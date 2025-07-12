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Oito horas. Jornal das oito, com a edição do João Gama. O Presidente da República considera que as condições do governo para reprivatizar a TAP salvaguardam a posição do Estado na empresa.

Condições como a venda de 49,9% da empresa e a manutenção do hub em Lisboa. Ora, a partir de São Tomé e Príncipe, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que esta não será a primeira vez que a TAP é privatizada.

É uma solução, primeiro, que salvaguarda a posição dos trabalhadores. Segundo, que salvaguarda a prevalência de Portugal e do Estado português, porque é minoritária à parte estrangeira, seja de um ou de dois candidatos, ou três, os que forem. Depois, porque há certamente uma preocupação de encontrar uma solução que seja rápida, mas também muito respeitadora de procedimentos.

Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu também que foi previamente informado pelo primeiro-ministro sobre o processo e diz que é preciso esperar para ver se o Estado recupera ou não o dinheiro que investiu na companhia. O presidente da República está em São Tomé e Príncipe para celebrar os 50 anos da independência do país. Esta madrugada juntou-se às celebrações ao lado do presidente do país, Carlos Vila Nova, que descreveu Marcelo como um amigo pessoal de São Tomé e Príncipe.

E apesar de concordar com a venda da TAP, o PS reforça que o Estado deve manter uma participação na empresa.

São declarações de José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, defendendo que a TAP deve garantir o serviço público nacional e ligações aos países da diáspora e que isso faz mantendo a presença do Estado na empresa.

Entendemos que a TAP, para crescer, tem que se abrir ao investimento privado, investimento com competência técnica e com capacidade financeira e, por outro lado, que garanta que o Estado português continua a ter uma palavra a dizer naquelas que são funções relevantes da companhia aérea. Por um lado, continuar a garantir que o hub está localizado em Lisboa, ponto um. Temos que fazer com que ela faça a relação com a nossa diáspora, que se encontra em todas as regiões do mundo, e tem também que ser um fator de coesão, garantindo e assegurando o serviço público aos Açores e à Madeira.

Declarações de José Luís Carneiro no dia em que foram aprovadas, na especialidade, as alterações à Lei dos Estrangeiros. A proposta de lei do governo contou com o voto contra de todos os partidos à esquerda, incluindo o Partido Socialista. A lei da imigração vai passar a ser mais rígida e a votação final está marcada para a próxima quarta-feira, em plenário. Tem a aprovação garantida, uma vez que o governo tem o apoio do Chega. O secretário-geral do PS acusa o executivo de estar assim a cair nas mãos da extrema-direita.

Afinal, aterraram onde não deviam aterrar, que foi nas mãos da extrema-direita. Uma das opções que está a fazer, que é muito grave do nosso ponto de vista, tem a ver com a forma como pretende tratar os cidadãos oriundos dos países de língua portuguesa. Há uma relação histórica, cultural, com a qual nós assumimos estabelecer, desde 1976, uma relação de caráter privilegiado e o tratamento que está a ser dado aos cidadãos da CPLP quebra valores históricos da nossa política externa e quebra mesmo princípios de reciprocidade na relação entre os países de língua portuguesa.

Declarações de José Luís Carneiro à margem da apresentação da candidatura autárquica do Partido Socialista à Câmara Municipal do Bombarral.

E falamos agora de eleições autárquicas. Mariana Leitão, candidata única à liderança da Iniciativa Liberal, acredita que o partido vai crescer, mas que será difícil eleger presidentes de Câmara.

A líder parlamentar dos liberais vai ser eleita como presidente do partido no próximo sábado, dia 19 de julho, na Convenção Nacional da Iniciativa Liberal. Para já, e a poucos meses das autárquicas, Mariana Leitão não fixa uma meta eleitoral e, apesar de acreditar num bom resultado, reconhece que vencer Câmaras é ainda um objetivo a longo prazo.

Presidente de Câmara nesta fase acho muito difícil. Agora, vamos estar em mais Câmaras, ou portanto, vamos nos candidatar a mais Câmaras, a mais assembleias municipais, a mais assembleias de freguesia do que há quatro anos. Parece-me que, comparativamente com há quatro anos, o nosso resultado será bastante melhor, portanto, vamos crescer, vamos nos implementar mais no território, o que também é muito relevante, e acho que esse já é um objetivo muito ambicioso e que eu estou muito confiante que vamos conseguir alcançar.

Entrevista de Mariana Leitão à Agência Lusa. No que toca às eleições presidenciais, a futura presidente da Iniciativa Liberal afirma que o partido pretende apoiar alguém que represente os ideais liberais, mas não necessariamente um membro da IL.

E João, seguimos agora com uma notícia Observador. Os obstetras contratados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, vão ganhar mais 40% em relação ao salário normal.

No total, são seis médicos obstetras que aceitaram deixar o setor privado para integrar, a partir de setembro, o serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Estes novos médicos vão ter acesso a vagas carenciadas, criadas em 2015, que têm como objetivo atrair médicos para zonas com défices crônicos. Isto vai permitir que os profissionais obtenham um rendimento mensal de cerca de 1.300 € brutos acima do salário base. O Observador apurou que a tutela vai conceder uma autorização para que, fora de concurso, a ULS Almada-Seixal possa firmar contratos com três médicos ao abrigo destas vagas carenciadas, mas o Ministério da Saúde não esclarece de que forma é que poderão entrar seis médicos, quando, na verdade, existem apenas três lugares.

E continuamos a falar de saúde. Este fim de semana há vários serviços de urgência encerrados, a maioria ginecologia e obstetrícia.

Dados do portal do Serviço Nacional de Saúde, as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais do Barreiro, Vila Franca de Xira, Aveiro e Leiria vão estar encerrados durante todo o fim de semana, tanto hoje como amanhã. As do Hospital das Caldas da Rainha só estarão fechadas no sábado, enquanto as dos hospitais Garcia de Orta e de Santarém só encerram no domingo. Já o Hospital de Vila Franca de Xira tem ainda encerradas as urgências pediátricas.

E abre a esta hora o serviço de urgência básica do novo Hospital de Sintra, que vai ser inaugurado na segunda-feira.

O serviço está aberto a partir das 08h00, há seis minutos. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra, Carlos Chá, a atividade vai ser feita de forma faseada. Carlos Chá sublinha ainda que os utentes devem continuar a contactar primeiro o SNS 24 antes de procurarem o serviço de urgência. O novo Hospital de Sintra vai permitir aliviar a pressão do Amadora-Sintra. É um dos maiores hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo, ao passar a atender os casos não urgentes no serviço de urgência.

Destaque agora para a atualidade internacional. As negociações para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas estão à beira do colapso. É o que adiantam as autoridades palestinianas.

Um alto funcionário diz à BBC que Israel ganhou tempo durante a visita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a Washington esta semana e paralisou deliberadamente o processo ao enviar uma delegação a Doha, no Qatar, sem capacidade de chegar a um acordo. Antes de deixar os Estados Unidos, na quinta-feira, o primeiro-ministro israelita disse que esperava concluir um acordo em alguns dias. Desde o último domingo, negociadores israelitas e do Hamas participaram em oito rondas de negociações indiretas em Doha, mas agora autoridades palestinianas insistem que um acordo não só não está próximo, como as negociações estão mesmo à beira do colapso.

E a fechar este jornal, vamos ainda ao desporto. Más notícias do Europeu de Futebol Feminino. Portugal está fora da competição.

Despediu-se sem qualquer vitória. As navegadoras perderam ontem por 2x1 frente à Bélgica e confirmaram o adeus à competição. O selecionador nacional, Francisco Neto, assume a responsabilidade e aponta erros tanto coletivos como individuais.

Hoje foi, sem dúvida nenhuma, o jogo onde conseguimos criar mais oportunidades, dominar mais o jogo, assumir mais o jogo em meio-campo adversário. Mas, ao mesmo tempo, também uma das grandes ilações é que os erros nos penalizaram muito. Cometemos alguns erros individuais e coletivos e isso intranquilizou-nos muito durante a competição. Os jogos têm que ser jogados em 90 minutos. Sofrermos, em dois jogos, gols demasiado cedo para quem quer competir a este nível. E sem dúvida nenhuma, o responsável disso sou sempre eu.

As declarações do selecionador nacional. Apesar da desilusão, Francisco Neto está tranquilo quanto ao seu futuro na liderança da equipa das Quinas.

E fica por aqui o Jornal das 8. A edição é do João Gama.