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São 8 horas. Jornal das 8, edição é do João Gama. Pedro Nuno Santos vai entregar um requerimento para ser ouvido pelo Ministério Público, depois de ter sido aberta uma averiguação preventiva à compra de duas casas. O líder do Partido Socialista rejeita equivalências com Luís Montenegro.

Foi durante o debate de ontem frente a Rui Tavares, depois de anunciar que vai fazer um requerimento para poder ser ouvido pelo Ministério Público, à entrada dos estúdios da SIC, Pedro Nuno Santos diz mesmo que as denúncias anônimas que motivaram a averiguação tiveram objetivos políticos.

Tais qualquer pessoa percebe que as denúncias anônimas tinham objetivo político. Acho que tinham mesmo dois objetivos. Tinha como objetivo intimidar-me e tinha como objetivo passar uma ideia de equivalência, nomeadamente entre mim e Luís Montenegro. E não há equivalência nenhuma. Que eu saiba, não há nenhuma suspeita de que alguém tenha ajudado a financiar, fora do meu circuito familiar, as minhas casas. Agora, há uma coisa que eu garanto: eu não fiz a reestruturação de uma empresa que fatura € 7 milhões e tem o resultado líquido de € 12 mil por € 240 mil. É um péssimo serviço que prestamos à democracia quando tentamos fazer de conta que somos todos iguais. Eu não sou igual a Luís Montenegro.

Rui Tavares respondeu e assegurou que o Livre mantém o mesmo critério para todos os casos e todos os políticos. Este debate fica marcado pelo apelo ao voto útil. O porta-voz do Livre diz que a vitória do PS não passa por conquistar mais votos à esquerda, mas sim ao centro.

Não precisas de vir roubar 50 mil votos ao Livre.

Eu não quero roubar nada. Os votos são das pessoas, não são meus, nem do Rui.

Sim, mas só precisarias de ir buscar 25 mil à AD, que é o que te faltou da outra vez. Não foi os 50 mil do Livre. Os 50 mil do Livre poderiam significar que em Setúbal não elegíamos ou que no Porto não elegíamos e que ideias novas, como o imposto de super-ricos, não teriam chegado à Assembleia da República. O PS esteve oito anos no governo e só voltará ao poder se demonstrar capacidade de aprender rápido na sua cura da oposição, que foi muito curta. Isso significa perceber, de uma vez por todas, que as pessoas não querem ver o PS sozinho com os seus defeitos no governo, a sua complacência, a sua arrogância no exercício do poder.

Eu não tenho.

E portanto, para demonstrar isso, é preciso demonstrar que se aprendeu rápido.

Rui Tavares, Pedro Nuno Santos, num debate na SIC, no qual o secretário-geral do PS pediu o voto útil à esquerda, contou inclusive os círculos eleitorais, onde acha que não vale a pena votar no Livre ou no Bloco de Esquerda, são círculos como Braga, Aveiro e Santarém.

E para o editor-adjunto de Política do Observador, este foi um debate de dois aliados.

Miguel Santos Carrapatoso explica que o frente a frente fica marcado pela procura do voto útil.

Pedro Nuno Santos dizia, por um lado, que só uma vitória do Partido Socialista garantiria um governo à esquerda, portanto, só mais um voto ou um voto a mais no Partido Socialista em relação à AD, só isso é que permitirá um governo à esquerda. Rui Tavares foi tentando desconstruir esse apelo ao voto útil no Partido Socialista, dizendo que quando o Partido Socialista esteve sozinho, falhou em dar respostas aos problemas dos portugueses. Foi um debate interessante entre duas pessoas que claramente se respeitam muito, que são potenciais aliados.

Análise do editor-adjunto de Política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, este frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Rui Tavares.

Rui Rocha e André Ventura concordam que Pedro Nuno Santos tem ainda explicações para dar, depois ter sido aberta uma averiguação preventiva por parte do Ministério Público. Mas quanto a possíveis acordos à direita, a Iniciativa Liberal fecha a porta ao Chega.

Um desafio deixado por André Ventura no debate desta noite com Rui Rocha, embalado pela mais recente sondagem que dá 21% de intenções de voto ao Chega. O líder do partido está cada vez mais confiante numa vitória à direita, estendo, por isso, a mão à Iniciativa Liberal.

Se a direita tiver maioria, e com direita eu nem estou a incluir muito o PSD, porque infelizmente o PSD deixou de ser um partido de direita, mas se essa maioria existir, e eu estou a incluir a Iniciativa Liberal, não estou a deixar de fora a Iniciativa Liberal, se essa maioria existir, e é uma questão que deixo ao Rui Rocha, eu acho que nós só não governamos se não quisermos. Portanto, nós podemos ganhar. Eu quero ganhar à direita. Se me pergunta assim: conto com o Rui Rocha e com a Iniciativa Liberal? Conto.

A resposta não tardou. Rui Rocha é perentório, recusa qualquer entendimento com o Chega de André Ventura.

Um programa dirigista, estatista.

Eu só lhe perguntei se conta com o teu programa.

E eu escolho responder. E um impacto orçamental de 18 mil milhões, que leva a uma bancarrota de imediato do país, porque o senhor quer, por exemplo, unir o salário mínimo nacional e as pensões. Isso são milhares de milhões, só isso. Isso é para entalar os portugueses.

Então vem lá responder. 30 segundos, André, temos que avançar.

Eu não viabilizo um orçamento, venha de onde vier, venha de onde vier, essas condições. É não, André Ventura.

Não é não, de Rui Rocha a André Ventura. André Ventura que acusa a Iniciativa Liberal de ser um andarilho do PSD e Rui Rocha de ser um Rui Tavares, mas de gravata.

E na análise, o editor de Política do Observador dá vantagem a André Ventura.

Rui Pedro Antunes diz que o presidente do Chega foi mais eficaz que o presidente da Iniciativa Liberal.

Foi muito mais eficaz por parte de André Ventura, que estava altamente insuflado pela sondagem que tinha tido e que tinha sido conhecida esta tarde, tinha 21% contra apenas 4 da Iniciativa Liberal. Isso naturalmente que lhe deu ali uma vitamina extra, que ele já muitas vezes nem precisa, e, portanto, Rui Rocha, que não está particularmente bem nos debates, e a prova é que caiu a pique nas sondagens, também teve aqui um debate que nem lhe estava a correr mal ao início, mas quando André Ventura entrou naquele campo, que ele tão bem sabe fazer, de uma forma popular e também tendencialmente populista, ou muito populista às vezes, conseguiu vencer o debate com esse tipo de afirmações

A análise do editor de Política, Rui Pedro Antunes, ao debate de ontem que colocou frente a frente Rui Rocha e André Ventura.

Luís Montenegro, presidente do PSD, diz que não precisa de atacar pessoalmente os adversários para fazer política.

Referia-se assim ao caso das habitações do líder socialista Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro, primeiro-ministro em funções, esteve a inaugurar vários equipamentos sociais em Viseu e diz que não precisa de atacar ninguém para fazer valer os seus argumentos.

Eu não preciso de atacar pessoalmente ninguém para fazer vingar as ideias que defendo e as convicções que tenho.

Mas o que é que pensa de todas as explicações depois de publicados os novos documentos?

Não me compete a mim estar a fazer essa avaliação. Há uma averiguação que tem que ser feita.

Mas desafiou também a si a dar mais explicações.

Eu vou repetir: eu não preciso de atacar pessoalmente ninguém para fazer vencer os meus argumentos. Eu acho que cada um deve fazê-lo.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Castro Daire, onde continua a inaugurar equipamentos sociais.

Se as eleições fossem hoje, a AD voltaria a vencer e desta vez com uma margem superior à registada no ano passado.

É o resultado da mais recente sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE para a SIC e para o semanário "Expresso". A AD aparece na frente com 33% dos votos, quatro pontos percentuais à frente do Partido Socialista, assim fora da margem de erro, que é de 3,5%. Com 21 pontos percentuais, o Chega mantém-se como a terceira força política nas intenções de voto dos portugueses. Mais distantes ficam a Iniciativa Liberal, recolhe apenas 4%. À esquerda, Bloco de Esquerda, CDU e PAN recolhem 2%, cada um. O Livre cai a pique, não vai além de um ponto percentual. Esta foi uma sondagem realizada entre os cinco e os 14 dias deste mês. Inclui já, por isso, a perceção de alguns inquiridos sobre a primeira semana de debates. Ainda de acordo com estes dados, mais de 70% das pessoas que responderam não pensa mudar o sentido de voto até às eleições.

O presidente da Câmara de Vizela e líder do PS de Braga está a ser investigado por crimes de violência doméstica.

É uma notícia do "Observador". A Procuradoria-Geral da República e a GNR confirmam a existência de um inquérito que foi aberto contra Victor Hugo Salgado. A mulher terá dado entrada nas urgências em Guimarães após alegadas agressões. O autarca de Vizela está a ser investigado pelo crime de violência doméstica. Este caso remonta a fevereiro deste ano. Alegadamente, a mulher de Victor Hugo Salgado foi obrigada a receber tratamento médico hospitalar duas vezes em menos de 24 horas. Ao "Observador", o Hospital de Guimarães recusa prestar informações acerca desta ocorrência. Foram também pedidos esclarecimentos à PGR sobre se teria sido reportada ao Ministério Público alguma queixa por parte da mulher de Victor Hugo Salgado. A resposta ao Observador da PGR confirma apenas a existência de um inquérito sujeito a segredo de justiça.

E este é um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, assinado pelo editor de Política do Observador, Rui Pedro Antunes, e pelos editores de sociedade Pedro Rainho e Leonor Riso. Vamos ao desporto, João. O Sporting recebe hoje o Moreirense e os Leões tentam isolar-se na liderança do campeonato.

Deixar o Benfica para trás, pelo menos de forma provisória. As águias jogam já amanhã, mas hoje o Sporting quer vingar a derrota frente ao Moreirense na primeira volta do campeonato. Rui Borges diz, por isso, que toda a atenção é pouca.

O Sporting está focado e concentrado naquilo que controla, que é o jogo. Por isso, é o Moreirense, que é uma equipa que em sua casa venceu o Sporting, venceu o Porto, empatou com o Benfica, perdeu por um golo no Estádio da Luz e fez um belíssimo jogo, se calhar o melhor jogo do Moreirense da época. Por isso, uma equipa muito competitiva, uma equipa muito bem organizada, que já vem bem há dois, três anos.

Rui Borges a fazer a antevisão do frente a frente com o Moreirense. Jogo hoje à noite, em Alvalade, às 20h30.

Mas antes, João, entra em campo o Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão, onde recebe o Famalicão.

Futebol Clube do Porto que está a um ponto do Sporting de Braga na corrida pelo terceiro lugar. O treinador dos Dragões, Martín Anselmi, quer que a equipa se mantenha fiel a si mesma, apesar dos elogios que deixa ao adversário.

Penso que é uma equipa que está a fazer as coisas muito bem. São muito dinâmicos na hora de atacar, têm um bom jogo ofensivo e exploram muito as faixas com os extremos e os laterais que cruzam muito bem para a área. Por isso, penso que é um adversário que temos de estar atentos em cada duelo e quando a bola entra na nossa área, porque podem fazer dano desta forma. Mas temos de tentar fazer o nosso jogo, que é controlar através da posse, porque se tivermos a bola, vamos defender menos.

Martín Anselmi a fazer a antevisão deste Futebol Clube do Porto e Famalicão, registo do Porto Canal.

Futebol Clube do Porto e Famalicão, relato em direto na Rádio Observador às 18h e depois há relato do Sporting Moreirense a partir das 20h. Tudo para ouvir e acompanhar aqui na Rádio Observador. O João Gama regressa às 20h30 para a síntese de Notícias. Até já!

Até já!