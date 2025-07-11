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Está a começar o jornal das 20h, com a edição de Carla Jorge de Carvalho. Carla, começa daqui a uma hora o debate de urgência no Parlamento sobre a venda da TAP. O governo defende que manter a participação do Estado é uma forma de garantir a valorização da empresa a longo prazo.

O debate de urgência foi pedido pelo Chega. André Ventura quer saber mais detalhes sobre a privatização de 49,9% da TAP, anunciada ontem pelo governo. De forma geral, os partidos pedem mais explicações ao executivo da AD. Os trabalhos na Assembleia da República começam daqui a uma hora, às 9h. Ontem, em entrevista à RTP, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, reforça que o governo não optou por alienar mais de 50% da empresa, porque assim consegue valorizar a parte que o Estado mantém.

Alienar 49,9, maximizamos a oportunidade dos 50,1. Ou seja, nós alienamos 49,9, encontramos um parceiro internacional credível, que faça crescer a companhia, mais rotas, mais aviões, isso vai valorizar a participação de 50,1. E, portanto, maximizamos, desse ponto de vista, o prêmio de controle futuro, maximizamos as sinergias e, acima de tudo, damos a oportunidade de que estes investidores, que aparecem nesta primeira fase, possam vir de fora da União Europeia.

O ministro das Infraestruturas sublinha que o governo vai ser criterioso na venda e que pretende apenas negociar com companhias aéreas relevantes. Miguel Pinto Luz destaca ainda que o executivo quer salvaguardar todos os postos de trabalho durante as negociações de venda da TAP. Na análise, a jornalista de Economia do Observador, Ana Suspiro, explica que esta é apenas a primeira fase da privatização da TAP.

O objetivo desta operação, por um lado, é passar a gestão da TAP para o grupo privado que vier a vencer e, por outro lado, esta é apenas a primeira fase de privatização. Tu quando começas a vender uma empresa, normalmente só acabas quando venderes a totalidade da empresa. E é esse o objetivo assumido do governo, ainda que comece mais devagar, mais suavemente.

A jornalista de Economia do Observador, Ana Suspiro, na história do dia. O governo explicou ontem em Conselho de Ministros que, através desta privatização, pretende recuperar o dinheiro investido pelo Estado, valorizar a TAP e preservar o valor político da empresa.

Este vai ser também o tema do Explicador das manhãs 360, com os economistas António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros, para ouvir depois do jornal das 9h. Morreu um bebê prematuro que deu entrada no hospital de Leiria, depois de nascer numa ambulância dos bombeiros da Nazaré.

O bebê nasceu com 26 semanas, estava a respirar, mas morreu depois de dar entrada na urgência de obstetrícia do Hospital de Leiria. O caso aconteceu ontem de manhã, foi noticiado pelo Expresso. O pedido de socorro feito a partir de Valado dos Frades, na Nazaré, foi feito ao início da manhã. Tudo aconteceu em cerca de hora e meia. Rui Casa Nova.

Os bombeiros da Nazaré foram acionados pelo CODU do INEM por volta das 8h30 da manhã. Foram acionados os bombeiros e a ambulância de suporte imediato de vida de Alcobaça. A mãe, uma mulher de 33 anos, apresentava sangramento e contrações de dois em dois minutos. As equipas pediram, por isso, apoio ao INEM, que cerca das 8h50 aprovou a ajuda extra da VMER do Hospital de Coimbra. A VMER saiu seis minutos depois para um ponto de encontro na A8, a caminho para o Hospital de Leiria, para onde ia ser levada a mãe. O parto ocorreu pouco depois, às 9h10, a bordo da ambulância dos bombeiros da Nazaré. O bebê, do sexo masculino, estava a respirar após o nascimento, mas como já destacamos, tinha apenas 26 semanas. Mãe e filho foram admitidos na urgência obstétrica de Leiria pouco depois, mas o recém-nascido acabou por morrer após a entrada no hospital. O óbito foi declarado às 9h53 da manhã. A informação foi confirmada ao Expresso pelos bombeiros da Nazaré.

Rui, também ontem um bebê nasceu num carro a caminho do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Aconteceu ao final da tarde, no Barreiro, na Via Rápida IC21. O parto foi realizado pela própria família. De acordo com o Correio da Manhã, a grávida estava acompanhada pelo marido e pela mãe. A grávida, de 33 anos, estava com 37 semanas de gestação. Foi para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, porque a urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro estava encerrada. Fonte do INEM confirma ao Correio da Manhã que a primeira chamada para o CODU foi feita pouco depois das 17h. No entanto, houve dificuldades na comunicação, o que impediu que o socorro fosse imediatamente prestado. O CODU voltou a tentar contactar a família, que terá recusado responder às perguntas e a família informou que se deslocaria pelos próprios meios ao hospital. O bebê acabou por nascer dentro do carro, a caminho do Garcia de Orta. Depois, a mãe e o bebê foram transportados de ambulância para o hospital e estão os dois estáveis.

Rui Casa Nova, com os mais recentes casos de nascimento de bebês a caminho do hospital. Na última semana, duas mulheres grávidas na região de Setúbal perderam o bebê. Uma das grávidas foi encaminhada para o Hospital de Cascais, a outra perdeu o bebê depois de ter sido assistida em cinco hospitais. Hoje há quatro urgências fechadas. Este número sobe para seis amanhã e para sete no domingo. Mais uma vez, os serviços de ginecologia obstetrícia da Grande Lisboa são os mais afetados.

E a antiga deputada do PSD, Rubina Berardo, desfiliou-se do partido, acusa os sociais-democratas de escancararem a porta à extrema-direita.

E de quebrarem o não é não ao Chega. Rubina Berardo tomou a decisão de se desfiliar do PSD depois de 20 anos de militância. Em entrevista à Vichy Soares, aqui da Rádio Observador, a ex-vice-presidente da bancada parlamentar do PSD alerta que o partido está muito próximo do Chega, sobretudo em matéria de imigração, e recorre até a um provérbio.

Há claramente aquela argumentação, e acho que neste caso encaixa como uma luva, de que se damos de comer ao crocodilo, não podemos depois nos queixar de ser comidos por ele.

E usando essa metáfora, acha que o Partido Social-Democrata corre o risco de ser engolido pelo crocodilo Chega?

Sim, entre o original e a cópia, o eleitorado escolhe o original, ainda mais um original na extrema-direita que tem uma, entre aspas, liberdade de atuação que o Partido Social-Democrata não deveria ter.

As declarações de Rubina Berardo, entrevistada na Vixi Suave da Rádio Observador. Critica ainda a postura de Luís Montenegro no caso Spinonviva e sublinha que algumas práticas negativas do PSD Madeira estão a ser adotadas a nível nacional.

Declarações de Rubina Berardo, que pode ouvir no programa Vixi Suave, que já está disponível em podcast e repete esta tarde depois do jornal da 13h. E com o PS em alerta para as eleições autárquicas, José Luís Carneiro assume a orientação direta e vai acompanhar o processo de perto até 12 de outubro.

Em 2021, o Partido Socialista venceu as eleições autárquicas e neste momento preside à Associação Nacional de Municípios. No entanto, nas últimas legislativas, o PS perdeu o título de segunda força política no Parlamento para o Chega. Por isso, o novo secretário-geral quer acompanhar o processo das autárquicas de perto para evitar outro descalabro eleitoral. Miguel Gato.

André Rios continua com a coordenação autárquica do Partido Socialista, mas José Luís Carneiro quer ter esse papel ativo nas eleições do próximo dia 12 de outubro. O líder do PS vai ativar o gabinete de poder local com representantes das cinco regiões do país: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Fonte do Partido Socialista diz ao Observador que o objetivo é identificar e resolver os casos mais bicudos do partido. E já há exemplos dessa influência que Carneiro quer ter neste ato eleitoral. A concelhia socialista, em Sintra, bloqueou o acordo autárquico com o Livre, firmado por Ana Mendes Godinho, a candidata a esta autarquia, e o processo foi centralizado na direção e posteriormente revertido. A coligação manteve-se por ordem de José Luís Carneiro. Em Sintra, o PS vai mesmo avançar com o partido de Rui Tavares.

E Miguel, o PS identifica a AD como o maior adversário a nível nacional, mas também está atento às autarquias onde o Chega pode ter bons resultados.

Os receios com esse avanço do Chega, sobretudo mais a sul, no Algarve e também nos distritos de Setúbal e Santarém. O Observador sabe que a direção do Partido Socialista tem sinalizadas estas autarquias e que tudo vai fazer para evitar perder conselhos pro Chega em zonas do país onde a esquerda, e nomeadamente o PS, dominam, para já, o mapa do poder local, mas onde o partido de André Ventura tem vindo a crescer nas últimas eleições legislativas. O Partido Socialista tem mais de 50 autarcas em fim de mandato e esta é também uma das razões pelas quais José Luís Carneiro vai assumir essa orientação direta do pelouro das autárquicas. As legislativas de maio foram um descalabro para o PS e por isso o novo secretário-geral pôs já mãos à obra para evitar outra derrota eleitoral que venha a confirmar a tese de que o Partido Socialista é um partido em queda.

Miguel Gato, e a estratégia de José Luís Carneiro para as eleições autárquicas. O secretário-geral do PS já distribuiu as várias pastas aos membros da nova direção, quase toda ela renovada. Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Marcos Perestrelo e Sérgio Sousa Pinto são alguns dos principais nomes. João Torres é um dos poucos elementos da anterior direção de Pedro Nuno Santos que aceitou ficar na nova equipe liderada por José Luís Carneiro.

E no Porto, uma nova sondagem indica que Manuel Pizarro é o favorito a vir ser o novo presidente da autarquia.

É o que revela um estudo do ISCTE para o Expresso e para a SIC. Um estudo que dá curta vantagem ao candidato do PS em relação a Pedro Duarte, que lidera a coligação da AD com a Iniciativa Liberal. Manuel Pizarro soma 36% das intenções de voto, contra 33% de Pedro Duarte. Em terceiro lugar, surge Miguel Corte-Real, candidato do Chega, muito afastado, reúne 9% das intenções de voto. PCP, Bloco de Esquerda e Livre arriscam-se, de acordo com esta sondagem do ISCTE, a não eleger deputados municipais.

Oito horas e 11 minutos. Carla, que outras notícias marcam esta manhã de sexta-feira?

A guerra comercial entre Estados Unidos e Brasil está a levar a protestos em São Paulo. Milhares de pessoas concentraram-se esta noite na cidade brasileira contra a imposição de tarifas impostas por Donald Trump. O presidente norte-americano anunciou taxas de 50% e Lula da Silva respondeu na mesma moeda. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos revela que vai fazer um comunicado de grande importância na próxima segunda-feira sobre a guerra na Ucrânia. Numa entrevista à NBC News, Donald Trump não revela mais detalhes, mas diz que está sancionado com a Rússia. A Assembleia da República discute hoje se o conceito de violência obstétrica deve ser eliminado. A discussão começou por iniciativa do CDS, que sugere a revogação da lei em vigor. Vão também ser discutidos e votados os projetos de lei apresentados pelo PSD, o PAN e o Livre. É retomado esta manhã o julgamento do caso que envolve os Anjos contra Joana Marques. Os irmãos pedem mais de 1 milhão de euros de indenização à humorista por uma piada sobre uma interpretação que fizeram do Hino Nacional. Para hoje está prevista a audição de Joana Marques. E continuam as homenagens a Diogo Jota e ao irmão André Silva. Foi desenhada uma ilustração gigante na areia da praia de Caxias. Não sei se viram as fotografias.

Sim, vi. Incrível, muito bem feita essa ilustração.

Muito bem feita, com muito impacto. É possível ver a capa de um jogo da PlayStation, o FIFA 2026, em que Diogo Jota é o protagonista. Sabe-se disso, como muitos jogadores de futebol, gostava muito de jogar PlayStation, e na imagem o jogador surge de costas e no braço tem uma braçadeira com o nome do irmão André Silva.

E quem foi o artista que desenhou isso na areia da praia de Caxias?

O próprio publicou esta fotografia nas redes sociais. Chama-se Bruno Maurício e é um artista conhecido pelos desenhos na areia. Desta vez ficou a homenagem aos irmãos que morreram há uma semana. Foi na quinta-feira da semana passada.

É o ponto final no Jornal das Oito.