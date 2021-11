Cartão Azul. Pinto da Costa suspeito de desviar milhões: as parecenças com Luís Filipe Vieira

Operação Cartão Azul tem semelhanças com a recente operação Cartão Vermelho, que levou à detenção do antigo presidente do Benfica. Ainda neste jornal, Governo vai intensificar o processo de vacinação.