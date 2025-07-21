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As notícias das 7 na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. O Banco de Portugal assinou um contrato de promessa para a construção da nova sede, avaliado em mais de 190 milhões de euros. O contrato promessa foi assinado apesar de contingências graves e de alto risco.

Uma decisão tomada por Mário Centeno a dois meses de terminar o mandato como governador do Banco de Portugal, um mandato que, entretanto, terminou neste fim de semana. Com o apoio da administração, o governador vinculou-se a um contrato de promessa com quatro sociedades do grupo Fidelidade para a construção de uma das maiores obras da área metropolitana de Lisboa. A nova sede vai ser construída em Entre Campos, no antigo terreno da Feira Popular. No entanto, são muitos os riscos que podem pôr em causa esta obra. Guilherme Pires.

São, no total, 16 contingências graves que foram identificadas por assessores jurídicos e técnicos em relatórios encomendados pelo próprio Banco de Portugal, a que o Observador teve acesso. Quando o Banco de Portugal avançou para a assinatura do contrato promessa, a 2 de maio deste ano, a obra de construção dos dois edifícios, que vão compor a nova sede do Banco de Portugal, ainda não tinha luz verde para começar e não estavam concluídos os projetos. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica os alertas deixados pelos assessores consultados pelo Banco de Portugal em relação a esta obra.

Assessores contratados pelo próprio Banco de Portugal, assessor jurídico Servo, escritório de advogados Servo e uma empresa de engenharia de fiscalização com engenheiros e arquitetos que se chama FICOP. Ora, estes dois assessores alertaram o Banco de Portugal em outubro de 2024, quando o Banco de Portugal já estava a negociar com fidelidade: atenção, este projeto, tendo em conta os requisitos de segurança e outros requisitos muito exigentes do Banco de Portugal, este projeto tem muitos problemas. Tem, nomeadamente no que diz respeito à FICOP, o assessor técnico levantou nove situações de alto risco e o assessor jurídico Servo Correia levantou sete red flags.

A primeira contingência detectada pela equipe técnica da FICOP revela que o licenciamento urbanístico para a edificação da parcela A ainda não foi concretizado. Para acrescentar, os projetos originais da Fidelidade, que é o promotor da operação urbanística, tinham de sofrer uma alteração profunda. O estacionamento é o segundo grande risco identificado pelos assessores do Banco de Portugal, isto porque pode ser necessária uma avaliação de impacto ambiental para a construção do parque de estacionamento numa das parcelas do terreno, a parcela B3.

E Guilherme, o Banco de Portugal avaliou esta obra em quase 192 milhões de euros, mas o custo pode ser maior.

A verdade é que o banco central não fala sobre o formato da construção contratualizada. No entanto, existem indícios que aquilo que foi acordado entre o Banco de Portugal e a Fidelidade pode, de fato, ter mais custos do que o que foi anunciado, como explica o redator principal do Observador, Luís Rosa.

É um edifício em que o Banco de Portugal apenas se comprometeu a pagar 191,99 milhões de euros à Fidelidade por dois edifícios em tosco. Ou seja, estamos a falar do esqueleto do edifício e o fit out, que é o recheio do edifício, revestimentos, tetos falsos, mobiliário em todo o edifício. Estamos a falar de dois edifícios com 29 mil metros quadrados, estamos a falar de uma área muito grande. Portanto, estamos a falar também de um adicional de investimento. No final, podemos estar a falar de um valor total, que não é 191,99 milhões de euros, mas sim de 235 a 280 milhões de euros.

A Fidelidade, questionada pelo Observador sobre o fit out não fazer parte do contrato promessa, diz que não lhe cabe comentar fatos que não lhe dizem respeito e que a transação com o Banco de Portugal foi feita no modelo core and shell por ter sido assim acordado. Apesar de todas as questões relativamente à viabilidade da obra, Mário Centeno, a poucas semanas do fim do mandato, fez questão, a 24 de junho, lançar a primeira pedra de uma obra que ainda não tem data concreta para começar.

Guilherme Pires, a olhar aqui para os riscos que envolvem este negócio da nova sede do Banco de Portugal. Em resposta ao Observador, o banco central garante que foram adotados todos os procedimentos e diligências conforme as melhores práticas nacionais e internacionais, e sublinha que o promotor da operação urbanística é a Fidelidade e que será a sociedade a única responsável pelo cumprimento de normas legais relativamente à construção dos edifícios.

O nome do novo governador do Banco de Portugal vai ser anunciado esta quinta-feira. O PS espera que o governo coloque o interesse nacional à frente de interesses partidários.

Isto numa altura em que o sucessor de Mário Centeno pode mesmo ser Mário Centeno. A hipótese foi admitida ontem pelo primeiro-ministro na festa do Chão da Lagoa, na Madeira. Montenegro disse que o governo pode decidir manter o atual governador e que Centeno reúne todos os requisitos para liderar o Banco de Portugal. Uma ideia que é partilhada por José Luís Carneiro. O secretário-geral do Partido Socialista pediu ontem à noite ao governo que tivesse em conta o prestígio do nome de Mário Centeno.

É evidente que o doutor Mário Centeno tem um prestígio no país e tem um prestígio internacional. Quando digo um prestígio internacional, ele é dos ex-ministros das finanças e dos responsáveis máximos dos bancos centrais, dos mais respeitados na Europa. Ora, este prestígio, este estatuto, deve, do meu ponto de vista, ser aproveitado pelo país. Não aproveitar este estatuto, este prestígio, significa não defender convenientemente o interesse do nosso país.

Declarações de José Luís Carneiro ontem à noite na apresentação da Comissão de Honra da candidatura de Ricardo Costa à Câmara Municipal de Guimarães. O líder socialista voltou a exigir também ao governo medidas para reduzir o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Carneiro diz que os interesses de Portugal estão em risco

José Sócrates insiste que está a ser vítima de uma golpada judicial. O antigo primeiro-ministro diz que lhe estão a ser negados direitos constitucionais.

Isto numa altura em que está a ser julgado por 22 crimes no âmbito da Operação Marquês. O julgamento é retomado a 2 de setembro, depois das férias judiciais. Ontem à noite, em entrevista à CNN Portugal, José Sócrates diz que está a ser julgado sob protesto.

Gostaria que se percebesse que eu estou neste julgamento sob protesto. Eu tenho ainda uma disputa judicial em curso, porque a verdade é que esta é a segunda vez que eu sou julgado. Não é a primeira, é a segunda, é o segundo julgamento. E este segundo julgamento existe por causa de um lapso de escrita, porque mudaram a acusação, mudaram o crime, mudou a moldura penal, mudou o prazo de prescrição e, portanto, os crimes que tinham sido já considerados prescritos voltaram de novo, por artes de magia.

E esse é o ponto essencial que neste momento tem com a Justiça portuguesa?

Esse é o ponto essencial, porque não é possível fazer uma coisa destas.

O antigo primeiro-ministro chegou a apresentar uma queixa contra o Estado português no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e rejeita estar a abusar dos direitos de defesa.

Quais abusos do direito de defesa?

É uma pergunta.

O que não existe em Portugal são as garantias de defesa. Isso é que não existe. Você não vê o que está a acontecer? Todas as garantias constitucionais me estão a ser negadas. Ainda tenho que responder a essas perguntas. Você não acha que se está a exagerar nos meios de defesa? Desculpe, e se fizéssemos a pergunta ao contrário? Eles não acham que estão a exagerar naquilo que é o abuso, o arbítrio, a injustiça, a violência? Há dez anos nisto e acham que têm o direito de fazer o que fazem?

José Sócrates, ontem à noite na CNN Portugal, insiste que todos os direitos constitucionais lhe estão a ser negados e volta a classificar as acusações do Ministério Público como um lapso de escrita e uma golpada judicial. O julgamento, como dizíamos, vai ser retomado em setembro.

Na saúde este ano, já foram entregues mais de 1200 escusas de responsabilidade por parte de médicos e enfermeiros. Na última semana, mais de metade dos casos dizem respeito ao Hospital Amadora-Sintra.

Os dados foram recolhidos pelo Diário de Notícias, através das ordens dos médicos e dos enfermeiros. No total, são 248 médicos do Centro, Sul e Ilhas e mil enfermeiros de todo o país que consideram que não estão reunidas as condições mínimas para exercer a atividade clínica em segurança. A maioria das queixas refere-se a unidades de saúde da região Sul do país, com destaque para o Hospital de Faro, o sexo Garcia de Orta, em Almada, e o Hospital Amadora-Sintra. As ordens e também os sindicatos ouvidos pelo DN dizem que estes números estão em linha com os anteriores, mas dizem também que são gritos de alerta que não podem ser ignorados.

E Carla, na semana que agora começa, há novamente vários serviços de urgência fechados, sobretudo na margem sul.

E mais uma vez, com as maiores dificuldades em fechar as escalas em ginecologia e obstetrícia, as urgências do Garcia de Orta vão manter-se encerradas pelo menos até sexta-feira. O Hospital de Setúbal vai ser a única urgência da margem sul a receber mulheres e grávidas toda a semana. Também hoje encerram as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Peniche e de Abrantes. Amanhã fecham os serviços de Vila Franca de Xira e de Santarém.

Mudamos de tema. O Centro de Saúde de Rio Tinto, em Gondomar, está com falhas nos ares condicionados há um ano. Não refresca nem aquece.

E em tempos de calor, chegou a estar afixado um papel que dizia que o ar condicionado não funciona desde o verão do ano passado, 2024. O desconforto é tal que no início deste mês chegou a ser equacionado o encerramento da prestação de cuidados programados por não estarem reunidas condições de segurança. Há relatos de pessoas que ficaram indispostas devido ao calor. O edifício está sob tutela da Câmara Municipal de Gondomar, que diz querer resolver um problema que afinal não é fácil. Maria Rego.

No Centro de Saúde Rio Tinto, já não se lê um aviso à porta sobre a falta de ar condicionado, mas o problema ainda vai demorar a estar resolvido. A vereadora com o pelouro na saúde, na Câmara Municipal de Gondomar, Cláudia Vieira, explica o porquê.

Está neste momento já diagnosticado. É uma necessidade de remoção de todos os equipamentos e instalação de um equipamento novo em todo o edifício. Portanto, é uma obra estrutural para garantir a devida climatização no edifício.

Climatização esta que já não funciona neste edifício desde o ano passado.

Foi um problema que já nos foi reportado há cerca de um ano. Na altura, a equipa técnica que se deslocou conseguiu mitigar o problema fazendo substituição de peças, ou seja, deixou o equipamento a funcionar razoavelmente.

Contudo, não ficou resolvido na totalidade. Para remediar, quem entra hoje no centro de saúde vê várias ventoinhas. Ainda assim, em dias de calor extremo, há constrangimentos.

No email que os senhores coordenadores dirigem à Câmara, fazem referência a esse desconforto sentido por alguns dos utentes, que na vaga de calor, tivemos aqui dias intensos de temperaturas mais elevadas, realmente eles reportaram que tiveram pessoas que se sentiram mal.

O problema não é exclusivo do verão. No inverno, os utentes e profissionais de saúde não têm sistemas de aquecimento. Cláudia Vieira reforça que a Câmara está já a tratar de uma solução.

Já acautelamos a questão dos aquecedores porque sabemos que poderá, eventualmente, no período mais frio, não termos ainda a situação totalmente resolvida.

Ainda não há data concreta para resolver a climatização do centro de saúde, mas há uma certeza.

Nunca antes de três meses teremos aqui resposta para solucionar definitivamente o problema.

Maria Rego em Rio Tinto, onde o ar condicionado no centro de saúde não funciona há um ano e não há garantia de que o problema se resolva nos próximos meses. Ninguém entre os profissionais de saúde teve autorização para falar à Rádio Observador.

São agora 7h11. Carla, que outras notícias marcam esta manhã de segunda-feira?

Arranca hoje a primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior. Há quase 56 mil vagas para mais de mil cursos em universidades e politécnicos públicos. Enquanto isso, o Ministério da Educação confirma ao jornal Público que o novo modelo de ação social escolar não ficou pronto a tempo deste ano letivo, ou seja, não são esperadas mudanças significativas no valor das bolsas de estudo, nem no descongelamento das propinas. O Ministério da Educação alega que o atraso se deve às eleições antecipadas. Kiev voltou a ser atacada por drones e mísseis durante a madrugada. Uma pessoa morreu na capital ucraniana. Os ataques danificaram várias casas, uma creche e também uma estação do metrô em Kiev. Foram ainda registrados ataques em Kharkiv. Estes ataques acontecem dias depois de Zelensky anunciar que tinha proposto uma nova ronda de negociações de paz. Hoje mesmo, o chamado Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia vai reunir-se em Londres. A reunião do grupo, do qual Portugal faz parte, vai realizar-se por videoconferência. Na China, perto de 670 mil pessoas foram retiradas de casa, no sudeste do país, depois da passagem de um tufão. Várias localidades ativaram a resposta de emergência. Aulas e transportes foram suspensos. O alerta de tempestade mais elevado foi emitido em Hong Kong, onde foram registrados ventos com uma velocidade superior a 167 km/h. Há, até agora, 30 feridos da passagem do tufão. Agora, uma daquelas histórias que nos fazem pensar: estamos mesmo a viver no futuro. Por quê? Imaginem que estão a viajar de metrô e dão de caras com um pinguim.

No futuro, não muito agradável. Bem, depende. Estamos onde?

Estamos no futuro. Estamos na China.

Ok. É no futuro, certo.

Onde tudo pode acontecer e onde há pinguins-robô com um ar muito simpático, olhinhos de LED e cerca de um metro de altura. Portanto, não são ameaçadores.

Mas o que eles fazem, afinal? Quais são as reais intenções?

As reais intenções são a de fazerem entregas em mais de 100 lojas de conveniência que estão espalhadas pelas estações de metrô da cidade. São autônomos, sabem exatamente por onde vão, conseguem entrar no elevador sozinhos e conseguem transportar até 50 kg, e trabalham oito horas seguidas sem precisar da ajuda humana.

Só oito? Ok.

Se a energia estiver ao fim, são eles próprios que se ligam a uma base para recarregarem.

São autônomos, são independentes.

São eles que se recarregam sozinhos.

Tenho o aspirador desses lá em casa.

Faltava tanto.