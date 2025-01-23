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As notícias das 19h com Carla Jorge Carvalho. André Ventura vai reunir-se hoje com Miguel Arruda por causa da polêmica em torno do alegado furto de malas no aeroporto. Fontes do Chega dizem ao Observador que o deputado não aparenta ter dificuldades financeiras.

O caso em torno de Miguel Arruda foi conhecido esta semana e levou já André Ventura a anunciar que iria defender o levantamento da imunidade parlamentar do deputado. O presidente do Chega avisou em Washington, quando foi assistir à tomada de posse de Donald Trump, que caso não existisse uma explicação suficiente, o mandato de Miguel Arruda como deputado não teria condições para continuar a ser exercido. O deputado tem mantido o silêncio. Entre os políticos que o conhecem, é praticamente consensual, Miguel Gato, o deputado não tem problemas financeiros.

E que dificilmente será essa a motivação principal dos alegados furtos de malas no aeroporto. Esta é uma versão apresentada por políticos que conhecem o deputado desde os tempos em que estava nos Açores e também acompanhada por fontes do grupo parlamentar do Chega. Há conhecimentos, nos dois lados, de que Miguel Arruda terá recebido heranças que, a somar ao atual salário de deputado, lhe permitem viver sem qualquer tipo de dificuldades. Apesar disto, a declaração única de rendimentos do deputado, citada pela revista Sábado, dá conta de que Miguel Arruda tem créditos em vários bancos no valor de aproximadamente €50 mil.

E Miguel, dentro do grupo parlamentar do Chega, nada fazia prever uma situação destas, mas há relatos de comportamentos estranhos de Miguel Arruda no Parlamento.

Que terá sido visto por várias vezes a passar pelos corredores da Assembleia da República com malas de viagem de grande porte, a somar aos trolleys que foram avistados também no gabinete do deputado. Fonte do Chega diz ao Observador que Miguel Arruda costuma andar com malas, umas maiores e outras mais pequenas, e noutros grupos parlamentares diz-se também que é recorrente ouvir o barulho das malas pesadas a subirem pela escada do Parlamento acima. Quando o deputado é questionado dentro do partido sobre o que tem dentro destas malas, Miguel Arruda apresenta um ar tímido e envergonhado e numa das vezes terá respondido que dentro da mala tinha dois garrafões com chá para beber durante o dia.

Importa também, Miguel, dar conta do perfil deste deputado.

Miguel Arruda tem um currículo acadêmico preenchido, uma licenciatura, dois mestrados e ainda duas pós-graduações, todas nas áreas da saúde e da ciência. Na vida política, o agora deputado esteve na JS e também no PS, mas acabou por se desvincular do partido por considerar o PS uma máfia. Acabou por ingressar no Chega e hoje em dia é descrito como um fanático por André Ventura. Miguel Arruda demonstra simpatia pelo Estado Novo, cita Salazar na sua conta na rede social X e defende também figuras como Mário Machado, ativista de extrema-direita do grupo nacionalista 1143.

Miguel Gato, e o caso do alegado furto de malas a envolver o deputado do Chega. André Ventura vai reunir-se hoje com Miguel Arruda. Em discussão deverá estar a continuidade do mandato no Parlamento. A defesa de Miguel Arruda nega que o deputado tenha confessado o crime, como noticiaram vários órgãos de comunicação social.

O artigo sobre o caso Miguel Arruda faz esta hora manchete no site do Observador. Olhamos agora para as presidenciais. António José Seguro criou uma associação cívica com o objetivo de reforçar a participação democrática, mas que está a ser vista como uma rampa de lançamento para a candidatura.

Chama-se Up Portugal. O jornal Público explica que a ideia é jogar com a palavra inglesa up e remete para outros movimentos que no passado apoiaram candidaturas presidenciais. O Público conta que a nova associação foi formalizada ontem. A ata de constituição revela que o objetivo é contribuir para o reforço da participação dos cidadãos e para a promoção de uma sociedade livre, justa, plural, humanista, progressista, coesa, solidária, desenvolvida e ecologicamente sustentável. António José Seguro assume que está a ponderar uma candidatura a Belém e esta noite volta ao espaço de comentário semanal que tem na CNN.

Já Enrico Gouveia e Melo cancelou a presença num jantar-tertúlia em Alcochete, marcado para amanhã. O almirante não gostou que o encontro se tivesse transformado num evento com dezenas de pessoas e com cobrança de bilhete.

O jantar terá sido inicialmente organizado para um pequeno grupo de pessoas, onde Gouveia e Melo iria falar sobre o vírus antidemocrático, era esse o tema da intervenção, mas o Correio da Manhã conta que já havia mais de 100 inscritos e que estava a ser pedido o pagamento de uma entrada. O almirante não gostou disso, nem gostou que estivesse assegurada uma reportagem da RTP. O jantar vai realizar-se, mas sem o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, que afirmou ao jornal que o seu nome não é para andar a vender bilhetes.

Já os apoiantes de Paulo Portas ainda acreditam no avanço do antigo líder centrista.

Dizem que ainda existe a possibilidade que daqui a uns meses Portas possa aparecer como uma via alternativa para a direita, caso os primeiros candidatos desiludam. Neste círculo, tem-se insistido que as eleições presidenciais não são partidárias, dependem muito mais do carisma da figura do que do peso do partido que está por trás. Neste momento, também Paulo Portas está em ponderação.

O presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique alerta que o consumo e tráfico de droga na Avenida de Ceuta estão fora de controle e avisa que podemos estar perante um novo Casal Ventoso. A PSP garante que está a dar uma atenção especial a esta zona de Lisboa.

A PSP afirma que as operações no terreno têm tido efeitos positivos. Cento e quarenta e cinco pessoas foram detidas em 2024 por suspeitas de tráfico e posse de droga. Mas quem passa a pé ou de carro na zona da Avenida de Ceuta, basta olhar para o lado para ver autênticos acampamentos improvisados à beira da estrada. E também é comum observar o consumo e o tráfico a céu aberto no bairro da Quinta do Loureiro. O problema é antigo e os autarcas de Campo de Ourique e Alcântara alertam que se tem vindo a agravar.

E tal levou a Câmara de Lisboa a tomar uma série de medidas para tentar combater o tráfico e o consumo.

Faz agora um ano que a autarquia instalou grades à volta dos viadutos pedonais para evitar a concentração de toxicodependentes, removeu veículos abandonados da rua, que eram utilizados para o consumo, e reforçou a limpeza e iluminação. Na rubrica Onde Para o Caso desta semana, tentamos perceber que impacto teve esta intervenção. A reportagem é do jornalista Rui Casanova.

Este sítio que está fechado era onde existia, mesmo aqui por baixo. Como é mais abrigado, eles consumiam muito aí, então fecharam isto para tentar diminuir um bocadinho o consumo aqui na avenida.

Estamos no centro da Avenida de Ceuta e, aos poucos, o balde de resíduos médicos que Carolina Pedroso e Madalena Silva carregam vai ficando cheio de seringas. Quantas seringas, mais ou menos, é que é normal apanhar por dia?

Por dia, quer dizer, em uma hora, uma hora apanhando às calmas, normalmente entre 200 a 300.

Trabalho na Associação Ares do Pinhal, um centro que fica no bairro da Quinta do Loureiro e que dá apoio a toxicodependentes, como José.

Neste momento terminei dar a heroína. Só posso dar heroína. Ainda consumo drogas. Comecei no início, com 16 anos.

Ou Ricardo.

Estou nisto desde os 18 anos, tenho 55. Comecei a usar há muito tempo, gasto muito dinheiro.

Gasta quanto dinheiro?

150 euros por dia.

Conhecem bem a realidade da Avenida de Ceuta, com tráfico e consumo a céu aberto. Tal levou a uma intervenção da Câmara de Lisboa no terreno, há um ano. Roberta Reis, coordenadora da Associação Ares do Pinhal, lamenta que, no entanto, não teve o efeito esperado.

A nível visual, vemos menos pessoas. Mas a verdade é que as equipas não conseguem chegar até às pessoas.

Ou seja, apenas se mudou o problema de sítio.

Mudou o problema de lugar, exatamente.

O mesmo diz o presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, Hugo Vieira da Silva, do PS. Alerta que, se nada for feito, estaremos perante um novo Casal Ventoso.

Acho que se não atuarmos agora, muito rapidamente vamos voltar a uma situação dessa.

À Rádio Observador, a Câmara de Lisboa admite preocupação e revela que pode adotar mais medidas no futuro. A PSP também afirma que está a dar uma atenção especial a esta zona e garante que as operações que tem feito no terreno têm tido efeitos positivos no combate ao tráfico, com mais de uma centena de detidos só em 2024.

Um trabalho do jornalista Rui Casanova, um excerto do episódio de onde para o caso desta semana. O tema é o consumo e o tráfico de droga na zona da Avenida de Ceuta, em Lisboa, e o impacto das medidas da Câmara de Carlos Moedas no terreno.

Onde Para o Caso é o programa de investigação da Rádio Observador, vai para o ar mais logo depois do jornal das 17h, na tarde política. A ministra da Justiça afasta um aumento de penas para a corrupção e afirma que Portugal não é um país de corruptos.

Rita Alarcão João diz, repete que o combate à corrupção é uma prioridade, sim, mas contraria a ideia de que Portugal está assolado por este crime. Por isso, em entrevista à RTP, afasta a possibilidade de agravar as penas para corrupção.

O fenómeno da corrupção tem o problema da perceção, desde logo, que eu julgo que a perceção é superior aos fenómenos corruptivos efetivamente existentes, mas a perceção da corrupção, ela própria, instiga ou pelo menos facilita fenómenos corruptivos. Por quê? O discurso de "são todos iguais, todos fazem isto, por que eu não hei de fazer?". Essa perceção da corrupção é algo que também deve ser encarada de uma forma séria. Não julgo que Portugal seja um país profundamente corrupto ou sujeito a grandes actos corruptivos.

Não acha que é um país de corruptos.

Não, não acho.

Nesta entrevista, a ministra da Justiça falou também da fuga dos cinco reclusos de Vale de Judeus. Questionada sobre o retrato das cadeias de todo o país, a ministra fala em falta de financiamento.

Na primeira entrevista como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump volta a defender os indultos concedidos aos manifestantes da invasão ao Capitólio.

No primeiro dia na Casa Branca, Trump concedeu perdões a 1500 pessoas envolvidas no ataque de 6 de janeiro de 2021. Em entrevista à Fox News, o presidente dos Estados Unidos fala em incidentes de pequena dimensão para justificar os perdões. Já quanto aos indultos concedidos durante a administração de Joe Biden, aí Donald Trump tem uma opinião diferente.

A mim deram uma opção, perguntaram-me se queria perdoar toda a gente, incluindo eu mesmo. Eu disse que não ia perdoar ninguém. Não fizemos nada de mal e tivemos pessoas que sofreram. São patriotas incríveis que sofreram muito. E bem pior que isso, perderam as suas fortunas que tiveram de gastar em advogados. Este tipo andou a dar perdões a toda a gente.

Nesta entrevista, Donald Trump repete também que se fosse presidente, as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia não teriam acontecido.

O meu regresso deu muito trabalho. Como sabem, eu senti que durante o tempo que não estive aqui, muito trabalho podia ter sido feito. Se eu tivesse cá estado, não teríamos tido a inflação, nem o desastre no Afeganistão. Não teríamos tido o 7 de outubro, em que tantas pessoas morreram, e a guerra na Ucrânia não estaria a acontecer.

Donald Trump na primeira entrevista desde que voltou a ser presidente dos Estados Unidos. Entretanto, o novo chefe da Casa Branca volta a ameaçar Vladimir Putin com taxas, tarifas e sanções econômicas se não for alcançado em breve um acordo com a Ucrânia para acabar com a guerra, sendo que Trump regressa hoje aos grandes eventos internacionais. Na qualidade de governante, vai participar no Fórum Econômico Mundial de Davos, por videoconferência.

São agora 7h11, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de quinta-feira?

A Proteção Civil regista, desde o início da semana, 713 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações, sendo que a região da Grande Lisboa é a mais afetada. Uma mulher ficou ferida com gravidade depois da queda de uma árvore no Barreiro. Em Santa Maria da Feira, duas pessoas foram resgatadas de uma viatura submersa e uma mulher foi retirada de casa, que estava inundada, e transportada para o hospital numa situação que resultou em dois desalojados. São dados da Proteção Civil avançados à Agência Lusa. A alimentação voltou a ficar mais cara. O preço do cabaz alimentar subiu quase €2 na última semana. Custa agora €241. São dados da DECO Proteste. O cabaz, composto por 63 produtos considerados essenciais, inclui carne, congelados, fruta e legumes, laticínios, mercearia e peixe. A DECO Proteste destaca que face ao mesmo período do ano passado, o preço subiu €6. A administração Trump exige que Israel abandone o sul do Líbano até domingo. A informação está a ser avançada pelas Forças de Defesa Israelitas. A total retirada do Líbano foi um dos termos do acordo do cessar-fogo com o Hezbollah. Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga tentam hoje somar pontos importantes na luta pelo apuramento para a fase a eliminar da Liga Europa. Os Dragões recebem o Olympiacos. Já o Braga vai à Bélgica jogar com o Saint-Gilloise. Ontem o Sporting perdeu por 2x1 frente ao Leipzig, na Alemanha, para a Liga dos Campeões. E agora imaginem o que é passar pelo lixo e encontrar um tesouro. Foi o que aconteceu na Grécia.

É estar atento ao lixo.

Era uma coisa discreta, era uma estátua de mármore que afinal tinha mais de dois anos. Foi encontrada por um homem abandonada dentro de um saco de lixo, portanto não deveria ser muito grande, ali nos arredores de Salónica. Ele viu a estátua por acaso, dentro do lixo, e resolveu entregar a peça às autoridades.

E o que é que lhe disseram?

Disseram que a estátua deve estar ali no período entre 320 e 30 anos antes de Cristo, mas isto para nós é espantoso.

As autoridades eram muito informais.

Eram muito informais.

Olharam e disseram: "Isto tem uns aninhos".

"Isto tem uns aninhos". Mas isto para nós pode ser espantoso, na Grécia a história é tão rica que não é assim tão anormal descobertas acidentais de artefatos arqueológicos. Normalmente, quando se constroem edifícios ou obras públicas, aparecem tesouros. É isso mesmo.