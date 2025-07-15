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Este é o Jornal das 7, com edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, teme-se um verão pior do que o do ano passado no Serviço Nacional de Saúde. Os hospitais públicos estão a articular-se para tentar impedir o fecho de serviços de urgência.

É a garantia dada ao Observador pelas unidades locais de saúde das zonas onde se preveem mais constrangimentos nas próximas semanas. Falamos de Lisboa, margem sul, oeste e Leiria. As urgências de pediatria, ginecologia e obstetrícia são aquelas que inspiram maior preocupação, dada a falta de médicos para preencher escalas neste período de verão. O governo tem indicado que o SNS está melhor do que no ano passado. No entanto, Miguel Gato, essa não é a percepção das várias classes do setor da saúde, pelo menos no que toca aos serviços de urgência.

E o aviso começou por ser feito na última sexta-feira pelo presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, no explicador da tarde política aqui na Rádio Observador. Xavier Barreto diz que o Ministério da Saúde não aplicou as mudanças necessárias para resolver a questão das urgências no verão, um problema que é já antigo no SNS.

É muito provável que a situação se mantenha ao longo do verão e que, eventualmente, até se agudize. Nós, infelizmente, não fizemos mudanças significativas na gestão de recursos humanos, que é a questão determinante. Estas urgências encerram porque não temos médicos suficientes para garantir as escalas. E, de facto, não mudamos nada, nem na forma como contratamos pessoas, não temos mais pessoas a trabalhar do que tínhamos há um ano, nem mudamos nada na organização.

A mesma previsão é feita pela Federação Nacional dos Médicos. Ao Observador, a presidente Joana Bordalo e Sá fala mesmo numa tragédia anunciada, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. O presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Nuno Rodrigues, prevê claras dificuldades no preenchimento das escalas, devido à falta de médicos e aos profissionais que vão de férias em julho e agosto. Já a Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência alerta para a excessiva dependência de médicos tarefeiros neste período. Esta que é uma prática habitual nestes dois meses mais críticos do verão, com as ULS a pagarem até mais 50% a estes profissionais. E esta que foi uma medida também já autorizada pelo Ministério da Saúde para este verão. No entanto, os administradores hospitalares sugerem medidas mais estruturais.

Nós podíamos, por exemplo, ter criado uma urgência regional. Nós propusemos há já muito tempo que se fundissem as três escalas e garantíssemos que tínhamos pelo menos uma maternidade a funcionar na margem sul, em permanência, que não tivéssemos esta situação, que eu acho que é lamentável, de termos dias em que estão as três encerradas. E isso esteve sempre ao nosso alcance.

As urgências regionais já funcionam no Grande Porto há vários anos e Xavier Barreto quer replicar esse modelo também em Lisboa e Vale do Tejo. Hipótese admitida também pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, na entrevista que deu à SIC na semana passada. Os sindicatos reprovam esta ideia, ainda que encontre em níveis diferentes de resistência. A FNAM rejeita totalmente esta medida. Joana Bordalo e Sá diz que se trata de um remendo e não de uma solução. Já o SIM, o Sindicato Independente dos Médicos, defende que a concentração de urgências a ser implementada tem de ser acompanhada de incentivos para os médicos que aceitem deslocar-se e que essa deslocação de profissionais tem de ser não obrigatória, mas sim voluntária.

Miguel Gato, olhando para os constrangimentos nas urgências do SNS para este verão, com as classes do setor da saúde a temer um período pior do que o do ano passado.

Ainda na saúde, destaque para a saída do diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Rui Tato Marinho, diz que não sabe nada sobre a saída.

O Hospital Santa Maria anunciou que vai substituir o diretor clínico, alegadamente devido à polêmica em torno das cirurgias adicionais no serviço de dermatologia, mas num esclarecimento enviado ao Observador, Rui Tato Marinho diz que não sabe nada sobre a substituição ou sobre qualquer procedimento legal. O médico critica ainda a forma como tem sido tratado pelo Conselho de Administração. Rui Tato Marinho garante que vai continuar a cumprir o cargo de diretor clínico com, diz, a mesma idoneidade, competência, empenho e dedicação de sempre.

Luiz Marques Mendes pede mais tolerância no discurso sobre imigração. O candidato à Presidência da República considera que é injusto culpar os imigrantes de todos os males do país.

Marques Mendes critica quem diz que a culpa é sempre dos imigrantes e pede mais humanismo. Num discurso nas jornadas parlamentares da AD, o candidato ao Belém reconhece que a imigração atingiu uma situação de descontrole em Portugal e defende que o governo fez bem em apertar as regras, mas pede mais tolerância no discurso.

Não é justo, não é correto, nem é verdadeiro, que quando surge qualquer problema no país, a culpa é sempre dos imigrantes, ou na habitação, ou na segurança, ou em qualquer área. Isso não é justo. E sobretudo quando eles vieram para Portugal porque as autoridades o permitiram. Nós temos que, além da ação, temos também que ter esta pedagogia, porque esta pedagogia é a tal pedagogia da moderação, do humanismo, da solidariedade e sobretudo de uma sociedade de futuro.

Luiz Marques Mendes pede também que se olhe para a imigração como uma oportunidade para a política portuguesa. São declarações do candidato à Presidência da República num jantar em Évora, um jantar a fechar o primeiro dia das jornadas parlamentares da AD. Os trabalhos continuam hoje, com destaque para o discurso de encerramento do primeiro-ministro e presidente do PSD, Luiz Montenegro.

E cerca de três meses e meio depois da entrada em vigor da chamada Via Verde para a imigração, foram feitos menos de 500 pedidos de visto para trabalhadores e foram aprovados apenas 56.

Os números são revelados pelo Diário de Notícias. Só a CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal e a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas avançaram com processos de vistos. Do lado da agricultura, foram efetuados 380 pedidos e concedidos oito vistos. A associação que representa o setor da construção civil submeteu pedidos para 113 trabalhadores, 48 foram autorizados. A mão de obra está a vir, sobretudo, de Cabo Verde, Angola, Colômbia e Peru.

E muitas confederações patronais ainda não avançaram com pedidos de visto. O principal motivo tem a ver com a habitação.

Isto porque o acordo assinado entre governo e as confederações exige precisamente às empresas que contratam, que garantam também o alojamento para o trabalhador. Este tem sido o principal entrave, sobretudo no setor do turismo e nas pequenas e médias empresas, que explicam ao DN que não têm estrutura para isso. As associações que representam a restauração e hotelaria têm sido muito críticas da exigência imposta aos empregadores de que garantam a casa aos imigrantes. Recorde-se que tanto as associações representativas da restauração como da hotelaria têm vindo precisamente a deixar essas críticas nos últimos meses.

E Luís Montenegro quer acelerar os procedimentos na defesa e alerta que Portugal também está em guerra, sobretudo quando o país é alvo de ataques informáticos.

O primeiro-ministro anuncia que o governo vai apresentar um conjunto de alterações legislativas para acelerar o investimento na defesa. Montenegro espera que haja o maior consenso possível entre os partidos no Parlamento.

Que é uma estratégia que quer ser mobilizadora dos agentes econômicos, da sociedade portuguesa e também, naturalmente, dos responsáveis políticos, dos vários órgãos de soberania e dos partidos políticos. Porque é uma estratégia que extravasa o nosso mandato, que acaba em 2029. Porque é uma estratégia para várias legislaturas, é uma estratégia para vários mandatos de outros órgãos de soberania. E, portanto, é uma estratégia que será tão mais credível, interna e externamente, quanto maior apoio político tiver.

Luís Montenegro, num debate sobre defesa organizado pela Sic Notícias, alerta que este investimento no setor é necessário e lembra os ataques informáticos a instituições públicas e privadas.

Nós estamos em guerra também em Portugal. Nós estamos em guerra também às portas e dentro do nosso país. Nós todos os dias somos alvos de ataque nas nossas instituições públicas e nas nossas instituições privadas. Nós, todos os dias, nomeadamente no ciberespaço, somos colocados sob ameaças reais.

Declarações de Luís Montenegro, que lembra que Portugal está a cumprir uma estratégia integrada no contexto da União Europeia e da NATO. Isto numa altura em que os aliados se comprometeram a gastar 5% do PIB em defesa até 2035.

Vai ser o tema do Explicador desta manhã, para ouvir depois do jornal das 9:00, aqui nas manhãs 360. Falamos agora da demolição de habitações ilegais em Loures. Dezenas de famílias ficaram sem casa. Importa perceber, Carla, como está a situação neste momento e onde é que essas famílias passaram a noite.

A Câmara de Loures deu ordem para serem demolidas 64 barracas no bairro do Talude. Viviam nestas casas 103 adultos e 58 menores. É o que indica um comunicado divulgado pela autarquia. Os trabalhos de demolição começaram ontem de manhã, levaram a um reforço policial. O Guilherme Pires está no bairro do Talude. Guilherme, descreve-nos o cenário que encontraste aí esta manhã.

É um cenário completamente caótico aquele que eu vejo aqui no bairro do Talude esta manhã, Carla. Estou exatamente no ponto do bairro do Talude que está a ser demolido e aquilo que eu consigo ver é exatamente várias peças de chapa, de vários materiais de que eram feitas estas barracas, aqui completamente destruídos no chão. É, de facto, uma grande poluição e também uma grande poluição visual que impera neste momento. Vê-se várias estacas de madeira partidas, colchões, peças de roupa, entulho, mobília. Vê-se um pouco de tudo, mas só os restos daquilo que já foi a habitação de alguém. Neste momento, o cenário aqui no bairro do Talude é mesmo esse, de completa destruição destas habitações autoconstruídas. Apenas duas ou três é que ainda sobrevivem, é que ainda estão erguidas. De resto, vê-se que avançou a um bom ritmo esse trabalho da Câmara Municipal de Loures de demolição destas habitações autoconstruídas aqui no bairro do Talude. Estas pessoas que ontem manifestaram-se contra esta demolição e a Câmara Municipal de Loures enviou um forte contingente policial para acalmar os ânimos e proceder à demolição destas habitações, num clima de grande tensão que aqui viveu-se ontem. Hoje o bairro ainda está a acordar, ainda estamos a dar a perceber de que forma é que as pessoas que aqui moravam passaram esta noite, devido ao facto das habitações onde moravam terem sido completamente destruídas e muitas delas queixaram-se de não ter uma solução por parte da Câmara Municipal de Loures, que admitiu, a própria Câmara, que muitas dessas pessoas não tinham ainda uma solução para

Então, pernoitar depois da demolição aqui do bairro do Talude. E Carla, aquilo que eu consigo descrever é mesmo esse cenário de completa destruição.

Ficou muito claro, Guilherme Pires, pelo teu relato, a forma como está neste momento o chamado bairro do Talude, um bairro de construção ilegal. De resto, a Câmara Municipal de Loures fala numa política de combate à ocupação ilegal do território. Já o movimento Vida Justa alerta que estas demolições só vão contribuir para que haja mais pessoas em situação de sem-abrigo.

07h13 minutos, Carla, que outras notícias estão em destaque esta manhã?

Volodymyr Zelenskyy agradece a ajuda de Donald Trump e insiste que a guerra na Ucrânia só continua por causa da Rússia. É a reação do presidente depois do líder dos Estados Unidos ameaçar a Rússia com taxas de 100% caso não haja um cessar-fogo dentro de 50 dias. Numa publicação nas redes sociais, Volodymyr Zelenskyy adianta que falou ao telefone com Trump esta noite e que a conversa foi muito boa. A Proteção Civil e a Força Aérea esclarecem que o helicóptero que tem feito viagens diárias entre o Algarve e o Alentejo tem de fazer esse percurso por uma questão de manutenção do equipamento. Em causa está a notícia avançada pela imprensa local e pelo Jornal de Notícias, que dava conta de um meio aéreo que transportava uma equipa de operacionais todos os dias de São Brás de Alportel, em Faro, para Ourique, distrito de Beja. O helicóptero de combate a incêndios faz este trajeto por falta de meios alocados na região do Alentejo. A Força Aérea indica ao Observador que está aberto um procedimento administrativo para a compra de mais helicópteros. A Proteção Civil rejeita que esta viagem seja utilizada para transporte pessoal. José Sócrates volta hoje ao tribunal no âmbito da Operação Marquês. O ex-primeiro-ministro vai continuar a ser julgado no campus de Justiça. Até agora, o julgamento tem ficado marcado pelas críticas de Sócrates ao Ministério Público e também à comunicação social. A sessão de hoje começa às 09h30. A deputada do Chega, Cristina Rodrigues, conhece hoje a sentença no caso dos e-mails do PAN apagados. Na sessão de alegações finais, o Ministério Público não sugeriu qualquer pena. Em concreto, a deputada Cristina Rodrigues está acusada pelos crimes de dano e acesso ilegítimo. As temperaturas voltam a subir e 10 distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo para o calor. A situação vai ser semelhante amanhã, é o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA colocou ainda 20 concelhos de seis distritos sob o perigo máximo de incêndio. Esta agora é mais para quem é fã de Harry Potter. É o vosso caso?

Sim, eu gosto muito.

Gostas muito e acompanhas com os teus filhos, não é?

Acompanho. Wingardium Leviosa.

Como sabem, vai vir uma nova série sobre Harry Potter.

Boa!

Nas últimas horas, a HBO revelou a primeira imagem da personagem principal e já sabemos quem é o novo Harry Potter. Por acaso, já vi o jovem, o rapaz chama-se Dominic McLaughin, e é possível vê-lo. Ainda não viste, Paulo?

Não, também não.

Com os óculos, com o uniforme da escola de magia e bruxaria.

Parecido com o anterior, certamente.

É parecido com o anterior. Sim. Tem o ar, pronto. Agora, sim, muito mais novinho, mas respeita muito o ar do primeiro ator.

Boa! Vamos voltar a Hogwarts, não é?

A Hogwarts, isso mesmo.

Muito bem, Harry Potter a fechar o Jornal das 7.