nesta área. O presidente dos Estados Unidos assinou a retirada do Acordo de Paris, tal como tinha feito no primeiro mandato, isto porque considera injusto. Trump justifica, considera que se a China pode poluir sem limites e os Estados Unidos têm limitações, mais vale sair do acordo.

Mas não ficou apenas pelo clima. Os Estados Unidos estão agora mais isolados também em outras áreas.

O novo presidente norte-americano decidiu retirar o país também da Organização Mundial da Saúde. Já na economia, Trump pretende atacar a inflação e descer os preços, inclusivamente no setor da energia. Ontem aprovou novas tarifas comerciais para o Canadá e o México, que entram em vigor a partir do dia 1 de fevereiro. Uma ordem executiva que prevê estas tarifas ao nível de 25%. E no que toca a políticas sociais, o republicano decidiu terminar com os programas de diversidade no governo federal e, a partir de hoje, o executivo dos Estados Unidos apenas reconhece a existência de dois gêneros ou dois sexos, o masculino e o feminino.

Miguel Gato, e os decretos assinados por Donald Trump no primeiro dia do segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Também no desfile de inauguração ontem à noite, o chefe de Estado norte-americano lembrou os reféns da guerra no Médio Oriente. Diz que o conflito nunca deveria ter acontecido. Entretanto-

Há reféns que regressaram. Estão conosco hoje. Bem-vindas, bem-vindas a casa. Não é uma boa situação. As três jovens senhoras chegaram a casa ontem. Estão mais pessoas a chegar a casa. Estão a chegar a casa. Isto não devia ter acontecido. Os três anos foram ridículos, nunca deviam ter acontecido.

Donald Trump, sobre o conflito no Médio Oriente, diz que Gaza tem de ser reconstruída. Já sobre a guerra na Ucrânia e questionado sobre se também se irá encontrar com Volodymyr Zelensky, responde que o presidente ucraniano quer fazer um acordo, mas quanto a Putin, não sabe, vai ter ainda de descobrir. Nas reações, Marcelo Rebelo de Sousa pede ao mundo para não se resignar perante Donald Trump e lutar pela paz. Pela paz, também pela ação climática, pelo diálogo e o multilateralismo, são os apelos do Presidente da República, horas depois de Donald Trump tomar posse.

Toda a paz e a paz toda. Por muito que o realismo deste mesmo dia nos sopra ao ouvido dizendo que esta não é a hora de toda a paz e da paz toda. Que hoje é a hora do egoísmo, do egocentrismo, do sucesso daqueles que pensam, querem e fazem tudo menos construir a verdadeira paz. Há horas assim, em que a regra parece não ir no sentido da paz verdadeira, da verdadeira paz, mas da paz que faz de conta. Há horas assim, mas não nos deixemos sucumbir por elas.

É o apelo de Marcelo Rebelo de Sousa à comunidade internacional. As declarações foram feitas numa cerimônia com o corpo diplomático no Palácio da Ajuda. O Grupo Vita, criado pela Igreja Católica pra acompanhar as situações de abuso sexual, apresenta hoje o terceiro relatório de atividades. A coordenadora do grupo já avançou com o número de novas denúncias. Cento e dezoito. O número foi revelado por Ruta Gulhas no último domingo, numa entrevista à Rádio Renascença. Além das denúncias apresentadas, foram também feitos 61 pedidos de reparação financeira. Em abril do ano passado, a Conferência Episcopal Portuguesa criou um fundo para indenizar as vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica. Os pedidos vão poder ser apresentados até o fim do próximo mês de março. A partir daí, uma comissão de avaliação vai determinar os montantes a atribuir às vítimas. Os bispos preveem que o processo esteja concluído até o final deste ano. E na saúde, o Hospital de Vila Franca de Xira não está a receber doentes em maca, no serviço de urgência, até às 9h. Em causa estão os constrangimentos no serviço de urgência geral. Foi uma informação enviada ontem ao fim da tarde pelo hospital aos subcomandes regionais e bombeiros da área de influência do hospital. A medida vai durar até às 9h de hoje. Os doentes transportados em maca estão a ser desviados para as urgências de outros hospitais da região. A Proteção Civil elevou para cinco os distritos sob aviso laranja devido ao mau tempo São eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Beja e Faro. A medida foi tomada devido à passagem de uma depressão pelo continente. Estão previstas chuvas fortes, trovoadas e ainda a possibilidade de granizo. O adjunto de operações nacionais da Proteção Civil, Carlos Mata, deixa uma série de avisos e de recomendações para as próximas horas.

De acordo com informações do IPMA, prevê-se para os próximos dias um agravamento do estado do tempo, devido aos efeitos da depressão Garoe. Temos uma precipitação que poderá, por vezes, ser bastante forte e acompanhada de trovoada e ocasionalmente de granizo. Elevámos o estado de alerta especial para nível laranja nas regiões afetadas, que serão no norte do país, nomeadamente nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e também Beja e Faro. Emitimos também, há pouco tempo, um SMS preventivo, aqueles SMS que as pessoas recebem em casa com algumas indicações de alguns cuidados.

São as declarações do adjunto de operações nacionais da Proteção Civil, Carlos Mata, que alerta para possíveis cheias nos próximos dias. A Proteção Civil pede precaução nas estradas devido à chuva e ao vento. Aconselha também a população a evitar zonas costeiras por causa da agitação marítima. No desporto, o Benfica recebe mais logo o Barcelona na Liga dos Campeões. Bruno Lage espera uma equipa determinada em vencer. A duas jornadas do final desta fase da liga, Bruno Lage faz as contas à possibilidade de qualificação direta. O treinador do Benfica acredita que a equipa tem capacidade para atingir esse objetivo.

O nosso objetivo tem que ser, primeiro, olhar para o jogo e tentar vencer o jogo. E foi dessa maneira que nós nos preparámos. O segundo é olhar para os pontos. Por isso, nós sabemos, há um estudo que nos diz que eventualmente 15 pontos pode chegar para o apuramento direto. Nós ainda estamos com a possibilidade de conquistar esses 15 pontos, mas o que temos de fazer é o foco do jogo de amanhã. Jogarmos bem, criarmos as nossas oportunidades de gol, vencer o jogo.

Bruno Lage, na antevisão deste Benfica-Barcelona. O jogo começa às 20h. E tem claro relato e análise aqui em direto na Rádio Observador, numa emissão especial de desporto. São agora 07h08, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira? O presidente da Assembleia da República alerta que a democracia não pode ser deixada em piloto automático ou à iniciativa dos extremos. Num discurso esta noite, num evento promovido pelo Rotary Club, José Pedro Aguiar-Branco recusa também a ideia de uma crise de participação cívica em Portugal. Considera mesmo que a abstenção vai baixar nas próximas eleições autárquicas. O Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje pela primeira vez este ano. O partido vai fazer uma análise da atual situação política, com destaque para as eleições autárquicas. A reunião começa às 21h, no Centro de Congressos de Lisboa. O governador do Banco de Portugal é hoje ouvido no Parlamento sobre a política de recursos humanos do Banco Central, nomeadamente as remunerações dos consultores. A audição de Mário Centeno foi pedida pelo Chega, começa às 11h. O requerimento foi aprovado por unanimidade. No Médio Oriente, nas últimas horas, entraram mais de 900 caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. É o que dá conta a ONU. Este foi o segundo dia do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. De recordar que o acordo prevê a entrada de 600 caminhões de ajuda humanitária todos os dias durante seis semanas. E é um caso que continua em aberto após mais de 30 anos. Já está disponível o último episódio de "A Caça ao Estripador de Lisboa". É o mais recente podcast plus do Observador e tem contado, nas últimas semanas, toda a história da investigação ao assassino em série que aterrorizou o país, isto no início dos anos 90. Foram investigados vários suspeitos. Em 2011, chegou mesmo a ser noticiado que o assassino tinha sido encontrado e tudo teve origem num programa de televisão.

"Sei quem é o Estripador de Lisboa e ele é da minha família". Foi com esta revelação bombástica que o filho mais novo de José Guedes tentou entrar na segunda edição do reality show da TVI, "Casa dos Segredos". Pedro Joel tem 21 anos e é o único dos três irmãos ainda a morar com os pais, no bairro da Biquinha, em Matosinhos. Chega a ser contactado uma ou duas vezes pela produção. Conta que a conversa dura há anos na família. O pai diz que é o Estripador de Lisboa. Os filhos metem-se com ele em almoços e jantares e a dúvida mantém-se. No final, Pedro Joel acaba por não ser escolhido para participar no programa, que arranca a meio de setembro de 2011. O problema é que o segredo já não vai poder continuar guardado.

É só um dos problemas. É um excerto do sexto, o último episódio de "A Caça ao Estripador de Lisboa". É uma série narrada pela atriz Inês Castelo Branco, com banda sonora original de Mário Laginha. Pode ouvir todos os episódios, são seis, desta série no site do Observador e nas plataformas de podcast.