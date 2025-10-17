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Da cidade de Santarém. Notícias às 19h, na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. Gabriel Mithá Ribeiro assume que saiu do Chega por não ter feito parte do governo-sombra do partido. O antigo deputado deixa ainda duras críticas à liderança de André Ventura. Acusa-o de ser um predador com uma personalidade tóxica que abusa do poder.

Mithá Ribeiro escreveu hoje um artigo de opinião no Observador intitulado "Os sete pecados mortais do predador narcísico". No texto, o agora ex-deputado justifica a saída da Assembleia da República e também a cisão com o Chega. A gota de água, Miguel Gato, foi mesmo o governo-sombra apresentado por André Ventura.

Gabriel Mithá Ribeiro acusa o presidente do Chega de apresentar nomes fracos para esta alternativa ao executivo de Luís Montenegro. Fala mesmo num grupo que mais parece um jantar ocasional de amigos. O ex-deputado não gostou de ser excluído desta solução do governo-sombra, escreve que foi a última tentativa de um assassinato cívico que podia tolerar. Mithá Ribeiro entende que o Chega é incapaz de atrair cidadãos competentes e muito pelas características pessoais do líder André Ventura.

Precisamente, o antigo deputado não poupa nas palavras ao descrever o presidente do Chega, Miguel.

Acho que sim. Escreve que não podia mais compactuar com um predador psicológico e um líder narcisista, a quem acusa de promover a cultura de cancelamento que tanto critica dentro do próprio partido. Mithá Ribeiro acusa o círculo mais próximo de Ventura de desenvolver interdependências pessoais deprimentes e socialmente danosas. No caso de ser governo, diz o ex-deputado que o país provou o mesmo veneno com o Partido Socialista de José Sócrates, erro que não pode ser repetido. É um longo artigo de opinião no Observador, em que Mithá Ribeiro escreve ainda que o Chega é neste momento incapaz de ser uma alternativa reformista a PS e PSD. Gabriel Mithá Ribeiro entende que o partido segue uma pulsão autocrática destrutiva, devido aos traços de personalidade de André Ventura, que o tornam, no entender do ex-deputado, inadequado para o cargo de primeiro-ministro.

Miguel Gato, com o artigo de opinião de Gabriel Mithá Ribeiro no Observador. O antigo deputado renunciou ao mandato na Assembleia da República, também à candidatura à Câmara de Pombal nas últimas autárquicas e já não é militante do Chega.

Pedro Passos Coelho diz que tinha razão quando, há dois anos, alertou para o descontrole na imigração e culpa António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Fala em radicalismo e insegurança e alerta que, se nada mudar, em breve os portugueses vão sentir-se estrangeiros no próprio país.

Pedro Passos Coelho esteve na apresentação do novo livro de Miguel Morgado e partiu para o ataque a António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. O antigo primeiro-ministro lembra que há dois anos alertou para um descontrole nas políticas de imigração e considera que o tempo lhe veio dar razão. Miguel Cordeiro.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora convém a gente lembrar, justamente aqui há uns anos, eu chamei a atenção para o problema da imigração e a mim parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista. E depois apontou o dedo.

Por que é que não se fez nada? Por que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco aqui o ministro da presidência, que já deve ter informado desta vez o senhor presidente da República dos dados oficiais, mais oficiais, portanto, mais sólidos sobre a imigração. Portanto, em muito pouco tempo entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí fora, bem, isso qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor presidente do Conselho Europeu se ele não queria rever essa posição, essa política que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos, meu Deus! Populismo. Populismo, irresponsabilidade total. Nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

Miguel Cordeiro, a acompanhar a apresentação deste livro. Esta foi a quinta intervenção política de Pedro Passos Coelho no mês, depois de também ter participado em ações de campanha do PSD para as eleições autárquicas.

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo foi uma das pessoas que esteve a ouvir Passos Coelho e que agora abre a porta a um eventual apoio.

Cotrim Figueiredo diz que ouvir o antigo primeiro-ministro sobre política e o futuro de Portugal é uma lufada de ar fresco e diz também que ele é o candidato presidencial que está mais próximo de Passos Coelho.

Eu gostaria de ter o apoio de todos aqueles que têm essas questões liberais e que têm em relação a Portugal uma preocupação de futuro e que querem se expressar no discurso político hoje. Todos esses são bem-vindos.

Depois de ouvir Pedro Passos Coelho hoje, acha que esse seria um cenário possível, o apoio à sua candidatura nas presidenciais?

Acho claramente que sim. Acho que do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que Pedro Passos Coelho pode já fazer em Portugal. E devo dizer mais, um cenário em que existisse um presidente da República com a minha atitude e um primeiro-ministro com a atitude de Pedro Passos Coelho, seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos para, de facto, fazer as reformas que fazem falta.

João Cotrim de Figueiredo, candidato à Presidência da República, apoiado pela Iniciativa Liberal, a considerar possível o apoio de Passos Coelho. O certo é que o ex-primeiro-ministro já afirmou que não se sente obrigado a apoiar nenhuma candidatura presidencial. O jornal Expresso conta hoje que António José Seguro jantou em Lisboa, há cerca de um mês, com uma dezena de personalidades da direita, muitas próximas de Passos Coelho, para as tentar convencer a apoiá-lo na candidatura à Presidência da República.

E o PS deve declarar o apoio oficial, precisamente a António José Seguro, no próximo domingo, na reunião da Comissão Nacional, mas o candidato insiste que entra na corrida longe dos partidos.

Seguro diz que quer afastar-se dos candidatos que são extensões dos partidos. Conta que tomou boa nota da intenção do PS, mas o que quer mesmo é o envolvimento de todos.

Esta é a altura de todos nos envolvermos. Por quê? Porque uma campanha presidencial não é uma campanha de partidos. Esta é a única eleição em que os partidos não se candidatam. É certo que há candidatos que são extensões dos partidos. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Por isso, nós temos aqui, nesta assistência e audiência, tanta gente que vem de campos ideológicos diferentes e pessoas que nem têm sequer preferências partidárias.

António José Seguro, que esteve ontem na apresentação do movimento Futuro Seguro, que foi lançado por jovens, recusou também comentar as declarações de Henrique Gouveia e Melo sobre candidatos que não podem ser cataventos, hesitantes ou populistas. Seguro diz que só fala sobre o país.

André Ventura assume que as candidaturas de António José Seguro e de Henrique Gouveia e Melo são fortes e que a corrida a Belém vai ser renhida entre os três.

O líder do Chega e candidato presidencial aponta, no entanto, um alinhamento dos adversários com o atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Em entrevista à CNN Portugal, André Ventura explica como entende a função de chefe de Estado.

Também não pode ser medroso, hesitante nas palavras e incapaz de tomar uma posição sobre os assuntos fundamentais do país. Também não pode ser assim. Também não pode, sobre imigração, dizer tudo e o seu contrário. Também não pode, sobre corrupção, dizer tudo e o seu contrário e querer agradar a todos. Para isso já temos o atual. Para agradar a todos, já temos o atual. Se temos um candidato a presidente que diz assim: "Eu quero pôr o país em ordem", mas concorda com o veto à lei de estrangeiros. Concordo, faria a mesma coisa. Também iria para o Tribunal Constitucional.

André Ventura diz ainda que prestaria juramento à Constituição, sim, mas que preferia jurar proteger os portugueses.

Já António Filipe assume-se como o verdadeiro candidato de esquerda e garante que não vai desistir para apoiar outro nome.

Têm havido apelos nesse sentido, para que António Filipe desista em nome da convergência de esquerda, mas em entrevista à Agência Lusa, o candidato recusa a ideia.

Eu creio que António José Seguro está mais próximo de Marques Mendes do que de mim, em termos do posicionamento político. E, portanto, se se quer que haja uma convergência, uma candidatura à esquerda, eu creio que essa convergência poderia ser feita em torno da minha candidatura e não, com todo respeito, da candidatura de António José Seguro. Certamente que quando eu lancei minha candidatura e houve muitas pessoas a dizer: "Finalmente, tenho um candidato, tenho quem votar". Nessa altura, António José Seguro já tinha apresentado a sua há muito tempo. E, portanto, não reunindo condições para merecer o voto de pessoas e candidatos que se posicionam mais à esquerda.

E, por isso, António Filipe garante que se mantém na corrida a Belém, independentemente de outras candidaturas.

O antigo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, garante que não está a pensar entrar numa corrida pela liderança do PS, mas reforça as críticas a José Luís Carneiro e avisa que os socialistas têm de repensar o caminho a seguir.

Duarte Cordeiro é um dos críticos de Carneiro que mais se tem ouvido. No rescaldo das eleições autárquicas, contrariou o secretário-geral e defendeu que o PS não teve um bom resultado. A entrevista na Vixi Suave da Rádio Observador, o socialista reforça as críticas, mas garante que não está a preparar terreno para entrar na corrida pela liderança do partido.

Não tenho nada na minha cabeça relativamente ao futuro e a qualquer cargo que eu possa desempenhar no Partido Socialista. O Partido Socialista tem um secretário-geral, tem um mandato. Não fiz mais nada do que dar a minha opinião e vou continuar a dá-la. E acho que nós lidamos mal com opiniões divergentes.

Ainda assim, Duarte Cordeiro não fecha a porta a nenhum cenário. O antigo ministro do Ambiente do governo de António Costa revela ainda que vai apoiar a candidatura de António José Seguro e defende que o antigo secretário-geral do PS faria melhor trabalho em Belém do que Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta entrevista a Duarte Cordeiro na Vixi Suave faz manchete a esta hora no site do Observador. A taxa nacional de risco de pobreza em Portugal desceu ligeiramente em 2023. Mas, Carla, os idosos continuam a ser os mais afetados e a situação das famílias monoparentais com filhos também é preocupante.

São as principais conclusões de um estudo divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinala hoje. Os dados mais recentes são de 2023, mostram que a pobreza aumentou, sobretudo entre os idosos, e indicam que quase dois milhões de pessoas viviam em famílias com rendimento inferior a €632 mensais per capita. Teresa Freires diz que o estudo deixa vários alertas para os diferentes grupos etários.

A taxa nacional de risco de pobreza desceu de 17% para 16,6% em 2023. O estudo fala numa ligeira redução de 0,4 pontos percentuais. Para esta redução contribuiu, sobretudo, um desagravamento nas famílias com crianças. Apesar disto, as famílias monoparentais com crianças continuam a ser as que revelam uma maior vulnerabilidade. Quase um terço destas famílias vive com apenas €632 mensais per capita. Também as pessoas que vivem sozinhas enfrentam maiores dificuldades. Registam o agravamento da taxa de risco de pobreza de quase quatro pontos percentuais. A taxa passou de 24,9% em 2022 para 28,6% em 2023. Também os reformados viram a taxa aumentar 4%, passando para quase 20%. É importante realçar também que os idosos são o grupo etário em que a taxa de risco de pobreza mais aumenta, uma vez que um em cada cinco vive sozinho e com rendimento bruto inferior a €632 ou vive num agregado familiar pobre. Já a população desempregada é que regista uma maior incidência de pobreza, com 44% dos desempregados a viver em agregados com rendimentos abaixo do limiar da pobreza. O estudo revela ainda que metade das famílias portuguesas vive com o rendimento mensal per capita inferior a 1054 €. Este indicador coloca Portugal na 19ª posição entre os 27 Estados-membros. Em 2022, Portugal estava uma posição acima, mas a Letónia ultrapassou o nosso país.

Teresa Freire, com as conclusões deste estudo da Pordata, base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os investigadores alertam ainda que a maior desigualdade de rendimentos verifica-se em Lisboa, Oeiras, Porto e Cascais, ou seja, nos grandes centros urbanos. E Carla, na análise dos dados, a diretora da Pordata ajuda a compreender o que leva Portugal a estes resultados. Luísa Loura explica que em cada ano há um dos grupos fragilizados que sai prejudicado, isto porque o Estado não consegue chegar aos idosos e às famílias ao mesmo tempo.

Estes dados mostram-me que a manta do Estado social que vai tentando acudir aos universos populacionais mais fragilizados, neste caso, pessoas mais idosas e as famílias com crianças. Portanto, tenta acudir e o que acontece é que de ano para ano, ou aumenta o risco de pobreza nos idosos ou aumenta nas famílias com crianças. E estes dados mostram, mais uma vez, que não se consegue reduzir o risco de pobreza nos dois grupos ao mesmo tempo.

Luísa Loura explica ainda que a solução para descer a taxa de pobreza nacional não passa apenas pelos apoios do Estado social, mas também pelo valor dos salários.

Mas para reduzirmos a nossa taxa de pobreza, só reforçando a classe média. E isso significa que não deveria haver tanta concentração com rendimentos tão baixos. Isso tem muito mais a ver com políticas salariais e não tanto com o Estado social. É importante que se perceba que esta taxa de risco de pobreza elevada tem principalmente a ver com uma não normalização, digamos, da distribuição dos salários. Há demasiada gente a ganhar muito pouco.

Luísa Loura, a diretora da Pordata, em declarações à Rádio Observador, na análise a este estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre pobreza em Portugal, no dia em que se assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A grande maioria dos centros de saúde alerta que tem falta de material básico, como vacinas ou pensos, e quase todos tiveram falhas informáticas no último ano. Os alertas são feitos num estudo que faz o retrato do estado dos cuidados de saúde primários. Estudo feito e divulgado pela Associação Nacional das USF, que pede uma nova estrutura de gestão mais focada para que os problemas não continuem a passar de ano para ano. As dificuldades começam em questões essenciais, como falta de material de saúde básico, é o que explica André Biscaia, o presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiares.

90% das USF reportaram falta de material básico. Em 77%, a reposição foi superior a dois dias. Estamos a falar de material básico, estamos a falar de vacinas, kits para rastreios, material para pensos, papel e toner para as impressoras. Nunca poderia faltar. E isto leva a atrasos, leva a indeficiências, leva a conflitos, mas isto depois passa também para outros aspetos que já não têm a ver com as ULS, têm a ver com os sistemas mais nacionais, como são as aplicações informáticas.

O estudo alerta também que cerca de 40% dos centros de saúde dizem ter falta de profissionais na equipa e mais de 80% registaram ausências prolongadas no último ano. Quase metade das unidades de saúde familiar discordam da criação de unidades locais de saúde, apesar de defenderem que este modelo deve ser mantido. São agora 07h17, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora. Donald Trump recebe hoje Volodymyr Zelensky na Casa Branca. O presidente da Ucrânia chegou ontem aos Estados Unidos. O tema principal em cima da mesa vai ser a possível entrega de mísseis de longo alcance, os Tomahawk. A Rússia já alertou que se os Estados Unidos enviarem estas armas para a Ucrânia, vai ser uma nova escalada no conflito. Entretanto, Donald Trump avança que o próximo encontro com Vladimir Putin pode acontecer dentro de duas semanas. Pelo menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em vários ataques do exército israelita contra diferentes partes do Líbano, e isto apesar do cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024 entre Israel e o Hezbollah. Já na Faixa de Gaza, o Hamas avisa que a entrega dos corpos de reféns mortos vai demorar algum tempo. O grupo palestiniano diz que está à procura dos cadáveres nos escombros, mas avisa também que não tem equipamento adequado para a limpeza. No futebol, o Benfica vai hoje a Trás-os-Montes jogar com o Chaves. O jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Chaves da Segunda Divisão ainda não perdeu esta época e está na luta pela subida. A partida começa às 19h30 e tem relato e comentários na Rádio Observador. E como é que vocês estão assim ao nível do Halloween?

Ui, assustadoríssimo.

Estão assustadores?

Bu!

Eu tenho os miúdos, portanto, não tenho hipótese.

Tenho uma sugestão para ti, uma sugestão imersiva. Que é passar a noite a ser perseguido por personagens de filmes de terror no Museu da Água, em Lisboa.

Vai ser giro. Incrível.

Mas deve ser giro.

Então não é.

É uma espécie de com parque de diversões.

Eu gosto que gostes.

Museu da Água.

Como fui a Londres, não faltou.

Pedir pão por Deus. Tem que ser, mas temos que ir bater às portas.

Sentir o Deus.

Pão por Deus, é muito português.

Pão por Deus, mas os miúdos agora-

É no dia 2?

Mas os miúdos já não querem saber.

Spirit Halloween.

É, é à noite.

Eu nem estava a perceber. Pão por Deus? Como é que isso?

Oh, Carla, bread for Gods.

Ou então podem ir ao Museu da Água em Lisboa. O que é que fazem? Estão lá? Não sei se conhecem, é um sítio bem bonito.

Sim, conheço. Já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente.

Já tiveste a oportunidade de conhecer pessoalmente.

É na Mãe d'Água, não é?

É na Mãe d'Água. E andam lá fantoches.

Pão por Deus, Mãe d'Água.

E de repente, encontram-se, por exemplo, com o Freddy Krueger.

Medo!

A Emma fui ia adorar.

Medo. Então pronto, levam. É gratuito, é só preciso inscrição.

É gratuito? Então vá.

É só preciso inscrição.

Se é borla, eu não gosto, mas vamos lá mesmo assim.

Depois disto, o site vai abaixo.