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Temperatura máxima. Está no ar o jornal das 19h. Carla, começamos com as demolições no bairro do Talude. O presidente da Câmara de Loures garante que os moradores foram avisados pessoalmente e afirma que nenhuma família ficou sem apoio e avisa ainda que as demolições de barracas no conselho vão continuar.

Ricardo Leão falou pela primeira vez de viva voz sobre a polêmica em torno da demolição de habitações ilegais em Loures. Falou através de um vídeo divulgado nas redes sociais esta noite. O autarca socialista afirma que as construções ilegais são inaceitáveis e garante que as demolições foram para o bem das pessoas, de forma a garantir a segurança das famílias.

Esta não foi a primeira intervenção, nem será a última. Já demolimos, desde o início deste mandato, cerca de 250 construções idênticas, porque monitorizamos o território e somos intransigentes nesta matéria. E temos um único objetivo: defender a segurança das pessoas, garantir condições mínimas de dignidade humana. E em todos os casos, o princípio é claro: não permitimos que se viva em condições desumanas, ilegais e perigosas. E não permitimos, no Conselho de Loures, a construção de barracas, não por falta de empatia, mas porque é a única forma de garantir a segurança e justiça para todos.

Ricardo Leão garante ainda que o apoio às pessoas afetadas continua disponível, apesar de dizer que nenhuma das pessoas pediu ajuda antes e defende que justiça social não é dar a quem grita mais.

O presidente da Câmara de Loures diz ainda que não quer alimentar discursos políticos.

Ricardo Leão tem sido alvo de críticas, até dentro do próprio Partido Socialista. O autarca sublinha que esta intervenção no bairro do Talude era necessária e recusa também politizar a situação.

Não posso aceitar que movimentos políticos ou figuras públicas se aproveitem da pobreza e da fragilidade de algumas pessoas apenas para ganhar protagonismo ou alimentar causas populistas. As construções ilegais são inaceitáveis, colocam em causa a segurança, a salubridade e dignidade das pessoas. E perante este problema, exige seriedade, decisão e capacidade de ação para repor a legalidade e justiça a que estou comprometido. Também não quero alimentar discursos políticos.

É o que diz Ricardo Leão num vídeo de sete minutos que foi divulgado na última noite. O presidente da Câmara de Loures adianta que a autarquia já demoliu, desde o início do mandato, em 2021, cerca de 250 construções idênticas. Afirma que este não é um problema só de Loures e por isso pede também a ajuda ao governo. Diz que as responsabilidades têm que ser partilhadas. As demolições no bairro do Talude foram, entretanto, interrompidas devido a uma providência cautelar.

E o presidente da República quer garantir que a lei da nacionalidade, as alterações à lei da nacionalidade, respeitam a Constituição. Se tiver dúvidas, o presidente admite recorrer ao Tribunal Constitucional.

As alterações ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros foram ontem aprovadas no Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que vai olhar para as medidas com atenção e quer ter a certeza de que respeitam a Constituição. O chefe de Estado quer que haja um equilíbrio sem cair em extremos.

Eu vou olhar para a lei, versão final, e vou ver: respeita a Constituição, sim ou não? Na minha opinião. Se respeitar a Constituição, põe-se depois o problema de saber o conteúdo político. E o conteúdo político, eu vou examiná-lo à luz desta ideia. Esta lei representa um equilíbrio entre aquilo que é terminar com uma situação insustentável, que era aquela que havia, e cair no outro extremo?

A pergunta deixada por Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas em Santarém. Já o ministro da Presidência saúda a aprovação da nova Lei de Estrangeiros. Leitão Amaro repete que o país precisa de uma imigração controlada e regulada.

E as provas finais do nono ano estiveram envolvidas em polêmica por causa dos atrasos na divulgação das notas. Carla, houve casos de professores que corrigiram testes depois do prazo.

O governo justificou o atraso na divulgação dos resultados com falhas técnicas durante a realização das provas de matemática em 15 escolas do país. Nesses agrupamentos, os exames podem mesmo vir a ser anulados caso os encarregados de educação assim o entendam, ou seja, se decidirem não aceitar a classificação. Em comunicado, o Ministério da Educação garante que quer apurar responsabilidades por estas falhas junto do Júri Nacional de Exames e do Instituto de Avaliação Educativa, o IAVE. Na história do dia de hoje, a jornalista do Observador, Leonor Rizo, explica o que esteve em causa, mas dá também exemplos de outros casos que revelam desorganização nestas primeiras provas do nono ano realizadas em formato digital.

Um dos erros das falhas técnicas detectadas foi a não submissão, na plataforma do IAVE, das folhas digitalizadas das provas de matemática. Era a parte manual destas provas digitais. Este erro impediu a classificação atempada das respectivas provas e também que os resultados fossem enviados às escolas dentro do prazo previsto. E este não foi o único percalço. Num agrupamento de escolas em Sintra, o Júri Nacional de Exames pediu um professor que pudesse corrigir 700 itens da prova de português em troca de €200. Este pedido ocorreu a 7 de julho, quando o prazo para a entrega das provas era o dia 11.

O Observador sabe que este caso, nesta escola de Sintra, não foi o único e que existiu até a criação de um fórum online de apoio, onde os professores partilharam várias dificuldades na correção das provas. Questionado sobre estas falhas na correção dos exames do nono ano, o governo não respondeu ao Observador em tempo útil. O Ministério da Educação garante que não vai haver alterações nas datas da realização das provas finais da segunda fase.

E hoje é dia de debate do Estado da Nação. O PSD afirma que o governo está a demonstrar um grande impulso de trabalho. Já os partidos da oposição alertam para uma aproximação à extrema-direita e pedem mais soluções para as áreas críticas do país.

Como a saúde, a educação ou a habitação. No lançamento do debate do Estado da Nação, os partidos acusam o governo de inação, falam em propaganda e populismo. Já Adair garante que com este governo há estabilidade e promete também diálogo com toda a oposição. Rui Casanova.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, está confiante para este debate do Estado da Nação.

Este governo demonstrou um grande impulso de trabalho e um grande impulso de transformação do país.

O deputado do CDS, João Almeida, também prevê um ciclo político estável.

Reiniciámos uma legislatura com uma confirmação de uma maioria de governo que neste momento tem ainda maior sustentabilidade.

O Chega saúda os avanços na imigração, mas o líder parlamentar, Pedro Pinto, avisa que o governo tem de escolher um parceiro preferencial.

Eu acho que o governo tem que pensar numa coisa, não pode dialogar com o PS e com o Chega ao mesmo tempo.

Já o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, acusa o governo de priorizar o diálogo com a extrema-direita.

O líder da oposição é o PS, porque manifestamente, o que tem sido visto nas últimas semanas, é que o governo escolheu como diálogo preferencial, um diálogo com a extrema-direita parlamentar.

A líder parlamentar da IL, Mariana Leitão, fala num país em degradação e acusa o executivo da AD de adiar soluções.

Aquilo que consideramos é que o caminho não é o caminho que deveríamos estar a tomar, que o país deveria estar a tomar para melhorar a vida dos portugueses, e essa é a nossa grande preocupação.

Já a porta-voz do Livre, Isabel Mendes Lopes, pede um governo mais dialogante para resolver os verdadeiros problemas do país.

O preço das casas nunca esteve tão alto. Há pessoas a ser obrigadas a construir as suas próprias casas. Voltámos a ter barracas nos arredores de tantas cidades.

Paula Santos, líder da bancada do PCP, também pede mais diálogo, acusa o governo de optar por um caminho de imposição e propaganda.

A situação tem vindo, de facto, a degradar e as condições de vida de quem põe todos os dias este país a funcionar são cada vez mais difíceis.

No mesmo sentido, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, fala em populismo e destaca os problemas na saúde e habitação.

Está tudo muito pior e a agravar-se a passos largos e nós não esperamos que melhore.

Inês Sousa Real, do PAN, também fala em recuos, sobretudo ao nível do SNS.

Continuamos não só a ter mães que perdem, infelizmente, os seus filhos, porque não têm tido a resposta necessária por parte do SNS.

E o deputado único do JPP, Filipe Sousa, sublinha que o governo deve igualmente explicações ao nível da saúde, educação e imigração.

Rui Casanova com a antevisão dos partidos para o debate do Estado da Nação de hoje, aqui em declarações que foram recolhidas pela Agência Lusa. Como percebemos, saúde, habitação e educação continuam a ser os temas que mais preocupam os partidos da oposição. Já os partidos que compõem o governo prometem estabilidade e diálogo com todas as forças parlamentares.

Saúde, habitação e educação são temas que certamente vão marcar o debate desta tarde do Estado da Nação, que começa às 15h e pode ser acompanhado aqui em direto numa emissão especial na Rádio Observador, sendo que ao longo da manhã vamos continuar a olhar para temas deste debate com reportagens e entrevistas em direto. E o Ministro das Infraestruturas alerta que a TAP tem sido alvo de ziguezagues permanentes, mas afirma que isso acabou.

Miguel Pinto Luz critica as constantes mudanças de posição dos partidos em relação à TAP ao longo dos anos, afirma que as negociações não têm sido benéficas nem para a empresa, nem para o Estado.

A TAP tem sido ziguezagues permanentes. Há um partido que privatiza, o outro nacionaliza. Há um partido que nacionaliza, o outro privatiza.

E isso é o pior para a companhia?

Não, é o pior para a companhia, é o pior para a credibilidade do Estado, para a confiança dos mercados, para a confiança dos investidores em Portugal. Isso tem que acabar e agora acaba.

A garantia deixada por Miguel Pinto Luz em entrevista ontem à noite à RTP3. Já sobre a carta assinada por Pedro Nuno Santos, na qual a companhia brasileira Azul diz ter a promessa do governo português de que a dívida de 178 milhões de euros seria paga, Miguel Pinto Luz diz que ainda não tem conhecimento do documento.

Não encontrámos essa carta. O processo é tão dantesco quanto foi o processo de renacionalização. Naturalmente, o Estado português sabe o que está a acontecer em tribunal e, portanto, naturalmente, tivemos a preocupação de tentar perceber se existia, de facto, essa carta ou não. No Ministério das Infraestruturas não existe, não a encontramos. Eu não vou descansar enquanto não vir essa carta. Pela afirmação que o jornal faz, e diz bem, e pelo conhecimento que temos, as partes dizem que a carta existe. Ora, a parte do Estado não encontra a carta, precisamente pelas tais lacunas que este processo TAP está envolto.

Miguel Pinto Luz, na semana em que o governo aprovou a venda de 49,9% da TAP, o ministro das Infraestruturas garante que a transportadora aérea portuguesa continua a ser atrativa.

E o combate ao incêndio em Sabrosa, no distrito de Vila Real, está a evoluir favoravelmente.

É o que afirma a Proteção Civil à Rádio Observador. Neste momento estão no terreno mais de 200 operacionais, apoiados por 75 viaturas. O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro acredita que o combate está a evoluir de forma favorável. A presidente da Câmara de Sabrosa fez um ponto de situação à Rádio Observador ao início da noite. Helena Lapa diz que a situação estava mais favorável depois do incêndio ter chegado perto de habitações.

Neste momento a situação está controlada, até porque baixou muito a temperatura, está humidade, não há vento. A situação está controlada. Estávamos em risco de ter que evacuar duas povoações, mas entretanto o vento também mudou de direção, deixou de oferecer risco e suspendeu-se a evacuação. Espera-se que a noite não vá ser complicada. Os bombeiros estão neste momento a fazer uma operação de contra fogo, mas amanhã obviamente que vai haver reincêndios, porque a área é muito extensa.

A autarca de Sabrosa, Helena Lapa, a fazer um ponto de situação ao incêndio ao início da noite. Um fogo que começou ontem à tarde. As chamas consomem uma zona de povoamento florestal. A Proteção Civil remete para daqui a pouco, às 08h, um novo ponto de situação.

07h12, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de quinta-feira?

Nasceram mais bebês em Portugal no primeiro semestre deste ano, em comparação com o anterior. De acordo com os dados do Teste do Pezinho, foram registrados 42.250 recém-nascidos, são mais 966 do que no mesmo período do ano passado. Lisboa foi a região onde se nasceu mais. A Frente Comum organiza hoje uma marcha rumo à residência oficial do primeiro-ministro. O objetivo é exigir um aumento intercalar dos salários, a valorização das carreiras e o reforço dos serviços públicos. O mote da manifestação é: Serviços públicos não são mercadoria. A marcha arranca pelas 11h da Basílica da Estrela, termina em São Bento. Luís Freires é o novo selecionador nacional sub-21 de futebol. O técnico sucede a Rui Borges, que esteve 15 anos no cargo. O anúncio foi feito ontem à noite pela federação, através de comunicado. E uma estátua de Nossa Senhora de Fátima foi submetida a um TAC em Espanha.

Ai de Dios mío.

Mas não estava doente. Isto foi um exame de rotina antes de ser restaurada.

Antes de ser restaurada essa estátua. Que estátua é?

É uma estátua de madeira, feita na década de 40, do século passado, por um escultor português, José Ferreira Tendinha, que também criou a imagem original que está no Santuário de Fátima, em Portugal, em 1920.

Ok, portanto, é uma estátua antiga, tem um valor patrimonial e artístico.

Exato.

Para além do óbvio valor espiritual.

Com certeza que sim. O que é que se torna mais interessante? A TAC revelou que dentro da estátua há uma pequena cápsula que pode conter uma mensagem, um documento.

Um segredo.

Um segredo.

Ainda não foi aberto?

Ainda não foi, para já, daí a TAC. Agora vamos fazer uma biópsia.

Pois, um segredo, uma confissão.

Não sabemos, mas vamos aguardar mais informações. Pode haver aqui mais qualquer coisa.

É o ponto final do jornal das 19h.