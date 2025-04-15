Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Na cidade de Faro. Muito bom dia, são 7 horas da manhã, as notícias na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. 2024 foi o ano mais quente de sempre na Europa. O relatório anual da Copernicus revela um aumento dos eventos meteorológicos extremos no ano passado, com destaque para os incêndios em Portugal. Depois de 2023 ter sucedido a 2020 como o ano mais quente desde que há registro, chega a vez de 2024 ultrapassar os limites que tinham sido já alcançados. De acordo com o Observatório Europeu Copernicus, continua a notar-se uma tendência crescente das temperaturas, com maior incidência de tempestades e também cheias na Europa e no mundo. Miguel Gato, vamos aos destaques deste relatório, que faz um retrato do estado do clima no ano passado.

Sim, diz que a Europa é o continente que registra o aquecimento mais rápido e que está a sofrer graves impactos das condições meteorológicas extremas e também das alterações climáticas. Quem o diz são os especialistas responsáveis pelo estudo do Observatório Europeu para o Clima, a Copernicus, em conjunto com a Organização Meteorológica Mundial. As regiões centro, sul e sudeste do velho continente foram as mais afetadas, atingiram temperaturas médias recorde e também fenômenos de calor extremo nos meses mais quentes do verão. No entanto, a Europa registrou igualmente a maior quantidade de cheias desde 2013. Quase um terço da rede fluvial dos países europeus registrou inundações no ano passado. A Europa Ocidental teve um dos anos com maiores níveis de precipitação de sempre, registrados principalmente em França e na região norte de Espanha, ao contrário do leste europeu, onde as condições foram mais secas do que a média. Pode considerar-se, por isso, que 2024 foi um ano de grandes assimetrias entre o oeste e o oeste da Europa. Enquanto um lado apresenta temperaturas recorde e secura acima da média, o outro registra também um aumento das temperaturas, mas com níveis de precipitação intensa.

E Miguel, a Península Ibérica é um exemplo prático deste contraste.

Sim, basta lembrar as cheias na região de Valência, que resultaram em prejuízos para o governo espanhol na ordem dos 16 mil milhões de euros e que acabaram também por resultar em várias centenas de mortes. Só para se ter noção da dimensão destes gastos, o valor foi quase tão elevado como o total das perdas financeiras por inundações em toda a Europa, que foi de 18 mil milhões de euros. Portugal acabou por escapar às chuvas intensas, mas não se livrou de uma menção direta neste estudo da Copernicus. Em setembro, os incêndios no nosso país queimaram cerca de 110 mil hectares no espaço de uma semana, o que representa cerca de um quarto, 25%, de toda a área ardida na Europa em 2024. As temperaturas na Península Ibérica estiveram acima da média durante o ano passado. No entanto, este relatório revela que Portugal e Espanha têm sofrido menos com as alterações climáticas, comparando com outras regiões da Europa, houve registro de menos noites tropicais e também menor sensação de calor extremo na Península Ibérica no ano passado.

Miguel Gato, e as principais conclusões do relatório anual da Copernicus para 2024. Quase metade da Europa teve temperaturas anuais record no ano passado. Os especialistas e também as organizações ambientalistas falam em dados alarmantes e pedem mais medidas para combater as alterações climáticas. Na política, Luís Montenegro e Rui Rocha mediram forças ontem à noite. O primeiro-ministro acredita que os partidos da oposição se estão a aproximar cada vez mais da política do governo. E falou de um novo conceito, uma montenegrização da política portuguesa. O presidente do PSD diz que o país está hoje melhor e está também confiante de que vai conseguir chegar ao mais variado tipo de eleitores, do PCP à Iniciativa Liberal.

Eu tenho assistido, aliás, a uma grande aproximação de todos os partidos àquelas que são as propostas e à moderação da AD. Há uma certa montenegrização do pensamento político dos partidos da oposição. Basta ver aquilo que diziam sobre imigração, aquilo que diziam sobre segurança, aquilo que diziam sobre economia, sobre política fiscal. Hoje, quase todos os partidos acabam por concordar com as linhas de orientação principais do governo, o que acaba por ser reconfortante para quem tem a linha orientadora.

O ainda primeiro-ministro voltou a dedicar grande parte do debate a defender o legado do governo. Rui Rocha discordou. O líder da Iniciativa Liberal compara Luís Montenegro a António Costa e diz que o PSD e a AD falharam a reformar o país.

Luís Montenegro sabia que avançando com a moção de confiança, estava a pôr o destino do país nas mãos de dois partidos manifestamente irresponsáveis, o CHEGA e o PS. Ora, quem põe o destino do país nas mãos e na decisão de partidos irresponsáveis, também tem uma cota parte de responsabilidade. Mas a outra questão, que é a questão fundamental, que é a questão das reformas, da mudança, essa também foi abandonada, e foi abandonada logo a propósito do orçamento, por exemplo, quando Luís Montenegro decidiu encostar-se ao PS.

Diferenças à parte, o debate de ontem à noite, transmitido pela RTP, confirmou que há caminho para AD e Iniciativa Liberal trilharem em conjunto no dia a seguir às eleições. Nenhum dos líderes negou um possível acordo pós-eleitoral. E na análise, o editor de política do Observador diz que foi Luís Montenegro a ganhar mais votos. Porque conseguiu passar uma imagem de moderado sem hostilizar o eleitorado liberal.

Eu creio que ele poderá ter conquistado mais votos em pessoas que estejam indecisas entre a IL E o PSD, principalmente naquilo que for um eleitorado que arrisca menos e mais ao centro. Porque a forma como defende o Serviço Nacional de Saúde faz com que, junto a Rui Rocha, pareça mais um moderado de centro e mais conservador nessa matéria, que é a defesa do Estado Social.

Análise do editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, ao frente a frente de ontem entre Luís Montenegro e Rui Rocha. E depois do debate à direita, foi a vez do debate à esquerda. O Livre e o Bloco de Esquerda apenas discordam no que toca à política europeia. Rui Tavares tirou as posições de Francisco Louçã e Fernando Rosas contra Mariana Mortágua. E ouviu como resposta a coordenadora do Bloco de Esquerda a pedir espírito crítico quando se avalia a posição da União Europeia. Rui Tavares sublinha que o Livre sempre teve uma forte convicção europeísta e com o Bloco, esse nem sempre foi o caso.

Eu lembro-me perfeitamente quando foi o referendo do Brexit, lembro de ouvir o Fernando Rosas, candidato agora por Leiria, dizer que não se devia chorar uma lágrima pelo fim da União Europeia. É uma diferença histórica grande. Nunca defendemos, por exemplo, a saída do euro. Isso foi um debate que foi muito intenso. O Francisco Louçã escreveu um livro inteiro sobre a solução Novo Escudo.

Rui Tavares, que foi eurodeputado, eleito pelo Bloco de Esquerda entre 2009 e 2011, acabou por afastar-se do partido em desacordo com o então líder, Francisco Louçã. Ouviu, na resposta ontem à noite, Mariana Mortágua a defender que o futuro da Europa não passa por um maior investimento na defesa.

Que a Europa tem um orçamento e uma capacidade militar que ultrapassa a da Rússia e, portanto, não é a defesa da Europa que está em causa. O que está em causa é alimentar uma indústria da defesa, é fazer com a justificação do armamento aquilo que a Europa foi incapaz de fazer por causa das suas regras de austeridade e as suas regras erradas, que é ter um projeto económico.

O tema da defesa a dividir Mariana Mortágua e Rui Tavares no debate que foi transmitido pela SIC Notícias. Hoje há mais dois frente a frente, Pedro Nuno Santos com André Ventura, na TVI, às nove da noite. Uma hora mais tarde, na SIC Notícias, será a vez de Rui Rocha e Inês Sousa Real se encontrarem. O ainda presidente da Assembleia da República diz que a questão dos reembolsos do IRS está a ser usada para baralhar as pessoas. E descredibilizar a ação política. O cabeça de lista do PSD por Viana do Castelo não percebe a polêmica em torno do IRS. PS e Chega exigem explicações, acusam o governo de manipular as taxas de retenção na fonte, mas Aguiar Branco insiste que não percebe esta polêmica.

Não é um rendimento suplementar que a pessoa deixou de receber, porque eu, se não recebi agora, é porque paguei menos na retenção. Foi mais sério o Estado. E isto parece-me tão fácil de explicar e tão feio de fazer demagogia à volta disto, que isto depois baralha as pessoas e descredibiliza a ação política e descredibiliza quem deseje manipular isto para fins eleitorais. Isto tanto faz ser de esquerda como da direita, é ser sério.

Aguiar Branco ontem a falar aos jornalistas em Viana do Castelo, onde falou também sobre os números das audiências dos debates televisivos, que foram ontem conhecidos e que baixaram face ao ano passado. O social-democrata diz que não fica surpreendido, considera que o país vive um momento de incerteza e que a democracia está muito frágil. Da política nacional para a política regional, o governo de Miguel Albuquerque, na Madeira, toma hoje posse. Inicia funções perante a Assembleia Regional, no Salão Nobre do Parlamento, no Funchal. Este novo governo, eleito para a legislatura de 2025 a 2029, decorre das eleições antecipadas de março. Miguel Albuquerque foi indigitado presidente do Governo Regional da Madeira por Irineu Barreto, representante da República, é o quinto liderado pelo social-democrata, que ocupa o cargo desde 2015, ano em que substituiu no PSD Madeira, Alberto João Jardim. São agora 07:09, Carla. Antes do Ainda Bem que Faz essa pergunta, que outras notícias marcam esta manhã de terça-feira? A Bolsa de Tóquio abriu hoje em alta, o principal índice, o Nikkei, subiu 1,18%. Os mercados parecem assim recuperar depois de uma semana caótica com a guerra de tarifas alfandegárias. A administração Trump cumpriu a ameaça de retirar o financiamento federal à Universidade de Harvard. A decisão é tomada depois da mais antiga universidade norte-americana se recusar a aceitar uma lista de exigências do governo com o pretexto de combater o antissemitismo. O presidente da escola afirmou que não iria renunciar à independência e aos direitos constitucionais. Foram congelados mais de 2,2 mil milhões de dólares de subsídios à Universidade de Harvard. Por cá, o concurso para a construção do metro ligeiro de superfície Odivelas-Loures é relançado hoje. No ano passado, no primeiro concurso, todas as propostas apresentadas foram excluídas por excederem o preço base de 450 milhões de euros. No último mês, o Conselho de Ministros aprovou o reforço do financiamento da nova linha em 150 milhões. O primeiro centro local de apoio à integração de migrantes abre hoje ao público no Martim Moniz, em Lisboa. O projeto, gerido por uma associação nepalesa, vai prestar serviços gratuitos de acolhimento, informação e apoio dos cidadãos migrantes em Portugal. Este centro tem como foco ajudar a comunidade nepalesa e sul-asiática, mas está disponível para apoiar qualquer pessoa de outra nacionalidade. E está quase a chegar ao fim o mais recente podcast plus do Observador, o quinto e penúltimo episódio de O Misterioso Engenheiro Jardim, que já está disponível. Que conta a história de Jorge Jardim, empresário e agente secreto ao serviço do governo português nos anos 50 e 60. Jardim tinha como uma das grandes referências a figura de Lawrence da Arábia.

Ele gostava que lhe chamassem, porque havia algumas pessoas que chamavam Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia português. Porque o Jardim era realmente o homem que se metia em perigos que não passavam pela cabeça do comum mortal. Só com essa característica. Aquilo quando se metia das coisas era para levar até ao fim.

Há outra semelhança, mais importante ainda. A dada altura, Lawrence sente-se mais árabe do que britânico. Da mesma forma, diz a filha Carmo: "Jardim passa a sentir-se mais moçambicano do que português".

Ele sentia-se moçambicano. Aliás, é ele que me ensina a ser e a sentir Moçambique como moçambicana. Portanto, o meu pai era muito moçambicano de alma e coração, muitíssimo mesmo.

Jorge Jardim chegou a ter um plano para a independência de Moçambique, que nunca chegou a ir para frente. É uma das histórias contadas neste quinto episódio de O Misterioso Engenheiro Jardim. Lembrar que se for assinante Standard ou Premium do Observador, tem acesso antecipado a todos os episódios, ou seja, à série completa.