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Notícias às 19h, na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. Um sismo de magnitude 8.8 na escala de Richter, no leste da Rússia, está a levar a alertas de tsunami no Japão e também nos Estados Unidos. Já lá vamos. Primeiro, uma atualização dos incêndios que estão a atingir Portugal. Estão dominados os focos em Penamacor, Castelo Branco e em Alcanede de Santarém.

Foram dois dos incêndios que mais trabalho deram aos bombeiros nas últimas horas. Em Penamacor, as chamas foram dominadas esta madrugada. No terreno continuam, a esta hora, quase 400 operacionais, apoiados por 130 viaturas. José Neves, segundo comandante operacional da Barabacha, confirma que a situação está agora mais calma.

Começamos o princípio da tarde com uma violenta reativação no flanco direito do incêndio, que era o flanco que nós tínhamos identificado como o mais preocupante. Mas foi possível, durante a tarde, com o trabalho de todos os operacionais que estiveram no teatro de operações, resolvermos a situação, de forma que a esta hora da noite já estamos em manobras novamente de rescaldo e vigilância.

José Neves, segundo comandante operacional da Barabacha, no mais recente ponto de situação feito em declarações aos jornalistas. Em Alcanede de Santarém, o incêndio também foi dominado de madrugada. Os números são semelhantes: estão no terreno quase 400 operacionais e 120 viaturas. Neste incêndio, há registro de pelo menos cinco feridos ligeiros, entre eles um civil e elementos da Proteção Civil e bombeiros.

Quase 3 mil bombeiros estão a combater nove fogos de grande dimensão em todo o país. O incêndio que mais preocupa as autoridades é o de Arouca. Continua a ser o que mobiliza mais meios.

Quase 800 operacionais, 260 veículos que estão a esta hora no terreno. Durante a noite, as chamas ameaçaram a vila de Arouca. O repórter Miguel Gato tem estado a acompanhar este incêndio. Miguel, o incêndio não deu tréguas nas últimas horas.

Não deu, Carla. Não deu tréguas e isso foi testemunhado pelo Observador durante a madrugada. Estivemos na localidade de Folgosinho, que fica a poucos quilômetros do centro de Arouca e o cenário era algo dramático, porque estava uma corporação de bombeiros nesta localidade a combater as chamas entre o cruzamento de Arouca com essa localidade de Folgosinho. Estavam mesmo várias corporações de bombeiros, incluindo algumas que até vieram de Leiria, um pouco longe daqui de onde nos encontramos, mais ao norte do país, precisamente para combater as chamas. E esse é um cenário que acreditamos que também esteve em várias localidades aqui na zona de Arouca, que é o incêndio que acaba por preocupar mais as autoridades neste momento. Alguns bombeiros diziam mesmo, em tom elevado durante a noite, que temos incêndio até ao fim de semana. Portanto, espera-se um cenário que já está dominado, como deste conta, noutras regiões do país, um cenário que provavelmente nas próximas horas vai ter melhorias significativas e é algo que, pelo menos aqui em Arouca, não se espera que aconteça. O Observador ontem, eu e o fotojornalista João Porfírio, antes de chegarmos aqui a Arouca, estivemos a acompanhar a situação um pouco mais perto do Porto, no Conselho de Gondomar, na aldeia de Melres. E também testemunhamos essa dificuldade da população, dos bombeiros, em lidar com estes incêndios. Testemunhamos alguns reincêndios, também o fogo a chegar perto das casas e, portanto, é uma situação que, neste momento, essa também ainda preocupa as autoridades. Neste caso, perto do Porto, no Conselho de Gondomar, ainda estão mais de 150 operacionais, 40 meios terrestres e é um incêndio que está também ainda em curso. Em Arouca, como disseste, estão quase 800 operacionais, também já um meio aéreo, pelo menos é essa a indicação que temos do site da Proteção Civil, que já há um meio aéreo que já está ativo neste momento. Esperam-se aqui algumas dificuldades em Arouca, uma situação que vamos estar a acompanhar nos próximos dias, mais nesta região de Arouca, que é a que mais preocupa as autoridades neste momento. Felizmente, nos outros pontos do país, a situação já está mais calma, mas o Observador vai continuar aqui a acompanhar os incêndios em Arouca para perceber como se vão desenvolver essas atividades e também esses trabalhos. Fechar este direto só dizendo que faz um pouco mais vento esta manhã do que fazia, por exemplo, ontem à tarde e ontem à noite. Isso também pode dificultar os trabalhos dos bombeiros e é isso mesmo que vamos identificar nas próximas horas.

E fica para já aqui este ponto de situação com o Miguel Gato, que está no incêndio que neste momento mobiliza mais meios. É assim há já dois dias. Mantêm-se ativos também os incêndios em Nisa, no distrito de Portalegre, que está com quase 300 operacionais no terreno e também em Ponta da Barca, Viana do Castelo, com cerca de 400 bombeiros no combate às chamas.

E este incêndio de Ponta da Barca é também um dos que tem dado mais trabalho às autoridades. Está ativo desde sábado.

Maria Rico continua a acompanhar o combate a este fogo, que tem ameaçado, sobretudo, a aldeia de Ermida. Maria, bom dia, estás novamente nessa pequena aldeia. Que cenário é que podes descrever esta manhã?

Bom dia, Carla. O fumo por aqui continua a ser distintivo. Avista-se a vários quilômetros este rasto de fumo que pinta a esta hora o céu com um tom amarelado. Mas ao que parece, sobretudo nesta aldeia de Ermida, onde me encontro, que tem de fato dado muito trabalho a estes operacionais. Consigo avistar fumo branco Algo que pode ser sinal de uma fase de rescaldo. Ainda assim, no horizonte, e presumo que seja na zona da Serra Amarela, aqui ao lado, zona que também tem sido muito complicada neste combate. Desde ontem, vemos uma fumaça mais escura nos céus. Diria mesmo que há de ser a grande preocupação no combate neste momento. A esta hora não se sente vento, um fator que também tem sido apelidado como um inimigo destes profissionais e que também contrasta com o que fomos sentindo ao longo dos últimos dias. De facto, o vento aqui tem sido um fator de muita instabilidade, vem de todos os lados, mas a esta hora, parece estar muito mais calmo e a cada dia que passa vemos cada vez mais destruição nestas aldeias aqui em Ponta Barca. São terras envolvidas por muito monte, que está neste momento completamente queimado. É uma imagem que contrasta e muito com o que habitualmente se vê por estas terras, que são muito distintas pelo verde da natureza e estão agora com esta paisagem completamente destruída. Como dizia, a situação aqui em Ermida parece estar bastante mais calma, o fogo parece estar a rodar e a arder todo este monte em torno das aldeias e como também dei nota, a Serra Amarela é a principal preocupação do momento. Neste terreno, combatem a esta hora, de acordo com a página da Proteção Civil, cerca de 400 operacionais, acompanhados por 125 meios terrestres, neste incêndio que não dá tréguas desde sábado à noite.

E ontem chegou a pensar-se que essas tréguas poderiam chegar. Não aconteceu. Vamos continuar a acompanhar a evolução deste incêndio com a Maria Rego. O presidente da Câmara de Ponta Barca tem renovado os apelos para o reforço de meios aéreos num fogo que está ativo desde sábado. Atenções viradas também para um outro incêndio em Penafiel. Começou ontem de manhã, mantém-se ativo, com mais de uma centena de operacionais a tentarem dominar as chamas.

Carla, as temperaturas descem hoje ligeiramente, é pouco, mas pode ajudar no combate aos incêndios. Mas ainda assim, quase todos os distritos do continente mantêm-se sob aviso amarelo do IPMA por causa do calor.

Só escapa o distrito de Faro, é o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Hoje as máximas descem, como dizias, ligeiramente. Os termômetros mantêm-se ainda assim acima dos 30 graus em grande parte do país. É o que explica à Rádio Observador o meteorologista do IPMA, Pedro Sousa.

Dia bastante quente e com tempo muito seco por todo o continente. Na verdade, não há alterações muito significativas. Poderá eventualmente haver em um ou outro local da faixa costeira da região Sul alguma nebulosidade. Já hoje houve, na costa sul do Algarve. Amanhã poderá haver no litoral alentejano e mais um ou outro ponto, mas na maior parte dos casos não será relevante. Será um dia essencialmente de sol. As temperaturas mantêm-se muito elevadas. Existe uma tendência para uma pequena descida nessas tais regiões onde pode haver um aumento temporário de nebulosidade, mas essencialmente na faixa costeira a sul de Lisboa a temperatura máxima poderá descer um pouco, mas nas restantes regiões mantêm-se muito elevada e temos alguns locais até com temperaturas próximas dos 40 graus.

Sexta e sábado as temperaturas voltam a descer, mas no domingo uma nova massa de ar quente vinda do norte de África vai atingir Portugal, o que vai voltar a fazer disparar as temperaturas. Quanto ao perigo de incêndio, mantém-se no nível máximo ou muito elevado do IPMA, sobretudo no norte e no centro do continente.

Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar ao longo desta manhã e também ao minuto no site do Observador. Agora sim, um sismo de magnitude 8,8 na escala de Richter atingiu esta madrugada o leste da Rússia. O Japão emitiu um alerta de tsunami, foi dada a ordem de evacuação para dois milhões de pessoas. Há também alertas nos Estados Unidos.

Várias pessoas terão ficado feridas, mas ainda não há dados oficiais. O abalo deu-se por volta das 08h30 da manhã, locais ao largo da península russa de Kamchatka, pouco antes da meia-noite e meia, em Portugal continental. Teve uma magnitude de 8,8 na escala de Richter, mas quase não foi sentido no Japão. O Serviço Geológico dos Estados Unidos também detectou o sismo, que é o maior no local nos últimos 73 anos. O Carlos Pedro está a acompanhar os últimos desenvolvimentos. Carlos, Japão, Havaí, algumas partes do Alasca estão com alerta de tsunami, mas ainda pouco se sabe sobre as consequências deste sismo.

Precisamente. Sabe-se que ocorreu numa cidade portuária do leste da Rússia, na enorme península de Kamchatka, de 1250 km de extensão. Apesar desta dimensão, de acordo com dados de 2021, esta península alberga apenas pouco mais de 290 mil russos. O epicentro foi registrado no mar, a cerca de 130 km da costa e uma profundidade superior a 18 km. Sabe-se também que já provocou pelo menos dois tsunamis, um na costa oriental da Rússia e outro na costa norte do Japão. Ainda assim, os avisos de alerta de tsunami emitidos são vários. Para além dos já referidos Japão, Alasca e Havaí, nota para a costa leste dos Estados Unidos, Filipinas, Equador, Peru, México e não só.

Nesta altura, há muitas informações a chegar de vários pontos do mundo, mas, Carlos, já é possível perceber que danos, de facto, causou este sismo.

A imprensa estatal russa avança que já há registro de vários feridos, mas não adianta qualquer número. É o que cita o Serviço Geofísico da Rússia. Ainda assim, há registro de várias inundações e prédios destruídos na costa oriental da Rússia. Também por isso têm sido feitas algumas evacuações. Foi declarado também o estado de emergência no norte das Ilhas Curilas, onde o efeito das ondas extremas terão causado mais estragos na Rússia.

E a esta hora, onde é que estão as maiores preocupações, Carlos?

Sobretudo no Japão e o Havaí. O Japão, como sabemos, é um país bastante suscetível a este tipo de desastres naturais. A população está em alerta e já foi obrigada a abandonar alguns locais. São quase dois milhões de pessoas deslocadas, cita a CNN Internacional. De acordo com diferentes vídeos que circulam nas redes sociais, veem-se pessoas em cima de prédios, estruturas altas, isto devido à iminência de ondas gigantes. Também o Havaí está em estado de emergência. Aliás, espera-se que os efeitos iniciais das ondas do tsunami ocorram muito em breve na costa de Kauai, no Havaí.

Carlos Peters com as mais recentes informações sobre o impacto deste sismo que atingiu a península russa de Kamchatka e que está a levar a alertas de tsunami em vários países do Pacífico. Vamos continuar a acompanhar a situação nos próximos jornais.

Por cá, Luís Montenegro e o secretário-geral do PS vão reunir-se hoje na residência oficial do Primeiro-Ministro. O encontro acontece numa altura de tensão entre a AD e o Partido Socialista.

Sobretudo depois da viabilização das leis sobre a imigração, em que o Chega esteve ao lado do governo. O Observador apurou que José Luís Carneiro vai ser hoje recebido em São Bento, precisamente um mês depois de ter assumido a liderança do PS e quando internamente começa a ser pressionado para se afastar da AD. No debate do Estado da Nação, Carneiro pediu mesmo explicações a Luís Montenegro sobre um princípio de acordo com o Chega. Antes, já tinha exigido clareza ao Primeiro-Ministro, dizendo que o PS não tinha a intenção de partilhar o espaço de consensos com o partido de André Ventura.

O encontro de hoje entre Montenegro e o líder do PS acontece depois de José Luís Carneiro ter apresentado o conselho estratégico do partido.

Este é um novo órgão criado pelo líder socialista e que tem como objetivo avançar com propostas para o país. O secretário-geral do PS rejeita, no entanto, que se trate de um governo-sombra.

Puderam ver que temos aqui personalidades para a constituição de vários governos, não foi para um. Se olharem para as personalidades, para a sua qualidade, para a sua experiência de vida acadêmica, temos aqui, por exemplo, três personalidades que são reitores das mais importantes universidades portuguesas.

Não é um governo-sombra, podiam ser vários. Este novo órgão do PS conta com 94 elementos, pode crescer, tem nomes como Fernando Medina, Ferro Rodrigues ou António Vitorino. Quarenta e cinco já ocuparam funções governativas. Este grupo vai ser coordenado por Augusto Santos Silva.

O nome que mais foi consensualizado na auscultação que pude fazer e também por ter uma experiência muito larga, muito ampla, na coordenação de equipes e na produção de resultados. Esta transversalidade no exercício de funções governativas dá-lhe uma leitura do Estado e da sociedade e, por outro lado, conheço bem, tem um método de trabalho de muita organização, de capacidade de produção de propostas de política, que agora vão ter o contributo de amplos setores da nossa sociedade e que fique claro, como disse, este é um ponto de partida, não é um ponto de chegada.

José Luís Carneiro, na apresentação do Conselho Consultivo do PS, é uma nova estrutura que há de começar a produzir propostas a partir de setembro.

Augusto Santos Silva é o nosso convidado de hoje no Explicador, para ouvir logo a seguir ao Jornal das Nove. Na saúde, os hospitais de Coimbra e Leiria vão partilhar equipes de obstetrícia para reforçar a resposta às grávidas.

De acordo com o Jornal Público, há uma equipe de médicos de Coimbra destacada para apoiar Leiria já a partir de amanhã, enquanto que enfermeiros especialistas vão partir do Hospital Santo André para Coimbra. As unidades locais de saúde destes dois locais assinaram segunda-feira um protocolo para a partilha de recursos humanos na área da saúde materna e obstétrica. Este regime é voluntário e não obrigatório e dá início à intenção do governo de partilhar equipes de saúde entre hospitais, nomeadamente com vista à criação de urgências regionais.

São 19h15. Carla, que outras notícias estão em destaque?

Momentos de tensão esta noite no bairro do Casal da Mira, na Amadora. Um incêndio num prédio fez pelo menos oito feridos, um ficou em estado grave. Durante as operações de combate ao fogo, um veículo da PSP foi apedrejado. De acordo com a SIC e CMTV, a polícia respondeu com o disparo de balas de borracha. Todas as vítimas do incêndio foram hospitalizadas, é o que confirma à Agência Lusa uma fonte dos Bombeiros da Amadora. O incêndio começou ontem no último piso do prédio de quatro andares, mas ainda não são conhecidas as causas. O movimento Vida Justa volta hoje à rua em defesa de um plano de emergência nacional para a habitação. Está marcada uma manifestação para às 19h, em Lisboa, junto à sede do Conselho de Ministros. O movimento exige soluções reais para a crise na habitação. O Vida Justa também já pediu uma reunião urgente ao governo. Mais um reforço a caminho do Benfica. Ivanović chegou esta noite a Lisboa acompanhado por Rui Pedro Braz. O ponta de lança croata, de 21 anos, prestou curtas declarações aos jornalistas no aeroporto de Tires. Disse que está muito feliz. Em cima da mesa estará um negócio a rondar os 23 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos. Ora, já falámos muito de crise da habitação em Portugal. Agora imaginem que podíamos comprar uma casa por €1.

Olha, tenho aqui 10 na carteira. sobra 10 casas.

10 casas. Deve ser um monopólio. Se são 10 aquelas, embrulhe e leve lá a casa.

O diabo está sempre nos detalhes. Não é em Portugal, mas é no centro de França.

Já fica fora de mão.

Olha!

Não é muito pior.

Na vila de Amber, que tem só cerca de 6500 habitantes, tem perdido muita população e agora a Câmara Municipal está a vender casas a €1.

Onde é que já vimos isso, não é? Também acho que era em Itália.

Itália também.

É uma boa forma de revitalizar a vila.

Desde que vão para lá. Só que não transformem aquilo num Airbnb.

É verdade, têm que lá viver e também têm que se comprometer a fazer a renovação. Portanto, é que se calhar não são bem casas, podem ser assim umas ruínas.

Um celeiro.

Umas ruínas, e têm de renovar as casas num prazo máximo de três anos.

É comprar e investir logo, não é? Se calhar um belíssimo castelo de França. Talvez.