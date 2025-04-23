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As notícias com Carla Jorge Carvalho. Está marcada para esta hora a transladação do corpo do Papa Francisco para a Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Os restos mortais do Papa têm estado em câmara ardente, na capela da Casa de Santa Marta. Vão agora ser levados para a Basílica de São Pedro, onde Francisco vai ser sepultado. E vamos já em direto até ao Vaticano. Vamos ao encontro do enviado especial d'O Observador, Luís Soares, bom dia. A cerimónia está marcada para esta hora.

Está marcada para esta hora e está a começar, pontualmente, ainda na Casa de Santa Marta. Eu penso que é possível ouvir aqui, através das colunas, na Praça de São Pedro, que já iniciou essa cerimónia. Ainda está a decorrer dentro da Casa de Santa Marta. É possível ver aqui nos ecrãs gigantes que estão montados na Praça de São Pedro, que essa cerimónia está a decorrer ainda dentro da Casa de Santa Marta. Depois disso, o corpo do Papa vai ser trasladado para a Basílica de São Pedro, que está bem à nossa frente, com uma procissão que vai passar pela Praça de Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, antes de entrar na Praça de São Pedro, através do Arco dos Sinos e que vai ter bastante gente a compor esta Praça de São Pedro, que vai aguardar pela chegada do corpo do Papa Francisco. Há, de resto, hoje muito mais gente a querer entrar aqui na Praça de São Pedro, em comparação com o dia de ontem. Há muita gente já dentro da Praça de São Pedro, já virado para a Basílica, sendo certo que só a partir das 11:00 da manhã, hora aqui de Roma, 10:00 da manhã em Lisboa, é que os fiéis vão poder começar a entrar na Basílica para essa última homenagem ao Papa Francisco. Certo é que essa cerimónia começou já nesta altura. É possível ouvir e é possível acompanhá-la através desses ecrãs gigantes aqui na Praça de São Pedro, sendo que o velório vai continuar até ao dia de sexta-feira.

A reportagem direto de Luís Soares, sinalando o arranque desta cerimónia no funeral que está marcado para sábado de manhã. Na altura, são esperadas mais de 200 mil pessoas na Praça de São Pedro.

Luís Montenegro recusa comentar as declarações de Pedro Nuno Santos, que admite deixar cair a Comissão Parlamentar de Inquérito à Spin Livra.

O PS afirmou desde o início que a CPI ia avançar, independentemente do resultado das eleições antecipadas, mas afinal Pedro Nuno Santos admite mudar de ideias. Tem a expectativa de que até ao final da campanha, Montenegro preste todos os esclarecimentos sobre a Spin Livra. Questionado pelos jornalistas na Madeira, o primeiro-ministro e líder do PSD diz que prefere não comentar.

Eu não ouvi, mas eu estou concentrado desde o início desta pré-campanha, deste processo eleitoral, em continuar a dar às portuguesas e aos portugueses respostas aos seus reais problemas, que sentem todos os dias e que querem ver ultrapassados. E, portanto, é nisso que me vou continuar a concentrar. E agora vou falar exatamente desses problemas ou de alguns deles, está bem?

Entretanto, a Entidade para a Transparência mantém que as declarações de rendimentos, património e interesses que foram entregues pelo primeiro-ministro continuam em verificação, apesar de agora termos eleições antecipadas já marcadas. De acordo com o jornal Público, isto significa que se, no limite, houver uma irregularidade que preveja como sanção a perda de mandato, não haverá qualquer efeito prático da medida.

E seguimos com o debate entre a Livre e PAN. Rui Tavares acusa o PAN de transformar a causa ecológica num nicho. Já Inês de Sousa Real diz que é uma voz isolada no Parlamento que diz respeito ao ambiente.

São os destaques do debate entre os dois partidos, que foi transmitido ontem ao final da tarde na RTP3. O porta-voz do Livre, Rui Tavares, afirma que há muitos pontos que aproximam os partidos, mas também critica a agenda seguida por Inês de Sousa Real.

É assim que nós vemos a ecologia. A ecologia não é, nem nunca poderá ser, uma causa de nicho. A ecologia tem que ser uma visão integrada.

Já a líder do PAN distancia-se de Rui Tavares e ataca a atuação do Livre na última legislatura em matéria de ambiente e ecologia.

O PAN tem sido uma voz isolada naquilo que é a proteção animal. Eu recordo, por exemplo, que quando apresentámos propostas para a revisão constitucional, o Livre não incluía na sua proposta de revisão constitucional a proteção dos animais.

A habitação foi também tema neste frente a frente. Inês de Sousa Real volta a propor o fim do regime de residentes não habituais. O líder do Livre deu como exemplo a proposta do partido para criar um serviço nacional de habitação.

São agora 08:05, Carla, que outras notícias marcam esta manhã de quarta-feira?

O número de operacionais envolvidos no combate aos incêndios vai diminuir este ano. Vão ser cerca de 11.200, quase menos 3 mil do que no ano passado. Estes meios estão previstos na Diretiva Operacional Nacional, que estabelece o dispositivo especial de combate a incêndios. Já o número de meios aéreos deve aumentar. Fonte da Proteção Civil adianta à Agência Lusa que podem chegar aos 76, mais quatro do que no ano passado. O PSD, na Câmara de Vizela, considera que Vítor Hugo Salgado, presidente da autarquia e investigado por violência doméstica, deve suspender o mandato. O líder da oposição, Jorge Pedrosa, afirma que o autarca não tem condições para continuar. O Observador avançou que Vítor Hugo Salgado está a ser investigado por violência doméstica. Na segunda-feira, renunciou à presidência do PS Braga, mas lamenta que os socialistas não apoiem uma recandidatura à Câmara de Vizela. Representantes dos Estados Unidos, França e Reino Unido reúnem-se hoje em Londres com uma delegação ucraniana para discutir um cessar-fogo na Rússia. Na véspera deste encontro, Volodymyr Zelensky escreveu nas redes sociais que a Ucrânia está pronta para avançar da forma mais construtiva possível