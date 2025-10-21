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Jornal das 7, na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. O relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória aponta para falhas acumuladas por parte da Carris e conclui que o cabo do ascensor não era o indicado. A empresa já afastou o diretor de manutenção de equipamentos.

A Carris admite também incumprimentos por parte da empresa contratada para o efeito. Foram conhecidas ontem as primeiras conclusões sobre o acidente de dia 3 de setembro, que tirou a vida a 16 pessoas, a maioria cidadãos estrangeiros. Este relatório preliminar ainda não conclui a causa do acidente, mas aponta para as falhas que se deram durante o descarrilamento do Elevador da Glória. Miguel Gato.

O relatório conclui que o cabo do ascensor não correspondia à especificação da Carris para aquele veículo e que não estava certificado para o transporte de pessoas. São apontadas várias desconformidades no equipamento instalado em 2022 no Elevador da Glória. A responsabilidade é imputada à Carris. Ainda assim, as conclusões deste relatório preliminar não são suficientes para serem apontadas como motivo para o acidente. Isto porque estiveram em uso cabos semelhantes no Elevador do Lavra durante mais de 600 dias sem incidentes, tal como acontece também noutros funiculares fora do país. Segundo o relatório, o cabo sofreu uma ruptura que ainda carece de investigação.

Em reação a este relatório preliminar, Miguel, a Carris diz que desconhece as falhas da empresa externa responsável pela manutenção.

O relatório aponta, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente estavam registadas, mas há evidências de que não foram feitas no horário indicado na folha de registro. Em comunicado, a Carris diz que o Conselho de Administração desconhecia estes factos, até porque esse incumprimento, garante, nunca foi reportado. Numa nota enviada ao Observador, a empresa ressalva que a informação ainda é incompleta, uma vez que o relatório final pode ficar pronto apenas em setembro do próximo ano. A Carris assume, no entanto, discordância com o relatório preliminar. Diz que cabe ao IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes, supervisionar a regulação técnica e a segurança do Elevador da Glória. Certo é que a Carris garante ter afastado o diretor de manutenção de equipamentos e admite também falhas da empresa contratada para o efeito.

Miguel Gato, com a reação da Carris ao relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória. Também em reação, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, diz que o acidente teve causas técnicas e não políticas. Todos os funiculares da capital continuam parados desde a data do acidente, 3 de setembro.

E falamos agora das autárquicas. As eleições em Lisboa podem ter de ser repetidas se o Tribunal Constitucional der empate entre Chega e CDU. Os dois partidos estão separados por apenas três votos e os comunistas pediram ao tribunal que avalie os boletins nulos.

Na noite das eleições, o Chega ficou à frente da CDU por 11 votos. Na contagem final, a diferença encurtou para três votos. O PCP decidiu assim recorrer para o Tribunal Constitucional para tirar todas as dúvidas. Ora, se Chega e CDU ficarem empatados em Lisboa, não há forma de distribuir o mandato que falta e, por isso, tem de haver novas eleições. A Comissão Nacional de Eleições é clara. Ao Observador explica que, em caso de empate absoluto, a votação tem de ser repetida porque é uma situação sem resposta legal. A previsão é que o Tribunal Constitucional responda ao PCP em dois dias. Até lá, o processo eleitoral em Lisboa não está fechado.

Este é um artigo em destaque a esta hora no site do Observador. E seguimos para as presidenciais. António José Seguro diz que está honrado com o apoio oficial do PS, mas acrescenta que quer estar acima dos partidos.

Foi a entrevista à Sic Notícias, um dia depois da Comissão Política Socialista ter declarado o apoio formal à candidatura. António José Seguro conta que até ligou ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, a agradecer. Só que o candidato quer mais.

A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhios, temos diretores de campanha distritais, concelhios. Temos uma estrutura própria e, obviamente, todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso, não foi assim.

António José Seguro, grato, mas a querer uma candidatura suprapartidária. Sobre os holgados apoios de figuras próximas de Passos Coelho, o candidato acaba por assumir que tem tido convites de pessoas que querem ouvir as ideias que tem para o país, mas diz que não pergunta de onde elas vêm.

Já a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins, acusa António José Seguro de representar o centro político.

E por isso entende que a concentração de votos da esquerda em Seguro não faz qualquer sentido. Em entrevista à Agência Lusa, Catarina Martins diz que faltava a candidatura de uma mulher nestas eleições presidenciais e diz também que recusa demitir-se em qualquer cenário.

O Ministro das Infraestruturas e Habitação afirma que é preciso dar atenção às zonas mais negligenciadas do país. Miguel Pinto Luz começa hoje um percurso de quatro dias de norte a sul.

Vai percorrer a Estrada Nacional dois, começa em Chaves, termina em Faro na sexta-feira. Ao todo, vai passar por 35 municípios. Estão previstas reuniões com vários autarcas para que seja feita uma radiografia das infraestruturas das regiões. À Rádio Observador, o ministro reconhece que tem havido ausência de investimento estruturante em regiões de baixa densidade e define a Nacional dois como a espinha dorsal desse país.

O principal objetivo é dar ênfase e atenção a uma zona do território que o país tem vindo a esquecer e negligenciar nas últimas décadas. Ou seja, tem havido

Ausência de investimento estruturante em tudo que são regiões de baixa densidade. Nestes 35 municípios, vamos ter a oportunidade de ver aquilo que são infraestruturas que são necessárias, aquilo que é necessário fazer de investimento de habitação, na área da mobilidade.

Este é um percurso que já tinha sido feito no final de agosto por José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, que desafiou o governo a imitar o partido e a adotar e a adaptar políticas às necessidades dos territórios. Miguel Pinto Luz reforça a ideia de que o governo é um governo de diálogo e, por isso, aponta esta viagem como essencial para o contato com o poder local. O presidente da Associação Portuguesa de Museologia admite que depois do assalto ao Museu do Louvre, em Paris, aumentam as preocupações de segurança em Portugal e sublinha que a tecnologia não substitui a presença das pessoas. Isto numa altura em que os assaltantes do Louvre continuam em fuga, depois de terem roubado peças de valor incalculável. Uma das críticas feitas pelos funcionários do museu foi o corte de pessoal, que levou a que houvesse menos pessoas a fazer a segurança dos espaços. Ouvido na história do dia, João Neto considera que muitas vezes as instituições ficam demasiado descansadas com o recurso à tecnologia para fins de segurança.

Com muita tecnologia, com imensa tecnologia, por vezes as instituições ficam demasiadamente descansadas na tecnologia. O recurso às pessoas é essencial para estar dentro dos museus, para observar, para sentir a própria dinâmica de quem está dentro do museu.

João Neto, o presidente da Associação Portuguesa de Museologia, convidado da história do dia de hoje, alerta ainda para a falta de respostas dos museus portugueses em caso de catástrofes. Emmanuel Macron, o presidente francês, continua a prometer que os assaltantes vão ser identificados e levados à justiça e que as obras roubadas vão ser recuperadas.

São agora 07h08, Carla. Que outras notícias estão em destaque nesta terça-feira?

Ainda em França, Nicolas Sarkozy apresenta-se esta manhã na prisão para cumprir cinco anos de cadeia. O antigo presidente francês foi condenado pelo crime de associação criminosa no caso do financiamento ilegal da própria campanha, num esquema que durou entre 2005 e 2007. Sarkozy, agora com 70 anos, vai ficar detido na prisão de La Santé, em Paris, numa ala dedicada a pessoas como ex-políticos. Esta é uma sentença inédita em França, envolver uma pena de prisão para um antigo chefe de Estado. A filha de José Manuel Anes está sob custódia da Polícia Judiciária e deve ser presente a tribunal entre hoje e amanhã. É o que avança a CNN Portugal. Ela é a principal suspeita do esfaqueamento do pai, o criminologista de 81 anos, ex-presidente do ASCOT, que está livre de perigo, apesar dos ferimentos graves. A PJ está a tratar o caso como tentativa de homicídio e a investigar publicações da mulher em que alude ao ataque. A PSP fala num histórico de violência doméstica. Por cá, o Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje à noite em Lisboa. A reunião vai servir para analisar a atual situação política e deve ser feito também um balanço da vitória nas eleições autárquicas. Os sociais-democratas vão também aprovar regulamentos e o calendário de eleições internas, distritais e locais. No desporto, o Benfica joga hoje a Inglaterra frente ao Newcastle, a contar para a Liga dos Campeões. Os encarnados ainda procuram a primeira vitória nesta edição da Liga Milionária. O jogo está marcado para às 20h e tem relato e comentários na Rádio Observador. É um dos episódios mais marcantes das campanhas eleitorais em Portugal, a agressão a Mário Soares na Marinha Grande, que iria mudar o rumo das presidenciais de 1986.

E é o acontecimento retratado no quarto episódio de "A Eleição Mais Louca de Sempre", o novo podcast Plus do Observador, que já está disponível.

E tudo se passou a poucos dias da primeira volta das eleições, durante uma visita do candidato apoiado pelo PS ao bastião comunista.

Soares avança em direção à fábrica de vidro dos irmãos Stephens, mas é rapidamente engolido pela multidão. Está cercado. Leva um primeiro murro na cara que quase o derruba. Afasta-se, dá dois passos e enquanto procura recuperar o equilíbrio, é novamente agredido. No preciso momento em que um dos agressores se prepara para lhe acertar com um pau, o segurança consegue pôr-se à frente e tenta proteger o candidato com o corpo. A pancada é tão violenta que fica a sangrar abundantemente da cabeça.

Na sequência destas agressões, Soares fez um dos discursos mais importantes da campanha das presidenciais de 86. Uma das frases do discurso, Portugal não é Moscovo, é também o título deste quarto episódio que já está disponível.

"A Eleição Mais Louca de Sempre" é uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original do Samuel Úria e guiões do jornalista Miguel Santos Carrapatoço.