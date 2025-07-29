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As notícias das 7:00 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. Mais de 1300 bombeiros combatem a esta hora três grandes incêndios no país: Arouca, Penamacor e Ponte da Barca. As chamas aproximaram-se de várias localidades e ameaçaram aldeias durante a noite.

Começamos com o incêndio de Arouca, é o que mobiliza mais meios a esta hora. Começou ontem à tarde numa zona de povoamento florestal. A aldeia de Fornos de Carvão foi evacuada durante a madrugada. É o que confirma a Agência Lusa, fonte oficial da Proteção Civil. As autoridades já tinham alertado que havia aldeias em perigo. As chamas estão a ser combatidas por mais de 550 operacionais, apoiados por 180 viaturas. À Rádio Observador, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, explica que a principal dificuldade são os acessos.

Estão a arder com muita intensidade. Uma frente em Espinho, uma frente a descer para o rio, outra frente com direção ao concelho de Arouca e outra com direção ao Castelo Paiva. As expectativas é ver se isto acalma um pouco, vamos ver o que é que podemos fazer. Não é fácil, porque os acessos são difíceis. É muito difícil, não temos acessos para isto.

As dificuldades relatadas pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca. Durante a noite houve um reforço de meios neste incêndio, com corporações de bombeiros de outras zonas do país a chegarem ao local. É expectável que ao longo da manhã os meios aéreos se juntem ao combate a este incêndio.

E destaque também para o incêndio em Ponte da Barca, ativo desde sábado. Os habitantes da aldeia de Ermida procuraram refúgio na igreja.

Foi a forma que as autoridades encontraram para proteger a população, visto que o incêndio se aproximou das habitações. A Maria Rico está em Ermida. Maria, que cenário é que nos podes descrever a esta hora?

Bom dia, Carla. A melhor descrição que vos posso dar é que toda esta paisagem está queimada. Vemos aqui montes que estão completamente irreconhecíveis, totalmente queimados. Já não se vê praticamente nenhuma paisagem verde nesta zona. Sente-se o fumo muito intenso e mais do que sentir, vê-se o impacto desta fumaça na paisagem, que está toda com um tom baço amarelado. O vento, que tem sido o grande inimigo dos operacionais e no combate a este incêndio, continua e parece não acalmar de todo. Semelhante ao cenário de ontem, este vento parece vir de todos os lados, muito forte e também muito instável. Dar também a nota de que os acessos a esta aldeia, em concreto de Ermida, são bastante complicados. As estradas são muito estreitas, algo que está também a dificultar a ação dos operacionais. Mesmo o próprio monte que arde tem zonas onde não é possível ser combatido, precisamente por não haverem acessos para lá chegar. Como dizias, nesta aldeia de Ermida, vários habitantes procuraram refúgio na igreja e acabaram por ficar por lá até que houvesse indicações para regressarem às suas casas. Também a aldeia ao lado de Ermida, a aldeia vizinha, foi também aconselhada de que poderia ter de ser evacuada. Ainda assim, não foi necessário, até porque o fogo continua apenas nesta zona. Também outra nota, no caminho até aqui vimos alguns animais desgovernados e alguns que também perderam a vida, cujos restos mortais se encontravam pela estrada até aqui chegar. É um cenário que continua bastante complicado, Carla, com vários operacionais no terreno.

Maria Rico, em direto de Ermida, Ponte da Barca, com a descrição de um cenário de completa destruição depois da passagem pelas chamas. A população encontrou refúgio na igreja da aldeia. Recorde-se que este incêndio está ativo desde sábado. Está a ser combatido a esta hora por 365 operacionais, apoiados por 140 viaturas.

E há também um grande incêndio em Penamacor, Castelo Branco. O presidente da Câmara confirma que várias casas arderam.

As chamas aproximaram-se de aldeias durante a noite e houve mesmo habitações destruídas. É o que confirma o presidente da Câmara, António Bates, em declarações à CNN Portugal.

Houve várias casas que foram consumidas pelas chamas, eventualmente algumas de habitação, inclusive. A maioria foram palheiros, obviamente, mas algumas eventualmente de habitação. Mas só amanhã é que conseguimos fazer esse levantamento. Mas temos essa noção, porque na aldeia de João Pires entrou literalmente pela aldeia adentro, encostou literalmente à igreja, ou seja, e toda aquela ala norte foi completamente devastada.

As chamas entraram numa aldeia. O incêndio começou também ontem, ao meio da tarde, numa zona de mato. Fonte oficial da Proteção Civil adianta, entretanto, à Agência Lusa que durante a madrugada o combate decorreu de forma favorável. Está também ativo o incêndio em Magualde, distrito de Viseu. Este incêndio mobiliza mais de 160 bombeiros e 50 viaturas.

Carla, só nos primeiros sete meses do ano arderam mais de 14 mil hectares. É o triplo do mesmo período do ano passado.

São dados do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, citados pelo Jornal de Notícias. O total de ocorrências, 4300 incêndios, é quase o dobro e a área ardida é já mais do triplo que no mesmo período do ano passado. À exceção de Faro, todos os distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo do IPMA por causa do calor.

Este é um assunto também em destaque no site do Observador e ao qual vamos voltar nos próximos jornais. A nova aplicação móvel e o portal do SNS24 estão a registar problemas. Quase uma semana depois do lançamento destas ferramentas, muitos utentes queixam-se de não conseguir aceder aos serviços.

A app está a dar erro quando o utente tenta entrar com as credenciais. Noutros casos, a aplicação fica intermitente e não avança, mas há também utilizadores que não registam qualquer anomalia. Estes instrumentos estão a cargo dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. A Agência Lusa pediu ontem esclarecimentos sobre as dificuldades de acesso, mas não obteve resposta. As novas versões da aplicação móvel e do portal SNS24 foram apresentadas na última quarta-feira. Representam um investimento superior a 1,5 milhões de euros. A ideia era que o utente tivesse acesso mais fácil às receitas médicas, exames, boletim de vacinas e agora também ao cheque dentista.

O PS quer esclarecimentos do Governo sobre as novas tabelas de retenção na fonte do IRS.

O Partido Socialista quer que o ministro das Finanças esclareça por escrito se os contribuintes podem ou não vir a receber um reembolso mais baixo em 2026. Isto por causa do impacto da redução das retenções na fonte do IRS nos próximos meses. É o que indica uma pergunta apresentada pelo PS na Assembleia da República. Em declarações à Rádio Observador, a deputada socialista Marina Gonçalves questiona também o timing das alterações.

Aquilo que nós questionamos é o porquê de ser em agosto e em setembro e não de forma equitativa entre agosto e dezembro e questionamo-nos sobre a oportunidade política e temporal de escolher agosto e setembro quando temos eleições autárquicas em outubro.

A dúvida lançada ou explicada por Marina Gonçalves, que reforça que o PS quer esclarecer as pessoas que vão ser abrangidas no novo regime. A deputada socialista afirma ainda que a revisão do regime para recibos verdes, prometida para este ano ou para 2024, continua por aplicar.

E falamos agora das eleições presidenciais. Luís Marques Mendes vai lançar um movimento para atrair o voto dos mais jovens.

Chama-se Geração 26, é subscrito por 100 jovens, vai ser lançado hoje pelo próprio Luís Marques Mendes. Dez dos jovens que integram o movimento definiram 10 causas que consideram prioritárias para o país, como habitação, inteligência artificial, emprego e salário ou cultura. Para lançar este movimento, Luís Marques Mendes conta com o mandatário do desporto, o piloto de MotoGP, Miguel Oliveira. O candidato presidencial sublinha que a ideia é captar o eleitorado mais jovem.

Eu terei vários mandatários nesta candidatura, mas fiz questão que o primeiro mandatário a ser apresentado fosse justamente o Miguel Oliveira. E por quê? Por uma razão muito simples e muito especial. O Miguel Oliveira não é apenas um piloto de sucesso no motociclismo. Ele é, sobretudo, um exemplo para os jovens, um exemplo de ambição, um exemplo de exigência e um exemplo de esperança. É esta a mensagem que quero passar, mobilizar a juventude portuguesa.

Luís Marques Mendes, numa declaração enviada ao Observador. Este movimento vai ser lançado hoje em Almada, precisamente por ser a terra natal de Miguel Oliveira.

Nos Estados Unidos, quatro pessoas morreram esta noite, vítimas de um tiroteio na cidade de Manhattan, em Nova York. O atirador acabou por se suicidar no local.

O atentado deu-se dentro de um arranha-céus no centro de Manhattan. Entre as vítimas mortais, está um polícia de 36 anos que estava fora de serviço e trabalhava na segurança do edifício. Das pessoas visadas pelo atirador, há apenas um sobrevivente que está em situação crítica, mas estável. Informações divulgadas esta madrugada pela comissária da Polícia de Nova York, Patricia Tisch, que traça o perfil do autor do atentado, explica que tinha um historial de problemas associados à saúde mental.

Acreditamos que o atirador seja Shane Tamura, um homem de 27 anos com morada em Las Vegas. O veículo de onde saiu está registrado em Nevada no nome dele. Dentro desse veículo, os agentes encontraram um porta espingardas com munições, um revólver carregado, cartuchos e carregadores, uma mochila e medicamentos prescritos a Tamura. O veículo foi revistado pela nossa brigada de minas e armadilhas e não foram encontrados explosivos. De acordo com os nossos parceiros das forças policiais de Las Vegas, Tamura tem um historial documentado de problemas de saúde mental. Os motivos ainda estão sob investigação e estamos a trabalhar para compreender por que razão escolheu este local em particular.

O corpo do atirador foi encontrado no 33º andar do arranha-céus, onde se suicidou depois do ataque. Fontes ouvidas pela CNN Internacional explicam que o atentado pode estar relacionado com a Liga Nacional de Futebol Americano, uma das organizações com escritórios no edifício em causa. O autor do tiroteio era um antigo atleta. Foi encontrado com documentos em que se queixa da forma como a organização lida com uma doença cerebral associada a traumatismos cranianos.

São agora 07h10, Carla, que outras notícias marcam esta manhã, terça-feira.

O governo elogia o acordo comercial alcançado entre Estados Unidos e União Europeia. O Ministério da Economia e da Coesão Territorial afirma que é um passo essencial para a previsibilidade das empresas. O acordo comercial fixa em 15% as tarifas aduaneiras norte-americanas sobre produtos europeus. A Infraestruturas de Portugal e um consórcio liderado pela Mota-Engil assinam esta manhã o contrato de concessão do primeiro troço da linha ferroviária de alta velocidade, que será entre a estação de Campanhã, no Porto, e Oiã. O projeto prevê a ligação Porto-Lisboa numa hora e 15 minutos, projeto que deverá ficar concluído em 2032. Também por essa altura, o percurso Porto-Vigo terá 50 minutos. Bednarek é o mais recente reforço do Futebol Clube do Porto. Chega por € 7,5 milhões, proveniente do Southampton. O defesa central foi oficializado ontem à noite pelos Dragões. Já Ricardo Mangas vai ser reforço do Sporting. O lateral português já está em Lisboa. Chega do Spartak Moskva, da Rússia, por €300 mil fixos. Na chegada ao aeroporto de Lisboa, o atleta de 27 anos confessou estar muito feliz com este passo na carreira. E já está disponível o segundo episódio de "1983: Portugal à Queima Roupa", o novo podcast Plus do Observador. Narra a história do ano em que Portugal assistiu a dois atentados terroristas internacionais. Um deles foi o assassinato de Issam Sartawi, representante palestiniano que participava no Congresso Internacional Socialista no Algarve.

E, Carla, o segundo episódio centra-se na caça ao principal suspeito do homicídio.

No 507, encontram um saco preto, em napa, e o descrevem como uma pasta tipo James Bond, onde há várias notas em dinheiro português, mas também norte-americano e iraquiano. Entre a roupa que apreendem, um artigo salta à vista: um blusão em pele de antílope. O mesmo tipo de casaco que, de acordo com uma das testemunhas em Albufeira, o atirador estaria a usar quando fugiu do Hotel Monte Choro. O taxista que o transportou para Lisboa identifica-o sem qualquer hesitação. As autoridades não têm de procurar mais. Só pode ser este o assassino de Issam Sartawi.

"O Terrorista do Quarto 507" é o título do segundo episódio do novo podcast Plus do Observador. É narrado pela atriz Vitória Guerra e tem a banda sonora original de Linda Martini.

E não se esqueça que se for assinante Standard ou Premium do Observador, não tem de esperar, tem acesso antecipado a todos os episódios no site do Observador.