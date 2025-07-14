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Da Manhã. Este é o Jornal das 7, com edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, Donald Trump anuncia que os Estados Unidos vão enviar sistemas de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia.

Donald Trump não avança com números, mas garante que estes sistemas vão ser pagos na íntegra pela União Europeia. Estas declarações do presidente dos Estados Unidos surgem numa altura em que promete, também para hoje, um grande anúncio sobre a Rússia. Entretanto, Donald Trump repete as críticas a Vladimir Putin e reforça o apoio à Ucrânia.

Vamos enviar para a Ucrânia vários equipamentos militares muito sofisticados e a União Europeia vai pagar-nos a 100%. É assim que queremos que seja. O Biden nunca pediu isto. Ainda não defini o número, mas eles precisam de proteção e a União Europeia é que vai pagar. Nós não vamos pagar nada. Para nós, vai ser um negócio. Vamos enviar-lhes Patriots, que eles precisam desesperadamente, porque Putin surpreendeu muitas pessoas. Fala bem, mas depois, à noite, bombardeia toda a gente. Portanto, há aqui um pequeno problema e isso não me agrada.

Declarações de Donald Trump aos jornalistas esta madrugada. Os Patriots são considerados um dos principais sistemas de defesa do exército dos Estados Unidos e Volodymyr Zelensky tem pedido precisamente mais armas de defesa antiaérea. Para hoje está previsto um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o secretário-geral da NATO na Casa Branca.

São temas em análise no gabinete de guerra desta manhã, para ouvir depois deste Jornal das 7 horas. E o secretário-geral socialista desafiou o governo a negociar um acordo estratégico para a defesa. José Luís Carneiro enviou uma carta ao primeiro-ministro a pedir a criação de um grupo de trabalho com o PS e PSD.

José Luís Carneiro pede uma audiência formal a Luís Montenegro para dar início ao processo. Na carta citada pelo jornal Público, o líder socialista explica que é importante um consenso político alargado e duradouro sobre a matéria, sem se referir ao CDS, parceiro do governo, nem ao Chega, principal partido da oposição. Carneiro propõe a criação de um grupo de trabalho parlamentar conjunto, PSD/PS, para que num prazo de três meses possa chegar a um acordo estratégico para a defesa, a ser depois submetido à Assembleia da República. O desafio surge já depois do governo se ter comprometido, na Cimeira da NATO, à meta dos 2% do PIB para a defesa este ano e de 5% até 2035.

José Luís Carneiro aconselha também o governo a reunir-se rapidamente com os setores que possam ser mais afetados pelas tarifas norte-americanas.

Foi na apresentação do candidato socialista à Câmara de Lousada. O líder do PS diz que é preciso estudar já medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que, com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, de cerca de 30%. E calculava-se que para 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar a cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como aqueles setores aqui nesta região, do têxtil, do vestuário, do calçado.

José Luís Carneiro falou ainda sobre os problemas no SNS. Acusa o governo de criar um espetáculo degradante e diz que a situação está pior agora do que estava no tempo de António Costa.

Como se vê, hoje estamos muito pior do que aquilo que estávamos quando o governo do Partido Socialista estava no exercício de funções e assistimos a um espetáculo degradante de várias estruturas do Estado a empurrarem as suas responsabilidades de uns para os outros, da defesa para a saúde, da saúde para a defesa, e a falta de um plano estruturado relativo às emergências hospitalares. Quero dizer que esse é um dos temas que levaremos ao debate do Estado da Nação, mas vou dizer ao senhor primeiro-ministro que se não tiver o governo a competência para apresentar uma resposta, o Partido Socialista vai apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar.

Declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas em Lousada, a anunciar que os temas da saúde e da defesa vão marcar a intervenção do PS no debate do Estado da Nação, que está marcado para a próxima quinta-feira.

Todos os dias, um helicóptero de combate a incêndios faz um trajeto entre o Algarve e o Alentejo só para transportar uma tripulação de operacionais. Os custos das viagens, Carla, são suportados pelo Estado.

Em causa, uma aeronave colocada no Centro de Meios Aéreos de Ourique, distrito de Beja. Estas viagens ocorrem desde o dia 28 de junho. Miguel Gato.

O helicóptero descola todos os dias de São Brás de Alportel, em Faro, e aterra no Centro de Meios Aéreos de Ourique às 9h15. Depois de um dia de trabalho nesta vila do distrito de Beja, a aeronave regressa ao Algarve por volta das 20h para levar a tripulação a casa, com todos os custos inerentes para o erário público. São pouco mais de 100 km de carro que separam Ourique e São Brás de Alportel. Utilizando a A2 e a A22, a deslocação entre as duas localidades é inferior a uma hora. Se os tripulantes se deslocassem por via terrestre, mesmo com custos de viatura alugada, portagens e combustível, a despesa final seria menor do que com a viagem atualmente efetuada por helicóptero.

E Miguel, a Proteção Civil justifica a utilização diária do helicóptero.

Ao Jornal de Notícias, a autoridade esclarece que o aparelho está sediado em São Brás, mas que está pré-posicionado em Ourique precisamente por tempo temporário.

Por conveniência operacional, é essa a expressão.

Exatamente, por conveniência operacional. E explica também que esta é uma medida temporária, que visa mitigar uma indisponibilidade de quatro helicópteros, nesta altura de crítica de risco a incêndios rurais. E sobre os custos diários destas viagens aéreas, a Proteção Civil remete responsabilidades para a entidade contratante, neste caso, a Força Aérea, que até o momento não respondeu às perguntas realizadas pelo JN.

Miguel Gato, este caso que tem causado polêmica na região do Alentejo, de acordo com o site Liderador Notícias, um jornal local de Beja, o helicóptero deverá deixar de se deslocar ao Centro de Meios Aéreos de Ourique nos próximos dias.

E vai ser inaugurado esta manhã o novo Hospital de Sintra.

Este novo hospital vai entrar em funcionamento de forma faseada. O objetivo é aliviar e dar apoio ao Amadora-Sintra. Passa a atender os casos não urgentes no serviço de urgência, vai servir cerca de 550 mil utentes. O novo Hospital de Sintra começou a ser construído há quatro anos. Fica em Algueirão-Mem Martins, custou cerca de 81 milhões de euros. A inauguração está marcada para às 11h30 desta manhã e vai contar com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro.

Isto num dia em que estão encerrados três serviços de urgência.

É o que indica o portal do Serviço Nacional de Saúde. Estão encerradas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital do Barreiro, a urgência de Obstetrícia do Hospital de Santarém e ainda a urgência básica do Hospital de Peniche. A situação vai ser semelhante ao longo de toda a semana.

Este vai ser o tema do Contracorrente para ouvir depois do jornal das 10. E depois de um fim de semana intenso de negociações, há acordo à vista para a transferência de Viktor Gyökeres para o Arsenal.

A novela do ponta de lança sueco pode chegar ao fim nos próximos dias. Segundo adianta a imprensa desportiva, o Sporting está disponível a aceitar a última proposta dos ingleses, ou seja, 63,5 milhões de euros, mais 10 milhões em objetivos.

Mas, Carla, os Leões exigem duas condições.

A primeira é que esses 10 milhões em variáveis sejam facilmente atingíveis e que o Sporting passe, assim, a vir a receber os 70 milhões exigidos por Frederico Varandas. E a segunda condição exigida pelo Sporting é que o empresário de Gyökeres abdique da comissão a que teria direito pela transferência do jogador, que equivale a 10% do valor do negócio.

E ao que parece, esta última parte já está acertada.

Sim, e que o agente vai mesmo abdicar de cerca de sete milhões de euros. Alinham-se assim os últimos detalhes para a transferência de Gyökeres, numa altura em que o avançado de 27 anos não se apresentou no estádio de pré-temporada do Sporting, no Algarve. Os Leões têm o primeiro jogo aberto ao público na quarta-feira, às 19h30, diante dos escoceses do Celtic de Glasgow.

7h10, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

As jornadas parlamentares do PSD, organizadas em conjunto com o CDS, arrancam hoje em Évora. Vão contar com figuras como Luís Marques Mendes, Pedro Santana Lopes, Pedro Duarte e Américo Aguiar. Os trabalhos encerram amanhã com o discurso de Luís Montenegro. O ex-motorista de Eduardo Cabrita conhece hoje a sentença no caso do atropelamento mortal de um trabalhador na A6. Marco Pontes está acusado do crime de homicídio por negligência grosseira. A sentença vai ser lida às 11h15 no Tribunal de Évora. O Chelsea é o vencedor do Mundial de Clubes. Os londrinos venceram o Paris Saint-Germain na final por 3x0. Cole Palmer, Bizot e João Pedro fizeram os gols da vitória. Esta final fica marcada também por um momento insólito. Donald Trump entregou o troféu à equipa do Chelsea porque a competição decorreu nos Estados Unidos.

Mas ao contrário do que é habitual, não se afastou para os jogadores erguerem a taça e celebrarem a conquista da final.

Não, Trump ficou lá no conjunto. Foi assim o momento.

Ele quer aparecer.

O que está aqui a acontecer? A equipa do Chelsea ergue o troféu, Donald Trump continua lá no meio, também a bater palmas, muito sorridente. Os jogadores até esperaram que ele se fosse embora, ficaram francamente confusos. As expressões dos jogadores são muito interessantes. No final, foi o presidente da FIFA dar um empurrãozinho para que Trump percebesse e saísse de cena.

Aquele toquinho no penetra. Para Trump, não faz sentido que haja uma taça e que não seja dele. Trump, o intruso, a fechar o jornal das 7.