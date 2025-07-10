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Está no ar o Jornal das 7 da Rádio Observador. Carla, a ministra da Saúde anunciou que a partir de setembro o Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai ter uma resposta de obstetrícia 24 horas por dia, com reforço de médicos do setor privado.

Ana Paula Martins reconhece que a península de Setúbal é a área mais crítica na resposta de ginecologia e obstetrícia em todo o país. Em entrevista à SIC, a ministra da Saúde anuncia, por isso, mudanças no atual modelo a partir de setembro e com destaque para o Garcia de Orta. Uma equipa que estava no setor privado vai reforçar a resposta no serviço de obstetrícia.

Nós este ano vamos ter o Hospital Garcia de Orta pelo menos em 11 dias, com abertura total. Temos o Barreiro, temos Setúbal também, é verdade, ainda em rotatividade e não é esse o nosso modelo. A partir de 1 de setembro, o modelo será distinto, porque Garcia de Orta vai estar aberto 325 dias por ano e 24 horas por dia, porque vamos ter uma equipa que virá do setor privado, que conseguimos atrair, para poder reconstruir o serviço.

Ana Paula Martins lembra que a criação de urgências regionais previstas no programa de governo implicam diplomas próprios, que vão ter que ser negociados em setembro com os sindicatos. A ministra da Saúde admite também que não se pode normalizar o encerramento de urgências e pede mais tempo para resolver os problemas no SNS, lamentando os casos recentes de grávidas que perderam os bebês.

E a ministra da Saúde quer também recuperar a Unidade de Combate à Fraude no SNS.

Foi um organismo criado pelo antigo ministro da Saúde, Paulo Macedo, no governo de Passos Coelho, e que entretanto foi desativado. Nesta entrevista à SIC, Ana Paula Martins defende o regresso da medida para evitar situações de irregularidades no Serviço Nacional de Saúde, como a recente polêmica no serviço de dermatologia do Santa Maria.

Nós precisamos ter uma unidade de combate à fraude. E repare, isto não é desconfiar dos nossos profissionais e dos nossos gestores. Os ingleses têm uma unidade de combate à fraude, outros países têm. É ter também ações preventivas sobre o sistema.

Até para que essas fraudes possam ser detectadas por vós e não apenas pelos jornalistas. Não é?

Exatamente.

Neste caso-

E para outra coisa, se me permite interrompê-lo só um segundo. Para que não se confunda, eu tenho dito isso muitas vezes: a árvore com a floresta, porque nós temos 150 mil profissionais.

Certamente, mas compreende que os portugueses se interroguem quando veem estes-

Naturalmente, sim.

Ana Paula Martins, em entrevista à SIC ontem à noite, admite também que o SNS deixou de ser atrativo, sobretudo para os médicos jovens, e volta a apontar a falta de recursos humanos como o principal problema. Já sobre o concurso público para o serviço de transporte aéreo de emergência, a ministra fala num concurso complexo e que não foi perfeito, mas recusa que o governo tenha deixado a questão dos helicópteros para a última.

E o Presidente da República coloca pressão sobre a ministra da Saúde. Diz que quer conhecer o plano do governo para o SNS nos próximos quatro anos.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que já estamos no verão e que é importante conhecer que planos tem a ministra da Saúde a curto e a longo prazo.

O muito importante é saber como é que todo o Sistema Nacional de Saúde, e em particular o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, vai funcionar nos próximos anos, uma vez que vem de uma experiência dos governos anteriores, ficou a meio dessa experiência, com mudanças de liderança e, portanto, é fundamental saber como é que se vai organizar, como é que vai funcionar, porque é um governo de quatro anos e é um planeamento a quatro anos, que é importante ouvir da parte do governo.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas à margem de uma cerimônia em Lisboa e ainda antes da entrevista que Ana Paula Martins deu à SIC. O Presidente da República recusa responder à pergunta sobre se acha que a ministra merece o benefício da dúvida.

As falhas no Serviço Nacional de Saúde têm sentido, sobretudo na península de Setúbal. Importa, Carla, por isso perceber como estão as urgências de ginecologia e obstetrícia na península, porque houve mudanças e discrepâncias nas últimas horas.

Houve, sim. Ontem de manhã o cenário era de rutura total, mas depois das questões colocadas pelo Observador, a situação mudou. Já não se verifica o fecho simultâneo das três urgências obstétricas da península de Setúbal. Ao longo do dia, houve também discrepâncias entre o que foi divulgado pelas ULS e a informação que constava no portal do SNS. O Observador tentou contactar o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, Álvaro Almeida, sobre estas questões, mas ainda não obteve resposta.

E Carla, o único helicóptero apto para emergência médica à noite consegue aterrar apenas em dois hospitais, mas só um está certificado.

É notícia do jornal Expresso, que cita a Autoridade Nacional de Aviação Civil, dos seis heliportos certificados em Portugal continental, só o do Hospital de Braga é capaz de suportar o peso e as dimensões do helicóptero que está a fazer as missões de urgência médica para o INEM durante a noite. O ministro da Defesa anunciou nas últimas horas que um segundo helicóptero da Força Aérea vai passar a estar disponível para o transporte médico de emergência durante 24 horas, a partir de hoje. Nuno Melo e também Ana Paula Martins vão fazer a apresentação esta tarde em conjunto numa base aérea em Ovar.

E Eduardo Barroso anuncia que vai apoiar a candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, em entrevista à Rádio Observador. O médico diz que não é a altura de passar cheques em branco a ninguém.

Eduardo Barroso conta que foi desafiado por Marques Mendes. Aceitou, porque considera que o candidato apoiado pelo PSD é o que tem mais competências para ocupar o cargo

Eu quero eleger um político com experiência política, com conhecimentos jurídicos, com conhecimentos de economia, com conhecimentos de geopolítica, que tenha bom senso, que seja um moderado e que nos garanta que o regime, não é que a democracia pudesse estar em perigo com outro eleito, mas este garante que é um grande defensor e um democrata assumido. E, portanto, a competência que me garante Luís Marques Mendes, nenhum outro candidato me garante.

Declarações de Eduardo Barroso à Rádio Observador. O médico-cirurgião sublinha que para a função de presidente da República não interessa a cor política, se as qualidades não estiverem presentes. Sobre a candidatura de António José Seguro, diz que o socialista não vai ganhar as eleições.

Tenho simpatia por António José Seguro. Acho que ele não tem nenhuma hipótese de ser eleito presidente da República. Eu até pensei que o António José Seguro se tinha afastado da política. E portanto, de repente aparece. Eu não simpatizo com ele. Tenho a certeza que ele é um democrata também, que garantia a democracia, mas faltam-lhe algumas características que eu vejo em Luís Marques Mendes. Uma empatia muito grande com as pessoas, a garantia da democracia, a garantia da sua competência, a sua experiência política, os seus conhecimentos jurídicos.

E sobre uma eventual candidatura de Sampaio da Nova, Eduardo Barroso entende que o antigo reitor também não tem o perfil.

Eu já não votaria em Sampaio da Nova, não tenho nada pessoalmente contra o Sampaio da Nova. Eu nunca votaria em Sampaio da Nova, acho que não tem o perfil, não tem empatia, não tem os conhecimentos, não tem a experiência política. Eu já não votei em Sampaio da Nova quando ele foi candidato à Presidência da República, eu votei Marcelo Rebelo de Sousa.

Eduardo Barroso em entrevista ao Observador a dar o apoio a Marques Mendes nas próximas presidenciais. O médico entende que Marques Mendes é o único candidato que o deixa tranquilo.

E Carlos Moedas pede paciência ao CDS e à Iniciativa Liberal sobre a decisão de recandidatura à Câmara de Lisboa. Os dois partidos estarão a negociar lugares na coligação numa altura em que existe um mal-estar entre todas as partes.

Apesar de existir já um princípio de acordo para que os três partidos avancem juntos na capital, a verdade é que nada está ainda fechado. Iniciativa Liberal e CDS querem ver tudo resolvido o mais rapidamente possível. No entanto, Miguel Gato, da parte de Carlos Moedas, há apenas uma mensagem.

Cada coisa a seu tempo. É neste momento a posição do presidente da Câmara de Lisboa sobre a decisão de se recandidatar e também sobre o anúncio de se o PSD avança ou não com o CDS e com a Iniciativa Liberal, que é o mesmo que dizer que se os dois partidos continuarem com pressa e a fazer exigências que o executivo considera desproporcionais, CDS e IL arriscam-se, no limite, a ficar fora do barco. De resto, não é segredo para ninguém que Moedas está a perder a paciência com as estruturas locais dos dois partidos, sobretudo do CDS, que ainda há duas semanas punha em causa a continuidade na coligação Novos Tempos. Os democratas cristãos que, por exemplo, em Sintra, acabaram por decidir avançar sem o PSD na corrida autárquica deste ano, depois de em 2021 terem ido coligados.

E Miguel, esta demora da decisão de Carlos Moedas também já mereceu recados do próprio presidente do CDS.

Numa convenção autárquica do partido no fim de semana passado, e sem dizer se se referia a Lisboa, Nuno Melo mandou avisar que o CDS tem de ser respeitado em qualquer coligação. Do lado dos centristas, têm sido comuns as queixas sobre a indecisão da Iniciativa Liberal e sobre também as diferentes vozes que dentro do partido, o CDS, vão defendendo aqui e ali perspectivas diferentes sobre o caminho a tomar para Lisboa.

Então e do lado da Iniciativa Liberal, Miguel?

A IL tem utilizado o silêncio como arma de negociação. No entanto, a futura líder Mariana Leitão já assumiu ter reservas sobre Carlos Moedas e acusou mesmo o presidente da Câmara de Lisboa de não ter feito um trabalho excecional nesta legislatura autárquica. No entanto, tal como outras vozes importantes no partido, como por exemplo João Cotrim de Figueiredo, também já veio admitir Mariana Leitão que o apoio da IL ao PSD em Lisboa é o cenário mais sensato, sobretudo no caso de haver uma frente de esquerda. A Iniciativa Liberal dificilmente vai permitir que o CDS tenha mais vereadores em lugares elegíveis em Lisboa. E este é também um assunto que tem feito parte da discussão nos últimos tempos e que deixa os democratas cristãos numa posição bastante mais delicada do que há quatro anos.

Miguel Gato, e a novela das autárquicas em Lisboa, Carlos Moedas assumiu na semana passada, em entrevista ao Observador, estar num processo de reflexão pessoal que nada tem a ver com os partidos que poderão ou não ir coligados com o PSD no dia 12 de outubro.

E o Chega deixa um aviso ao governo: admite retirar o acordo sobre a lei da nacionalidade.

Posição assumida por André Ventura esta noite em entrevista à TVI e CNN Portugal. O líder do Chega garante que está disponível para viabilizar propostas do executivo, mas lembra o papel da oposição. Sobre as matérias de imigração e nacionalidade, Ventura admite voltar atrás no acordo com o AD e enumera cinco linhas vermelhas.

Quando se entra ilegal, não se pode depois atribuir um visto de residência, porque é premiar quem entrou ilegal, é premiar quem cometeu crimes. Para nós, isto é um ponto fundamental. Um, podemos atribuir a nacionalidade, mas não a quem estiver dependente de apoios sociais, porque já temos os nossos, sinceramente, para pagar subsídios. Não precisamos que venham de fora para ter subsídios nossos. Três, quem obteve a nacionalidade de forma fraudulenta, deve ser anulada e não deve poder voltar a ter. Seguro de saúde. Para nós é fundamental, quem vem para Portugal, venha com o seguro que lhe permita dizer ou pagar quando chega a Portugal, para não estar a onerar uns serviços que já não existem para os nossos. Finalmente, para mim é fundamental que quem vem para Portugal, obtém nacionalidade e viola uma mulher ou mata alguém, para mim perde a nacionalidade. Se o PSD achar que isto é demasiado radical, eu pedia-lhe que olhasse para o que se está a passar.

Retira o acordo.

Sim, porque isto é uma questão fundamental para nós.

André Ventura. Na TVI e CNN Portugal, o presidente do Chega falou ainda sobre a polêmica dos nomes das crianças estrangeiras que foram divulgados no Parlamento, garante ter informações sobre diretores de escolas e associações de pais que confirmaram situações de alegada injustiça no acesso ao ensino de cidadãos nacionais por oposição aos estrangeiros.

E na atualidade internacional, Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros.

Um anúncio feito na rede social Truth Social. Donald Trump acusa o Brasil de atacar as eleições livres e a liberdade de expressão dos norte-americanos. Lula da Silva responde na mesma moeda com a lei da reciprocidade econômica. Aqui na rede social X, o presidente brasileiro afirma que os Estados Unidos vão ser também taxados a 50%. As tarifas de Trump vão entrar em vigor a partir de agosto. Nesta mesma carta, o presidente dos Estados Unidos reforça ainda o apoio ao antigo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, acusado de golpe de Estado.

07h14. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de quinta-feira?

O Parlamento discute hoje se a violação deve ser crime público, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar o crime, não apenas a vítima. O debate foi agendado pelo Bloco de Esquerda, que apresenta um projeto de lei nesse sentido. Também Chega, Livre e PAN apresentam projetos de lei. Ainda no Parlamento, a proposta de lei do governo para baixar as taxas de IRS em 2025 é discutida e votada hoje na especialidade. A iniciativa reduz as taxas do primeiro ao oitavo escalão de rendimento. Pelo menos duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas em mais uma noite de ataques russos contra Kiev. O ataque causou danos em edifícios residenciais, mas também em armazéns e num centro de saúde. São dados divulgados pelas autoridades ucranianas. Os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos carimbaram a passagem para a final do Mundial de Clubes. O Paris Saint-Germain goleou ontem à noite o Real Madrid por 4 x 0 e junta-se assim ao Chelsea numa final marcada para o próximo domingo, às 08:00 da noite. Mas antes disso, já hoje arranca mais uma edição do Alive no Passeio Marítimo de Algés.

Pois é. Essa que é essa. Estavas a cantar?

Não, não estava a cantar. Estava aqui perante esta evidência que a grande cabeça de cartaz desta edição é a Olívia Rodrigo.

É verdade.

É hoje, não é?

É hoje.

Esgotadíssimo, este dia.

É o único dia que está esgotado. Claro que há vários outros artistas, mas há aqui muitas indicações que também vale a pena ter. As portas abrem às 15h e vão fechar às 04:00.

Isso é para nós.

É quando eu acordo.

Claro, vêm as habituais restrições de trânsito, e reforço de transportes públicos. Muito importante para quem quer ir e sair do recinto do Nos Alive.

E sair é particularmente difícil. Os festivaleiros que se vão deslocar de carro têm que ter atenção. O trânsito vai estar condicionado já a partir das 15h, na Avenida Brasília, na Marginal, entre Algés e Ota Buvagem, na CRIL e na Praça Manuel I. A PSP está a preparar-se para 50 mil pessoas só neste dia de festival e por isso tem montado um dispositivo de segurança no recinto. Está também planeado o reforço dos comboios e mais carreiras extra de autocarros e barcos da Transtejo em horários da madrugada. Podes aproveitar, João Miguel.

Olha, quem sabe? Tudo pronto então para o arranque desta edição do Nos Alive, primeiro dia de três no Passeio Marítimo de Algés.