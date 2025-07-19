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São sete horas. As notícias com Diana Rosa.

Cinco urgências de ginecologia e obstetrícia vão estar hoje encerradas em todo o país. De acordo com os dados publicados no site do SNS, vão ser afetados os hospitais Garcia de Orta, Vila Franca de Xira, Leiria e Aveiro. O Hospital de Vila Franca de Xira registra ainda o encerramento do serviço da urgência pediátrica. Em Lisboa, a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Francisco de Xavier está referenciada até à meia-noite. O mesmo para os hospitais Amadora-Sintra e Beatriz Ângelo, no caso da pediatria. As urgências referenciadas dizem respeito a casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica ou pela linha SNS 24. Está prestes a arrancar a 10ª convenção da Iniciativa Liberal. Vai ser eleito um novo líder do partido, neste caso, uma nova líder. Mariana Leitão é candidata única para suceder a Rui Rocha. Os liberais vão reunir-se hoje em Alcobaça. Em menos de 24 horas, a IL vai discutir e aprovar a única moção de estratégia global de João Gama.

E que será, por isso, eleita presidente da Iniciativa Liberal. Na moção, Mariana Leitão descreve a sua candidatura como um reencontro com o ADN liberal, ambiciona um partido sem medo de incomodar e recupera bandeiras que foram deixadas cair nas últimas eleições, como por exemplo, a taxa única do IRS. Promete ter a coragem para liderar uma transformação do país. Os liberais voltam a reunir-se cinco meses depois da última convenção. E aí Mariana Leitão confessava que não lhe passava pela cabeça liderar a Iniciativa Liberal.

Há um caminho que pode culminar com Mariana Leitão como presidente da Iniciativa Liberal? Vê-se nesse fato?

Não tenho essa ambição, não é algo que esteja nos meus planos.

Mariana Leitão, há cinco meses, em Loures, em entrevista à Rádio Observador, foi o trunfo de Rui Rocha para as próximas presidenciais.

Portugal precisa de ambição, Portugal precisa da Mariana Leitão.

De lá para cá, desistiu da corrida a Belém e agora não esclarece se a Iniciativa Liberal deve apoiar um membro do partido nessa próxima eleição. A ver que novidades saem desta convenção. O certo é que Mariana Leitão será a primeira mulher a liderar o partido. Tem uma comissão que vai integrar 13 novos nomes, uma lista que procura unir a Iniciativa Liberal. Nos vogais há, por exemplo, dois nomes ligados à oposição interna e à antiga lista de Carla Castro. Há quatro deputados que não vão estar na comissão de Mariana Leitão, a começar por Rui Rocha e seguindo por Miguel Rangel, Angélique da Teresa e Joana Cordeiro.

Mas quem vai estar nesta décima convenção da Iniciativa Liberal é precisamente o João Gama. Os trabalhos arrancam às 10:30 da manhã, em Alcobaça. O ministro da Defesa ignora o pedido do secretário-geral do PS para um acordo conjunto sobre o desenvolvimento no setor. Por se tratar de uma questão de soberania, Nuno Melo reitera as declarações do primeiro-ministro e diz que o Executivo não deve falar com um, mas sim, com todos.

O primeiro-ministro sobre isso já respondeu no sentido de dizer que em matéria de defesa dialoga com todos. É isso que é suposto, procurando grandes consensos.

Não irá privilegiar o PS nesta matéria.

Estamos a falar de uma área de soberania e essa liderança no processo compete ao primeiro-ministro e, nessa medida, também a dimensão da resposta.

Portanto, não irá privilegiar o PS nesta matéria.

O diálogo tem de acontecer com todos.

Nesta entrevista à CNN Portugal, Nuno Melo reitera ainda que o investimento de 2% na defesa, a alcançar até ao final do ano e dos 5% que vão ser atingidos em acordo com a NATO até 2035, não põe em causa as contas públicas.

Nós quando falamos da aquisição de bens e equipamentos ou até modernização de infraestruturas, nós temos como pressuposto absoluto o envolvimento das empresas nacionais e, portanto, nós temos uma dupla regra travão. A primeira, nunca pôr em causa o Estado Social. Esse é um pressuposto, evidentemente. A segunda tem a ver com não só não pôr em causa a economia, mas reforçar a economia. Nós não nos limitamos a comprar equipamento. Nós temos que ter a certeza que quando compramos um equipamento, esse equipamento dá retorno à economia portuguesa.

Mas sobre estes 14 mil milhões de euros que o governo quer investir em defesa nos próximos 10 anos, quase o equivalente a todo o orçamento para a saúde, Nuno Melo admite ainda não saber o retorno econômico que vai resultar deste investimento. Garante, no entanto, a aposta em equipamentos de dupla utilização, quer nos hospitais militares, por exemplo, quer na construção do novo aeroporto, do setor das pescas ou das alterações climáticas. AD e Chega fizeram mesmo um acordo no que toca à Lei da Nacionalidade. É o próprio ministro dos Assuntos Parlamentares que confirma ao Observador. Carlos Abreu Amorim diz, no entanto, que o governo manteve diálogo com todos os partidos.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o fato de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

Quem deu o mote para um acordo com o governo nesta matéria foi André Ventura, embora o primeiro-ministro tenha negado, instou em declarações durante o debate do Estado da Nação. Ora, Carlos Abreu Amorim assume o consenso Mas rejeita uma colagem da AD ao Chega, ainda que considere que o partido não pode ser ignorado.

Temos que dialogar com o Chega. Não o fazer, isso sim, é que seria eventualmente não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões, e nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de Direito.

E a AD não está a fazer concessões ao Chega no que toca à imigração?

Não.

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Explicador, na Rádio Observador, recusa que haja qualquer tipo de aliança no horizonte com o partido de André Ventura. Marcelo Rebelo de Sousa recebe precisamente o líder do Chega na terça-feira. O Presidente da República acedeu ao pedido de André Ventura, que quer uma audiência urgente para discutir a alteração da lei dos estrangeiros. André Ventura quer impedir que o chefe de Estado seja um obstáculo ao controle da imigração em Portugal. Pretende, por isso, convencer Marcelo do impacto que a lei pode ter para o país.

Nós queremos é sensibilizar o Presidente da República. Esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD, foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o Presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

Nestas declarações, André Ventura falou ainda do suplemento para os pensionistas aprovado pelo governo e que vai ser atribuído em setembro. O líder do Chega fala numa medida eleitoralista, mas recusa rejeitar a proposta. Vamos ouvir André Ventura.

O Chega não vai inviabilizar nenhum aumento de pensões em Portugal, nem nenhum suplemento. Não vamos inviabilizar. Agora, nós temos que dizer a verdade. Um: é muito estranho um governo que tem eleições em outubro atribuir um suplemento extraordinário em setembro. Francamente, dá um ar de eleitoralismo rasca. Honestamente, nem sequer é de bom eleitoralismo, é um eleitoralismo rasca. Há umas eleições em outubro, dá-se umas migalhas em setembro.

André Ventura, em declarações em Almada, à margem da apresentação dos candidatos do Chega à Câmara Municipal de Setúbal. Quem também dá sinal verde à atribuição do suplemento aos pensionistas é o PS. José Luís Carneiro assegura que vai votar de forma favorável. Durante o debate do Estado da Nação, o secretário-geral tinha dito que era uma medida utilitária, mas com caráter também eleitoralista. No entanto, reforçou que o Partido Socialista não pode ser contra uma medida que tem um relativo benefício para os pensionistas. Já sobre a redução do IRC, José Luís Carneiro vai esperar que a proposta chegue ao Parlamento para decidir como vai votar o partido. Alexandra Leitão, candidata à Câmara de Lisboa, teme que as barracas possam regressar em grande número à capital. A líder da Frente de Esquerda, que junta PS, Livre, Bloco e PAN, elege como prioridades a questão da higiene urbana, segurança, mas principalmente habitação. A socialista sublinha a importância de disponibilizar mais habitação pública. Sem querer comentar o caso do bairro do Talude, a anterior líder parlamentar do PS diz que é um princípio que tem de imperar nestes casos: o humanismo.

Significa que aplicaria a lei se tivesse uma situação dessas, e a lei o que determina é que se deve repor a legalidade, ou seja, se as casas são ilegais, deve haver despejos depois de as pessoas terem outras soluções. E era o que eu faria de acordo com a lei, nem mais nem menos.

Alexandra Leitão, convidada do Explicador da tarde política nesta sexta-feira, dia em que foi assinado o acordo de coligação que junta PS, Livre, Bloco e PAN, na corrida à Câmara de Lisboa. Nesta frente de esquerda, o PCP fica de fora. João Paulo Correia apresentou-se como candidato pelo PS à Câmara Municipal de Gaia, com boas perspetivas para os próximos quatro anos. O socialista considera que as contas certas do atual autarca, também do PS, permitem levar a cabo vários compromissos e traça já uma prioridade caso seja eleito presidente da Câmara.

Anunciamos que queremos que o nosso hospital, que durante os últimos oito anos foi requalificado e tornou-se nos melhores hospitais do país, terá que ser também nos próximos anos um hospital universitário, como é o São João do Porto. Porque sendo um hospital universitário, o orçamento do hospital será ainda maior e o investimento na inovação irá beneficiar todos os gaianos que procuram e têm necessidade de cuidados hospitalares. E deixamos ainda mais uma reivindicação ao governo: não se pode atrasar a segunda fase de requalificação do nosso hospital.

A apresentação de João Paulo Correia à Câmara de Gaia decorreu ontem ao final do dia, na Afurada, uma cerimónia que contou com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. João Paulo Correia vai ter como concorrente direto Luís Filipe Menezes, ex-líder do PSD.