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Vamos às notícias . Jornal das sete, edição com a Carla Jorge de Carvalho. Carla, acordo. O PSD e o Chega fecharam o entendimento sobre a Lei da Nacionalidade. Depois de vários adiamentos, há luz verde para aprovar esse documento que vai hoje a votação.

A Lei da Nacionalidade volta hoje ao plenário e, ao que apurou o Observador, desta vez há um acordo para a fazer passar. O documento tem sido alvo de vários adiamentos, a pedido de vários partidos, mas ao cair do pano e na véspera da votação, Chega e PSD atingiram o entendimento para aprovar a proposta. As negociações dos últimos dias resultaram com cedências de parte a parte. Rui Casa Nova, o que mudou exatamente para permitir este acordo?

O Chega aceita a perda de nacionalidade proposta pelo PSD como pena acessória, a decidir e aplicar por um juiz. E o PSD aceita incluir uma exceção para as situações em que a nacionalidade foi obtida de forma fraudulenta, ou seja, ao que apurou o Observador, os dois partidos cederam de parte a parte.

Rui, importa recordar o que defendiam e as respectivas linhas vermelhas.

Sim, André Ventura recuou na questão da perda automática da nacionalidade para quem cometer certos crimes e vai aprovar a proposta do PSD, em que esta medida existe, mas com pena acessória. E o PSD aceita uma das linhas vermelhas impostas pelo Chega nas negociações. A nacionalidade adquirida fica consolidada após um período de dez anos em Portugal, mas ficam excluídas as situações em que essa nacionalidade foi obtida ilegalmente. Depois de um ultimato, e a poucas horas da votação no Parlamento, os dois partidos chegam, assim, a acordo para aprovar a Lei da Nacionalidade. Para tal, e como dizíamos, muito contribuíram as negociações que se têm prolongado noite dentro.

Rui Casa Nova, com o entendimento entre PSD e Chega para aprovar a Lei da Nacionalidade. O documento vai ser votado hoje em plenário e depois de várias cedências, há luz verde para a aprovação. A votação está marcada para mais logo à tarde.

Este é um artigo que está em destaque a esta hora no site do Observador. O Parlamento aprova também hoje a proposta do governo do Orçamento do Estado para 2026. O documento vai passar com votos do PSD, CDS e a abstenção do PS num debate que será retomado amanhã.

Esta manhã, a partir das dez horas, o governo já sabe que o Orçamento do Estado vai ser aprovado, depois da anunciada abstenção do Partido Socialista. Já a Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda vão votar contra, o PAN e o JPP vão abster-se. Chega e Livre ainda não anunciaram o sentido de voto. O debate, como dizíamos, é retomado esta manhã, depois de ontem ter ficado marcado, sobretudo, pela troca de acusações entre Luís Montenegro e André Ventura. Houve referências a Salazar e até ao presidente do governo espanhol, Miguel Gato.

André Ventura começou a intervenção por criticar o fim do desconto extraordinário do ISP.

Ou vai haver um aumento brutal do consumo de gasóleo e gasolina, ou então os senhores vão sacar dinheiro na gasolina e no gasóleo aos portugueses no próximo ano. Não vale a pena baixar o IRC, se depois vai ao longo do ano sacando-lhes mais em impostos sobre os combustíveis.

O presidente do Chega elogiou Pedro Sánchez por ser mais resiliente na luta contra esta medida europeia e no meio de novas referências a Salazar, Luís Montenegro respondeu assim:

Não é o presidente do governo espanhol, o meu exemplo e o meu referencial de política pública de gestão do país, não é. Quer juntar a três Salazares, três Pedro Sánchezes, é uma opção sua, mas não é minha.

Da parte do PS, a abstenção na generalidade está garantida e o secretário-geral José Luís Carneiro explica que garantias lhe foram dadas pelo governo.

Que este Orçamento do Estado não desse suporte às alterações às leis do trabalho, às alterações à Lei de Bases da Saúde, à alteração da natureza pública da Segurança Social e também que não fosse a sede pra alteração à política fiscal.

Ainda assim, José Luís Carneiro questiona o governo se é possível incluir o aumento extraordinário de pensões na especialidade.

De fato, o governo não está disponível.

O primeiro-ministro, que deixa ainda avisos ao PS e ao Chega.

O Partido Socialista, o ano passado, decidiu, em sede de especialidade, fazer um acordo político com o Chega. Eu espero sinceramente que o Partido Socialista não o faça nesta ocasião.

Um debate que ficou marcado pelo regresso de Mariana Mortágua ao plenário, com destaque para o tema da habitação.

Para o governo, dois mil e trezentos euros são uma renda moderada e para a classe média. É especulativo. O governo sabia, o governo quis, e a minha pergunta é se está contente com o que fez.

Dos restantes partidos da oposição, surgem críticas à proposta do governo pra Orçamento do Estado, às quais Luís Montenegro responde com irrealismo, tanto à esquerda como à direita.

Miguel Gato, com os principais destaques do primeiro dia de debate do Orçamento do Estado para 2026. A discussão do documento na generalidade continua hoje. Vão intervir os ministros das Finanças, da Economia, do Trabalho e do Ambiente. A votação acontece logo à tarde. A votação final global do documento, depois do trabalho em especialidade, está marcada para 27 de novembro.

Ainda sobre o Orçamento, o PS diz que o primeiro-ministro tem um ano para mostrar o que vale.

José Luís Carneiro esteve ontem à noite na Federação da Área Urbana de Lisboa do PS a explicar o sentido de voto dos socialistas. O secretário-geral do partido deixou um aviso a Luís Montenegro: a abstenção do PS tem prazo de validade e só foi tomada em nome da estabilidade política.

O primeiro-ministro tem um ano pra mostrar aquilo que vale. Tem o ano de 2026, porque é mais um ano. Ele já está há um ano e meio em funções, e agora tem mais um ano pra mostrar aquilo que é capaz. E foi isso que o Partido Socialista lhe quis dizer com a abstenção. Ou seja, nós, fundamentalmente, mostramos o nosso sentido de compromisso com a estabilidade política do país. Até para conseguir cumprir e responder às necessidades urgentes, mas é evidente que o primeiro-ministro e o governo não vão ter agora a desculpa do Partido Socialista, porque não conseguiu, porque não votou contra o Orçamento. Agora, o governo tem mesmo que mostrar daquilo que é capaz e vai ter um ano pra o fazer.

José Luís Carneiro deixou ainda a garantia de que vai insistir na proposta de aumento permanente das pensões mais baixas, mesmo depois de ontem Luís Montenegro ter recusado fazê-lo. O líder socialista garante que as propostas na especialidade vão manter a estabilidade das contas públicas, a sustentabilidade da Segurança Social e o não aumento da despesa líquida do Estado.

Carla, a questão dos cartazes da campanha presidencial de André Ventura também foi abordada por José Luís Carneiro. O secretário-geral do PS apela à intervenção do Ministério Público.

Diz que os cartazes atentam contra o Estado de Direito e defende que sejam acionados os mecanismos previstos na lei. Num dos cartazes, a foto de André Ventura é acompanhada pela frase: "Isto não é o Bangladesh". Noutro, está escrito: "Os ciganos têm de cumprir a lei". O líder do Partido Socialista faz um apelo ao Ministério Público.

São cartazes com mensagens que estimulam o ódio em relação a determinadas origens sociais de populações que vivem, que estão integradas no nosso país. E o meu apelo é para que as autoridades competentes, nomeadamente o Ministério Público, estejam atentos àquilo que são mensagens e à disseminação de mensagens que atentam contra os valores da nossa Constituição, porque esse é o dever dessas instituições, é não terem dúvidas de acionar os mecanismos que a lei prevê para sancionar aqueles que atentam contra o Estado de Direito.

O apelo de José Luís Carneiro. Entretanto, oito associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público e admitem avançar com uma providência cautelar para a retirada dos cartazes. A Embaixada do Bangladesh também já reagiu, através de um comunicado nas redes sociais. A representação diplomática em Portugal pede calma à comunidade no país e garante que estão a ser contactadas as autoridades apropriadas.

Este é um tema que vai estar em destaque no Explicador, aqui da Rádio Observador, que arranca depois do jornal das 21h. Um militar da GNR morreu, outros três ficaram feridos durante uma perseguição a uma lancha suspeita de tráfico de droga em Faro. As lanchas colidiram no rio Guadiana e houve mesmo um incêndio a bordo.

O acidente aconteceu ontem à noite, no concelho de Alcoutim, distrito de Faro, muito perto da fronteira com Espanha. A notícia foi avançada pela CNN Portugal, confirmada já pela Rádio Observador, junto de fonte oficial da Unidade de Controle Costeiro da GNR. A Guarda Nacional Republicana encontrou uma lancha rápida no rio Guadiana. Estaria a ser utilizada por traficantes de droga vindos do norte de África. As lanchas colidiram quando a GNR tentou abordar os traficantes e houve um incêndio a bordo da embarcação dos suspeitos. Um militar da GNR morreu, outros três ficaram feridos. Não há informações sobre o paradeiro ou o estado de saúde dos alegados traficantes. A Rádio Observador está a tentar obter mais informações junto da Unidade de Controle Costeiro da GNR, que remete esclarecimentos adicionais para mais tarde.

7h09. Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora, Carla.

Está a aproximar-se da Jamaica o furacão de categoria cinco, considerado o mais forte do ano até agora. Numa conferência de imprensa, o primeiro-ministro jamaicano avisa que não há infraestruturas na região que possam resistir à passagem do Melissa. Pelo menos 500 mil pessoas já foram retiradas de casa. A Sky News escreve que três pessoas morreram e 13 ficaram feridas quando tentavam cortar árvores ou prevenir a queda de telhados. A nova primeira-ministra japonesa vai indicar Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz 2026. O anúncio foi feito depois de um encontro entre os dois em Tóquio. A chefe do governo elogiou o trabalho do presidente norte-americano na mediação do cessar-fogo entre Tailândia e Camboja e também no Médio Oriente. Trump prossegue a viagem pela Ásia. O Futebol Clube do Porto venceu no terreno do Moreirense por 2x1 e mantém a liderança isolada do campeonato. Os Dragões ainda estiveram a perder, mas deram a volta ao resultado. Hoje é dia de Taça da Liga. O Sporting recebe o Alverca em Alvalade. O jogo está marcado para às 20h15, está em relato e tem comentários aqui na Rádio Observador. E já está na reta final o mais recente podcast+ do Observador, o quinto e penúltimo episódio de "A Eleição Mais Louca de Sempre", que já está disponível.

E quanto à forma como em 1986 Mário Soares conseguiu o apoio do PCP, de Álvaro Cunhal, na decisiva segunda volta dessas presidenciais.

Pede ao partido que valide a estratégia do Comitê Central com um único argumento: entre Freitas e Soares, é preciso saber escolher o melhor dos males. Se for caso disso, não leiam o nome de Soares, diz Cunhal, numa frase que se tornará um clássico da política nacional. Não olhem para o retrato, marquem a cruz no quadrado que está à frente do nome e desse retrato. Completada a pirueta, Jorge Araújo, membro da mesa do Congresso, pergunta quem vota contra e quem se abstém. De forma automática, passa o microfone a Cunhal para uma última intervenção. Nem se dá o trabalho de olhar para a sala, mas alguém lhe chama a atenção para algo de anormal. Parece que nem toda a gente tinha votado da mesma maneira. Com algum embaraço, volta atrás e repete a pergunta: quem vota contra?

Gonçalo Waddingtons é o narrador desta série em podcast, que tem música de Samuel Úria. Os guiões são do jornalista Miguel Santos Carrapatoso.

Lembrar que os assinantes Standard e Premium do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios deste podcast, "A Eleição Mais Louca de Sempre".