Jerónimo de Sousa estranha críticas à realização do Congresso do PCP: "O do Chega parecia parecia muito pior que uma feira”

A menos de uma semana do congresso de Loures, o secretário-geral do PCP alerta contra o preconceito com o partido e critica o “silêncio de chumbo” sobre a reunião magna do Chega.