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Oito horas. Está no ar o Jornal das 8, com edição da Carla Jorge Carvalho. Carla, a Ministra da Saúde anuncia que o Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai ter uma resposta de obstetrícia 24 horas por dia, a partir de setembro, através do reforço de uma equipe vinda do setor privado.

Ana Paula Martins reconhece que a Península de Setúbal é a área mais crítica neste momento e afirma que o fecho de urgências não pode ser normalizado. A entrevista à SIC: a Ministra da Saúde anuncia, por isso, mudanças no atual modelo a partir de setembro e com destaque para o Garcia de Orta.

Nós, este ano, vamos ter o Hospital Garcia de Orta pelo menos em 11 dias com abertura total. Temos o Barreiro, temos Setúbal também, é verdade, ainda em rotatividade, e não é esse o nosso modelo. A partir de 1 de setembro, o modelo será distinto, porque Garcia de Orta vai estar aberto 325 dias por ano e 24 horas por dia, porque vamos ter uma equipe que virá do setor privado, que conseguimos atrair, para poder reconstruir o serviço.

Ana Paula Martins lembra que a criação de urgências regionais está prevista no programa do governo e diz que vai ser, no entanto, preciso primeiro negociar com os sindicatos. Nesta entrevista, a ministra lamenta também os casos recentes das grávidas que perderam os bebês.

E a Ministra da Saúde quer também recuperar a Unidade de Combate à Fraude no SNS.

Trata-se de um organismo criado no governo de Passos Coelho pelo então Ministro da Saúde, Paulo Macedo. Entretanto, este organismo foi desativado. Na entrevista de ontem à noite à SIC, Ana Paula Martins defende o regresso da medida para evitar situações de irregularidades no SNS, como a recente polêmica no serviço de dermatologia do Santa Maria.

Nós precisamos ter uma Unidade de Combate à Fraude. E repare, isto não é desconfiar dos nossos profissionais e dos nossos gestores. Os ingleses têm uma Unidade de Combate à Fraude, outros países têm. É ter também ações preventivas sobre o sistema.

Até para que essas fraudes possam ser detectadas por vós e não apenas pelos jornalistas.

Exatamente.

Neste caso, tiveram que ser os jornalistas a denunciar.

E para outra coisa, se me permitem interrompê-lo, só um segundo. Para que não se confunda, eu tenho dito muitas vezes a árvore com a floresta, porque nós temos 150 mil profissionais.

Certamente, mas compreende que os portugueses se interroguem quando veem este peso.

Naturalmente, sim.

Ana Paula Martins, em entrevista à SIC ontem à noite, admite também que o SNS deixou de ser atrativo, sobretudo para os médicos jovens, e volta a apontar a falta de recursos humanos como o principal problema.

E nas últimas horas foram feitas alterações ao horário de funcionamento das urgências na Península de Setúbal.

O cenário de ontem de manhã era de rutura total, mas o Observador questionou, entretanto, as ULS da margem sul e obteve outras informações. Já não se verifica o fecho simultâneo das três urgências obstétricas da Península de Setúbal. O Hospital de Setúbal garantiu o atendimento esta noite e afirma que também vai dar resposta no fim de semana. Ao longo do dia, houve discrepâncias entre o que foi divulgado pelas Unidades Locais de Saúde e a informação que constava no portal do SNS. Neste Jornal das 8, junta-se agora a nós, ao telefone, Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes do Barreiro. Muito bom dia, Antonieta Fortunato. Já está mais claro como é que afinal vão ficar as urgências na Península de Setúbal?

Bom dia, obrigada pelo vosso convite. A Comissão de Utentes, neste momento, está a avaliar esta situação. É verdade que ontem as notícias davam conta de que as três maternidades e serviços obstétricos na Península de Setúbal estariam encerrados. É verdade que depois desta polêmica, tinha que se fazer alguma coisa. Não se pode continuar a ter urgências fechadas, as três maternidades da Península de Setúbal encerradas em simultâneo.

Mas uma grávida, uma mulher, nesta altura, da Península de Setúbal, sabe a que unidade hospitalar se pode dirigir?

Não, porque antes de se dirigir a uma unidade hospitalar, tem que telefonar. Começa logo mal por aí, porque a grávida tem três hospitais na Península de Setúbal, na sua área de residência, nomeadamente, por exemplo, no Barreiro, ela tem que se dirigir ao Hospital do Barreiro e ser atendida. Não pode ser esta questão de telefonar para saber qual é a urgência que está aberta. Porque uma grávida que está a ter um bebê, que está com dores de parto, que está numa situação fragilizada, que a gravidez, apesar de ser um momento feliz, não deixa de ser um momento também de preocupação. E com estas notícias, as preocupações são maiores. Portanto, como é que uma grávida sabe qual é o hospital que está aberto? As urgências têm que estar abertas, a funcionar 24 horas. Os serviços têm que estar em funcionamento no seu todo e não paulatinamente uma aqui, outra ali, sem sabermos quando é que estão abertas.

Antonieta Fortunato, ontem a Ministra da Saúde explicou que a partir de setembro, na margem sul do Tejo, vai haver urgências centralizadas no único hospital em Almada. Faz sentido esta solução, sabendo que há efetivamente um problema de falta de recursos humanos?

Ontem, quando ouvi a ministra, fiquei de boca aberta. Esta situação que a ministra coloca de, a partir de setembro, concentrar o serviço no Garcia de Orta, já vem sendo cozinhada há algum tempo. Nós em fevereiro soubemos que havia esta hipótese. Mas se há falta de recursos humanos, segundo a ministra diz, se há falta de médicos, segundo a ministra diz, como é que vai concentrar tudo no Garcia de Orta? E ainda diz que os outros serviços vão se manter apenas. O Barreiro e Setúbal vão se manter apenas. Nós não concordamos de todo com isto, até porque ela diz que vem uma equipe do privado Para o Serviço Nacional de Saúde, vão ser trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, vão ganhar mais, segundo ela disse ontem na SIC, e vão assegurar com a equipa que está no Garcia de Orta, tudo o que tem a ver com grávidas e bebés.

Os problemas de obstetrícia e dos neonatos.

Nós não concordamos. Nós temos três hospitais, nós temos três maternidades. A do Barreiro sofreu obras de fundo. A maternidade sofreu obras de fundo, mais de 2 milhões há um ano e meio. Portanto, não se vê qualquer interesse da parte dos utentes de terem que andar a deslocar. Temos que pensar aqui uma coisa: Alcochete, que pertence ao Barreiro, fica a 30 km do Barreiro. Da Almada, fica a 50. Nós não podemos pensar uma grávida que está em trabalho de parto a deslocar-se para Almada. E Almada também tem os seus constrangimentos, tem tido os seus constrangimentos, também tem urgências fechadas. Eu não percebo como é que a ministra vai concentrar tudo num hospital só, na península de Setúbal, que tem cerca de 800 mil habitantes. É verdade que não são 800 mil grávidas, mas como é que estas grávidas se vão deslocar para Almada? Até porque Almada também é um sítio em que os transportes públicos não funcionam. Não vamos para a maternidade de transportes públicos, mas é difícil chegar a Almada com os constrangimentos de trânsito. Há três maternidades na distrito de Setúbal, têm que ser assegurados os serviços das três maternidades.

Estão completamente contra a centralização dos serviços.

Sim, contra.

Antonieta Fortunato, muito obrigada por ter aqui colocado a posição da Comissão de Utentes do Barreiro, depois dos esclarecimentos de ontem, ou de algumas medidas que foram anunciadas pela Ministra da Saúde. Bom dia para si. Também o Presidente da República está a colocar pressão sobre a Ministra da Saúde, dizendo que quer conhecer o plano para o SNS, não só no imediato, mas para os próximos quatro anos.

Vai ser também um tema do Explicador desta manhã, com os antigos ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e Fernando Leal da Costa, para ouvir depois do Jornal das 9. E o médico Eduardo Barroso anuncia o apoio a Marques Mendes na corrida a Belém e até que vai ser mandatário na candidatura em Lisboa.

Eduardo Barroso, amigo de sempre de Marcelo Rebelo de Sousa, sobrinho de Mário Soares e de Maria Barroso, anuncia o apoio a Marques Mendes em entrevista à Rádio Observador, explica que foi desafiado pelo candidato apoiado pelo PSD, promete vestir a camisola da candidatura, apesar de ser de uma área política diferente.

Eu quero eleger um político com experiência política, com conhecimentos jurídicos, com conhecimentos de economia, conhecimentos de geopolítica, que tenha bom senso, que seja um moderado e que nos garanta a democracia. Não é que a democracia pudesse estar em perigo com outro eleito, mas este garante que é um grande defensor e um democrata assumido. E, portanto, a competência que me garante Luís Marques Mendes, nenhum outro candidato me garante.

Declarações de Eduardo Barroso à Rádio Observador. O médico recusa assim apoiar uma eventual candidatura de Sampaio da Nova e também considera que António José Seguro não tem condições para vencer a corrida a Belém.

Tenho simpatia por António José Seguro. Acho que ele não tem nenhuma hipótese de ser eleito presidente da República. Eu até pensei que o António José Seguro se tinha afastado da política. E de repente aparece. Eu não antipatizo com ele, tenho a certeza que ele é um democrata também, que garantia a democracia, mas faltam-lhe algumas características que eu vejo em Luís Marques Mendes. Uma empatia muito grande com as pessoas, a garantia da democracia, a garantia da sua competência, a sua experiência política, os seus conhecimentos jurídicos.

Eduardo Barroso, em entrevista à Rádio Observador, a anunciar o apoio a Marques Mendes nas próximas presidenciais. O cirurgião e atual presidente da Comissão Nacional para os Centros de Referência, junta-se assim a uma lista de mandatários que é em grande parte composta por independentes e por pessoas com ligações ao meio acadêmico.

E a direita está num estado de nervos com a hesitação de Carlos Moedas em anunciar a recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa. CDS e Iniciativa Liberal continuam a competir pelos melhores lugares numa possível coligação, numa altura em que existe um mal-estar com o PSD.

Apesar de existir já um princípio de acordo para que os três partidos avancem juntos na capital, nada está ainda fechado. Iniciativa Liberal e CDS querem ver tudo resolvido o mais rapidamente possível e há este impasse por parte do PSD. Miguel Gato, da parte de Carlos Moedas, existe apenas uma mensagem para os dois partidos.

Cada coisa a seu tempo. Moedas não quer apressar a decisão sobre se vai recandidatar, nem quer abrir o jogo sobre as condições que estão implicadas nessa provável e possível coligação com o CDS e com a Iniciativa Liberal. No entanto, o Observador sabe também que o autarca está a perder a paciência com as estruturas locais dos dois partidos, sobretudo com a dos centristas, que ainda há duas semanas punham em causa a continuidade na coligação Novos Tempos. Se o CDS e a Iniciativa Liberal continuarem com pressa e a fazer exigências que o PSD considera desproporcionais, os dois partidos arriscam-se, no limite, a saltar fora do barco.

E Miguel, esta demora da decisão de Moedas até já mereceu recados do próprio presidente do CDS.

Nuno Melo mandou avisar que o CDS tem de ser respeitado em qualquer coligação, isto numa convenção autárquica do partido que aconteceu no fim de semana passado e sem dizer se referia diretamente a Lisboa. Do lado dos centristas, têm também sido comuns as queixas sobre a indecisão da Iniciativa Liberal e há também vozes dentro do partido que vão defendendo um caminho diferente do de Moedas para a capital.

E do lado da Iniciativa Liberal, qual é a posição?

A IL tem utilizado o silêncio como arma de negociação. Mariana Leitão, a futura líder, já assumiu ter reservas sobre Carlos Moedas e acusou mesmo o presidente da Câmara de Lisboa de não ter feito um trabalho excepcional nesta legislatura autárquica. No entanto, também já veio admitir que o apoio da Iniciativa Liberal ao PSD é o cenário mais sensato, sobretudo no caso de haver uma frente de esquerda liderada pelo Partido Socialista e numa eventual coligação, a Iniciativa Liberal dificilmente vai permitir que o CDS tenha mais vereadores em lugares elegíveis. E este é também um assunto que tem deixado os centristas incomodados e numa posição bastante mais delicada do que há quatro anos.

Miguel Gato, e o impasse da candidatura de Carlos Moedas nas próximas eleições autárquicas. O social-democrata assumiu na semana passada, em entrevista ao Observador, estar num processo de reflexão pessoal que nada tem a ver com os partidos que poderão ou não ir coligados em Lisboa no próximo dia 12 de outubro.

Oito horas e 13 minutos. Carla, que outras notícias marcam a atualidade?

O Parlamento discute hoje se a violação deve ser crime público. O debate foi agendado pelo Bloco de Esquerda, que apresenta um projeto de lei nesse sentido. Também Chega, Livre e PAN apresentam projetos de lei no mesmo sentido. Mais de 20 palestinianos morreram em ataques israelitas na Faixa de Gaza esta manhã. São números avançados pela Al Jazeera, que cita fontes hospitalares. A maioria das vítimas serão mulheres e crianças. Pelo menos duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas em mais uma noite de ataques russos contra Kiev. O ataque causou danos em edifícios residenciais, mas também em armazéns e num centro de saúde. São dados divulgados pelas autoridades ucranianas. Certamente que já ouviram aquelas histórias de pessoas que encontram mensagens em garrafas de vidro. Até há uma canção sobre isso.

Sim! Mensagem na garrafa. Inspira uma música, mas também filmes, não é? Parece uma coisa de filme.

Também em filmes. E agora aconteceu na vida real. Um casal canadiano lançou uma garrafa ao mar em 2012, com uma mensagem de amor, que esta semana foi encontrada onde?

Onde?

Numa praia na Irlanda.

2012. Isso foi há 13 anos. Eles lançaram a garrafa no Canadá. Isso é um saltinho até à Irlanda.

É um saltinho, é só um bocadinho. E a mensagem falava de um passeio romântico até Bell Island, no Canadá, e dizia: "Hoje desfrutamos de um jantar, desta garrafa de vinho e de um outro". E no fim, deixaram até o número de telefone.

Olha, e a pergunta é: e quem encontrou ligou? Respondeu à chamada?

Ligou, mas foi para a caixa de mensagens. Ninguém atendeu. Ainda assim, a história foi parar às redes sociais, espalhou-se e chegou, finalmente, ao casal, que estão casados desde 2016, portanto três anos depois, e já têm três filhos.

Olha, pronto.

Uma história feliz. Até agora.

Até agora.

Até agora. Pelo que sabemos.