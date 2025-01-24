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As notícias na Rádio Observador, uma edição do jornalista Luís Soares. Pedro Nuno Santos admite que o PS não fez tudo bem no que toca à imigração. O secretário-geral do PS anuncia que vai propor uma solução legislativa para regularizar estrangeiros a trabalhar em Portugal.

Pedro Nuno Santos reconhece os efeitos negativos da legislação de portas abertas que vinha do anterior governo de António Costa. Em entrevista ao Expresso, defende uma imigração regulada e humanista e rejeita voltar ao regime da manifestação de interesse.

Nós não fizemos tudo bem nos últimos anos no que diz respeito a isso.

Nós não fizemos, é o PS não fez.

Exatamente. A manifestação de interesse compreende-se num determinado quadro em que havia uma procura do mercado de trabalho muito intensa, uma necessidade premente de trabalhadores e uma resposta insuficiente por parte da nossa rede consular.

E acha que esse tempo já passou, ou seja, que essa grande necessidade já não existe.

Esse instrumento tinha também efeitos negativos, porque, na realidade, não podemos ignorar que tinha um efeito chamada.

Pedro Nuno Santos, em entrevista ao Expresso, admite que o país não estava preparado para uma entrada intensa de trabalhadores estrangeiros. O secretário-geral do PS propõe, assim, uma regularização de imigrantes que chegam através de vistos turísticos. Nesta entrevista, adianta também que esta proposta do PS deverá estar pronta até ao final do mês.

E falamos agora do caso do furto de malas no aeroporto. A defesa do deputado Miguel Arruda anuncia que vai ser apresentada uma queixa-crime por violação do segredo de justiça.

Ao Observador, o advogado José Manuel Castro diz que a queixa deverá ser entregue durante a próxima semana e que vai ser dirigida a várias entidades. A seleção ainda está a ser efetuada. A defesa de Miguel Arruda afirma que são várias as violações neste caso e o antigo deputado do Chega deu ontem uma entrevista à TVI, onde pela primeira vez deu explicações, Miguel Gato, sobre este caso chamado "Malagate".

O deputado, agora não inscrito, escondeu-se por detrás do segredo de justiça para não responder à maioria das questões. No entanto, Miguel Arruda admite ter levado uma mala alheia do aeroporto por lapso e evoca a possibilidade das imagens de outros alegados furtos, agora investigados pela Justiça, terem sido manipuladas por inteligência artificial.

Basta eu confirmar isto.

Você disse agora que por lapso se enganou e trouxe uma mala que não era sua.

Sim, disse. As novas tecnologias, ainda hoje fui abordado quanto a isto, até podem aparecer imagens de inteligência artificial a demonstrarem isso.

Mas suas não seriam, seriam todas manipuladas, é isso?

Olhe, da maneira que o caso está a ser conduzido, eu já fui condenado na praça pública, sem nunca sequer ter sido ouvido.

O ex-deput utado do Chega alega que existem conotações políticas no caso. Miguel Arruda foi também questionado nesta mesma entrevista sobre uma conta criada na plataforma Vinted com o seu nome, onde Miguel Arruda alegadamente tinha artigos de roupa à venda de vários tamanhos para homem, mulher e criança. O deputado diz não se lembrar de criar esta conta, apesar de admitir ter já utilizado este tipo de sites no passado, como por exemplo o AliExpress, para comprar e vender artigos em segunda-mão.

Não fazer negócio. Se era fazer negócio era de umas camisas minhas que eu tinha da Primark ou lá o quê, porque eu comprei, mas emagreci, como devem ter calculado nos últimos tempos. Novamente, eu declaro-me inocente. Estou inocente.

Tem o seu nome, Miguel Arruda84. O senhor não se lembra de a ter criado?

Talvez, não sei. Tenho que ter tempo.

Há pouco, no Parlamento, ouvi-o dizer que talvez há uns anos tivesse tido esta conta, mas a Vinted não é algo que exista assim há três tempos.

Alguns tempos. Disse alguns tempos, talvez alguns anos.

Então, mas não tem memória de a ter criado?

Tenho memória de ter alguma conta com umas coisas que eu tinha lá para vender, mas não sei se cheguei a vender.

Miguel Arruda, que coloca em cima da mesa a hipótese de esta conta na Vinted, agora apagada, ter sido criada pela mulher. O agora deputado não inscrito nega ainda a presença de uma juíza e elementos do Ministério Público no aeroporto, no momento em que foi apanhado em flagrante delito. No final desta entrevista à TVI, depois de ter sido afastado do grupo parlamentar do Chega, Miguel Arruda afirma ser uma pessoa que cumpre a lei e diz também que está a ser crucificado na comunicação social depois de uma vida inteira dentro das conformidades.

Miguel Gato e a entrevista do deputado agora não inscrito, Miguel Arruda, ontem à noite na TVI. O Observador sabe que o arguido, por suspeitas de furto qualificado, está também a ser investigado por esta venda online de produtos que estariam nas malas que alegadamente Miguel Arruda retirava dos tapetes dos aeroportos.

E depois de Santos Silva afirmar que António José Seguro não reúne requisitos para ser candidato ao Belém, o antigo secretário-geral do PS fala num golpe baixo.

Augusto Santos Silva afirmou que António José Seguro não cumpria os requisitos mínimos para ser candidato presidencial e que, por isso, não merecia o apoio do PS. No habitual espaço de comentário na CNN, o antigo líder socialista afirma que as acusações de Augusto Santos Silva não merecem resposta, mas fala em golpe baixo.

Isso é tão baixo que não merece qualquer resposta da minha parte. O nosso dever, sobretudo as pessoas que têm acesso ao espaço público de uma forma mais frequente, é o de elevarmos o nível da qualidade desse debate. É essa a minha cultura política, que aprendi por onde passei. Se há outras pessoas que têm outra cultura política, lá com ela.

Questionado sobre se vai ou não continuar na corrida às presidenciais, caso António Vitorino venha a ser candidato, António José Seguro volta a afirmar que não depende de ninguém para tomar uma decisão. Adianta que continua a ponderar e que os portugueses vão ficar a conhecer a decisão sobre uma eventual candidatura a seu tempo.

A tempestade Eowyn está a afetar o Reino Unido e levou ao cancelamento de um grande número de voos no aeroporto de Dublin. O mau tempo também vai chegar a Portugal continental a partir de hoje.

É uma depressão que levou à entrada em vigor do aviso vermelho, aviso máximo no norte do Reino Unido e também na Irlanda. Está prevista chuva e também ventos de quase 200 km/h. Esta madrugada, de resto, o aeroporto de Dublin informou, através das redes sociais, que estas condições do tempo levaram ao cancelamento de partidas e chegadas de um grande número de voos, ainda que não adiantem um número concreto. O meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Bruno Café, explica que a tempestade também vai atingir Portugal, mas destaca que este tipo de fenómenos não são muito frequentes.

Estamos a falar em avisos que são normalmente emitidos uma, duas vezes por ano, se sequer.

Nessa frequência e, portanto, todas as estruturas que possam ser sensíveis a ventos desta intensidade irão sofrer o impacto durante este período.

Para Portugal, as previsões são de chuva, vento e agitação marítima forte, em especial nas regiões do Minho e Douro litoral. O IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos do Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga, a partir das 18h de hoje.

O Instituto de Políticas Públicas da Nova SBE vai criar um laboratório para melhorar a produtividade em Portugal.

Um projeto que é apresentado hoje no campus de Carcavelos. O objetivo é produzir e aplicar conhecimentos que contribuam para um aumento da produtividade no país e mobilizar investigadores e decisores políticos. O diretor acadêmico do instituto, Luiz Cabral, fala num contributo para melhorar a economia portuguesa.

Quando dizemos que a prioridade da economia portuguesa é rendimento baixo, estamos fazendo uma afirmação muito genérica, muito geral. O que falta fazer, de alguma forma, e o que pensamos que poderemos contribuir, é uma melhor compreensão e quantificação também dos diferentes motivos pelos quais a prioridade da economia portuguesa está ainda aquém do que poderia estar, as soluções em termos de políticas públicas que podem remediar esse déficit de produtividade. Iremos atacar o problema, desde logo, baseado nos recursos humanos do Instituto da Nova SBE, mas também contar com a colaboração de várias instituições governamentais e não governamentais que poderão também contribuir para esse esforço.

Declarações de Luiz Cabral, diretor acadêmico do Instituto de Políticas Públicas da Nova SBE, à Rádio Observador. O instituto apresenta hoje o projeto de criação de um laboratório para melhorar a produtividade em Portugal.

E no desporto, o Futebol Clube do Porto perdeu com os gregos do Olympiacos por uma bola a zero e somou, assim, a quarta derrota consecutiva em todas as competições.

O Porto iguala, assim, a pior sequência de resultados da história do clube, algo que não acontecia há 60 anos. No final do jogo, o presidente do Porto, André Villas-Boas, assumiu responsabilidades pelo mau momento que o clube atravessa.

É um momento complicado, difícil. Difícil de compreender e de aceitar. E, em primeiro lugar, pedir desculpa à nossa associativa, que muito nos tem apoiado na tentativa de inverter esta tendência de resultados. É um tempo de reflexão, é um tempo de paciência, que é difícil ter, é um tempo de união. Esperamos consegui-la muito em breve. Normalmente, essa confiança vem com as vitórias, vem com os resultados. É isso que estamos à espera, é isso que esta equipa precisa.

André Villas-Boas, no final da derrota frente ao Olympiacos, confirma ainda o interesse em Martín Anselmi e as negociações para trazer o técnico argentino para o Porto. Isto em declarações à Sport TV. Ainda a contar para a Liga Europa, também o Braga perdeu na Bélgica frente ao Saint-Gilloise por 2 x 1.

São agora 19h09. Luiz Soares, que outras notícias marcam esta manhã de sexta-feira?

O caso das gêmeas luso-brasileiras, Antonio Lacerda Sales vai voltar a ser ouvido hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito. O antigo secretário de Estado Adjunto e da Saúde vai ser ouvido pela segunda vez. A audição está marcada para às 14h, no Parlamento. Lacerda Sales, de resto, é um dos arguidos no processo judicial, juntamente com Nuno Rebelo de Sousa, filho do presidente da República, e o ex-diretor clínico do Hospital Santa Maria, Luís Pinheiro. Também no Parlamento, esta manhã vai estar em destaque a discussão da Lei dos Solos. Os deputados vão apreciar o diploma que viabiliza a reclassificação de terrenos rústicos em urbanos para habitação. O diploma foi promulgado pelo presidente da República, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa considerar que constitui um entorse significativo em matéria de regime de ordenamento e planeamento do território. A sessão começa às 9h. O diretor de Fronteiras de Lisboa à data do cidadão ucraniano Yaro Homeniuk conhece hoje a sentença. António Sérgio Henriques responde por ter alegadamente protegido três inspetores do distrito SEF que mataram o ucraniano em 2020. Está acusado pelo Ministério Público de um crime de denegação de justiça e prevaricação. A leitura da sentença começa às 9h30 da manhã, no campus da Justiça, em Lisboa. Donald Trump volta a ameaçar a China com tarifas comerciais, insiste em recuperar o canal do Panamá. Na segunda parte da entrevista à Fox News, o presidente norte-americano reforça também que se não tivesse saído da Casa Branca, a guerra com a Ucrânia não teria começado. Mas faz também uma ressalva, diz que as culpas não são todas de Joe Biden, afirma que Vladimir Putin não devia ter começado a invasão. De resto, vários drones ucranianos entraram esta noite em espaço aéreo da Rússia, em Moscovo, acabaram por interromper temporariamente as operações em dois aeroportos da capital russa. O Kremlin adianta que os drones foram abatidos e não foi registado qualquer dano material ou vítimas. E tenho agora uma curiosidade, não sei se gostam de tartarugas.

Tartarugas.

Tartarugas.

Digamos que eu gosto de animais um pouquinho mais enrequentos.

Pronto.

Eu pergunto isto por quê? É porque nasceu uma tartaruga muito especial num parque zoológico em França. Uma tartaruga ninja.

Não, é uma tartaruga albina de barriga vermelha.

Albina de barriga vermelha.

É verdade.

Albina remete-nos para tons muito claros. Sim, e depois a barriga vermelha.

É originária dos rios e zonas úmidas da Austrália e da Nova Guiné. O nascimento foi anunciado como evento raro, e daí ser notícia. Ainda por cima é uma tartaruga que, lá está, por ser albina, é sensível à luz. Portanto, imaginem o cuidado que vai ser preciso ter com esta tartaruga no zoológico.

Estou a imaginá-la assim, tipo a bandeira da Polônia ou de Mônaco. Uma tira branca e outra vermelha.

Exatamente.

Boa, né, ver imagens dessa tartaruga.

É no zoológico de França. Não sei se há imagens já disponíveis nas redes, mas como ela é sensível à luz, se calhar vai ser mais complicado.

Albina de barriga vermelha, vou procurar.