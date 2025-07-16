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Tempo quente. Está a começar o Jornal das 7, com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, o secretário-geral do PS está a ser pressionado dentro do partido para se afastar da AD por causa do Chega. José Luís Carneiro desafia Luís Montenegro a escolher com quem quer negociar.

O Partido Socialista reuniu esta noite a comissão política, pela primeira vez desde o desaire das eleições legislativas. Foi também a primeira reunião com a nova liderança de José Luís Carneiro. O encontro terminou já de madrugada e, Rui Casanova, serviu para alinhar a estratégia do PS para os próximos tempos.

Vários elementos destacados do PS pedem a José Luís Carneiro que aproveite a aproximação da AD ao Chega para se distanciar de acordos com Luís Montenegro. Uma posição que surge na semana em que o secretário-geral do PS enviou uma carta ao primeiro-ministro a defender precisamente o entendimento na defesa. De acordo com o que apurou "O Observador", vários socialistas não concordam com esta tentativa de aproximação ao governo.

E, por isso, entendem que é a altura do PS assumir uma posição de combate e de oposição.

E um destes socialistas foi Pedro Silva Pereira, que na reunião desta noite defendeu que o PS deve aproveitar as votações sobre a imigração para vincar as diferenças em relação à AD. Também José António Vieira da Silva e Miguel Costa Matos defenderam o mesmo posicionamento: o PS deve afastar-se da AD por entenderem que Luís Montenegro se colou a André Ventura. No mesmo sentido, nomes como Eduardo Cabrita ou Pedro Delgado Alves também apontaram que há esse terreno a aproveitar pelo PS.

E Rui, perante tudo isto, qual foi a reação de José Luís Carneiro?

O secretário-geral do PS terá concordado com estes argumentos, de acordo com o que apurou "O Observador". À saída da reunião, José Luís Carneiro endureceu mesmo o discurso e diz que cabe a Luís Montenegro escolher quem prefere: PS ou Chega.

O primeiro-ministro tem que decidir com quem quer construir as soluções de Estado, as soluções de soberania. E o primeiro-ministro tem que ter consciência histórica e tem que ter memória do que significa o Partido Socialista, do que significa o PPD e do que significa o CDS. São os partidos que construíram as liberdades, os direitos e as garantias fundamentais. E, portanto, criar quaisquer dúvidas sobre esta matéria significa que o primeiro-ministro não está à altura das responsabilidades que está a desempenhar.

José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas à saída desta reunião da comissão política do PS, afirma também que os socialistas nunca poderão ser colocados ao mesmo nível do Chega e avisa ainda o líder socialista que se a AD mantiver os acordos com o Chega, sobretudo ao nível da imigração, tal significa uma rutura com o Partido Socialista.

Rui Casanova, com as conclusões da comissão política do PS, que esteve reunida esta noite. O encontro serviu também para preparar o debate do Estado da Nação de amanhã.

Isto numa altura em que o PS é confrontado com o caso da demolição de habitações ilegais no Conselho de Loures, um conselho que é liderado pelo socialista Ricardo Leão.

Dezenas de habitações ilegais foram demolidas nos últimos dois dias no bairro do Talude, em Loures, por ordem da Câmara Municipal. Os trabalhos foram, entretanto, suspensos devido a uma providência cautelar. A direção do PS mantém o apoio a Ricardo Leão. O secretário-geral garante que a autarquia de Loures teve todos os cuidados na demolição e defende o autarca.

Garantem-me, da Câmara Municipal de Loures, que todos os cuidados houve em relação ao diálogo que foi feito com os respectivos cidadãos que foram confrontados com esta decisão. Garantem-me isso e, portanto, quero crer que assim foi.

José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, numa altura em que militantes e simpatizantes do PS divulgaram uma carta aberta contra a demolição das barracas em Loures. Nomes como João Costa, António Mendonça Mendes ou Isabel Moreira criticam a falta de resposta social e apelam à coerência com os valores humanistas do Partido Socialista.

Este vai ser o tema do Explicador desta manhã. É nosso convidado João Costa, um dos socialistas que subscreve esta carta aberta, para ouvir depois do Jornal das 9. E o Patriarca de Lisboa defende que a imigração é um exame moral da atualidade.

Num artigo de opinião publicado aqui no Observador, Rui Valério sublinha que a imigração é um dos grandes desafios sociais e políticos dos nossos tempos. O Patriarca de Lisboa cita o Papa Francisco para defender que a Europa tem o dever moral de garantir a assistência e o acolhimento dos imigrantes, mas reforça que a ideia de hospitalidade não pode ser sinônimo de anarquia e, por isso, sublinha que cabe aos Estados regular os fluxos migratórios e promover políticas que respeitem a dignidade dos imigrantes. Este artigo de opinião surge numa altura em que o tema da imigração marca a agenda política. As alterações à Lei dos Estrangeiros e a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP vão ser votadas hoje no Parlamento, já com a aprovação assegurada pelos partidos de direita.

E a prova de Matemática do nono ano pode ser anulada em 15 escolas. O Júri Nacional de Exames coloca nos pais a decisão final.

Que vão ter de decidir se os alunos fazem um novo exame na segunda fase, como se fosse o primeiro, dia 18 deste mês, ou seja, já na próxima sexta-feira, ou então aceitar o resultado da primeira prova sem o conhecimento prévio da nota. De acordo com a Rádio Renascença, em causa estão as dificuldades verificadas nessas 15 escolas de Norte a Sul do país, no exame que se realizou pela primeira vez em formato digital, por problemas nos computadores ou no acesso à rede, foi dado tempo de compensação. O Ministério da Educação quer agora assegurar que todos os alunos acedem às provas em condições de equidade.

Entretanto, os resultados dos exames do nono ano ainda não foram afixados.

Não foram. As pautas deviam ter saído ontem, mas só hoje devem ser enviadas às escolas. O Ministério da Educação explica que o atraso se deve a dificuldades técnicas decorrentes dos novos processos de classificação. As provas de Matemática e de Português do nono ano contam 30% para a classificação final das duas disciplinas. Os alunos que pretendam ir à segunda fase só têm hoje para se inscreverem.

E as últimas noites têm sido de violência na localidade espanhola de Torre Pacheco. Grupos de extrema-direita organizaram uma caça ao imigrante depois de uma agressão a um idoso por parte de jovens marroquinos.

E esta é uma situação que se prolonga há vários dias. Apesar da última noite ter sido mais calma, o clima de tensão continua na região de Múrcia. Importa saber, Miguel Gato, a ordem dos acontecimentos que espoletaram esta onda de violência.

Tudo começou na semana passada com o ataque de imigrantes a um idoso espanhol de 68 anos, quando este fazia uma caminhada ao início da manhã. Uma agressão bárbara, com socos e pontapés, filmada pelos agressores, jovens entre os 19 e os 22 anos. Domingo Tomás Martínez acredita que foi atacado apenas por diversão, mas as autoridades ainda estão a investigar a motivação deste ataque. A imagem do homem ferido na cara ficou viral online e, numa primeira fase, a revolta dos moradores de Torre Pacheco foi pacífica, mas rapidamente a situação escalou.

Escalou. Nas noites que se seguiram, Miguel, grupos de extrema-direita começaram uma verdadeira caça a imigrantes.

Organizados no Telegram, apelaram à mobilização até ao bairro de Santo António, onde vive a maioria da população imigrante de Torre Pacheco, oriundos do norte de África. Estes imigrantes representam atualmente 30% da população desta localidade. A comunidade respondeu, igualmente de forma violenta, e as últimas noites têm sido de confrontos, nomeadamente com a polícia, que está nas ruas com forte dispositivo. Há 14 detidos a registar, entre os quais três dos suspeitos do ataque ao idoso. O principal ficou em prisão preventiva, os outros dois saíram em liberdade condicional.

Ora, Miguel, esta situação está a agitar as ruas, mas também o poder político em Espanha.

O governo de Pedro Sánchez fala numa situação de violência incitada por mentiras difundidas nas redes sociais e atribui culpas ao discurso radical e anti-imigração do Vox, o partido irmão do Chega em Espanha. O líder regional desse partido, do Vox, em Múrcia, está inclusive a ser investigado pela Justiça por associar a violência em Torre Pacheco à imigração ilegal. Isto após uma queixa realizada pelos partidos de esquerda que suportam o governo espanhol, o PSOE e a coligação Somar. Já Alberto Núñez Feijóo, líder do maior partido da oposição, o PP, de centro-direita, pronunciou-se para condenar todas as formas de violência.

Miguel Gato, com a situação na localidade de Torre Pacheco, em Espanha. Para hoje e para amanhã estão já marcados novos protestos por causa da agressão a este homem de 68 anos, uma agressão que chocou a região de Múrcia.

Sete horas e nove minutos. Carla, que outras notícias estão a marcar esta manhã de quarta-feira?

Os deputados votam hoje a proposta de redução do IRS para este ano e o compromisso para voltar a descer o imposto no próximo. A iniciativa foi apresentada pelo governo, já foi aprovada na especialidade com os votos favoráveis de PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, também com a abstenção do PS e o voto contra do LIVRE. Ainda no Parlamento, o jornalista António José Teixeira vai ser hoje ouvido pelos deputados a propósito da demissão do cargo de diretor de informação da RTP pelo Conselho de Administração a 24 de junho. A audição surge a requerimento do PS, que estranha as mudanças na direção de informação da televisão pública. As férias judiciais de verão começam hoje, vão prolongar-se até 31 de agosto. Com este calendário, são interrompidos todos os processos, incluindo os mais mediáticos, como o da Operação Marquês, que teve ontem a mais recente sessão com José Sócrates. Para setembro, fica também a continuação do julgamento do processo principal relacionado com a falência do BES, que tem Ricardo Salgado como o principal arguido, ou então a decisão do julgamento que opõe a dupla de cantores Anjos contra a humorista Joana Marques. E agora vamos aqui ouvir uma música para ver se chegam lá.

Vamos lá.

Chegaste como quem queria dançar pela noite fora, à espera da mais terna aventura.

Eu acho que conheço esta voz.

Conhecemos, não é?

É, não é? Cátia Guerreiro, que esteve connosco há precisamente uma semana, aqui na Comissão de Inquérito.

Foi há exatamente uma semana, na última quarta-feira. Cátia Guerreiro, que assinala os 25 anos de carreira e que mais logo, como falámos na altura, vai dar um concerto no Centro Cultural de Belém às 20h00, no grande auditório. A música que estamos a ouvir chama-se Capitães de Areia, foi lançada em maio. Ela diz que esta é uma canção, que é um cântico à liberdade e que vai, naturalmente, fazer parte do concerto de mais logo.

E que vai, de certeza, ser uma grande viagem no tempo, não é?

Claro, começou em 2000, já tem 10 álbuns. Espera-se que passe em revista todas as fases da carreira, mas não nos podemos esquecer também do grande momento que tivemos aqui com Cátia Guerreiro.

Vamos ouvir?

Vamos recordar. Vamos ouvir.

Vamos lá.

Isto quando Cátia Guerreiro recordou e deu uma nova roupagem ao slogan da Rádio Observador.

Como sabe, o slogan da Rádio Observador é: "Aconteça o que acontecer". Desafio-a a cantar este slogan em fado.

Em fado ou como quiser.

Aconteça o que acontecer.

Mais nada.

E o que é que irá acontecer logo à noite no Centro Cultural de Belém?

Estou sempre de férias nos melhores momentos. Foi o Jornal das 7, com edição da Carla Jorge Carvalho.