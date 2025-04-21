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As notícias das 19h na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. O diretor-executivo do SNS garante que houve planeamento no encerramento das urgências neste fim de semana de Páscoa e critica os alertas públicos de Fernando Araújo.

Este fim de semana prolongado ficou marcado pelo encerramento de várias urgências, oito no sábado, 10 no domingo, a maioria na área da ginecologia obstetrícia, na Grande Lisboa. A entrevista no "Sob Escuta" da Rádio Observador, o diretor-executivo do SNS reconhece que este não é um número desejável, mas fala em constrangimentos antigos e afirma que a situação foi semelhante à do ano passado. Álvaro Almeida garante que houve planeamento e lembra os protocolos com os hospitais privados.

Estamos a assegurar que a capacidade de resposta não é esgotada, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, que como sabemos, é aquela que é mais pressionada. Mas mais do que isso, temos protocolos de emergência definidos. Se houver um excesso de afluência nas maternidades da região de Lisboa, há a possibilidade, de acordo com esses protocolos, de transferir grávidas de baixo risco para hospitais privados, libertando as maternidades mais diferenciadas para os casos mais complexos.

O diretor-executivo do SNS espera que nos próximos dois fins de semana, que também são prolongados, a resposta se mantenha. Critica ainda Fernando Araújo, o antigo diretor-executivo do SNS, que alertou para a gravidade dos encerramentos das urgências, aqui também na Rádio Observador. Álvaro Almeida acusa o antecessor de causar alarmismo e de estar a fazer campanha eleitoral.

Eu não sei se o professor Fernando Araújo estava a falar como ex-diretor executivo, se estava a falar como candidato do Partido Socialista no círculo do Porto. Mas em qualquer dos casos, o que eu lhe posso dizer é que obviamente que a direção executiva esteve a planear este fim de semana. E não só esteve a planear esse fim de semana, está continuamente a trabalhar para garantir a resposta durante todo o fim de semana.

Álvaro Almeida, o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, foi entrevistado no "Sob Escuta" da Rádio Observador. Garante ainda que o plano de verão já está delineado e vai entrar em vigor no dia 1 de maio. Admite também deixar o cargo se a AD não vencer as eleições de 18 de maio.

E neste fim de semana de urgências encerradas, um bebê nasceu numa ambulância no Seixal.

O parto aconteceu na madrugada deste domingo de Páscoa. O caso foi noticiado pela RTP. Os bombeiros do Seixal foram chamados às duas da manhã. Devido ao encerramento das urgências de obstetrícia na margem sul, foi necessário transportar mãe e filho para Lisboa. A mulher entrou em trabalho de parto durante o caminho a bordo da ambulância. O bebê nasceu às 37 semanas com cerca de 2 kg, não precisou de cuidados de saúde especiais. Já na semana passada foi noticiado um outro caso de uma grávida na Moita, que esteve três horas à espera numa ambulância antes de ser encaminhada para Lisboa. O diretor-executivo do SNS atribuiu a responsabilidade à mulher.

E o encerramento das urgências vai continuar nos próximos dias.

Hoje há quatro serviços fechados, são eles: as urgências de ginecologia obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra, a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Setúbal e também o mesmo serviço do Hospital de Abrantes. No próximo fim de semana prolongado, a situação vai agravar-se. No dia 25 de abril, são oito as urgências encerradas. No domingo, o número sobe para 10. É o que indica, neste momento, o mapa de urgências do SNS.

E é neste contexto que é hoje inaugurada a nova maternidade do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Vai ser inaugurada pela Ministra da Saúde logo à tarde, isto depois de uma abertura faseada que começou em agosto do ano passado. A abertura em pleno da nova maternidade estava inicialmente prevista para o verão de 2024, passou para novembro, foi novamente adiada. As obras, de resto, geraram controvérsia. Uma situação que levou mesmo à saída de vários especialistas, devido a preocupações com as condições laborais e assistenciais.

E falamos agora das eleições legislativas. O presidente da Iniciativa Liberal volta a abrir a porta a um acordo de governação com a AD e já assume os ministérios que gostava de ter.

Da modernização e digitalização, às infraestruturas ou economia. Numa entrevista à RTP, Rui Rocha sublinha que até o momento não houve qualquer conversa com a AD, mas garante que a Iniciativa Liberal está disponível para transformar o país e enumera como.

Há áreas em que eu creio que a Iniciativa Liberal pode dar um enorme contributo. A área, por exemplo, da modernização do Estado e da digitalização. Parece-me uma área perfeita para que a Iniciativa Liberal mostre a racionalidade de gestão, mostre a modernização que pode trazer ao país numa área tão importante como o Estado. Obviamente, o Ministério da Economia é um ministério importante, o das Infraestruturas, que referiu, é um ministério importante. Um ministério de uma área de soberania, como por exemplo a segurança interna, é também um ministério muito importante no momento em que vivemos. Portanto, aquilo importante é que haja uma agenda reformista e que uma eventual presença da Iniciativa Liberal num governo seja tida como uma forma de transformação do país e de sentido de responsabilidade.

Como condições para fazer um acordo com a AD, Rui Rocha volta a defender uma modernização do Estado, o alívio dos impostos para as empresas e famílias e também uma reforma na saúde e na habitação.

E depois de uma pausa na Páscoa, os debates para as eleições regressam hoje.

Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo têm encontro marcado às 19h, na RTP. Já André Ventura e Mariana Mortágua vão a debate às 22h, na SIC Notícias. Também esta manhã recebemos aqui Inês de Sousa Real, do PAN, no "Sob Escuta" da Rádio Observador.

É uma entrevista para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9, com análise no Jornal das 10. O novo bastonário da Ordem dos Advogados considera que a averiguação da Ordem à empresa de Luís Montenegro não deveria ter sido pública.

Em causa está uma decisão da Ordem dos Advogados, que abriu uma averiguação de suspeitas de procuradoria ilícita à Spinum Viva. Isto porque existiam dúvidas sobre os atos praticados pela empresa da família de Luís Montenegro e sobre se configuram ou não Atos jurídicos que só possam ser exercidos por uma sociedade de advogados. Ora, a entrevista à Agência Lusa, João Massano afirma que o processo de averiguações devia ter acontecido, mas não tornado público. O Bastonário dos Advogados acusa, por isso, a antecessora de aproveitamento eleitoral.

Até poderia ter sido aberto um processo de averiguações, mas sem haver a confirmação do que quer que fosse, muito menos em período eleitoral, se deveria ter feito comunicados para a imprensa, se deveria ter feito comunicados para a classe, a dizer que tinha sido aberto o inquérito e dar conhecimento público da situação. Na minha opinião, até poderia ter havido o processo e até deveria, se me permite, mas não deveria ter sido dado conhecimento público, porque nós não podemos entrar na campanha política, nem podemos tomar esse partido, exceto se houver confirmação do facto. Aí sim. Aí já digo quase como o senhor Procurador-Geral da República, se tiver que ser naquele momento a busca porque há um inconveniente ou uma desvantagem qualquer, tem que ser feita, seja em período eleitoral ou fora dele.

A posição tomada por João Massano relativamente à averiguação da Ordem dos Advogados à Spinum Viva. Na mesma entrevista, o novo Bastonário da Ordem dos Advogados defende um calendário mensal para o pagamento a advogados nomeados pelo Estado. João Massano toma posse no próximo dia oito de maio.

A decisão de retirar do relatório anual de segurança interna o capítulo sobre ameaças híbridas e extremismos foi tomada numa reunião em que estiveram as ministras da Administração Interna e da Justiça. Esta omissão já tinha levado o Bloco de Esquerda a pedir esclarecimentos ao governo.

Em causa está essencialmente a atividade de grupos de extrema-direita, num capítulo redigido pela Polícia Judiciária. O Diário de Notícias revela que as ministras Margarida Blasco e Rita Alarcão Judice estiveram na reunião do Gabinete Nacional de Segurança, que se realizou há um mês, dia 21 de março, e que debateu e aprovou a versão final do RASI. O gabinete da Secretária-Geral do Gabinete de Segurança Interna diz ao DN que as alterações ao relatório são produto da discussão de todos os intervenientes. Tal como o Expresso já tinha avançado, terá havido divisões nessa reunião e terá sido essa a razão que levou à eliminação do capítulo em causa.

São agora 7h08, Carla, que outras notícias estão em destaque neste início de semana.

O presidente dos Estados Unidos diz que espera um acordo esta semana entre a Rússia e a Ucrânia. Numa publicação na rede social Truth, Donald Trump escreve que os dois países vão poder fazer bons negócios com os Estados Unidos da América e com isso fazer uma fortuna. Esta mensagem surge no mesmo dia em que Kiev e Moscovo trocaram acusações de manterem os ataques, apesar da trégua de 30 horas anunciada no sábado por Vladimir Putin. El Salvador propõe à Venezuela um acordo de troca de presos políticos, incluindo portugueses. O presidente do país escreveu ontem nas redes sociais os detalhes desse entendimento. Em cima da mesa está o repatriamento de 252 venezuelanos dos Estados Unidos, em troca da libertação e entrega do mesmo número de presos políticos. De acordo com a Agência Lusa, entre os detidos na Venezuela estão quatro cidadãos portugueses. A pesca da sardinha é retomada hoje. Portugal tem, para este ano, uma quota de 34.406 toneladas. Já cheira a Santos. Já. Ainda não, ainda não está calor.

Agora, de repente, fiquei um bocado baralhada com Santos. Acabou a Páscoa agora.

Pois foi. Pois foi.