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São 7 horas. Sete urgências vão ter hoje as portas encerradas em todo o país, a maioria na especialidade de ginecologia e obstetrícia. É o que consta das escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde. Só o Hospital de Vila Franca de Xira tem dois serviços fechados, pediatria e ginecologia. No distrito de Setúbal, um dos mais afetados com o encerramento de portas, fica fechado o atendimento no serviço de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada, e São Bernardo, em Setúbal. A mesma especialidade não recebe urgências nos hospitais de Santarém, Aveiro e Leiria. As autoridades de saúde apelam à população para que antes de se deslocar a uma urgência, contacte a linha SNS 24 para receber a orientação adequada. Com a eleição de Mariana Leitão como líder da Iniciativa Liberal, o governo conta com a colaboração do partido para transformar o país. É o que adianta o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que esteve ontem presente na 10ª convenção dos Liberais. Em declarações aos jornalistas, Carlos Abreu Amorim saudou a nova líder partidária e estendeu a mão aos liberais.

Espero, face ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal. Nós contamos, também, no governo, com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal, para que o discurso que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal, possa ter alguma consequência.

Ouvimos aqui o ministro Carlos Abreu Amorim, em declarações aos jornalistas, em Alcobaça. Foi o tema político do dia de ontem, Mariana Leitão, como nova presidente da Iniciativa Liberal. Obteve 73% dos votos no discurso de encerramento. Mariana Leitão acabou por colar a ad ao PS. Disse que Luís Montenegro tem de se decidir se quer ser António Costa. João Gama.

Uma iniciativa liberal com uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marcou o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao Executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma: menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os extremos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra.

O jornalista João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão, que foi eleita presidente da Iniciativa Liberal, a nova líder do partido promete seguir um caminho mais radical e irreverente. E precisamente como ouvimos aqui dizer o João Gama, João Cotrim Figueiredo está a ponderar uma candidatura à presidência. Em entrevista ao Observador, o antigo presidente da IL manifesta-se desconsolado com os atuais candidatos que, considera o liberal, não captam o entusiasmo dos eleitores. Durante a convenção dos Liberais, o atual eurodeputado ouviu gritos de incentivo para a corrida a Belém. Só falta decidir se vai mesmo a jogo. João Campos.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da 10ª convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim? Ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse dali do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram, de facto, as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo, está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Agora, por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

É uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com o maior das cautelas e prudências, evidentemente.

A avançar, João Cotrim Figueiredo garante que não vai abandonar o cargo de eurodeputado e que quer uma candidatura afastada da máquina partidária.

Eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, uma coisa demasiado partidária.

A confirmação estará para breve. É pelo menos o que diz João Cotrim Figueiredo, não esconde interesse em concorrer a Belém.

João Costa Campos que, tal como João Gama, estiveram a acompanhar esta 10ª convenção da Iniciativa Liberal. O Ministro dos Negócios Estrangeiros nega que Portugal se tenha recusado a incluir o direito dos palestinianos no acesso à comida, na declaração de Bissau aprovada pelos países da CPLP. Paulo Rangel critica o jornalismo pela divulgação dessa notícia. Numa entrevista à SIC, o ministro justifica dizendo que em causa está uma declaração do Conselho de Segurança Alimentar e não a declaração final.

Esta notícia é totalmente descabida, não tem qualquer sentido. Isto é de quem não conhece e não fez o trabalho jornalístico bem feito, para ao menos conhecer os mecanismos da CPLP. Porque, em primeiro lugar, estamos a falar não é da declaração da CPLP, é de uma declaração de um conselho de segurança alimentar e nutricional, que não se refere, nem se deve referir aos conflitos. Portanto, é uma coisa marginal, é à margem da cimeira. Os conflitos são tratados na declaração final fundamental, na primeira declaração. Não é nas declarações sectoriais de sectores, porque se nós queremos condenar algo relativamente ao conflito israelo-palestiniano, é no setor dos conflitos que temos que o fazer.

De acordo com o Jornal Público, a referência a que o governo se opôs tinha sido proposta pela sociedade civil, condenava todas as formas de violência que punham em causa o direito humano à alimentação, com referência directa à situação na Faixa de Gaza, em particular das crianças palestinianas. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda questionaram este sábado o governo sobre este assunto. Os partidos de esquerda consideram a posição do Executivo injustificável. A Ucrânia quer voltar à mesa de negociações com a Rússia na próxima semana. Volodymyr Zelensky revela que a proposta já foi enviada ao Kremlin, mas pede que desta vez a negociação seja feita cara a cara com Vladimir Putin. Para o presidente da Ucrânia, a única forma de alcançar o caminho para a paz é promover uma reunião de alto nível entre os dois países. Acrescenta que deve ser feito um esforço mais significativo para se conseguir um cessar-fogo. A última ronda de negociações teve lugar em Istambul há cerca de um mês. Subiu para 38 o número de mortes na sequência do naufrágio de um barco turístico na baía de Ha Long, no norte do Vietname. Cinco pessoas continuam desaparecidas, é o que adianta a imprensa local. O naufrágio aconteceu ontem à tarde. Os esforços de busca continuam a ser dificultados pelo avanço do tufão Wipha em direção à costa do país asiático. Este tufão que se aproxima da costa de Macau, os serviços meteorológicos e geofísicos do país já emitiram, de resto, um sinal de alerta máximo de tempestade tropical.