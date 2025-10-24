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De Santarém e Faro. Jornal das 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. PSD, PS e Chega continuam em negociações sobre a Lei da Nacionalidade, mas para já, ainda sem fumo branco, o tema volta ao Parlamento esta manhã.

Esta foi já a terceira madrugada de conversas para tentar fechar a lei, depois de três adiamentos consecutivos da votação. A votação original estava marcada para a semana passada. Ontem voltou a ser adiada para que os partidos consigam chegar ao maior consenso possível. A nova tentativa está marcada para às 9h, ainda sem acordo garantido. Nesta altura, Vasco Maldonado Correia, é o PS que se está a aproximar do governo.

Esse terceiro adiamento chegou ontem a pedido de Hugo Soares, na Comissão de Assuntos Constitucionais. Pouco antes, o PS entregava uma nova proposta de substituição às próprias propostas de alteração, em que se aproximava dos princípios do governo já pela segunda vez. Mas ao Observador, fonte do grupo parlamentar do PS confirma mesmo que o partido quer ir ao encontro do Executivo com estas novas propostas. A mais recente, por exemplo, aumenta o período em que alguém tem de residir legalmente em Portugal de cinco para seis anos, no caso de cidadãos da União Europeia ou da CPLP, ou para nove anos nos restantes casos. Além disso, o PS também passa agora a pedir que os requerentes de nacionalidade portuguesa passem a ter de provar que, além da língua, conhecem também a história e os símbolos nacionais. Vai também ao encontro do governo o PS, ao pedir que alguém que tenha sido condenado a uma pena de prisão de dois anos, já não possa pedir a nacionalidade.

Mas Vasco, nada disto quer dizer que o acordo esteja fechado, até porque o Chega não está a gostar desta aproximação.

André Ventura diz que só acontece para contornar as exigências por parte do partido que lidera. E se no PSD se comenta que os sociais-democratas querem fazer-se caros nestas negociações e no PS existe a desconfiança de que o Chega prolongue o braço de ferro, mas acabe por deixar passar a lei, Ventura apresenta agora quatro linhas vermelhas. Insiste que a perda de nacionalidade deve ser automática para quem cometa certos crimes graves, como terrorismo ou violação. Pede também regras mais apertadas no regime mais facilitado para a CPLP. Exige que ninguém viva de subsídios ou apoios sociais no momento em que pede a nacionalidade e que a obtenção de nacionalidade através de documentação fraudulenta seja vista agora como um impedimento irrevogável.

E Vasco, o PSD já respondeu a estas exigências.

Primeiro por Hugo Soares, líder parlamentar, que avisa que o Chega não deve esticar mais a corda em público e que se deve focar nas negociações em privado. Já o líder social-democrata Luís Montenegro sublinha que o importante é fazer uma lei que resolva problemas e que não ligue aos ciúmes da oposição.

Nós queremos resolver os problemas das pessoas e os problemas do país. Não estamos interessados em discutir se o fazemos com o maior apoio, ou participação, ou colaboração do partido A ou do partido B, e muito menos nos queremos intrometer em algumas atitudes assim mais ciumentas de um e de outro. Sinceramente, as pessoas acho que estão cansadas disso. As pessoas querem é mesmo resultados e é nisso que nós nos estamos a concentrar.

Apelo de Luís Montenegro em Bruxelas, numa conferência de imprensa ontem à noite, depois de uma reunião do Conselho Europeu. O PSD é acusado de ambos os lados de inflexibilidade, mas garante que vai estar até ao último minuto disponível para conversar.

Vasco Maldonado Correia, com as últimas movimentações para aprovar a Lei da Nacionalidade. Resta agora saber se as aproximações do PS vão ser suficientes para garantir um consenso ou se ainda há espaço nestas horas finais, antes da votação, para que Chega e PSD se entendam. A votação está marcada para às 9h.

E falamos agora das eleições presidenciais. Ana Gomes pede aos candidatos de esquerda que desistam antes da primeira volta para apoiar António José Seguro. A ex-eurodeputada do PS afirma que Seguro é um candidato sério e íntegro.

Em entrevista na Vixi Suave, Ana Gomes diz que está farta de artistas e, por isso, defende que apoiar António José Seguro é a escolha certa. Pede aos candidatos da esquerda que antes da primeira volta desistam para facilitar a passagem à segunda volta e revela que não é a primeira vez que apoia o ex-secretário-geral do PS.

Posso lhe dizer que há mais de dois anos, no almoço que tive com António José Seguro, eu própria o incitei a candidatar-se, porque justamente acredito que ele é o tipo de pessoa de que nós precisamos, pessoa íntegra, honesta, capaz de ouvir, de procurar o máximo consenso.

Ana Gomes considera também que o PS fez a escolha certa ao apoiar António José Seguro. Nesta entrevista no programa Vixi Suave, revela que foi constituída arguida no processo que a Solverde acionou contra ela, depois de declarações sobre o sistema de controle e regulação de jogos de cassino.

É uma entrevista que está em destaque a esta hora no site do Observador e repete na íntegra depois do jornal do meio-dia. Afinal, o Livre só vai decidir na segunda-feira se dá o apoio imediato à candidatura presidencial de Jorge Pinto ou se deixa a decisão para as primárias. As opiniões estão divididas no partido.

É o próprio Jorge Pinto que diz que o nome ainda vá internamente a votos antes de receber o apoio formal do partido, mas desde já, Ricardo Sá Fernandes, antigo membro da Comissão de Ética do Livre, avança ao Observador que vai votar em António José Seguro. Considera que é a única candidatura de esquerda com hipóteses de passar à segunda volta e de ser eleito. Sá Fernandes lamenta que Jorge Pinto se tenha autoimposto antes de um debate interno e que o LIVRE não tenha seguido o caminho da unidade de esquerda que esteve na matriz do partido.

E com estas críticas internas, ainda não sabe se o LIVRE vai decidir na segunda-feira.

Não. A Assembleia do LIVRE, o órgão máximo entre congressos, agendou com urgência este debate sobre presidenciais para definir calendário e metodologia. A primeira decisão em mãos será precisamente esta, apoiar de imediato Jorge Pinto ou então de realizar eleições primárias para que as bases do partido possam ser incluídas no processo de escolha do candidato. Se optar por esta segunda hipótese, pelas primárias, então será preciso decidir que nomes serão incluídos.

Este é um artigo assinado por Miguel Pereira Santos, que está em manchete a esta hora. Hoje é dia de greve geral. O protesto deve afetar escolas, hospitais, tribunais e transportes. Os trabalhadores acusam o governo de desinvestir nos serviços públicos e reivindicam melhores condições.

O protesto abrange todos os trabalhadores do Estado. É convocado pela Frente Comum, que fala numa grande greve. Começou à meia-noite. É esperada a adesão de profissionais como professores, médicos, enfermeiros, trabalhadores de transportes públicos ou funcionários judiciais. Ao mesmo tempo da greve da Frente Comum, decorre também uma paralisação convocada pela Federação Nacional dos Médicos, que acusa o Ministério da Saúde de não querer negociar Importa perceber que impacto estas greves estão a ter. A repórter Maria Rico está no Hospital de São João, no Porto. Maria, por aí há notícia, a esta hora, de serviços afetados?

Ainda não temos essa informação, Carla, mas do que conseguimos ver aqui no terreno, para já, essa greve acontece sem grande aparato. Vemos nas portas a informação que há greve dos serviços de saúde agendada para o dia 23 de outubro. Ainda assim, vão chegando algumas pessoas que aguardam aqui fora e muitas delas sem conhecimento de que hoje é dia de greve. Quando lhes dei essa informação, houve desde logo alguma tristeza, até porque são várias as pessoas que fazem muitos quilómetros para que consigam chegar até aqui. Há essa frustração dessas pessoas, que dizem que se o hospital sabe que vai fazer greve, não deveria agendar consultas e tratamentos, como acontece com algumas dessas pessoas que se encontram por aqui. Esta é uma greve que foi convocada pela Frente Comum, que representa o total de 29 sindicatos de todos os setores da administração pública, incluindo, claro, os hospitais. Em causa está a valorização das carreiras, aumento dos salários, defesa dos serviços públicos, reposição do vínculo público e ainda a revogação do sistema de avaliação de desempenho. Como disse, para já, não se nota essa forte adesão no Hospital de São João, neste que é dia de greve, Carla.

Vamos aguardar mais algumas horas para perceber o impacto. Para já, não há números, pelo menos no Hospital de São João, no Porto, onde está a Maria Rico.

E do Porto vamos até Lisboa. Os trabalhadores dos transportes públicos também são abrangidos pela greve da Frente Comum. Prevê-se um dia complicado a nível de trânsito.

Com a repórter Nadine Soares agora no Campo Grande. Nadine, há por aí algum sinal de greve?

Para já, não. A Frente Comum tem uma grande greve marcada que afeta vários setores, um deles é o de transporte, mas pelo menos aqui na estação rodoviária do Campo Grande, uma estrutura que apoia vários trajetos e é utilizada por várias pessoas, para já, nenhum serviço parece afetado. As pessoas com quem tive a oportunidade de conversar não sabiam que esta greve estava a acontecer. Reagiram até com alguma indiferença, porque a verdade é que os autocarros continuam a circular com normalidade por aqui. Todas as pessoas com quem tive a oportunidade de conversar admitem que o horário não está atrasado, portanto, é mais um dia, às 07h, em que aqui estão para apanhar o autocarro e dizem que a carreira não está atrasada. Portanto, nenhum sinal de que esta greve esteja a fazer efeito, pelo menos a esta hora. Também perguntei a um dos motoristas desses autocarros que está aqui parado para saber se de alguma forma sabe de serviços que podem ser impactados ou algumas carreiras específicas. A realidade é que este trabalhador também diz que acha que a greve não vai ter efeito, pelo menos aqui no Campo Grande, que não está a sentir isso, ele não vai fazer greve. Sabe também que outros colegas vão continuar a trabalhar. E por isso, Carla, para já, 07h aqui no Campo Grande, um dia normal para estes trabalhadores e para as pessoas que vão apanhar autocarros a esta hora.

Um dia normal de sexta-feira de manhã e reportagem direto da Nadine Soares a acompanhar greve anunciada para hoje. Os sindicatos devem fazer um primeiro balanço a partir das 08h, sendo que há informação de constrangimentos na recolha do lixo na Grande Lisboa, é o que está a indicar o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública.

Este é um assunto que vamos acompanhar ao longo do dia aqui na Rádio Observador. Falamos agora do acidente no elevador da Glória. Marcelo Rebelo de Sousa admite que o relatório preliminar o surpreendeu, mas avisa que é preciso esperar pelas conclusões finais.

E só depois se deve avaliar as consequências políticas. É a reação do presidente da República ao relatório do Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários. Os dados revelam falhas e omissões na manutenção dos ascensores, falta de formação dos funcionários e também que o cabo utilizado no elevador da Glória não era o adequado. Em declarações à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa admite surpresa com os dados do relatório preliminar.

Eu quero esperar pelo relatório definitivo. Claro que o relatório preliminar já deu algumas consequências, mas isso são decisões de quem as tomou. Eu queria ver o relatório definitivo para ver se se confirma tudo aquilo que vem no relatório preliminar, que é muito mais do que eu tinha pensado, se está no definitivo. E se está no definitivo, então, em função do definitivo, é preciso, de fato, apurar as responsabilidades.

Marcelo Rebelo de Sousa, na semana em que a administração da Carris apresentou a demissão, na sequência do relatório. O relatório final só deve ser conhecido no próximo ano.

Rui Costa foi o alvo dos adversários no debate entre candidatos à presidência do Benfica. A discussão ficou marcada por críticas sobre a falta de resultados e a venda de jogadores da formação.

O debate decorreu na BTV durante mais de três horas e meia. Rui Costa, João Noronha Lopes e Luís Filipe Vieira estiveram em evidência com ataques entre os três, sendo que o atual presidente do Benfica foi o mais visado nas críticas dos adversários. Do futebol às modalidades e com discussões quentes sobre finanças, o tema que acabou por gerar mais discussão girou em torno do aproveitamento de jogadores formados no Benfica. Martim Madeira.

A formação foi o destaque deste debate, mais concretamente a venda de João Neves, um tema onde apesar das divergências, Luís Filipe Vieira e Cristóvão Carvalho estavam de acordo: Rui Costa nunca deveria ter vendido o jogador.

Rúben Dias foi confrontado nos Estados Unidos com uma determinada situação para ser vendido. Se tivesses feito isso, se calhar tinhas ficado com o João Neves.

João Neves é realmente uma pedra no teu sapato.

No entanto, a tensão entre João Noronha Lopes e Rui Costa acabou por ganhar mais protagonismo.

Se quisermos falar das pessoas que saíram, talvez o recorde seja ainda seu, 58 dias. Talvez seja seu, para ir à sua vida Só posso dizer uma coisa: isto é mentira. Portanto, o que é que eu lhe digo?

O recorde é seu. Está em ata.

Isto é mentira. Se você leu o artigo do Manuel Vilas-Boas ou leu o artigo do Manuel Vilas, Rui Costa, é que você não estava cá. Você disse a bandeira eleitoral do Vale e Azevedo.

Desde o futebol às infraestruturas, foram discutidos vários temas, mas o ambiente acabou por aquecer mais na discussão das finanças do clube, onde uns mostram que de fato leram os programas eleitorais, ao contrário de outros.

Contrariamente àquilo que acontece consigo, que não leu o meu programa, embora diga que eu tenha copiado ideias, mas não leu, eu li o seu.

De uma polêmica, saltamos para outra. Rui Costa já não era o visado, mas sim Noronha Lopes, acusado por Martim Mayer de ser eleitoralista e de criar um cargo que não existe.

Noronha Lopes apresenta como vice-presidente Nuno Gomes, simplesmente por questões eleitoralistas. Isso não faz sentido do ponto de vista de uma organização de uma empresa.

Já Martim Mayer não precisava de cargos inventados, apenas de um só homem.

Andries Jonker, mais uma vez, eu já combinei com ele.

Por fim, as modalidades. Um tema que veio com revelações de João Diogo Mantegas para o ciclismo.

Para quem ganhar as eleições, com o meu compromisso, mostro aqui que o Benfica obviamente vai voltar a ter o patrocínio numa equipa de ciclismo.

As eleições do Benfica estão marcadas para o próximo sábado, dia 25 de outubro.

Martim Madeira, com o resumo do último debate antes das eleições no Benfica. Os sócios vão às urnas amanhã, vão escolher o próximo presidente do clube. E a Rádio Observador vai, claro, acompanhar estas eleições presidenciais com emissão especial. Ainda no desporto, o Futebol Clube do Porto sofreu a primeira derrota esta época. Os Dragões perderam em casa do Nottingham Forest, da Inglaterra, por 2 x 0, em jogo a contar para a Liga Europa. O Porto queria alcançar a terceira vitória na competição. Não conseguiu. Os gols da equipe inglesa foram marcados através de duas grandes penalidades. Aos 52 minutos, foi anulado um gol dos azuis e brancos por fora de jogo. Francesco Farioli elogia a atitude da equipa, mas reconhece os erros.

Claro que não é o resultado que queríamos. Fizemos um jogo importante, no sentido em que estivemos bem, concedemos dois penáltis ao adversário e pouco mais, perante uma equipa que possui muita qualidade individual e coletiva. No resto do jogo conseguimos lidar bem, criamos boas situações, faltou-nos um pouco mais de precisão no último passe e nas zonas de finalização. Ainda assim, grande atitude, grande espírito.

Francesco Farioli no final do jogo, que deu a primeira derrota do Futebol Clube do Porto esta época. Os Dragões seguem na 15ª posição da fase da Liga Europa.

São agora 19h16, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta véspera de fim de semana?

A apreciação da proposta do Orçamento do Estado arranca hoje na Assembleia da República. O ministro das Finanças é ouvido esta manhã no plenário, enquanto a ministra do Trabalho vai ser ouvida durante a tarde pelos deputados. A apreciação da proposta do orçamento prolonga-se até 27 de novembro, data da votação final global. O Presidente da República começa hoje uma visita às Ilhas das Flores e Corvo, nos Açores. Vai visitar o Porto das Lajes, inaugurar o parque eólico e visitar o parque fotovoltaico do Corvo. É o que indica o programa divulgado pelo governo regional açoriano. O presidente do Conselho Europeu recusa a ideia de fadiga europeia em relação ao apoio à Ucrânia. Declarações de António Costa no final do Conselho Europeu garante que os 27 têm vontade de continuar a apoiar Kiev na guerra contra a Rússia. Os Estados Unidos romperam as negociações comerciais com o Canadá. Donald Trump acusa Otava de distorcer as palavras do ex-presidente Ronald Reagan numa campanha publicitária contra o aumento de tarifas entre os dois países. O anúncio foi feito por Trump na rede social Truth Social. Fala num comportamento escandaloso por parte do Canadá. E vamos agora falar de uma situação insólita. Sim, vamos voltar ao Museu do Louvre.

Bem, já que não foi assaltado.

Fisicamente?

Não, vamos lá. Como sabem, há um novo vídeo agora que permite ver a fuga.

Eu vi, nas redes sociais.

Vimos todos.

As imagens parecem.

Menos as autoridades.

Exato, é isso. É um vídeo que tem pouco mais de 30 segundos.

É junto ao Sena, não é? Aquela parte atrás do Louvre mesmo. Mostra os assaltantes.

Quando vais ali à esquerda.

À esquerda, na primeira, não é? Eu estava na dúvida se era na primeira, se era na segunda, mas é ali.

Ao pé da quarta ponte.

Exato. E é aquela rota que shows.

Com as Pereiras de Melo, viras ali.

Baguettes, Paulo, não é de cachorro.

Baguettes.

O cachorro rosco.

Isso tudo. Vejam o vídeo. As autoridades estão agora a analisar a gravação. E podemos ver este vídeo. É muito fácil, se não tiver redes sociais, que faz bem, o vídeo no site do Observador. Já estou na campanha. O Observador tem o vídeo. Parece um filme, mas não é.