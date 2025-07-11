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7 da manhã. Está no ar o Jornal das 7, com edição da Carla Jorge Carvalho. Carla, o governo defende que manter a participação do Estado na TAP é uma forma de garantir que, a longo prazo, a empresa valoriza. Esta manhã, há debate de urgência no Parlamento.

A ideia do governo da Adia sempre foi a de vender 100% da TAP, mas ontem o primeiro-ministro anunciou a privatização de 49,9% da transportadora aérea nacional. O Estado mantém assim 50,1% do capital da TAP. É a primeira fase do processo de abertura do capital a privados. À entrevista à RTP, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, explica que o governo não optou por alienar mais de 50% da empresa, porque assim consegue valorizar a parte que o Estado mantém.

Alienar 49,9, maximizamos a oportunidade dos 50,1. Ou seja, nós alienamos 49,9, encontramos um parceiro internacional credível, que faça crescer a companhia, mais rotas, mais aviões, e isso vai valorizar a participação de 50,1. E, portanto, maximizamos desse ponto de vista o prêmio de controle futuro, maximizamos as sinergias e, acima de tudo, damos a oportunidade a que estes investidores, que aparecem nesta primeira fase, possam vir de fora da União Europeia.

O ministro das Infraestruturas reforça que o governo vai ser criterioso na venda e que pretende apenas negociar com companhias aéreas relevantes. Miguel Pinto Luz sublinha ainda que o executivo quer salvaguardar todos os postos de trabalho durante as negociações de venda da TAP. Como dissemos, esta manhã há debate de urgência e no Parlamento sobre este tema, os trabalhos, a pedido do chega, arrancam às 9h da manhã.

E a jornalista de economia do Observador, Ana Suspiro, explica que esta é apenas a primeira fase da privatização da TAP.

Lembra os valores envolvidos e sublinha que o governo está numa fase inicial do processo de alienação.

O objetivo desta operação, por um lado, é passar a gestão da TAP para o grupo privado que vier a vencer e, por outro lado, esta é apenas a primeira fase de privatização. Tu quando começas a vender uma empresa, normalmente só acabas quando venderes a totalidade da empresa. E é esse o objetivo assumido do governo, ainda que comece mais devagar, mais suavemente.

A análise da jornalista da economia do Observador, Ana Suspiro, na história do dia, o governo explica que os objetivos passam por recuperar o dinheiro investido pelo Estado, valorizar a TAP e preservar o valor político da empresa.

Este vai ser o tema do Explicador das manhãs 360, com os economistas António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros, que vai para o ar depois do jornal das nove. Mudamos de tema. Neste jornal das 19, morreu um bebê prematuro que deu entrada no hospital de Leiria depois de ter nascido numa ambulância na Nazaré.

O bebê nasceu com 26 semanas. O caso aconteceu ontem de manhã, foi noticiado esta noite pelo Expresso. A mãe, uma mulher de 33 anos, apresentava sangramento e contrações de dois em dois minutos. O pedido de socorro feito a partir de Valado dos Frades, na Nazaré, foi feito ao início da manhã. Rui Casanova, o que aconteceu depois?

De acordo com o Expresso, foram acionados os bombeiros da Nazaré e a ambulância de suporte imediato de vida de Alcobaça. As equipes que chegaram ao local pediram, entretanto, apoio ao INEM. Às 8h50 da manhã, foi aprovada a ajuda extra da VMER do Hospital de Coimbra. A VMER saiu seis minutos depois para um ponto de encontro na A8, no caminho para o Hospital de Leiria, para onde ia ser levada a mãe. O parto ocorreu pouco depois, a bordo da ambulância dos bombeiros da Nazaré. O bebê, do sexo masculino, estava a respirar após o nascimento, mas tinha 26 semanas, sendo que a gravidez, de acordo também com o Expresso, foi sempre vigiada. Mãe e filho foram admitidos mais tarde na urgência obstétrica de Leiria, mas o recém-nascido morreu após a entrada no hospital. O óbito foi declarado às 9h53 da manhã. A informação é confirmada ao Expresso pela Corporação de Bombeiros da Nazaré.

Rui, também ontem um bebê nasceu dentro de um carro a caminho do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Este caso aconteceu ao final da tarde, na Via Rápida IC21, no Barreiro. O parto foi realizado pela própria família. De acordo com o Correio da Manhã, a grávida estava acompanhada pelo marido e pela mãe. Tem 33 anos e estava com 37 semanas de gestação. Foi para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, uma vez que a urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro estava encerrada. Fonte do INEM confirma ao Correio da Manhã que a primeira chamada para o CODU foi feita às 17h14. No entanto, dificuldades na comunicação impediram que o socorro fosse imediatamente prestado. Mais tarde, após nova tentativa de contato por parte do CODU, a família terá recusado responder às perguntas e disse que se deslocaria pelos próprios meios para o hospital. O bebê acabou por nascer no caminho, dentro do carro. Depois, a mãe e o bebê foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e estão os dois bem.

Rui Casanova, com os recentes casos de nascimento de bebês a caminho do hospital, hoje há quatro urgências fechadas. O número sobe para seis amanhã e para sete no domingo. Mais uma vez, os serviços de ginecologia e obstetrícia da Grande Lisboa são os mais afetados.

E a antiga deputada do PSD, Rubina Berardo, saiu do partido, acusa os sociais-democratas de escancararem a porta à extrema-direita e de terem quebrado o não é não ao Chega.

Por esse motivo, Rubina Berardo tomou a decisão de se desfiliar do PSD, partido do qual foi militante 20 anos. Em entrevista à Vítor Hugo Soares da Rádio Observador, a ex-vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata diz que o partido tem se confundido com o Chega, sobretudo em matéria de imigração.

Nós vemos, através do que tem acontecido e sido colocado em cima da mesa com confusão propositada entre as temáticas da imigração e a política de nacionalidade, a lei da nacionalidade, vemos precisamente que esse não é não, já não existe. Existe precisamente até uma plataforma de entendimento que se ensaia com sucesso de parceria entre o PSD e o Chega. E a partir do momento em que esse não é não é quebrado, para mim, também é quebrada uma pertença a um partido.

Rubina Berardo vai mais longe. A antiga deputada recorre a um provérbio para dizer que com esta atuação, o Partido Social-Democrata corre o risco de ser ultrapassado pelo Chega.

Há claramente aquela argumentação, e acho que neste caso encaixa que nem uma luva, de que se dá de comer ao crocodilo, não podemos nos queixar depois de ser comidos por esse próprio crocodilo.

E usando a sua metáfora, acha que o Partido Social-Democrata corre o risco de ser engolido pelo crocodilo Chega?

Sim, entre o original e a cópia, o eleitorado escolhe o original, ainda para mais um original na extrema-direita, que tem uma, entre aspas, liberdade de atuação que o Partido Social-Democrata não deveria ter.

Rubina Berardo, entrevistada na Vixi Suave da Rádio Observador, critica ainda a postura de Luís Montenegro no caso Spin off Viva e sublinha que algumas práticas negativas do PSD Madeira estão a ser adotadas a nível nacional.

A Vixi Suave está disponível em podcast e repete esta tarde. Foi a este programa que a antiga deputada prestou declarações. Portanto, a Vixi Suave repete-se hoje depois do jornal da 13h. E depois de um longo período de reflexão, Carlos Moedas anuncia que vai ser recandidato à Câmara de Lisboa.

O social-democrata vai mesmo avançar para um segundo mandato na capital, numa altura em que ainda não está fechada a coligação com o CDS e com a Iniciativa Liberal. E o Observador sabe que há algum mal-estar entre todas as partes no processo de negociação dos lugares para vereadores elegíveis. Ainda assim, em entrevista ao jornal Expresso, Carlos Moedas diz ter ainda muito para fazer pelos lisboetas e aponta também já o alvo à principal adversária socialista, Alexandra Leitão. Diz o autarca que em apenas quatro anos ninguém consegue resolver os males que os executivos PS criaram durante 14, respondendo assim às críticas do PS durante o atual mandato autárquico. A apresentação da recandidatura de Carlos Moedas à presidência da Câmara de Lisboa deve acontecer até o final deste mês de julho.

E no Porto, uma nova sondagem dá a vitória à candidatura do Partido Socialista, liderada por Manuel Pizarro.

Ainda assim por pouco, é o que revela um estudo do IST para o Expresso e para a SIC, que dá curta vantagem ao candidato do PS em relação a Pedro Duarte, que encabeça a coligação da AD com a Iniciativa Liberal. Manuel Pizarro aparece à frente nesta sondagem com 36% das intenções de voto, Pedro Duarte com 33. Em terceiro lugar, surge Miguel Corte-Real, o candidato do Chega, que reúne 9% das intenções de voto. PCP, Bloco de Esquerda e Livre arriscam-se, de acordo com esta sondagem do IST, a não eleger deputados municipais.

E com o aproximar das autárquicas, José Luís Carneiro chama a si a responsabilidade direta pelo dossiê do poder local.

As eleições estão a três meses de distância. O PS foi o partido mais votado em 2021, mas vem agora de um trauma eleitoral depois de ter perdido o título de segunda força política no Parlamento para o Chega. Por isso, o novo secretário-geral quer acompanhar o processo das autárquicas de perto para, Miguel Gato, evitar outro descalabro eleitoral.

Esta semana, José Luís Carneiro reuniu pela primeira vez a nova direção e distribuiu já funções. André Rios continua com a coordenação autárquica do PS, mas o novo secretário-geral quer ativar o gabinete do poder local com representantes das cinco regiões do país: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Fonte do Partido Socialista diz ao Observador que o objetivo é identificar e resolver os casos mais bicudos. E esse cenário, por exemplo, já aconteceu na autarquia de Sintra. A concelhia socialista bloqueou o acordo autárquico com o Livre, firmado por Ana Mendes Godinho, e o processo teve de ser centralizado na direção para ser ultrapassado. A coligação com o partido de Rui Tavares nessa autarquia manteve-se por ordem de José Luís Carneiro.

E Miguel, o PS identificado é como o maior adversário a nível nacional, mas também está atento às autarquias onde o Chega pode ter bons resultados.

Os receios com esse avanço do partido de André Ventura estão sobretudo mais a sul, no Algarve e também nos distritos de Setúbal e Santarém. O Observador sabe que a direção do PS tem sinalizadas essas autarquias onde o Chega pode crescer e que tudo vai fazer para evitar precisamente perder conselhos para o partido de Ventura, sobretudo em zonas do país onde a esquerda, e nomeadamente o PS, dominam para já o mapa do poder local. O Partido Socialista tem mais de 50 autarcas em fim de mandato, e esta é também uma das razões para José Luís Carneiro assumir a orientação direta do pelouro das autárquicas. Depois do resultado nas legislativas, ainda sobre a liderança de Pedro Nuno Santos, o novo secretário-geral do PS não quer arriscar outro descalabro eleitoral e por isso pôs já mãos à obra para garantir um bom resultado socialista no dia 12 de outubro.

Miguel Gato, a olhar para a estratégia de José Luís Carneiro para as eleições autárquicas. O secretário-geral do PS já distribuiu as várias pastas aos membros da nova direção, quase toda ela renovada. Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Marcos Perestrelo e Sérgio Sousa Pinto são alguns dos principais nomes. João Torres é um dos poucos elementos da anterior direção de Pedro Nuno Santos que aceitou ficar na nova equipa, liderada agora por José Luís Carneiro.

E milhares de pessoas concentraram-se na última noite em São Paulo, no Brasil, contra a imposição das taxas alfandegárias impostas por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas de 50% Para entrarem em vigor já em agosto.

E que teve como resposta imediata o anúncio de Lula da Silva de que faria o mesmo aos produtos norte-americanos. Uma manifestação inicialmente convocada para exigir a tributação dos super-ricos, transformou-se rapidamente num enorme protesto contra o que chamaram de ingerência dos Estados Unidos. Isto porque Donald Trump justificou, como principal motivo para as tarifas, a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está a ser julgado por tentativa de golpe de Estado. Horas antes desta manifestação, Lula da Silva tinha também afirmado que Trump tem de respeitar a justiça brasileira.

Sete horas e 13 minutos. Carla, que outras notícias vão marcando a atualidade?

A Assembleia da República discute hoje se o conceito de violência obstétrica deve ser eliminado. A discussão começou por iniciativa do CDS, que sugere a revogação da lei em vigor. Vão ser também discutidos e votados projetos de lei do PSD, do PAN e do Livre. Os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso da CP começam hoje uma greve que vai durar até domingo. Estão em protesto contra a ITAU, a empresa que explora o serviço. A greve é convocada pela Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa chega hoje a São Tomé e Príncipe para participar nas comemorações dos 50 anos da independência do país. O presidente da República vai ser recebido pelo chefe de Estado de São Tomé e Príncipe e vai também encontrar-se com representantes da comunidade portuguesa no país. E agora, ainda neste jornal, um chihuahua que se tornou herói nos Alpes Suíços.

Um chihuahua, aqueles cãezinhos que parecem um porta-chaves?

Exatamente, esses mesmos.

Não é daqueles São Bernardos.

Não, seria o local mais certo, mas no caso, um alpinista suíço tem um chihuahua e não um desses cães grandes. Este homem caiu numa fenda de oito metros num glaciar e o cão salvou. Não, não pode, não podia. Ficou ali junto à abertura, sem sair do lugar até à chegada do resgate, a dar-lhe força, a incentivá-lo.

Fazendo jus à expressão, o cão é mesmo o melhor amigo do homem.

Foi o melhor amigo. O dono ainda conseguiu pedir ajuda por um walkie-talkie, mas foi graças ao cão que os socorristas conseguiram encontrar o local exato em que o homem estava.

Muito bem, medalha de ouro para o melhor cão do mundo.

Para o melhor amigo do homem.

Isso. Também. Muito bem, um chihuahua a fechar o jornal das 19h.