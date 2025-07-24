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As notícias das 19h, na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. O governo deve anunciar hoje o sucessor de Mário Centeno como próximo governador do Banco de Portugal.

A decisão deve ser conhecida em dia de Conselho de Ministros. O governo reúne-se a partir das 9h, no Palácio de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro. Foi desde logo Luís Montenegro a revelar a data na qual iria ser anunciado o novo governador do Banco de Portugal. Não se conhece ainda o sucessor de Centeno e até ao último fim de semana, a decisão parecia estar ainda em aberto. Guilherme Pires.

Com o primeiro-ministro Luís Montenegro a admitir até que Mário Centeno tinha todas as capacidades para continuar como governador do Banco Central. Ainda assim, apesar da disponibilidade de Mário Centeno para continuar à frente da instituição, a hipótese nunca pareceu provável, devido a vários choques entre o governador e o executivo da AD, que começaram bem cedo. Nove dias depois de Joaquim Miranda Sarmento assumir a pasta das finanças no ano passado, o ministro declarou que estava surpreendido e preocupado com a notícia de que o Banco de Portugal iria registrar um prejuízo operacional superior a mil milhões de euros. Na resposta, Mário Centeno garantia que tinha informado Miranda Sarmento dessa perda operacional e dizia que os bancos centrais não deviam servir para gerar dividendos. No meio desta tensão, desde o último ano, o governo não conseguiu encontrar um nome dentro do prazo previsto para o cargo de governador do Banco de Portugal. O sucessor ainda não é conhecido, apesar do mandato de Mário Centeno ter terminado no último fim de semana, mas Luís Montenegro, a falar aos jornalistas numa visita à Madeira no último domingo, não fechou a porta à recondução de Centeno.

Vamos saber qual é a decisão do governo, e a decisão do governo pode ser manter o atual governador ou substituí-lo. Isso é a decisão que vamos anunciar na próxima quinta-feira. O que posso dizer é que este governo, como todos os governos anteriores, tomará a sua decisão. À pergunta que me fez, para que não haja nenhuma dúvida, o doutor Mário Centeno reúne todos os requisitos para ser governador do Banco de Portugal. Isso não está em causa. É a opção que o governo tomará, é a opção legítima de qualquer governo.

No entanto, este é um cenário que agora parece ainda menos provável. Tudo aponta para que Mário Centeno não seja reconduzido como governador do Banco de Portugal.

Isto, Guilherme, muito por conta da polêmica que estalou na última segunda-feira, quando o Observador noticiou vários problemas relacionados com a escolha do local para a nova sede do Banco Central.

Mário Centeno avançou com uma decisão sobre a nova sede, apesar de vários alertas de consultores do Banco de Portugal, que referem fatores que podem colocar em causa este negócio e a dois meses do fim do mandato como governador. Ora, o executivo, a poucos dias da escolha do novo nome, pediu uma auditoria à Inspeção-Geral de Finanças sobre todo o processo de construção do novo edifício do Banco de Portugal. O Ministério das Finanças indicou, na terça-feira, que nunca teve conhecimento completo da situação. Aqui, Mário Centeno e o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, parecem ter entrado novamente em rota de colisão. Isto porque o Banco de Portugal garante que partilhou toda a informação com a tutela sobre a compra do edifício em Entrecampos para a nova sede da instituição.

Guilherme Pires, com aquele que é o clima político atual em torno da escolha do novo governador do Banco de Portugal, uma decisão que vai ser conhecida hoje, depois da reunião do Conselho de Ministros.

E o PS defende que o governo deve escolher o próximo governador do Banco de Portugal sem manobras de distração. É assim que os socialistas descrevem a auditoria da Inspeção-Geral de Finanças.

O deputado socialista António Mendonça Mendes fala de um pedido irônico e lembra que todos os anteriores governos conduziram o governador do Banco de Portugal para um segundo mandato.

As decisões que o governo já deveria ter tomado em relação ao Banco de Portugal, o governo tem toda a legitimidade política para tomar as decisões que entenda. Neste momento, acho que apenas aquilo que deve ficar claro é que o governo poderá ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal. E esse é um facto que penso que é relevante.

António Mendonça Mendes, a entrevistar à agência Lusa, o PS quer ouvir o ministro das Finanças no Parlamento a propósito da compra da sede do Banco de Portugal.

E depois de oito descidas consecutivas, o Banco Central Europeu deve manter hoje as taxas atuais de juro. A decisão vai ser anunciada por Christine Lagarde.

Numa conferência de imprensa ao início da tarde, vai ser conhecida a nova decisão de política monetária do BCE. Os analistas dão como praticamente certo que as taxas vão ser mantidas nos 2%. Se assim for, a reunião de hoje irá ser a primeira do ano em que não são anunciados cortes de juros. Desde junho do ano passado, o Banco Central Europeu tem invertido o ciclo de aumento das taxas, na altura para combater a inflação, reduziu os juros de um valor record, 4 para os 2% agora em vigor. Os economistas preveem que a taxa se mantenha, mas antecipam um novo último corte de 25 pontos base depois do verão para fixar as taxas de juro em 1,75% antes do final do ano.

E Mariana Leitão, a recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal, diz que está disponível para se recandidatar à liderança do partido.

Reconhece que pode ter havido uma excessiva aproximação à AD nas últimas eleições. Na primeira entrevista que deu depois de eleita líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão diz que pretende manter-se durante bastante tempo na presidência do partido.

Não acho, de todo, que a Iniciativa Liberal tenha ficado beliscada por essas alterações. Agora, é óbvio que, e é isso que eu também pretendo, trazer aqui alguma estabilidade, porque também sei que no momento em que vivemos é importante garantir essa estabilidade.

Portanto, não sairá nas próximas eleições, independentemente do resultado. Vai prequebrar essa tradição.

Pelo menos não estão previstas que haja novas eleições legislativas. Portanto, pelo menos até aí, sim, o que significa que não estando previstas, pelo menos uma recandidatura à liderança do partido, certamente farei.

Mariana Leitão lembra que não estão previstas eleições legislativas durante o mandato que tem à frente dos liberais. Já quanto às próximas eleições presidenciais, a líder da IL deixa elogios ao protocandidato João Cotrim Figueiredo. O anúncio de uma eventual candidatura foi feito pelo próprio durante o fim de semana da convenção do partido. Mariana Leitão diz que não foi apanhada de surpresa.

Não houve incômodo nenhum, nem houve nenhuma articulação. Cotrim de Figueiredo já tinha manifestado que estaria a pensar na hipótese, que eu obviamente registei com muito agrado e que espero que tome essa decisão no momento em que achar que a tem que tomar, obviamente, mas espero que seja sempre uma decisão para avançar. João Cotrim de Figueiredo já me tinha manifestado essa eventual disponibilidade, que estaria eventualmente a ponderar, que é algo que me deixa, como deve imaginar, muito satisfeita

Declarações de Mariana Leitão ontem à noite, em entrevista à RTP. A líder da IL diz que apoia uma eventual candidatura de João Cotrim Figueiredo à Presidência da República.

Quanto às presidenciais, depois de várias sondagens a escorregar, o mais recente estudo de opinião dá a vitória ao almirante Gouveia e Melo na segunda volta.

Estamos cerca de meio ano para a ida às urnas. Esta última sondagem é da Aximage para a TVI, dá ao almirante 26% das intenções de voto. A seguir, surge Marques Mendes com 19 e depois António José Seguro com 14% das intenções de voto. Numa segunda volta, de acordo com a mesma sondagem, Gouveia e Melo é favorito frente a ambos, 41% contra 36, se for contra o antigo presidente do PSD, Marques Mendes, e 42% contra 36, se fizer a segunda volta contra o ex-secretário-geral socialista.

E à terceira ronda de negociações, Rússia e Ucrânia estão ainda mais longe de um acordo. As delegações dos dois países saíram da Turquia sem qualquer entendimento para um cessar-fogo.

Os países concordaram em trocar prisioneiros, mas ambos assumiram estar ainda com posições muito distantes para alcançarem um acordo que traga a paz. Nas declarações depois da reunião que decorreu em Istambul, Kiev defendeu a necessidade de haver um encontro no final de agosto entre os dois presidentes, incluindo também os líderes da Turquia e dos Estados Unidos. Para já, a Rússia não fecha a porta à possibilidade desse encontro.

Entretanto, a Casa Branca revela que Steve Witkoff, o enviado dos Estados Unidos para o Médio Oriente, está a caminho da Europa para discutir uma proposta de cessar-fogo em Gaza.

O anúncio é da porta-voz da Casa Branca. Revela que Witkoff vai reunir-se na Europa com importantes líderes do Médio Oriente para discutir a proposta de cessar-fogo em curso. Afirma ainda que há negociações muito delicadas neste momento. Estas movimentações diplomáticas acontecem numa altura em que o Programa Alimentar Mundial diz que a crise de fome em Gaza atingiu novos e surpreendentes níveis de desespero. Numa publicação na rede social X, a organização escreve que na Faixa de Gaza, quase uma em cada três pessoas não come há dias.

E voltamos à atualidade nacional. Aconteceu um tiroteio ontem à noite nas imediações do mercado da Time Out, em Lisboa, mas não há feridos a registar.

Este tiroteio deu-se fora das instalações do mercado. Os suspeitos estão ainda em fuga. O alerta foi dado pelas 20h30. De acordo com as autoridades, não houve feridos. Desconhecem-se também as circunstâncias desta troca de tiros numa das zonas mais movimentadas de Lisboa. A direção do mercado Time Out confirmou que o tiroteio aconteceu nas imediações das instalações, junto ao Cais do Sodré. Sublinha que a atividade regressou depois à normalidade, assim que esteve garantida a segurança para visitantes e lojistas.

Um aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa agrediu professoras depois de ser apanhado a copiar no exame.

A prova ficou suspensa, o aluno saiu da sala. Ontem voltou novamente de forma inesperada e agrediu as professoras que vigiavam os alunos que continuavam a fazer o exame. Em comunicado, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa diz que as docentes ficaram feridas e em estado de choque. A nota adianta ainda que diante deste crime público, a faculdade realizou as participações e as diligências para que os processos agora sigam para a Justiça.

E vamos até Matosinhos. A Câmara Municipal está a tentar controlar a população de gaivotas, que se tem multiplicado nos últimos anos.

É um problema sério para quem anda na zona, com impacto até na qualidade da água e da areia das praias. Vamos ao encontro da repórter do Observador, Maria Rico. Bom dia, Maria. E a solução pode passar pelas aves de rapina.

Bom dia, Carla. Como dizias, a constante ocupação das gaivotas e pombos por várias zonas da cidade de Matosinhos, concretamente esta praia, obrigou à tomada de uma decisão por parte da Câmara. E a decisão foi precisamente essa, de contratar duas águias para afugentarem estas aves. Têm um horário de trabalho, arrancam a esta hora, às 7h, e prosseguem até às 9h, e depois regressam ao serviço já de tarde, das 17h até às 21h. A forte presença das gaivotas afeta não só os próprios banhistas enquanto fazem praia, como até a própria qualidade balnear, podendo estar na origem de contaminação da areia e água, as próprias fezes destes animais. As águias são usadas para afugentar estas gaivotas, não para as atacar. Importante dar essa nota. E Carla, consigo dizer-te que a esta hora são mesmo várias dezenas de gaivotas que ocupam o areal desta praia de Matosinhos. A utilização de aves de rapina, como águias e falcões, para afugentar as gaivotas é uma medida que vem sendo tomada ao longo dos anos. Em Gaia, por exemplo, o hotel de luxo The Yeatman avançou com a solução em 2019, um método que surtiu efeito mesmo para comerciantes perto deste estabelecimento. No Porto, também o McDonald's, que está instalado na Praça da Liberdade, contratou serviços semelhantes para impedir que gaivotas e pombas que incomodam os clientes que usam a esplanada. É um problema que se estende a várias zonas do Porto, Carla, incluindo esta praia de Matosinhos.

Maria Rico, que está nesta praia de Matosinhos. Duas águias estão de manhã e à tarde a afugentar as gaivotas, que se tornaram um problema ao longo da manhã. Contamos com Maria Rico para acompanhar o trabalho destas aves.

São agora 7h12, Carla, que outras notícias marcam esta manhã?

João Lourenço chega hoje a Lisboa para uma visita oficial a Portugal. A visita do presidente de Angola acontece depois do chefe de Estado ter admitido algum incômodo com as mais recentes alterações na lei de estrangeiros. João Lourenço chega hoje ao fim da tarde à capital portuguesa. Amanhã de manhã vai estar no Palácio de Belém para ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa. Já arrancou a cimeira entre a União Europeia e a China, em Pequim. Ursula von der Leyen alerta Xi Jinping que é necessário reequilibrar a relação entre os dois blocos. A reunião vai ser marcada por crescentes tensões econômicas e geopolíticas. António Costa, o presidente do Conselho Europeu, pediu ao presidente chinês que procurasse influenciar o Kremlin para colocar um fim à guerra contra a Ucrânia. A China tem recusado condenar a ofensiva russa e tem sido um dos principais parceiros econômicos de Moscovo. A Universidade Colúmbia vai pagar mais de 220 milhões de dólares ao governo dos Estados Unidos para resolver um conflito com Donald Trump. A universidade vai conseguir, desta forma, restaurar as verbas públicas para a investigação, que foram canceladas em nome do combate ao antissemitismo. Além disso, a instituição concordou com uma série de exigências apresentadas pela Casa Branca, incluindo a revisão do processo disciplinar para os estudantes. Já falamos de gaivotas neste jornal, agora vamos falar de um outro animal que nos podia ajudar, por exemplo, a acordar.

Não sei quem, para além das galinhas, quer acordar às 04h da manhã.

Uma avenida, já estava a cantar todo. Chama-se... Depois eu digo, é o nome de um ave que eu não sei. Eu já percebi. Não é parte do meu dia, mas é por aí.

Não é um Diocão, não.

Não, aquele é um galo mesmo. Seria Diogalo.

Então e se fosse um panda vermelho a acordar, imaginem.

Um panda vermelho. Mas por que um panda vermelho?

Porque há um hotel na China onde tinha este serviço, era possível sermos acordados por pandas vermelhos. Quer dizer, um só. Problema: este serviço foi cancelado por ordem do governo.

Pensei que tinham pedido aumento, os pandas.

Não foi por isso. É porque é muito estressante para os animais.

Para eles?

Para eles.

Imagino. E os acordados, não.

Depende da hora.

Exato.

Vou explicar melhor. Havia neste hotel quatro pandas vermelhos que, por pedido, podiam entrar no quarto dos hóspedes para acordar quem lá estava. As crianças adoravam ser acordadas por pandas vermelhos. Alguns adultos também passaram por essa experiência. Problema: os animais estavam mesmo muito estressados e são animais protegidos, estão em vias de extinção.

E são sensíveis ao stress.

Claro, eles e tantos animais que são sensíveis ao estresse. O governo achou por bem proteger os pandas vermelhos.

Acho que fez bem. Sim, optem por pelúcia.

Olha, o despertador normal.

Claro.

Que tal? Era um serviço extra, neste caso.

Ou então o galo amigo do Paulo.

Ou então o funcionário lá vestido de panda vermelho.