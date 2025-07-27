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As notícias com Miguel Viterbo Dias.

Bom dia. Começamos por um incêndio na freguesia de Lindoso, em Ponte da Barca, que mobiliza vários meios a esta hora. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o primeiro alerta foi dado perto das 10 da noite de ontem. As chamas estão numa zona de difícil acesso, o que está a dificultar o combate. Ao início desta manhã, os meios estão a ser reforçados pela Proteção Civil e no local, a esta hora, estão 56 bombeiros apoiados por 19 meios terrestres. O líder parlamentar do PS diz que André Ventura voltou ao PSD, mas como influenciador externo. Eurico Brilhante Dias considera que o líder do Chega é um agente de transformação do partido liderado por Luís Montenegro. Em entrevista à Agência Lusa, o líder parlamentar do PS aponta, em jeito de ironia, este regresso de Ventura aos sociais-democratas.

É o regresso do doutor André Ventura ao PSD. Mas é um regresso onde o doutor André Ventura percebeu que é mais fácil transformar o PSD por fora do que por dentro. E por isso há uma alteração da natureza do próprio partido, do PSD, em que com este acordo com o doutor André Ventura, alinha com a direita mais radical, que na verdade, já tinha convivido dentro do próprio partido. Portanto, isto é o regresso do doutor André Ventura ao PSD.

Eurico Brilhante Dias, que critica ainda Aguiar Branco para o líder da bancada do PS, o presidente da Assembleia da República, permite dentro do Parlamento uma linguagem que é crime fora de portas.

Esse confronto evidente tem tido no senhor presidente da Assembleia da República, não necessariamente um defensor da liberdade de expressão, mas um defensor de que dentro do Parlamento pode haver discurso de ódio. Ora, quanto a isso, eu discordo. Discordo profundamente, porque isso não é liberdade de expressão, isso é autorizarmos os deputados dentro do Parlamento a fazer uma coisa que nós, fora das portas do Parlamento, sabemos que é um crime, e que é crime ter discurso de ódio.

Eurico Brilhante Dias remete também a discussão do Orçamento do Estado para depois de conhecido o documento, seguindo assim a orientação do secretário-geral José Luís Carneiro. Já sobre a polêmica com o presidente da Câmara de Loures e a demolição de barracas, Brilhante Dias diz ser uma situação de difícil conciliação. Luís Montenegro vinca que o PSD tem um programa próprio ainda antes das acusações de Eurico Brilhante Dias. O primeiro-ministro e líder do PSD diz que o partido tem medidas próprias e que não anda a reboque de outras forças políticas. Luís Montenegro nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata em Ovar. Durante o discurso, o primeiro-ministro também rejeitou as críticas feitas pelo PS de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Já sobre a lei de estrangeiros, Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações ao diploma, isto depois do Presidente da República ter enviado para fiscalização preventiva. Montenegro considera que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas está confiante de que o decreto vai ter luz verde dos juízes do Palácio Ratton. Luís Montenegro na celebração do aniversário da JSD, na primeira reação de viva voz ao envio desta lei por parte de Marcelo Rebelo de Sousa para o Tribunal Constitucional. Para a iniciativa liberal, as alterações à lei de estrangeiros foram feitas a alta velocidade. Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República foi sensata e diz que a situação teria sido evitada se o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir eventualmente algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade.

Mariana Leitão, antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada, a líder de Iniciativa Liberal disse também que espera que, caso a lei seja considerada inconstitucional, haja um processo legislativo com respeito entre as instituições que é suposto existir. Já sobre as propostas de alteração à lei da greve, Mariana Leitão diz ser difícil antecipar consensos à direita por não perceber qual é a posição do Chega. Em causa está a defesa, por parte do Chega, do direito à greve das forças de segurança, tema com o qual os liberais não concordam.

A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós aí temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual lei da greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos.

Mariana Leitão neste jantar com candidatos autárquicos da Iniciativa Liberal em Almada, diz que devem ser feitas melhorias à lei da greve para que sejam garantidos serviços mínimos e que as pessoas não estejam dependentes de interesses que estão estabelecidos nalgumas estruturas sindicais. O PS assume existirem linhas vermelhas nas mudanças à lei da greve e na legislação laboral. José Luís Carneiro diz estar do lado dos trabalhadores e que desvalorizar a contratação coletiva é uma linha vermelha para o PS. Em Vila Nova de Famalicão, à margem da apresentação das listas autárquicas locais, Carneiro foi também questionado pelos jornalistas sobre se não considera que o Chega no plano negocial está à frente do PS, para responder que neste caso está atrás, porque os socialistas lideram a defesa dos direitos dos trabalhadores. Foi detido o alegado autor do falso alarme de bomba no avião da SATA, ameaça que obrigou a uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa ontem ao final da tarde. Fonte da Polícia Judiciária disse que se encontra detida uma pessoa por alegadamente ter causado a situação e que será presente a tribunal para primeiro interrogatório. Este alerta de ameaça de bomba obrigou uma forte mobilização das autoridades no aeroporto de Lisboa e a aterragem de emergência deste voo que fazia uma ligação entre Ponta Delgada, nos Açores, e Bilbao, em Espanha. Nos Estados Unidos, 11 pessoas foram esfaqueadas numa loja no estado do Michigan. De acordo com a Associated Press, o principal suspeito, de 42 anos, foi detido pelas autoridades locais. A polícia estatal garante que o gabinete do xerife está a investigar o episódio e as motivações do atacante. As 11 vítimas estão a ser tratadas no maior hospital do norte do estado do Michigan, confirmaram também as autoridades locais. Este ataque que ocorreu numa loja da Walmart, na cidade de Traverse. No futebol, o Benfica conquistou a Eusébio Cup ao vencer o Fenerbahçe por 3 x 2. O jogo de apresentação aos adeptos marcou também o fim da pré-temporada dos encarnados. Os gols foram apontados por Aktürkoğlu e Henrique Araújo. A equipa de Bruno Lage ainda beneficiou de um autogol de Archie Brown, da equipa liderada por José Mourinho. Nesta partida, os benfiquistas puderam também assistir aos primeiros minutos de reforços como Richard Rios, Dédic ou Rafael Obrador e no final do jogo, em declarações à BTV, Richard Rios mostrou-se contente pela estreia no Estádio da Luz.

Muito feliz pela minha estreia aqui no time. Feliz pelo jogo que a gente fez. Acho que a gente está pelo bom caminho. O time me acolheu da melhor forma, acho que deu para ver no campo. Boas sensações que deixa esse jogo e agora continuar trabalhando. Maravilhoso, acho que é um sonho realizado o que eu estou fazendo aqui. Os torcedores, o carinho que estão dando para a gente e deram para mim, acho que isso vai ser muito importante para nós. E continuando assim, esperar e pedir para eles todo o apoio nessa temporada, que eu tenho certeza que a gente vai estar brigando por coisas muito importantes e que tenho a certeza que a gente vai dar a vida no campo por eles.

Richard Rios depois da vitória na Eusébio Cup. Benfica e Sporting que protagonizam na próxima quinta-feira a luta pelo primeiro troféu da temporada, a Supertaça, num jogo que se vai realizar no estádio do Algarve. João Félix pode ser desviado do Benfica para o Al-Nassr. O negócio parece estar praticamente concluído. O jogador formado no Benfica e atualmente no Chelsea vai escolher o clube de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, ao invés do regresso à Luz. Ao que avança a imprensa desportiva, o clube saudita apresentou uma proposta a rondar os 50 milhões de euros e João Félix estará a receber no Al-Nassr o dobro do que iria auferir no Benfica. Este regresso de João Félix à Luz era uma das apostas do atual presidente Rui Costa. Chegou ao fim a novela Gyökeres. O Sporting anunciou este sábado a venda do jogador ao Arsenal por um valor que pode chegar aos 76 milhões de euros. É a maior venda de sempre do Sporting. Em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, os Leões informam que vão receber mais de 65 milhões de euros no imediato, aos quais acrescem outros 10 milhões por objetivos desportivos. Já com a camisola 14 do Arsenal, que pertencia a Thierry Henry, Gyökeres diz que este é o passo certo na carreira.

É o clube certo para mim, o que eu pude ouvir do Mikel Arteta e do Andrea Berta, e também o que já vi nos últimos anos. Eu senti que era uma boa equipa pela forma como jogam, também pela forma como os enfrentei. Eu escolhi o Arsenal por isso, pela história e também pela massa adepta. Gyökeres assina um contrato válido por cinco temporadas, depois de dois campeonatos e uma Taça de Portugal e 97 gols apontados pelo clube de Alvalade, que se despediu do avançado nas redes sociais.