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Notícias às 19h, na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. O PSD é o vencedor das eleições autárquicas, ultrapassa o PS e torna-se o partido com o maior número de câmaras municipais. Os sociais-democratas conquistaram as maiores autarquias do país, Lisboa e Porto. O Chega consegue pela primeira vez três câmaras municipais. São estes os principais destaques da noite eleitoral, agora que os votos estão todos contados. Vamos aos números. O PSD, coligado ou isolado, conquista 136 câmaras municipais, incluindo cidades-chave como Lisboa, Porto, Sintra, Vila Nova de Gaia e Cascais, fica à frente do PS com 128 autarquias. Os sociais-democratas recuperam assim a liderança da Associação Nacional de Municípios. A CDU perde alguns bastiões, mas mantém-se como a terceira força política com 12 autarquias. O CDS mantém as seis câmaras municipais que tinha, o Chega estreia-se com três e o JPP consegue uma câmara. Os restantes movimentos somam 22 autarquias. E vamos às reações. Luís Montenegro declara a vitória e afirma que o PSD é oficialmente o maior partido em Portugal. O primeiro-ministro, presidente do PSD, assume-se como o grande vencedor da noite.

É com profunda satisfação que, como presidente do PSD, posso hoje constatar que voltamos a ser o maior partido português no poder local. Somos o maior partido português no poder regional e somos também o maior partido português na Assembleia da República.

O primeiro-ministro e presidente do PSD no discurso de vitória no Porto. Os sociais-democratas conseguem mais 22 autarquias do que em 2021. Já José Luís Carneiro deixa uma mensagem de resistência.

O Partido Socialista voltou como grande partido da alternativa política ao governo. Para aqueles que entendiam que o Partido Socialista estava numa perda definitiva de representatividade na sociedade portuguesa, o PS mostrou vitalidade e os portugueses voltaram a confiar no Partido Socialista.

O secretário-geral do PS num discurso já de madrugada. Os socialistas perdem 21 autarquias face às últimas eleições autárquicas, mas conquistam várias capitais de distrito importantes. André Ventura também afirma que as três câmaras municipais conquistadas pelo Chega são uma vitória, mas admite que os resultados ficaram aquém. O Chega teve cerca de 11% dos votos, conseguiu vencer em Albufeira, Entroncamento e São Vicente, um resultado que fica longe dos objetivos traçados por André Ventura.

Esta foi uma noite boa para o Chega. O Chega conseguiu implantar-se ao nível autárquico e tornar-se um partido de responsabilidade autárquica. Esta não era, no entanto, a vitória e a amplitude da vitória que queríamos. Nós não somos como outros partidos, que fazem das derrotas vitórias, ou das meias-vitórias, vitórias totais, ou das vitórias, vitórias absolutas.

André Ventura lamenta ainda a manutenção do bipartidarismo. O líder do Chega esteve, entretanto, no Entroncamento, uma das câmaras municipais conquistadas nestas eleições. O secretário-geral do PCP reconhece que o resultado é negativo, apesar de a CDU se manter a terceira força política a nível autárquico. A CDU tinha 19 câmaras municipais, passa a 12. Paulo Raimundo assume que o resultado fica aquém, mas promete resistência.

Naquelas onde ganhamos, vamos cumprir o nosso projeto autárquico, como sempre fizemos, dirigindo para as crianças, para os idosos, para os trabalhadores das autarquias, para as populações, fazendo obra ao serviço das populações. E aquelas que perdemos agora, estamos apostados em rapidamente reconquistá-las para servir o povo, que é para isso que cá estamos.

Paulo Raimundo foi o primeiro líder partidário a reagir aos resultados da noite. Destaca ainda a conquista de novos municípios como Mora, Sines, Montemor-o-Novo e Aljustrel. Vamos agora olhar para as maiores câmaras municipais do país. O PSD conquista Lisboa com Carlos Moedas e o Porto com Pedro Duarte, mas sem maioria absoluta. Destaque para a Câmara de Lisboa. Carlos Moedas é reeleito presidente sem maioria, mas com mais 30 mil votos e mais um vereador do que em 2021. Razões para o autarca declarar vitória.

Ganhámos as eleições, ganhámos, reforçámos a nossa votação e os lisboetas, no fundo, disseram com clareza que querem mais Moedas.

Carlos Moedas ficou a um vereador da maioria absoluta, mas afirma que os lisboetas lhe deram uma vitória clara e expressiva. Já Alexandra Leitão, líder da Coligação de Esquerda, assume a derrota e também as responsabilidades pelo resultado.

Estou aqui para, naturalmente, assumir a derrota nestas eleições. A única responsável pela derrota da coligação que encabeço sou eu própria.

Alexandra Leitão garante que não se arrepende da convergência à esquerda que liderou e promete oposição a Carlos Moedas dentro da Câmara de Lisboa. E de Lisboa passamos para o Porto. Pedro Duarte é o vencedor da noite com cerca de 37% dos votos. O candidato da coligação Porto Somos Nós, que juntou PSD, CDS e Iniciativa Liberal, sucede a Rui Moreira. Pedro Duarte mostra-se muito satisfeito, apesar da margem mínima para Manuel Pizarro.

Nós estivemos sempre próximos das pessoas a olhar para o interesse dos portuenses acima de qualquer outro objetivo. Foi, portanto, uma campanha arriscada, mas conseguimos.

Conseguiram. Foram apenas cerca de dois mil votos de diferença. Do outro lado, o candidato do Partido Socialista, Manuel Pizarro, falha a eleição para a Câmara do Porto pela terceira vez. O socialista assume que o resultado ficou aquém do esperado.

Passamos de três para seis vereadores, que são, aliás, o mesmo número de vereadores da força política da coligação que venceu as eleições, e cá estaremos para assumir as nossas responsabilidades. O resultado eleitoral é evidentemente uma desilusão para todos nós.

Manuel Pizarro sublinha que a diferença para Pedro Duarte foi escassa e adianta que ligou logo ao vencedor para lhe dar os parabéns. Importa também olharmos para o resto do país e Carla, como sempre, há outros destaques e surpresas e estas autárquicas não foram exceção. Pois não. Viseu, Sintra, Guimarães, são várias as cidades em destaque nestas eleições e houve também consequências políticas. Vanessa Cruz, começamos no centro de Portugal.

O PS conquista pela primeira vez a Câmara de Viseu. João Azevedo rouba a liderança do município ao histórico autarca da cidade, Fernando Ruas. Quebram-se 36 anos de PSD no poder. Exatamente a mesma herança que termina agora do outro lado da moeda, em Guimarães, câmara conquistada por PSD/CDS aos socialistas. Mas há mais destaques. A vitória histórica do PS em Bragança, reconquista Coimbra, ganha Faro e consegue em Évora tirar a autarquia à CDU. Ainda no Alentejo, o PSD conquista Beja ao PS, o Chega ganhou em Albufeira, acaba com o domínio do PSD no concelho e o fenómeno em Trancamento, como o líder André Ventura previa, também se verifica. A primeira câmara para o Chega foi mesmo a autarquia de São Vicente, na Madeira, e da ilha, outra surpresa. Paulo Cafôfo demite-se da liderança do PS Madeira. Os socialistas perdem um dos três municípios que ainda tinham. Cafôfo vai convocar eleições internas e está fora. Não se recandidata. A renhida Sintra acaba nas mãos do PSD com Marco Almeida. Em Setúbal, a antiga autarca do PCP, Maria das Dores Meira, reconquista a câmara agora como independente, apoiada pelo outro espectro, PSD e CDS, e faz a CDU derrapar para quarto lugar. Não é surpresa, porque as sondagens já indicavam, mas o antigo líder social-democrata Luís Filipe Menezes regressa 12 anos depois à Câmara de Gaia. Santana Lopes e Isaltino Morais, de pedra e cal, com maiorias absolutas, um na Figueira da Foz, o outro em Oeiras.

Vanessa Cruz, com alguns dos destaques desta noite eleitoral. Destaque também para os valores da abstenção. Baixou para os 40,74%. E vamos à análise. O editor de política do Observador considera que o resultado das autárquicas pode ser um balão de oxigénio para o governo. Rui Pedro Antunes explica que ainda que o orçamento do próximo ano esteja praticamente resolvido, este reforço de votação nas autárquicas é importante para o trabalho do partido e do governo.

Apesar de parecer que o orçamento já está quase pré-aprovado pelo Partido Socialista, é muito importante este reforço. Isto dá muita força ao PSD, as Câmaras de Gaia e de Sintra, para aquilo que é o reforço das estruturas, dos votos, e mesmo para catapultar vitórias futuras. Parece-me que Luís Montenegro foi se deitar certamente bastante descansado e vai ser uma segunda-feira, pós-eleições, muito de festejos e de festa para o Partido Social-Democrata e para o governo, que ganha aqui, obviamente, um balão de oxigénio importante para o que aí vem.

Análise de Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador, na história do dia de hoje, que já está disponível em podcast. As autárquicas vão ser um tema em destaque ao longo de toda a manhã, com entrevistas e reportagens. Temos também um Fora do Baralho especial depois das notícias das 19h30 e um explicador com os vários representantes dos partidos com assento parlamentar para ouvir depois do jornal das 21h. Seguimos com o Médio Oriente. Carla, Donald Trump declara que a guerra na Faixa de Gaza terminou. São declarações do presidente dos Estados Unidos a bordo do avião presidencial a caminho de Israel para a troca de reféns e prisioneiros. Sete reféns foram já entregues à Cruz Vermelha nos últimos minutos. O segundo grupo deve ser libertado daqui a uma hora. Hoje decorre também no Egito uma cimeira de paz, uma cimeira que vai formalizar o entendimento entre Israel e o Hamas e que vai ser copresidida precisamente por Donald Trump. Vão ser temas em análise daqui a pouco no gabinete de guerra das manhãs 360. Agora são 7h10, já seguirá também uma edição especial de Momentos de Glória com a Rita Camarneiro. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque neste início de semana? A Câmara de Lisboa agendou para hoje uma reunião extraordinária sobre o acidente com o elevador da Glória. Carlos Moedas marcou esta reunião precisamente para o day after das autárquicas. Moedas justificou ao dizer que não queria partidarizar a tragédia que provocou 16 mortos. A temporada dos Prémios Nobel deste ano termina hoje. Falta anunciar o vencedor da categoria de Economia. Já foram entregues os prémios de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz. O anúncio vai ser feito esta manhã na Suécia. A seleção nacional faz hoje o último treino antes do jogo de amanhã com a Hungria. Portugal pode garantir já amanhã a qualificação para o Campeonato Mundial de 2026. O treino está marcado para logo à tarde. Roberto Martínez e um jogador vão fazer a antevisão do jogo com a Hungria no Estádio de Alvalade.