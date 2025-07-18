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Jornal das 7, na Rádio Observador, com edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, abrimos este Jornal das 7 com a entrevista à Rádio Observador de Venâncio Mondlane, que afirma que não tem medo de ser preso quando regressar a Moçambique e critica o presidente da República português por não o ter recebido.

O ex-candidato das eleições presidenciais de 9 de outubro esteve em viagem nas últimas duas semanas entre Portugal e Alemanha. Vai voltar a Maputo no domingo. Venâncio Mondlane, rosto da contestação que sacudiu Moçambique durante três meses com protestos de rua, tem a informação de que há um mandado de captura para o deter quando regressar ao país. Em entrevista à Rádio Observador, Venâncio Mondlane garante que não tem medo de voltar a casa e diz que se for preso, isso até pode fazer bem à revolução.

Portanto, eu volto a Moçambique e estarei disponível. Se for para ser preso, não há problema nenhum. Eu acho que está a ser um grande favor. Dulce, a coisa mais difícil, mais trabalhosa, mais extenuante, é acordar todos os dias e pensar: qual é a estratégia, o que fazer, como responder. Isto é terrivelmente pesado, é extenuante. Agora, a partir do momento que eles me deterem, esse trabalho estará facilitado, porque vai ser uma espécie de bypass. Há muitas etapas que nós vamos ultrapassar com pouco esforço, estando detido. Portanto, vai ser um grande favor pra mim e pra revolução.

Venâncio Mondlane, o candidato presidencial que perdeu as eleições de outubro para Daniel Chapo, da FRELIMO, partido que está no poder há meio século. O principal opositor afirma que houve fraude eleitoral e garante que não vai parar até ser reposta a verdade.

E como dissemos, Venâncio Mondlane critica Marcelo Rebelo de Sousa, diz estar desiludido com o presidente da República português, que o descreve como um pai.

Nos últimos dias, Venâncio Mondlane esteve reunido com PSD, CHEGA, Iniciativa Liberal e CDS, em Lisboa. Deixou também apalavrado um encontro virtual com o ministro dos Negócios Estrangeiros. O ex-candidato presidencial de Moçambique gostava também de ter reunido com Marcelo Rebelo de Sousa, mas nesta entrevista à Rádio Observador, Mondlane lamenta que o chefe de Estado português não tenha uma posição mais equilibrada em relação a Moçambique.

Eu já estive com ele na pré-campanha e dessa vez fiquei muito satisfeito. Ele recebeu-me e disse-me que preferia receber-me no restaurante em que ele mais gostava de estar pra almoçar e não com honras formais. E eu senti isso, foi realmente alguma coisa que me honrou. Mas desta vez eu fiquei muito admirado, porque ele recebeu o presidente Daniel Chapo e não só recebeu, mas também fez pronunciamentos muito encomiásticos em relação a ele, que me parece que, conhecendo a situação em que Moçambique se encontra hoje, ele devia ter tido uma posição mais de equilíbrio, uma posição mais de moderação.

Venâncio Mondlane revelou ainda que enviou um ofício a Marcelo, mas não obteve qualquer resposta. O principal rosto da oposição em Moçambique teve de fugir do país no final do ano passado. Garante que a revolução não morreu, mas defende uma luta mais legal, sendo que os protestos de rua contra a FRELIMO provocaram entre 400 a 600 mortos.

Principais ideias de uma entrevista conduzida pela editora executiva do Observador, Dulce Neto, que faz manchete a esta hora no site do Observador e que já pode ouvir na íntegra em podcast. E o secretário-geral do PS acusa o governo de usar percepções para falar sobre imigração e com base em dados falsos.

José Luís Carneiro considera que há falta de estratégia no executivo de Montenegro, especialmente em matéria de imigração. Em entrevista à CNN Portugal, o líder socialista fala num país mergulhado num apagão político.

Se o governo está de boa-fé, se a AD está de boa-fé, por que não esperou pelos pareceres daqueles que depois têm a responsabilidade de administrar a lei? Por uma razão. Porque a AD, do meu ponto de vista, tem falhado. Tem falhado nos números, nos dados, porque é com base no falseamento de dados, que vamos ter o tempo, vamos ter a oportunidade para o demonstrar, que tem estado a trabalhar nas percepções.

Declarações de José Luís Carneiro, na entrevista à CNN Portugal. É uma entrevista que surge depois do debate do Estado da Nação, de ontem à tarde, no Parlamento, e no qual o primeiro-ministro anunciou que vai criar um suplemento extraordinário para as pensões até €1567, que o IRC vai descer para 19% no próximo ano e que todos os professores vão passar a ter apoio à deslocação. Estas medidas vão ser aprovadas hoje em Conselho de Ministros.

Vai ser o tema do Explicador desta manhã, com debate entre António Rodrigues, do PSD, Rui Paulo Sousa, do CHEGA, e Marina Gonçalves, do PS. E há mais uma polêmica no SNS. O Hospital de Braga fez contratos milionários com uma empresa privada detida Pelo diretor de serviço de oftalmologia desta ULS.

De acordo com uma investigação da TVI e CNN Portugal, esta é uma situação que acontece desde 2010, altura em que Fernando Vaz assumiu esta função administrativa no Hospital de Braga. Miguel Gato.

O caso envolve toda a área de oftalmologia e começou quando a Unidade Local de Saúde ainda funcionava em regime de parceria público-privada. Nos últimos 15 anos, o Hospital de Braga pagou dezenas de milhões de euros em serviços de consultas, cirurgias e injeções à empresa Iberofthal, detida por Fernando Vaz em 30%. Só desde 2019, o ano em que esta ULS passou para o domínio 100% público, foram feitos contratos no valor de mais de 27 milhões de euros, muitos deles por ajuste direto. A administração hospitalar indica estarem previstos também contratos para 2026 e 2027, feitos com base num concurso em que a empresa era candidata única. À TVI, a nova direção do Hospital de Braga, cujo novo presidente tomou posse há poucos meses, admite que ao longo dos últimos anos não houve qualquer análise a esta situação e assume que só agora está a ser feita uma avaliação interna do caso.

Mas Miguel, as irregularidades não ficam por aqui.

Além deste conflito de interesses entre o Hospital de Braga e a empresa Iberofthal, há outro caso a envolver Fernando Vaz. O médico acumulou a função de diretor de serviço de oftalmologia deste hospital público com o cargo de coordenador de oftalmologia no instituto e no hospital da CUF, no Porto, contrariando o que está previsto na lei para os médicos que exercem direções de serviço no SNS. Um dia depois dos contactos da TVI e CNN Portugal com o Hospital de Braga sobre estes dois casos, Fernando Vaz apresentou a demissão.

Miguel Gato, com esta nova polêmica a envolver o SNS, desta vez na Unidade Local de Saúde de Braga, é mais um escândalo no serviço público de saúde, depois dos casos das cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde médicos cirurgiões faturavam milhares de euros em operações feitas fora do horário normal de trabalho.

Carla, este fim de semana vai ser marcado, ou volta a ser marcado, pelo fecho de urgências no SNS.

Hoje estão encerrados quatro serviços em todo o país: obstetrícia e ginecologia em Almada, Barreiro e Aveiro, e ainda o serviço de obstetrícia em Santarém. No fim de semana, a situação agrava-se com o fecho das unidades de ginecologia e obstetrícia em Setúbal, Leiria e Vila Franca de Xira, sendo que em Vila Franca também vai estar encerrada a urgência pediátrica. De acordo com o portal online do SNS, na segunda-feira a situação regulariza com constrangimentos apenas no Garcia de Orta.

7h08min. Carla, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora?

A coligação de esquerda, liderada por Alexandra Leitão, que vai concorrer à Câmara de Lisboa, é hoje formalizada. O acordo prevê que os quatro primeiros lugares da lista à autarquia sejam ocupados pelo PS, o LIVRE terá o quinto e o sétimo lugares, o Bloco de Esquerda o sexto lugar e o PAN o oitavo. O PCP não integra esta candidatura. Os comunistas já têm uma lista própria, liderada por João Ferreira. A Câmara de Loures pediu uma reunião urgente ao primeiro-ministro. Em comunicado, a autarquia diz que querem encontrar soluções com o governo para resolver o problema da habitação e da ocupação ilegal de terrenos. Sobre o caso concreto do bairro do Talude, a Câmara revela que das 55 famílias afetadas pelas demolições, 25 não recorreram aos serviços sociais e das 30 que o fizeram, algumas não aceitaram as soluções apresentadas. Os chefes de Estado e de governo da CPLP reúnem-se hoje em Bissau para a cimeira que marca a transição da presidência de São Tomé e Príncipe para a Guiné-Bissau. E pela primeira vez, em 29 anos da Organização dos Países de Língua Portuguesa, Portugal não é representado nem pelo Presidente da República, nem pelo primeiro-ministro. O país vai estar representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. E agora estamos no verão, em tempo de férias. Mais para alguns do que para outros. Vamos ter de falar de festivais. Vamos até Vila Nova de Gaia. Hoje começa o Marés Vivas e vai atuar uma banda do vosso tempo.

Do teu, não do nosso tempo. Canta, Paulo.

Eu aposto. Vocês já foram felizes ao som desta música.

Da Scorpions?

Scorpions.

Tu queres mesmo a resposta.

Não acho que foi muito a minha onda.

A onda das Marés Vivas.

Nem festas de garagem.

Nem nada, sério? Como não?

Eu tinha quatro anos quando saiu esta música, ou cinco.

Estás a ver, não tinhas idade para ser feliz.

Pois não.

Eras e não sabias. Mas vai ser assim: nos próximos três dias vão passar pelo palco principal outros nomes, também do vosso tempo. Xutos &​ Pontapés, por exemplo.

São eternos esses. Esses são mesmo do meu tempo.

Esses são do teu tempo.

Da minha adolescência, quando eles rebentaram com o Circo de Esferas.

Ora bem. Há outros nomes, Pedro Sampaio, 30 Seconds to Mars, Miguel Araújo e os Quatro e Meia. Enfim, um cartaz diverso. As portas abrem hoje às 16h e os bilhetes ainda estão à venda no site do festival.

Só o refrão, Paulo, vai lá comigo. Não.

Os Scorpions a fechar o jornal das 19h.