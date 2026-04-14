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Muito obrigada por estar com os Manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões, estão comigo a Carla Jorge Carvalho, o Bruno Vieira Amaral e o Paulo Ferreira. E o Paulo Ferreira! Todos.

Muito tempo que não dizias isso.

Tu todo ano.

Só bem.

Quatro das manhãs.

Tudo bem.

Então.

Cá estamos.

Estamos. Agora somos vizinhos. Agora são vizinhos.

Pronto.

São vizinhas? Tens o pézinho de salsa, João.

Agora é que vinguei a altura.

Algum tempo. Tive de lhe açúcar, hoje é farinha. Tudo, sempre ele. Sempre ele. Tudo eu. Muito obrigada por estar com os Manhãs 360. Vamos lá ao menu desta terça-feira. Às 9, no Explicador, vamos falar sobre a situação no Médio Oriente e também o impacto da derrota de Viktor Orbán, depois de mais de 15 anos como primeiro-ministro da Hungria. Vamos ter debate entre PSD, Chega e PS. Logo depois, a Comissão de Inquérito, hoje com Jorge Pinto, deputado do LIVRE e antigo candidato à Presidência da República, é mais à frente na Rádio Observador. Agora os títulos do Jornal das 7. Carla, o que vai estar em destaque? O que fazer com a nova Lei da Nacionalidade. A direção da bancada parlamentar do PS reúne-se hoje para decidir se avança com o novo pedido de fiscalização preventiva ou se aguarda pela decisão do Presidente da República. Só que há uma diferença que está a pressionar politicamente o PS. Agora está em Belém um presidente socialista e a decisão pode ser encarada de outra forma. Os alunos do quarto, sexto e nonos anos começam hoje a fazer as provas digitais de ensaio. O objetivo é testar o formato em que vão ser feitas as avaliações externas. Vamos estar em direto neste jornal com o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e vamos também recuperar os principais momentos do debate de ontem entre André Ventura e Pacheco Pereira. Antes das notícias das 7, o tempo, chapéu-de-chuva precisa-se outra vez, ela está prevista cair em todo o país. O sol ainda é capaz de dar o ar de sua graça durante a tarde. A ver vamos. Quanto a temperaturas, sabe bem o casaco mais quente, porque a esta hora estão 14 graus em Aveiro, Santarém e Faro, 13 em Lisboa, no Porto, Coimbra e Leiria e apenas 10 graus em Viseu. As máximas não andam muito longe, não são muito diferentes das de ontem para esta terça-feira. São esperados 21 graus em Lisboa e também em Faro, 20 em Lisboa, 19 em Leiria, 18 nas cidades de Aveiro e Coimbra e 16 graus no Porto e também em Viseu. Bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. O grupo parlamentar do PS decide hoje o que vai fazer em relação à Lei da Nacionalidade. O documento foi aprovado na Assembleia da República com os votos da direita, mas os socialistas deixaram no ar a hipótese de voltarem a pedir a fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional. A decisão há de ser tomada hoje pela direção da bancada socialista, precisamente na altura em que a nova lei, reformulada após o primeiro chumbo do Tribunal Constitucional, já foi enviada para o Palácio de Belém. António José Seguro tem oito dias para decidir se promulga, se veta politicamente ou se pede a fiscalização preventiva do diploma. Ao mesmo tempo, os deputados têm os mesmos oito dias para ponderar se avançam com o novo pedido. Só que desta vez há diferenças. Neste momento, há um presidente socialista em Belém e por isso o PS está politicamente pressionado. Rui Casanova.

Se não pedir uma nova fiscalização preventiva, o PS passa parte da responsabilidade para o presidente. Se pedir outra vez, então mantém aceso o confronto com a maioria que aprovou a lei. Uma fonte da bancada socialista, ouvida pelo Observador, coloca precisamente aí a questão. Se o PS não pedir a fiscalização preventiva desta vez, isso vai ter uma leitura política, a de que o partido está a contar com a ajuda de António José Seguro em Belém. Ora, o PS quer garantir que aquilo que vier a ser decidido seja lido como uma escolha do partido e do grupo parlamentar e não como algo dependente do presidente Seguro.

Rui, o prazo para a decisão é igual para os grupos parlamentares e para o Presidente da República e corre praticamente ao mesmo tempo.

Sim, em rigor, o prazo para os deputados começou a contar desde ontem, dia em que o presidente da Assembleia da República recebeu o decreto e o enviou para Belém. Já o do presidente começa a contar a partir do momento da receção, entre esta segunda e hoje. Neste momento, parece estar tudo em aberto. Logo depois da nova Lei da Nacionalidade ter sido aprovada, a reação do PS foi de contestar o documento. O deputado socialista Pedro Delgado Alves já admitiu que o partido pode voltar a avançar com o pedido de fiscalização sucessiva. Os socialistas colocam especial foco na questão da perda de nacionalidade. PSD, CDS e Chega mantiveram essa possibilidade na lei, ainda que com um leque menor de crimes associados.

Rui Casanova, com a Lei da Nacionalidade, que já chegou a Belém, a direção do grupo parlamentar do PS decide hoje se avança com o novo pedido de fiscalização ou se deixa a decisão final para o Presidente da República. Este é um artigo em destaque no site do Observador e assinado pela jornalista Rita Tavares. Destaque agora pra educação. Os alunos do quarto, sexto e nono ano começam hoje a fazer as provas-ensaio. O objetivo é testar o formato digital em que vão ser feitas as avaliações externas. Estas avaliações estão marcadas para o final de maio. Os testes, que começam hoje, servem para garantir que as escolas e os alunos estão à vontade com a plataforma digital. As provas de ensaio deviam ter começado em fevereiro, mas foram adiadas devido às tempestades que atingiram o país. Está conosco neste jornal em direto, Filinto Lima, é o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, obrigada por se juntar a nós. E começo precisamente por aí. As escolas afetadas pelas tempestades, e foram algumas, já estão preparadas? Há rede para garantir a plataforma digital?

Bom dia, obrigado pelo convite. Sim, as escolas, entretanto, fizeram um trabalho. Essas escolas que foram abrangidas pelo vendaval fizeram um trabalho juntamente com as autarquias e com o Ministério da Educação, no sentido de superarem esse momento de enorme constrangimento. Como disse, e bem, estas provas estavam agendadas para fevereiro e foi em virtude, de fato, do vendaval, que as provas foram adiadas para o mês de abril. Portanto, são provas de ensaio. Teremos de fazer Penso eu também alguns ajustes naquilo que correr menos bem, mas eu penso que globalmente estamos preparados para que os nossos alunos possam fazer estas provas com sucesso.

Não é a primeira vez que os alunos estão a fazer ou vão fazer estas provas digitais. As escolas, os alunos, a comunidade escolar, já se habituou a este ambiente digital?

Sim, nós já estamos habituados. De facto, não é a primeira vez. Já temos alguma experiência para que as coisas corram cada vez melhor e é nesse sentido que nós preparamos o nosso aluno durante o ano letivo também para esse contacto com o digital. O contacto digital não vai ser a partir de hoje, altura em que começam as provas de ensaio. O contacto digital começou já em setembro e cada escola dinamizou da melhor forma essa aproximação de uma realidade que é nossa, que é da sociedade, que é o digital. Estamos no mundo digital e a escola tem que acompanhar e acompanha, de facto, a escola pública acompanha o evoluir da sociedade. Ora iremos perceber se, de facto, durante o dia de hoje, durante os próximos dias, em que são aplicadas as provas de ensaio, se tudo está a correr bem e se não estiver a correr bem, com certeza que faremos alguns ajustes às situações que estão a correr menos bem.

Estes dias começam a ficar mais normais. Filinto Lima, muito obrigada por ter estado em direto conosco neste jornal. Filinto Lima é o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Os alunos do quarto, do sexto e do nono ano começam hoje a fazer as provas-ensaio. André Ventura acredita que o José Sócrates foi mais corrupto que Salazar. Pacheco Pereira acusa o líder do Chega de justificar a ditadura. Os dois enfrentaram-se no debate sobre o passado colonial português, em que a atualidade não ficou de fora. Foi um debate tenso e com várias trocas de ataques. O historiador José Pacheco Pereira acusa o líder do Chega de liderar um partido cruel e anticristão. André Ventura associou o historiador à extrema-esquerda, acusou-o de ter palas nos olhos. Neste frente a frente transmitido na CNN Portugal, o líder do Chega aproveitou também para transmitir algumas mensagens sobre temas da atualidade. Miguel Viterbo Dias.

Foi um debate longo, tenso e com ícones visuais como uma palmatória levada por Pacheco Pereira para ilustrar as torturas corporais. André Ventura manteve o que disse na cerimónia dos 50 anos da Constituição, procurando documentar-se.

Errámos. Havia menos de 200 presos políticos em Portugal, na metrópole, em Portugal, na noite de 25 de abril.

Mas Pacheco Pereira contrapunha.

André Ventura, você mete-se em cada sarilho.

Justificando que o número de presos em todas as colónias era muito superior, afastando a tese de que os militares que defenderam Portugal foram maltratados.

O número de presos que eram guerrilheiros, chamemos assim, era relativamente pequeno. Por uma razão: ou iam parar à PIDE ou iam parar aos aquartelamentos militares e muitos deles foram executados e torturados.

Pacheco Pereira apontava como exemplo negativo Marcelino da Mata, André Ventura, Otelo Saraiva de Carvalho, com o líder do Chega a recusar pedidos de desculpa.

Não venha cá dizer que nós devemos pedir desculpa pelos nossos 500 ou 600 anos em Angola, Moçambique, Guiné. Quer dizer, e as igrejas que construímos, e as barragens, e as estradas, e os hospitais, e as escolas e tudo aquilo que construímos lá?

Mas a relativização levou Pacheco Pereira a colar Ventura ao antigo regime.

Está a justificar a ditadura. Ao fazer uma comparação, que é ela toda falsa, o que está a dizer é que o que aconteceu depois era semelhante ao que acontecia antes. Só que você não pode comparar 10 ou 20 mil casos de tortura que ocorreram durante 48 anos com meia dúzia de casos de tortura que ocorreram-

Foi em dois anos, Pacheco Pereira.

E para lá da história, à atualidade.

O José Sócrates roubou muito mais que o Salazar. Isso não tenham dúvidas. Desculpem dizer isto assim, mas roubou muito mais. Claro que o Estado não tinha corrupção, como o regime a seguir ao 25 de Abril teve corrupção, como a nossa democracia hoje está cheia de corrupção.

André Ventura socorreu-se dos argumentos habituais, a defesa dos militares, das forças policiais e a crítica ao caso José Sócrates, com Pacheco Pereira a expor a mensagem subliminar do presidente do Chega.

O que está a dizer é que a democracia é um regime naturalmente corrupto. E o Estado Novo não era. Não, está 50 anos de democracia.

Então, mas está no cartaz que os anteriores não são?

Não.

Agora, por isso falava de mil anos antes.

Você pensa que está a falar com um atrasado mental?

O debate histórico entre Pacheco Pereira e André Ventura, com laivos de atualidade, depois de um desafio público do historiador e antigo líder parlamentar do PSD ao presidente do Chega.

Miguel Viterbo Dias, com alguns dos destaques do debate de ontem à noite entre o historiador José Pacheco Pereira e o líder do Chega, André Ventura. O desafio foi lançado por Pacheco Pereira, aceite por Ventura. O debate tinha a duração prevista de uma hora, acabou com quase meia hora a mais. Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. O vice-presidente dos Estados Unidos afirma que nas negociações deste fim de semana com o Irão foram alcançados progressos, mas J.D. Vance avisa que agora a bola está do lado dos iranianos. É a expressão utilizada pelo número dois da Casa Branca numa entrevista à Fox News divulgada esta madrugada. J.D. Vance explica que a delegação iraniana não estava disposta a fechar um acordo e, por isso, diz que agora a continuidade das negociações depende do Irão.

A bola está do lado deles. Nós fomos claros sobre o que estamos dispostos a dar. E fomos claros também de que precisamos de ver o material nuclear a sair do Irão. O que é interessante é que no processo das conversas, percebemos como é que o Irão está a negociar e isso é ultimamente a razão para termos saído do Paquistão. Nós percebemos que eles não estavam dispostos a fechar um acordo.

J.D. Vance foi também confrontado com as críticas de Donald Trump ao Papa. O vice-presidente dos Estados Unidos também entende que o Vaticano se deve limitar a assuntos morais e religiosos. Quanto ao conflito nas negociações deste fim de semana, o Irão terá proposto suspender a atividade nuclear até cinco anos, mas os Estados Unidos insistiram numa suspensão que durasse 20. Foi uma das razões para a falta de acordo nas negociações de Islamabad. É o que conta o New York Times. São temas para analisarmos no Gabinete de Guerra desta manhã, hoje com análise do historiador Bruno Cardoso Reis. São agora 7h10, Carla. Que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira? Marcelo Rebelo de Sousa começa hoje um ciclo de aulas-debate em várias escolas do país. A primeira vai ser na Secundária Adolfo Portela, em Águeda, distrito de Aveiro. O professor Marcelo Rebelo de Sousa vai dar aulas a alunos do básico e secundário. O ex-presidente tinha prometido não voltar a falar de política, afirmou que iria dar prioridade às aulas e à leitura e comentário de livros. Estas atividades com alunos vão ser partilhadas na internet com o novo site, o Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa. A reunião da Consultação Social foi marcada para quinta-feira. O objetivo é discutir a reforma laboral e desta vez a CGTP vai estar presente. É o que adianta a ministra do Trabalho. Depois de mais um encontro com patrões e UGT, que terminou sem entendimento, Maria do Rosário Palma Ramalho deixa um aviso: as negociações sobre a lei do trabalho não se podem eternizar. O novo podcast ples do Observador conta a história de como Renato Seabra matou o cronista social Carlos Castro em Nova York, em janeiro de 2011. O segundo episódio já está disponível. Renato Seabra, na altura com 21 anos, passou cerca de três meses internado numa ala psiquiátrica depois de ter cometido o crime. Na altura, a defesa invocou insanidade mental do arguido.

No dia 2 de junho de 2011, David Tugger envia um requerimento ao tribunal. Informa o juiz e a acusação que vai submeter provas psiquiátricas que irão demonstrar que, no momento do crime, Renato Seabra carecia de responsabilidade criminal por motivos de doença ou defeito mental. No final do documento, escreve: "O arguido reserva-se o direito de invocar a defesa afirmativa por insanidade mental".

Basicamente, tem a ver com o facto de, no momento do crime, a pessoa que o cometeu não ser capaz de compreender a ilicitude das suas ações e simplesmente não saber que o seu comportamento era errado.

"É uma jogada arriscada", explica o psicólogo Jeffrey Singer, por dois motivos diferentes.

Vamos ter que saber quais, ouvindo o segundo episódio de "Os Ficheiros do Caso Carlos Castro". É o novo podcast ples do Observador. Uma série narrada pela atriz Joana Santos, que conta com música original do pianista Júlio Resende. A investigação e os guiões são da jornalista Tânia Pereirinha.