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As notícias das 19h, na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. A trasladação do corpo de Francisco está marcada para esta manhã. Em entrevista ao Observador, o cardeal a quem o Papa deixou instruções para o funeral afirma que é uma grande responsabilidade e promete que as vontades de Francisco vão ser respeitadas.

O caixão do Papa Francisco é esta manhã transportado para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, numa última homenagem que vai decorrer até sexta-feira. Os restos mortais de Francisco, que morreu segunda-feira aos 88 anos, vítima de um AVC, têm estado na Casa de Santa Marta. A trasladação do corpo vai começar daqui a uma hora. O Vaticano adianta que vão ser cumpridos vários ritos associados a este momento. Os enviados especiais do Observador ao Vaticano falaram com o cardeal a quem o Papa Francisco deixou várias recomendações e os preparativos estão a ser ultimados. Luís Soares.

Foi em frente à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que o cardeal Rolando Macrikas recebeu o Observador.

Hello.

É a Basílica onde vai ficar sepultado o Papa Francisco, que deixou a este cardeal as instruções para este dia. E, por isso, o cardeal Macrikas não esconde que esta é uma grande responsabilidade. Responsabilidade em que tudo decorra da forma como o Papa desejava, com simplicidade e apenas com o essencial. O certo é que a poucos dias do funeral, está praticamente tudo preparado, mas nem tudo. O cardeal Macrikas explica ao Observador que ainda há uma tábua a tapar a zona onde vai ficar o túmulo do Papa, que vai ter que ser retirada. Para já, ainda permanece para evitar a especulação. Sabe-se que a única inscrição será o nome de Franciscus. O cardeal explica que estará presente a cruz que usou como bispo, cardeal e papa, para que as pessoas possam conhecer o túmulo. O mármore vem de Ligúria, a terra dos avós. A Basílica Santa Maria Maior, onde o Papa vai ficar sepultado, é das mais antigas de Roma e 350 anos depois, volta a viver o enterro de um papa.

Reportagem de Luís Soares, um dos enviados especiais do Observador ao Vaticano. Mais de 350 anos depois, a Basílica de Santa Maria Maior volta a testemunhar o enterro de um papa. Francisco vai ser o oitavo líder da Igreja Católica a ser sepultado nesta igreja romana. O funeral está marcado para sábado de manhã. Mais de 200 mil pessoas são esperadas na Praça de São Pedro para assistir à cerimônia e também vários líderes mundiais, incluindo Donald Trump e Volodymyr Zelensky, já confirmaram presença. Portugal vai estar representado por Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro, José Pedro Aguiar-Branco e Paulo Rangel.

E daqui a uma hora vamos estar em direto do Vaticano com o enviado especial Luís Soares para acompanhar o início da trasladação do corpo. Depois de Pedro Nuno Santos admitir deixar cair a Comissão Parlamentar de Inquérito à Spin Viva, Luís Montenegro recusa comentar. O primeiro-ministro diz apenas que está focado em resolver os problemas dos portugueses.

O PS sempre afirmou que esta comissão parlamentar de inquérito iria acontecer, seja qual for o resultado das eleições antecipadas. Mas afinal, Pedro Nuno Santos disse ontem que espera que não seja necessário haver uma comissão parlamentar à Spin Viva. O secretário-geral do PS tem a expectativa de que até ao final da campanha, Montenegro preste todos os esclarecimentos sobre a polêmica em torno da empresa da família. Questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro e líder do PSD diz que prefere não comentar.

Eu não ouvi, mas eu estou concentrado desde o início desta pré-campanha, deste processo eleitoral, em continuar a dar às portuguesas e aos portugueses respostas aos seus reais problemas, que sentem todos os dias e que querem ver ultrapassados. E, portanto, é nisso que me vou continuar a concentrar. E agora vou falar exatamente desses problemas ou de alguns deles, está bem?

Declarações de Luís Montenegro ontem, no Funchal, à margem da sessão de apresentação dos candidatos da AD pela Madeira.

E, entretanto, a Entidade para a Transparência mantém que as declarações de rendimentos, patrimônio e de interesses que foram entregues pelo primeiro-ministro continuam em verificação.

E não dá prazos para a conclusão da tarefa. O jornal Público questionou a Entidade da Transparência, que dá a resposta que já tinha dado há um mês, quando Luís Montenegro pediu à estrutura que auditasse as declarações. O processo do primeiro-ministro está em verificação, apesar de agora já haver eleições marcadas, e isto significa que se, no limite, houver uma irregularidade que preveja como sanção a perda de mandato, não haverá qualquer eficácia da medida.

E Carla, o Público tenta também fazer um balanço dos 13 meses de atividade da Entidade para a Transparência, mas há poucos dados.

Há poucos. A estrutura ainda não conseguiu verificar dois terços de toda a documentação que tem para analisar. Também não diz quantos políticos e titulares de cargos públicos têm de declarar patrimônio. Mas com as eleições a 18 de maio e as autárquicas em setembro ou outubro, os processos podem acumular-se ainda mais. Contas feitas por alto pelo jornal apontam que até ao final do ano a Entidade para a Transparência pode receber pelo menos mais 5600 declarações, todas de eleitos nos próximos meses, e isto sem contar com as listas de novos cargos públicos que entretanto se vão acumulando.

Rui Tavares acusa Inês Sousa Real de ter agenda que afunila e transforma a causa ecológica num nicho. A líder do PAN acusa o Livre de não ter apresentado iniciativas próprias sobre ambiente na última legislatura.

São os destaques do debate entre o LIVRE e o PAN, transmitido ontem ao final da tarde na RTP3. O porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, até tentou aproximar-se da adversária, mas acabou por tecer críticas à agenda seguida por Inês de Sousa Real.

É assim que nós vemos a ecologia. A ecologia não é, nem nunca poderá ser, uma causa de nicho. A ecologia tem que ser uma visão integrada.

Já a líder do PAN, questionada sobre o que separa os dois partidos, distancia-se de Rui Tavares.

O PAN tem sido uma voz isolada naquilo que é a proteção animal. Eu recordo, por exemplo, que quando apresentámos propostas para a revisão constitucional, o LIVRE não incluía na sua proposta de revisão constitucional a proteção dos animais.

A habitação também foi tema neste debate. Inês de Sousa Real volta a propor acabar com o regime de residentes não habituais. Já o líder do LIVRE deu como exemplo a proposta do partido para a criação de um serviço nacional de habitação.

E este debate vai estar em análise no Explicador das 07h45 com Francisco Paupério, do LIVRE, e Pedro Fidalgo Marques, do PAN. No desporto, o Sporting está apurado para a final da Taça de Portugal. Os Leões venceram ontem o Rio Ave por 2x1.

Resultado da segunda mão das meias-finais. No agregado, o Sporting que passou a eliminatória com o resultado de 4x1, garantindo assim a presença no Jamor. Gonçalo Inácio e Gyökeres marcaram para os Leões, André Luís reduziu para o Rio Ave. No final da partida, o treinador Rui Borges mostrou orgulho pela temporada que o Sporting está a fazer, apesar de todos os constrangimentos.

Sou um grande grupo, um grupo incrível, que chega e disputa uma final de Taça da Liga, uma final da Taça, está na luta do campeonato em primeiro lugar. Ao fim e ao cabo, o jogo de hoje dá-nos, se calhar, duas finais, a final da Taça e a Supertaça. Por isso, são um grupo incrível por tudo que nós temos passado e tudo que nos tem acontecido desde lesões, castigos, como eu já disse, é que conseguia estar nesta reta final desta forma.

Já do lado do Rio Ave, o técnico Petit considera que o Sporting foi um justo vencedor da eliminatória.

Parabéns ao Sporting, que foi o justo vencedor e nós fomos uns dignos vencidos. Por isso, a continuarmos, temos quatro jogos agora de campeonato, queremos acabar bem, que a última imagem é a que fica.

Análise dos treinadores depois do jogo de ontem à noite, que se realizou em Paços de Ferreira. O adversário do Sporting é conhecido hoje. O Benfica recebe o Tirsense no Estádio da Luz às 20h15. Os encarnados venceram na primeira mão da meia-final por 5x0.

E é um jogo que vai ter relato e análise aqui na Rádio Observador. Agora são 07h08, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O PSD, na Câmara de Vizela, considera que Vítor Hugo Salgado, o presidente da autarquia investigado por violência doméstica, deve suspender o mandato. O líder da oposição, Jorge Pedrosa, afirma que o autarca não tem condições para continuar. O Observador avançou que Vítor Hugo Salgado está a ser investigado por violência doméstica exercida contra a mulher. Na segunda-feira, renunciou à presidência do PS Braga, mas lamenta que os socialistas não apoiem uma recandidatura à Câmara de Vizela. Donald Trump diz que, afinal, as tarifas sobre os produtos importados da China vão descer substancialmente nos próximos tempos. Isto apesar de dizer também que os Estados Unidos estão a lidar bem com o governo de Xi Jinping. São declarações de Donald Trump na Casa Branca. A taxa alfandegária dos Estados Unidos para produtos chineses foi elevada pela atual administração, está nos 145%. Destaque ainda para a guerra na Ucrânia. Representantes dos Estados Unidos, França e Reino Unido reúnem-se hoje em Londres com uma delegação ucraniana para discutir um cessar-fogo. Na véspera deste encontro, Volodymyr Zelenskyy escreveu nas redes sociais que a Ucrânia está pronta para avançar da forma mais construtiva possível. Isto já aconteceu a todos. Temos um dia de trabalho longo, cansativo e só pensamos em chegar a casa o mais depressa possível.

Vestir aquela roupa confortável, sentar no sofá, ver uma série.

Foi o que pensou também.

As duas pulseiras tanto.

O que pensou também foi isso mesmo, foi Wolfgang Porsche, o herdeiro da marca de carros luxo. O senhor Porsche mora em Salzburgo, na Áustria, e sente que demora muito tempo a chegar a casa. E então criou uma solução: construir um túnel de 500 metros através de uma grande colina que fica no centro da cidade, para chegar mais depressa a casa e também aproveita e constrói uma garagem com espaço para guardar alguns dos carros. Isto custa qualquer coisa como €10 milhões, mas não está a correr muito bem. Há uns ativistas climáticos que acham que isto é uma imaginoeria. Acham que é demais. Começamos a prejudicar mais pessoas.

Realmente é capaz de ser um bocadinho. E €10 milhões é só para quem pode. Pois, ele pode. Ele pode.

Vende os carrinhos.