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São 8 horas. Jornal das 8, na Rádio Observador, edição da jornalista Diana Rosa. Aumento de tensão na Faixa de Gaza. A esta hora estão a ser registadas explosões no enclave, numa altura, Diana, em que o cessar-fogo anunciado está suspenso.

Na última hora, o porta-voz do exército israelita avisou que os ataques vão continuar na Faixa de Gaza. A trégua era para ter entrado em vigor às 6h30. Foi suspensa, uma vez que o Hamas ainda não apresentou a lista de reféns a libertar em troca dos prisioneiros palestinianos. Na última hora, a Al Jazeera dá conta da morte de três pessoas na sequência de ataques israelitas no enclave. Benjamin Netanyahu avisa que sem a lista dos reféns a libertar pelo Hamas, o cessar-fogo não entra em vigor. O primeiro-ministro acrescenta que Israel pode sempre voltar atrás e atacar.

Este acordo é, antes de mais, o resultado da bravura dos nossos guerreiros em combate e é também o resultado da nossa posição firme relativamente aos interesses vitais de Israel. Se tivermos de voltar a combater, fá-lo-emos de novas formas e fá-lo-emos com muita força. Mantemos o direito de voltar a combater, se necessário.

O grupo palestiniano Hamas alega questões técnicas para o atraso na divulgação dos nomes dos reféns. Apesar da suspensão do cessar-fogo, os habitantes de Gaza saíram à rua esta manhã para celebrar o acordo estabelecido entre Israel e o Hamas. Há milhares de pessoas nas ruas. Ouvimos aqui a celebração dos habitantes da Faixa de Gaza, que há muito esperavam por esta trégua no enclave, ainda na esperança de que este acordo vá por diante. Na sequência deste conflito, mais de dois milhões de palestinianos estão deslocados.

E o embaixador de Israel em Portugal falou esta noite sobre o cessar-fogo alcançado. Sublinha que o Hamas não é confiável.

No entanto, acredita que a trégua vai acabar por avançar.

Normalmente, no Médio Oriente, no fim, acho que amanhã nós vamos ter este acordo. Isso é situação como bazar de Médio Oriente, mas acho que no fim nós vamos ter a devolver dos três reféns amanhã.

O embaixador de Israel em Lisboa, numa entrevista à SIC na passada noite. Entretanto, uma delegação israelita já está no Egito para acompanhar a implementação do cessar-fogo. O Cairo vai servir de centro de mediação para o acordo de paz a partir de hoje, com o apoio de vários países. É o caso do Reino Unido, do Catar e dos Estados Unidos. Agora, a partir das imagens que nos chegam das televisões, as imagens das agências internacionais, podemos então ver numa altura em que são 10h na Faixa de Gaza, mais duas horas que é em Portugal, os habitantes de Gaza que saíram à rua na esperança de que este cessar-fogo entre em vigor. Era para ter iniciado às 6h30, já vai com uma hora e meia de atraso.

É um assunto que vamos continuar a dar destaque ao longo desta manhã. Por cá, Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de mentir sobre as mexidas nos impostos, quando disse que o Orçamento de Estado para este ano era o primeiro sem aumentos.

Em causa a subida do preço dos combustíveis a partir de amanhã. É a maior desde 2022, depois de o governo ter desbloqueado o aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos. São mais €0,05 para o gasóleo, €0,03 para a gasolina. O secretário-geral do Partido Socialista aponta o dedo a Luís Montenegro, acusa-o de faltar à palavra com os portugueses.

A 1 de janeiro foi publicada a portaria que aumenta o imposto sobre os produtos petrolíferos. Não bastaram seis dias para que aquele anúncio, aquela afirmação, passasse a ser uma das mentiras que marca este governo e o atual primeiro-ministro. A verdade, acima de tudo, quando nós fazemos política, em vez de tentarmos mascarar e fazer de conta. Aumentou impostos, sim, seis dias depois ter garantido que não ia haver um aumento de impostos em 2025.

Secretário-geral do PS, num jantar em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, sobre este aumento dos combustíveis. É o maior em cerca de três anos.

O CEO demissionário do SNS terá acumulado mais funções de forma ilegal antes de ser escolhido pelo governo para o cargo.

Além de ter gerido o INEM na região Norte enquanto prestava serviços como tarefeiro nos hospitais do Algarve, o jornal Público adianta hoje que entre 2021 e 2024, Gandra d'Almeida continuou a fazer cirurgias no Hospital de Gaia. Ao mesmo tempo, geriu ainda as ambulâncias do INEM no Hospital de Abrantes. Face à demissão de Gandra d'Almeida da direção executiva do SNS, o líder parlamentar do PSD admite que a situação causa perturbação na estabilidade dos serviços. No entanto, Hugo Soares acredita que o governo vai repor a normalidade no setor.

Se não tivesse havido este episódio e se o senhor diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde não se tivesse demitido, a estabilidade seria outra. Mas o governo, certamente, nos próximos dias, terá uma nova escolha e o Serviço Nacional de Saúde terá um novo diretor-executivo, porque as políticas é que importam no fim do dia, não é quem executa, é as políticas. Aquilo que é o programa do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, está a ser cumprido, está a ser bem cumprido, com muitos problemas ainda por resolver. Não fragiliza a ministra da Saúde por uma razão, porque a ministra da Saúde tem feito um extraordinário trabalho à frente do Ministério da Saúde.

É o entendimento de Hugo Soares. A oposição pede responsabilidades ao primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos responsabiliza Luís Montenegro e a ministra da Saúde pelo que diz ser o desnorte do governo no setor. Já André Ventura desafia o primeiro-ministro e também Ana Paula Martins a clarificarem se sabiam ou não da acumulação de funções de Gandra d'Almeida.

O presidente do PS quer que o partido escolha um candidato a Belém que agrade não só a socialistas, mas também aos eleitores do centro.

Carlos César defende que os órgãos de soberania devem reger-se pelo equilíbrio e isso deve refletir-se na escolha do PS à Presidência da República.

No quadro institucional português, haja um balanceamento, um equilíbrio e uma pluralidade na composição dos diferentes órgãos de soberania e, por isso, a eleição de um representante que seja de uma área política ampla do centro e da esquerda é muito relevante para fazer essa compensação e garantir esse equilíbrio. E, por outro lado, para os socialistas, para mim, como socialista, é importante poder votar em alguém que, representando esse espaço, seja um candidato sólido.

Carlos César, em declarações no jantar de inauguração da sede da campanha autárquica dos socialistas em Mação, em Santarém, numa altura em que há dois protocandidatos do PS a Belém, António Vitorino e António José Seguro.

E Diana, neste jornal das 8h, olhamos ainda para o desporto. Ontem à noite, o Sporting venceu o Rio Ave por 3x0 e segurou assim a liderança do campeonato.

Para além de um autogolo do Rio Ave, pelos Leões marcaram Uhmandi e Gyökeres. No final do jogo, Rui Borges falou numa equipa que conseguiu dar a volta a um jogo que podia ter sido difícil para o Sporting.

Acima de tudo, a equipa estava com querer ganhar, ponto final. Sabia que não foi um jogo fácil, nós é que o tornámos mais simples, não fácil. Jogámos contra uma equipa que não perdia em casa há 20 jogos, é muito tempo. Diz também da qualidade do adversário em sua casa. Por isso, nós fomos sérios, demonstrámos uma alma enorme, uma crença e uma ambição enorme, dentro da nossa qualidade de jogo, dentro daquilo que também perspetivámos para o jogo. A equipa foi incrível do início ao fim. O Rio Ave tem um remate para cima da baliza na segunda parte, de resto, não tem mais nada durante o jogo. Controlámos sempre o jogo com muita qualidade.

O técnico leonino na flash interview da Sport TV. Já o treinador do Rio Ave, Petit, reconhece que a equipa está com um desempenho mais fraco do que o exigido. O Rio Ave segue em 11º lugar na tabela, num jogo em que o Sporting reforça a liderança com 44 pontos, mais três do que o Benfica.

E hoje é a vez do Futebol Clube do Porto ser recebido pelo Gil Vicente, em Barcelos. Vítor Bruno, técnico dos Dragões, reconhece que a equipa precisa de ser mais consistente nesta segunda volta.

O treinador espera uma reação da equipa depois da derrota na Madeira frente ao Nacional, recusa uma espiral negativa.

Não podemos agora também pensar que tudo está mal e olhar de uma forma fatalista para tudo que tem acontecido aqui. Não! Há coisas que foram bem feitas, estão a ser bem feitas, estão a ser construídas. Precisamos de ter mais consistência naquilo que é o nosso jogo. Acho que é sobretudo isso, ser mais consistentes e ser muito pró-ativos naquilo que é o nosso olhar para o jogo, atacá-lo logo de uma fase inicial, percebendo que aquele primeiro minuto, o segundo minuto, o terceiro, o quinto, o décimo, o 15º, são decisivos para aquilo que é o resultado final, sob pena de não ficarmos depois sujeitos àquilo que possa acontecer.

O Futebol Clube do Porto joga hoje com o Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, às 20h30.

E vai contar com o relato em direto aqui na Rádio Observador. É com desporto que fechamos este jornal das 8h. Diana, até já. Até já, Timóea, com a síntese de notícias.