Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com João Gama.

Bom dia. Donald Trump defende as tarifas anunciadas ontem à União Europeia. O presidente dos Estados Unidos diz que o país vai sair a ganhar. Em entrevista à emissora norte-americana Fox News, Trump assegura que os Estados Unidos vão ganhar uma enorme quantidade de dinheiro com a guerra comercial. Ontem, foi o próprio líder norte-americano a anunciar a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México, a partir do dia 1 de agosto, diz que é um privilégio para os restantes países poder negociar com os Estados Unidos. Desde a suspensão das tarifas anunciadas em abril, Washington só conseguiu até agora assinar acordos com a China, o Reino Unido e o Vietnã, apesar de serem acordos pouco abrangentes. Ainda ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforçou que a Europa está disponível para negociar as tarifas de Donald Trump, mas sublinhou que vai fazer o que for preciso para defender, em primeiro lugar, os interesses europeus. E também ontem, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu estar surpreendido com o anúncio das tarifas norte-americanas, uma vez que as negociações com a União Europeia estão ainda a decorrer. O presidente da República assegura que quanto à guerra comercial, Portugal está totalmente alinhado com a União Europeia.

O facto de a posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia, não esconde que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Declarações do Presidente da República, ainda em São Tomé e Príncipe, onde esteve a celebrar os 50 anos da independência do país. Já Luís Marques Mendes diz que as empresas portuguesas podem ser obrigadas a escolher outro parceiro comercial, que não os Estados Unidos da América, parceiros como a América do Sul. O conselheiro de Estado e candidato ao Belém, apoiado pelo PSD, aconselha o governo de Montenegro a explorar o acordo entre a Mercosul e a União Europeia.

Se não houver recuo nesta decisão, isto é muito mau para as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. E se não houver recuo, não há volta a dar. Por isso, é melhor encontrar já uma alternativa. E eu queria aqui sugerir às empresas portuguesas, ao governo português, que estudassem alternativas. Em vez de exportarem para os Estados Unidos, que passa a ser mais difícil, ter outros mercados, outros países. E a grande alternativa que eu acho que deve ser estudada é o Mercosul, com quem a União Europeia fez recentemente um acordo. É preciso ratificar esse acordo e explorar este novo mercado.

Declarações de Luís Marques Mendes aos jornalistas numa visita a Mafra para o candidato ao Belém. A procura de mercados alternativos deve acontecer o mais cedo possível. Mostrou-se também a favor Luís Marques Mendes da privatização da TAP, mas pediu que o processo fosse conduzido com transparência. O candidato presidencial defende que este processo tenha de decorrer com total transparência para que não exista qualquer suspeita sobre as intenções do governo. Marques Mendes diz, ainda assim, que a decisão de privatizar a TAP é a mais correta.

Eu não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, acho que é uma decisão correta e é uma decisão até muito consensual. A única coisa que me permito apenas recomendar é que este processo decorra com muita transparência, com total transparência, de forma que não haja no final nenhuma suspeita. Agora, a decisão está certa, a decisão está tomada no momento adequado, é na boa direção, tem consenso, agora é preciso que tudo corra com total transparência.

O pedido deixado por Luís Marques Mendes ontem à tarde numa visita a Mafra. Marcelo Rebelo de Sousa descarta um veto presidencial a esta privatização da TAP, se o negócio for na linha daquilo que foi até agora anunciado pelo governo. O presidente da República considera que a proposta apresentada pelo executivo de Luís Montenegro, de privatizar 49,9% da companhia aérea, não apresenta as mesmas dificuldades que levaram à rejeição, em 2023, da medida proposta pelo governo socialista.

O facto de eu ter vetado o diploma socialista, que poderia haver o risco de um veto neste diploma. Ora, precisamente, o diploma, daquilo que o senhor primeiro-ministro me explicou, elevou ao Conselho de Ministros, ultrapassa essas dificuldades, que era haver uma fase, já depois conhecidas as propostas todas, na base da transparência, em que podia haver contactos, que eram contactos que levassem a um resultado que não tinha nada a ver com as fases anteriores do processo. Isso não acontece. Pois se for exatamente na linha daquilo que eu acabei de explicar, não há nenhuma razão para, sendo importante para o país, não deixar passar.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa a descartar, ao que se sabe, um veto presidencial à privatização da TAP. Está tudo em aberto na corrida eleitoral do Porto. O PS acena com o acordo pós-eleitoral a Felipe Araújo. Pedro Duarte mantém a porta aberta, mas o independente não desiste. A última sondagem veio dar a vitória, ainda que por uma muito curta margem, a Manuel Pizarro, na Invicta. À direita, admite-se que a sondagem divulgada pelo Expresso na semana passada preocupa, mas do lado de Felipe Araújo, há garantia de que não há margem para recuar. Já Pedro Duarte deixa em aberto um atendimento que possa reforçar as hipóteses de conquistar a autarquia e reduzir a distância para Manuel Pizarro. Ao Observador, uma fonte próxima do candidato do PSD é clara e reitera que há margem e disponibilidade para estudar uma solução de compromisso. Quanto ao PS, o partido considera até natural um acordo pós-eleições com Felipe Araújo. Os socialistas fazem contas à maioria que podem obter ao lado do independente, até porque a restante esquerda está em risco de não conseguir eleger vereadores no Porto. Ao Observador, uma fonte próxima do PS elogia A lista de independentes apresentada por Araújo e diz que um acordo pós-eleitoral seria uma solução natural. Com quase todas as principais forças direitas juntas numa candidatura, o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal, ainda assim, sem conseguirem vitória nas sondagens, os socialistas estão confiantes numa vitória nas eleições de outubro, mesmo que não consigam maioria. Os cenários em cima da mesa para as autárquicas no Porto é um artigo que pode ler no site do Observador, assinado pelo editor-adjunto de política, Miguel Santos Carrapatoso, e pela jornalista Mariana Lima Cunha. Continuamos na política. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o primeiro-ministro de estar a vender a alma ao Chega. Isto depois de o presidente do partido, André Ventura, ter anunciado ontem um princípio de acordo com a AD sobre linhas orientadoras para mudar a lei da nacionalidade, depois de aprovar a lei dos estrangeiros na especialidade na Assembleia da República. Mariana Mortágua acusa agora o governo de Luís Montenegro de estar a legitimar a extrema-direita.

Luís Montenegro vendeu a alma. O PSD vendeu a alma. Entende que para conseguir manter-se no poder, para ir para as autárquicas a dizer que tem uma mão firme sobre a imigração e porque entende que isso é uma política populista que dá votos e que permite uma disputa com a extrema-direita, abdicou de todos os valores e vendeu a alma ao Chega. Não é assim que se combate a extrema-direita. Em nenhum país em que os partidos do campo tradicional da direita cederam na agenda de extrema-direita conseguiram impedir a extrema-direita de crescer. O que estão a fazer é legitimar o campo da extrema-direita.

Declarações de Mariana Mortágua ontem à tarde numa ação de campanha, uma declaração captada pela Agência Lusa. A Polícia Judiciária deteve um funcionário do Banco de Portugal suspeito da Operação Nexo no Aeroporto de Lisboa. Esta é uma informação apurada pelo Observador. A PJ deteve este sábado mais um suspeito de estar envolvido na Operação Nexo. Já são cinco arguidos detidos durante esta operação. Uma operação que envolve crimes de corrupção passiva, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, ainda falsificação de documentos e abuso de poder. Ao que o Observador apurou, o funcionário detido trata-se de David Gonçalves, que estava de férias quando as buscas foram efetuadas e foi agora detido à chegada ao aeroporto de Lisboa. Este suspeito deverá ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto na próxima segunda-feira. A Operação Nexo investiga suspeitas de corrupção e fraude na obtenção de fundos europeus. O processo foi desencadeado por uma denúncia anónima em julho de 2023 e envolve uma alegada viciação de concursos públicos no valor superior a €4,5 milhões. Ao que o Observador apurou, a Procuradoria Europeia acredita que o montante possa ser ainda mais elevado. Foram detidos, como dizia até agora, cinco arguidos, onde o suspeito que foi detido, mas depois libertado, é filha de um ex-secretário de Estado do PSD. A Operação Nexo está também em destaque no site do Observador, num artigo que faz manchete a esta hora, assinado pelo redator principal Luís Rosa e pelo jornalista João Paulo Godinho. No desporto, Viktor Gyökeres já está sob a alçada disciplinar do Sporting, depois de ter falhado a apresentação, o que confirma o presidente do clube, Frederico Varandas. O avançado sueco reivindica a saída do emblema leonino. Varandas reitera a confiança de que a situação pode vir a ser resolvida, mas com o fecho de mercado, com uma multa muito pesada e um pedido de desculpas. Deixa uma garantia, Frederico Varandas diz que ninguém está acima dos interesses do clube da Alvalade, seja ele quem for, o Sporting ainda não chegou a um consenso sobre a possível venda do avançado sueco. Há uma proposta do Arsenal em cima da mesa. Ainda no desporto e para fechar, o Paris Saint-Germain e o Chelsea jogam hoje à noite a final do Campeonato Mundo de Clubes de Futebol, que pode vir a consumar uma época perfeita para os franceses. O jogo acontece esta noite, oito da noite, em Lisboa, nos Estados Unidos. Além da inédita conquista da Liga dos Campeões, os parisienses, em que alinham os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, venceram todas as provas em França, desde o campeonato à Taça e à Supertaça, e estão agora a um passo de um pleno de troféus na época de 2024 e 2025. Este Paris Saint-Germain e Chelsea é um jogo para acompanhar às 20h, hora de Lisboa.