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7 horas. Este é o Jornal das 8 na Rádio Observador. A edição é do Miguel Vilela Dias. O Ministro das Finanças garante que o plano de 10 mil milhões de euros de apoio às empresas portuguesas quase não tem impacto orçamental.

Em causa está o apoio apresentado pelo governo na quinta-feira para responder às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Segundo Joaquim Miranda Sarmento, este plano tem uma linha de financiamento do Banco Português de Fomento, uma entidade fora das contas públicas, uma segunda parte de seguros de exportações detida por empresas privadas e ainda uma reprogramação de fundos europeus. Ainda que este impacto orçamental seja próximo de zero, o Ministro das Finanças admite, no entanto, que a médio e longo prazo, este apoio poderá ter uma margem que é convertida em subsídios.

Praticamente não há impacto orçamental. A haver impacto orçamental, tal como aconteceu nas linhas Covid, ele acontecerá no final dos empréstimos, daqui a cinco, seis anos, numa pequeníssima margem desses empréstimos, em que se as empresas cumprirem um conjunto de critérios, exportarem mais, criarem mais emprego, investirem mais no final destas linhas de empréstimo, estamos a falar daqui a cinco, seis, sete anos, há uma pequeníssima parte desse empréstimo que pode ser convertido em subsídio e, portanto, não ser pago. Mas estamos a falar de um valor muito pequeno em termos de subvenções, face aos 10 bilhões do programa.

Qual é a dimensão desse programa?

Estamos a falar de cerca de 200 milhões de euros.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, numa entrevista à Agência Lusa. Ele que esteve ontem em Bruxelas para uma reunião entre os ministros das Finanças da União Europeia.

O LIVRE quer um salário mínimo de 1.250 euros daqui a quatro anos e mil milhões de euros anuais investidos em habitação pública.

São algumas das propostas que vão constar do programa eleitoral do partido, que vai ser votado esta manhã. O LIVRE está a discutir e votar o programa no 15º Congresso. O partido de Rui Tavares quer um fundo para financiar políticas de habitação que permita o investimento de mil milhões de euros anuais em casas públicas e o aumento do salário mínimo nacional para os 1.250 euros em 2029. Também em destaque está uma das principais bandeiras do partido, a criação de uma herança social. O LIVRE defende um instrumento no qual cada criança nascida em Portugal receba um montante de 5.000 euros, ao qual poderá aceder quando fizer 18 anos.

Ainda à esquerda, Miguel, o PAN encosta o PS ao bloco.

O secretário-geral do Partido Socialista recusa ser radical em relação ao IRC, depois da porta-voz do PAN o comparar ao Bloco de Esquerda. Este foi o tema que criou maior discussão entre os líderes do PS e do PAN. O secretário-geral dos socialistas, Pedro Nuno Santos, reforça que o PS é contra uma redução do IRC de forma transversal e sem qualquer critério.

Esta é a posição que o Partido Socialista tem já há muitos anos, nomeadamente durante os governos liderados por António Costa. A nossa posição sobre IRC foi sempre privilegiar as empresas que dão um destino coletivamente ou economicamente útil aos seus lucros. E, portanto, não há aqui nenhuma radicalização.

Esta foi a resposta de Pedro Nuno Santos depois da líder do PAN, Inês de Sousa Real, o colar ao Bloco de Esquerda no que toca aos impostos sobre as empresas.

Eu, de repente, achei que estava a debater com o Bloco de Esquerda e não com o Partido Socialista, porque vimos aqui Pedro Nuno Santos quase que a diabolizar as empresas e a encostar-se mais uma vez mais à extrema-esquerda do que propriamente ao centro-esquerda.

Inês Sousa Real, num debate em que a habitação esteve também em destaque, Pedro Nuno Santos admite que o PS não é fã da alteração feita à lei dos solos. Inês de Sousa Real diz que esta lei não resolve nenhum problema em relação à habitação em Portugal. Os líderes do PS e PAN que estiveram frente a frente num debate transmitido pela CNN Portugal.

E Miguel, já no debate televisivo entre Bloco e a CDU, a pressão ao PS marcou também o frente a frente.

Habitação e defesa foram os temas em maior evidência, com Mariana Mortágua e Paulo Raimundo a concordarem até em vários aspetos. A coordenadora do Bloco aproveitou para criticar Pedro Nuno Santos por ter desistido das pessoas no que toca à habitação, mas mantém a porta aberta para um acordo pós-eleitoral.

O entendimento depende das políticas. O Bloco de Esquerda apresenta prioridades às eleições e cá estaremos para conversar com o Partido Socialista e com todos os deputados que queiram mesmo um teto às rendas e que queiram mesmo ter uma política fiscal justa e que queiram mesmo respeitar quem trabalha por turnos. Os deputados do Bloco servem para isso e são condição para que isso aconteça. E é por isso que é tão importante votar no Bloco e eleger deputados.

Do lado da CDU, Paulo Raimundo diz que é preciso uma caixa de ferramentas muito maior para resolver os problemas da habitação.

Ela ganha uma dimensão tal que não é simples resolver de um dia para o outro, é uma evidência. É quase que é preciso uma caixa de ferramentas para tratar das vertentes todas. E nós precisamos do quê? Precisamos de construir, precisamos de investir para construir, precisamos de remodelar, precisamos de adaptar o património público para a habitação, precisamos de atacar o problema das rendas.

Paulo Raimundo e Mariana Mortágua no debate de ontem, também transmitido pela RTP3.

O Tribunal Constitucional arquivou o processo sobre as contas bancárias do primeiro-ministro.

Os juízes do Palácio Ratton consideram suficientes os esclarecimentos prestados por Luís Montenegro. O PSD emitiu ontem à noite um comunicado a dar conta do arquivamento. O partido adianta que o líder do governo foi informado desta decisão na sexta-feira. O PSD esclarece que divulga esta informação para que não restem dúvidas sobre a veracidade dos factos. Em causa está a notícia avançada também ontem pelo Correio da Manhã, que dava conta de que Luís Montenegro teria escondido várias contas bancárias ao Tribunal Constitucional e que o Ministério Público pediu esclarecimentos adicionais.

Évora e Lisboa foram os distritos mais afetados pelo mau tempo nas últimas horas.

Seis pessoas ficaram desalojadas em Évora por causa da chuva, que caiu ao final da tarde de ontem. A Proteção Civil informa que registou mais de 200 ocorrências no Conselho de Portel, distrito de Évora. Duas casas ficaram inundadas, deixando seis pessoas desalojadas. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos. Já na Grande Lisboa, os municípios de Loures e Odivelas foram os mais afetados. As autoridades tiveram de resgatar pessoas de casas e veículos por causa de inundações. O comandante sub-regional da Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, explica que em causa esteve uma cheia no Rio Trancão, em Loures.

Principalmente nos pisos negativos, nomeadamente caves e garagens, zonas mais baixas que terão sido não só afetadas pela precipitação, mas depois com o galgamento do rio que acabou por causar danos nas habitações.

Balanço de Hugo Santos, comandante sub-regional da Proteção Civil da Grande Lisboa. Em Odivelas, a estação de metro esteve encerrada temporariamente devido a uma inundação.

Tempo ainda para olharmos para o desporto, neste caso para o futebol. O Benfica procura hoje regressar à liderança isolada da Primeira Liga na receção ao Arouca.

Os encarnados vão entrar em campo no segundo posto do campeonato, a um ponto do campeão Sporting, mas o treinador das Águias, Bruno Lage, quer o foco apenas no jogo frente ao Arouca.

O foco total, e acho que amanhã é um bom exemplo disso, que todos, quer nós, quer os jogadores, quer adeptos, estamos no foco certo para atingir os nossos objetivos. E nós, olhando para aquilo que é o nosso percurso, temos que estar focados naquilo que são os nossos objetivos e para estarmos focados nos nossos objetivos, temos de amanhã estar apenas focados no jogo e ser favoritos é em vencer o jogo de amanhã.

Bruno Lage, na conferência de imprensa de antevisão do jogo. Até ao início desta partida, o Sporting está de forma provisória na liderança, depois de ter vencido o Santa Clara por 1x0, com gol de Geny Catamo, num jogo marcado pelo regresso de Pedro Gonçalves. O médio leonino diz que demorou a regressar por culpa própria, mas remete mais esclarecimentos para o fim do campeonato. Já o Porto venceu o Casa Pia pelo mesmo resultado, 1x0. Valeu o gol de Rodrigo Mora, que coloca também os Dragões de regresso ao terceiro lugar. Quanto ao jogo de hoje, o Benfica-Arouca está marcado para às 18h, com relato na Rádio Observador.

E é com o desporto que fechamos este jornal das 08:00, edição aí do Miguel Viterbo Dias, que regressa às 08:30.