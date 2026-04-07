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Tantarái. Está a começar o Jornal das 19h na Rádio Observador, com edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, as negociações sobre a reforma laboral podem estar na reta final. Na reunião de ontem, foram feitos progressos. Governo e patrões aguardam agora uma resposta final da UGT.

O Observador apurou que na reunião de ontem entre governo, patrões e UGT, todos os esforços foram feitos e as partes chegaram a uma versão do pacote laboral que reúne algum consenso. O Observador sabe também que as confederações patronais já deram o sim à proposta que está em cima da mesa. Por isso mesmo, neste momento, só falta o sim ou o não da UGT. A Central Sindical tem Secretariado Nacional marcado para quinta-feira. Já avisou que uma decisão final só poderia ser tomada após a consulta do órgão. A ministra do Trabalho foi a única a falar aos jornalistas no final de mais uma reunião de negociações. Maria do Rosário Palma Ramalho confirma que há uma maior aproximação. A ministra do Trabalho afirma que a reunião de quatro horas e meia com a UGT e os patrões correu bem. Maria do Rosário Palma Ramalho acredita que está tudo encaminhado para que se chegue a um acordo. Uma outra fonte próxima das negociações garante ao Observador que esta é mesmo a reta finalíssima. É de esperar que tenha sido uma das últimas, senão mesmo a última reunião a juntar a UGT e os patrões à mesa com o governo. Um novo encontro só se justifica se houver necessidade da UGT expor alguma condição ou alterações para chegar a um acordo, depois da reunião de quinta-feira do Secretariado Nacional.

E continua hoje a presidência aberta promovida por António José Seguro para acompanhar a recuperação das zonas afetadas pelas tempestades. Neste segundo dia, o primeiro-ministro vai deslocar-se até Tomar para se encontrar com o presidente da República.

É o encontro semanal entre chefe de Estado e chefe de governo, em vez do Palácio de Belém, é a Casa dos Tetos de Tomar a acolher a reunião. Está marcada para às 17h. É o grande destaque deste segundo dia da iniciativa promovida por António José Seguro, em que o presidente continua a dedicar grande parte da agenda a ouvir as populações afetadas pelo mau tempo. Vasco Maldonado Correia.

É uma presença de peso no segundo dia da presidência aberta de António José Seguro. Luís Montenegro vem até Tomar e é na Casa dos Tetos, que está a ser usada pela presidência como quartel-general para esta semana, que o primeiro-ministro e o presidente da República vão cumprir a nova tradição semanal de reunirem à terça-feira. Por norma, não costuma haver declarações no fim destes encontros, mas a ocasião pode fazer abrir uma exceção. Também em Tomar, mas na central elétrica, o presidente da República vai marcar presença na assinatura de um protocolo entre a estrutura de missão para a reconstrução da região Centro, chefiada por Paulo Fernandes, e uma série de fundações. Na agenda de Seguro, estão ainda dois contactos diretos com as populações que mais sofreram com as tempestades no início do ano. Vai visitar habitações afetadas em Ourém e em Mação. Numa agenda muito preenchida, a saltar de um local para o outro, está também prevista uma visita ao Centro de Meios Aéreos, em Ferreira do Zêzere.

Vasco Maldonado Correia a acompanhar a presidência aberta de António José Seguro, que começou ontem e que continua até sexta-feira.

E Carla, termina hoje o prazo para apresentar as candidaturas aos apoios destinados à reconstrução de casas afetadas pelo mau tempo.

O prazo foi fixado num despacho do ministro da Economia e da Coesão Territorial, publicado em Diário da República a 30 de março. O objetivo é acelerar o processo o mais rápido possível, apesar do ministro admitir que o dinheiro está a demorar a chegar ao terreno. Das 30 mil candidaturas apresentadas até agora, só estavam decididos 3200 processos, o que equivale a pouco mais de 10%.

E nas últimas horas, Donald Trump reforçou o ultimato ao Irão. O presidente dos Estados Unidos ameaça destruir o país numa única noite.

E essa noite pode ser já amanhã. Em declarações na Casa Branca, o presidente norte-americano ameaça destruir centrais e infraestruturas energéticas, caso o Irão não reabra totalmente o estreito de Ormuz.

O país todo pode ser tomado numa noite, e essa noite pode bem ser amanhã. Todas as pontes no Irão vão ser dizimadas amanhã à noite, às 12h. Todas as plantas de poder no Irão vão ser desfeitas, queimadas, destruídas. Nunca mais vão poder ser usadas. Vai ser uma demolição completa às 12h e, se quisermos, vai acontecer num período de quatro horas. Nós não queremos que isso aconteça.

O presidente norte-americano garante que não vai mudar o prazo limite para o Irão aceitar o novo acordo. Diz também não estar preocupado perante a possibilidade de cometer crimes de guerra. O ultimato dos Estados Unidos já foi rejeitado por Teerão. O porta-voz do exército garante que as ameaças e o discurso do presidente norte-americano não têm qualquer efeito na continuidade das operações ofensivas e que só aceitará o fim da guerra com a garantia de que o país não vai voltar a ser atacado.

E as notícias, Carla, que chegam do terreno mostram que os ataques não pararam.

Não pararam, João, e podem mesmo aumentar. As forças israelitas avisaram na última hora a população iraniana para não utilizar a rede ferroviária do país por razões de segurança. É uma mensagem deixada nas redes sociais. Perante a possibilidade de intensificação dos ataques na região, a ponte que liga a Arábia Saudita ao Baile foi encerrada ao trânsito pelas autoridades como medida de precaução. Entretanto, e depois de vários adiamentos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas marcou para hoje a votação de um projeto de resolução que exige a reabertura do estreito de Ormuz.

São temas para analisar já a seguir no Gabinete de Guerra, hoje com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Tempo para o desporto neste Jornal das 19h. O Benfica foi a Rio Maior, empataram um golo com o Casa Pia. José Mourinho admite que perdeu de vez o campeonato.

Ficam muito complicadas as contas também para o segundo lugar. É o que admite o técnico encarnado no rescaldo do empate. Richard Rios ainda inaugurou o marcador para as Águias, mas Rafael Brito, formado no Seixal, marcou logo depois para o Casa Pia. Foi o nono empate na liga para o Clube da Luz e desta vez acabou a esperança para Mourinho.

Perdemos as possibilidades que ainda tínhamos de ser campeões, de lutar pelo título até o final. E perdemos também o controle sobre poder ficar em segundo lugar, que dependia só de nós. E neste momento já não depende só de nós, depende também dos resultados que possam acontecer. Ou seja, perdemos muito.

José Mourinho, que não poupou nas críticas aos jogadores, disse mesmo que ficou com vontade de não fazer jogar mais alguns dos atletas do plantel encarnado. Quanto ao futuro no clube, o português assume a vontade de continuar no comando técnico do Benfica, que continua a sete pontos do líder, o Futebol Clube do Porto. Está a dois do rival, o Sporting, mas há condição, uma vez que os leões têm um jogo em atraso. O Sporting joga hoje em Aveiralado com o Arsenal, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

É um jogo com apito inicial marcado pras 20h e com relato e comentários aqui em direto na Rádio Observador. Para já, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira?

O prazo para a entrega das listas para os órgãos externos da Assembleia da República termina hoje, isto depois de ter sido novamente adiado na semana passada, com a justificação da tolerância de ponto da Páscoa. A data fixada para a eleição dos órgãos mantém-se, 16 de abril. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, está hoje em Budapeste, vai apoiar o primeiro-ministro Viktor Orbán na reta final da campanha para as legislativas do próximo domingo. O líder nacionalista é um aliado próximo do presidente norte-americano, Donald Trump. As sondagens mostram que pode ser derrotado depois de 16 anos no poder. O líder da oposição húngara surge à frente nas sondagens. A missão Artemis 2 já está a regressar a casa, depois de ter passado com sucesso pelo lado oculto da Lua, ultrapassando assim o recorde histórico de distância da Terra. O momento aconteceu ontem à noite, como estava previsto, a equipa ficou sem comunicações, que foram entretanto repostas. A NASA fala num grande marco para a humanidade. O regresso à Terra está previsto para esta sexta-feira. E já estreou o novo podcast Plus O Observador, desta vez conta a história da investigação a um dos crimes mais midiáticos dos últimos anos.

A morte do cronista social Carlos Castro, assassinado em janeiro de 2011 em Nova York, por Renato Seabra.

O Observador teve acesso a milhares de documentos do processo aberto pelo Ministério Público dos Estados Unidos, documentos que permitem reconstituir ao pormenor a investigação sobre o crime.

Um homicídio na zona mais turística e central de Nova York não é habitual. Um crime a envolver portugueses também não. Mas pouco depois de Ricky Durães conseguir chegar ao outro lado do rio Hudson, as autoridades já tinham a certeza: o suspeito da morte do português Carlos Castro é o português Renato Seabra. Estavam ambos instalados no quarto 3416 do Intercontinental há 10 dias. Chegaram na tarde de 29 de dezembro. Deviam ficar até dia 15 de janeiro. Nessa noite, tinham bilhetes em primeira classe no voo da Continental Airlines para Lisboa, apuram rapidamente os detetives. Mas por algum motivo, percebem também, essa viagem de regresso foi antecipada, justamente na manhã do dia do crime.

É um excerto do primeiro episódio de "Os Ficheiros do Caso Carlos Castro", o novo podcast Pluz do Observador. É uma série narrada pela atriz Joana Santos e que conta com música original do pianista Júlio Resende. A investigação e os guiões são da jornalista Tânia Pereira.

E como sempre, nas próximas semanas há um novo episódio, todas as terças-feiras no site do Observador, também nas plataformas de podcast e no YouTube. Se for assinante Standard ou Premium do Observador, tem acesso antecipado a todos os episódios no site ou na aplicação do Observador.