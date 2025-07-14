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Aveiro. Está a começar o Jornal das 8, com a edição da Carla Jorge Carvalho. Carla, começamos com a guerra na Ucrânia. Donald Trump anuncia que os Estados Unidos vão enviar sistemas de defesa antiaérea Patriot para Kiev.

Estas declarações do presidente dos Estados Unidos surgem numa altura em que promete também para hoje um grande anúncio sobre a Rússia. Donald Trump não avança com o número exato de Patriots, mas garante que esta ajuda militar vai ser paga na íntegra pela União Europeia e não pelos Estados Unidos. Entretanto, Donald Trump repete também as críticas a Vladimir Putin.

Vamos enviar para a Ucrânia vários equipamentos militares muito sofisticados e a União Europeia vai pagar-nos a 100%. É assim que queremos que seja. O Biden nunca pediu isto. Ainda não defini o número, mas eles precisam de proteção e a União Europeia é que vai pagar. Nós não vamos pagar nada. Para nós, vai ser um negócio. Vamos enviar-lhes Patriots, que eles precisam desesperadamente, porque Putin surpreendeu muitas pessoas. Fala bem, mas depois, à noite, bombardeia toda a gente. Portanto, há aqui um pequeno problema e isso não me agrada.

Declarações de Donald Trump aos jornalistas esta madrugada. Os Patriots são considerados um dos principais sistemas de defesa do exército dos Estados Unidos, algo que Volodymyr Zelensky está a impedir.

E na análise, o especialista em Relações Internacionais, Orlando Sá Moens, explica que o envio de sistemas aéreos Patriot para a Ucrânia vai suprimir uma necessidade de Kiev.

Ouvido no gabinete de guerra desta manhã, Orlando Sá Moens destaca a eficácia destes sistemas para defender o território ucraniano.

Os Patriots são extremamente necessários e são defensivos, portanto, são antiaéreas, e isso a Ucrânia tem dito desde o início que precisa nas maiores quantidades possíveis, mas tem sido um bem muito escasso. Mas os Estados Unidos, nem que seja através destes novos protocolos, em que se calhar o sistema de pagamento e de financiamento vai ter que ser um bocadinho diferente, se quiser chegar àquilo que é o mais sofisticado e mais avançado tecnologicamente, que também é normalmente o mais seguro, que se encontre uma maneira de defender a Ucrânia.

Análise de Orlando Sá Moens no gabinete de guerra desta manhã. Para hoje está também previsto um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o secretário-geral da NATO, que vai realizar-se na Casa Branca.

E o secretário-geral do PS desafia o governo a negociar um acordo estratégico para a defesa.

O desafio é lançado numa carta enviada por José Luís Carneiro a Luís Montenegro. O líder socialista sugere ainda a criação de um grupo de trabalho com PS e PSD e pede uma audiência formal com o primeiro-ministro para dar início ao processo. Na carta, que é citada hoje pelo jornal Público, José Luís Carneiro explica que é importante um consenso político alargado e duradouro sobre defesa e define um prazo: três meses. O desafio surge já depois do governo se ter comprometido na Cimeira da NATO à meta dos 2% do PIB para a defesa este ano e de 5% até 2035.

José Luís Carneiro aconselha também o governo a reunir-se rapidamente com os setores que possam ser mais afetados pelas tarifas de Donald Trump.

Recorde-se que o presidente dos Estados Unidos anunciou este fim de semana tarifas de 30% sobre produtos da União Europeia. O líder socialista defende que é preciso já estudar medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, de cerca de 30%. E calculava-se que para 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar aos cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como aqueles setores aqui nesta região, do têxtil, do vestuário, do calçado.

José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, estava à margem da apresentação do candidato do PS à Câmara de Lousada.

E as tarifas norte-americanas vão ser o tema do explicador desta manhã, com debate entre Paulo Neves, do PSD, e Hugo Costa, do PS, para ouvir depois do Jornal das 9. Desde o final de junho que todos os dias um helicóptero de combate a incêndios está a fazer uma viagem entre o Algarve e o Alentejo para transportar uma tripulação de operacionais.

Em causa está um helicóptero colocado no Centro de Meios Aéreos de Ourique, distrito de Beja. Estas viagens acontecem desde o dia 28 de junho, isto de acordo com a imprensa regional de Beja, e os custos estão a ser suportados pelo Estado. Miguel Gato.

Todos os dias, o helicóptero descola de São Brás de Alportel, em Faro, e aterra no Centro de Meios Aéreos de Ourique às 09h15. Depois de um dia de trabalho nesta vila do distrito de Beja, a aeronave regressa ao Algarve por volta das oito da noite para levar a tripulação a casa, com todos os custos inerentes para o erário público. São pouco mais de 100 km de carro que separam Ourique e São Brás de Alportel. Utilizando a A2 e a A22, a deslocação entre as duas localidades é inferior a uma hora. Se os tripulantes se deslocassem por esta via, a via terrestre, mesmo com custos de viatura alugada, portagens e combustível, a despesa final seria menor do que a da viagem atualmente efetuada por helicóptero.

Miguel, a Proteção Civil esclarece que a utilização do helicóptero se dá por conveniência operacional.

É precisamente essa a justificação dada ao jornal local de Beja, Lidador Notícias, e também ao JN. O aparelho está sediado em São Brás, mas posicionado em Ourique por necessidade nesta altura crítica de risco de incêndios rurais. Uma medida que, segundo a Proteção Civil, visa mitigar a indisponibilidade de quatro helicópteros ligeiros na região do Alentejo. Sobre os custos diários destas viagens aéreas, a Proteção Civil remete responsabilidades para a entidade contratante, neste caso, a Força Aérea. A Rádio Observador está a tentar obter junto destas duas entidades mais esclarecimentos sobre o caso.

Miguel Gato, e este caso que tem causado polêmica na região do Alentejo. De resto, o site Lidador Notícias, um jornal local de Beja, conta que o helicóptero deve deixar de se deslocar até o Centro de Meios Aéreos de Ourique nos próximos dias.

Oito horas e sete minutos. Carla, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora?

Vai ser inaugurado esta manhã o novo Hospital de Sintra, com a presença do primeiro-ministro. Este novo hospital começou a ser construído há quatro anos. Fica em Algueirão, em Martins, custou cerca de 81 milhões de euros. O objetivo é aliviar e dar apoio ao Hospital Amadora-Sintra. As jornadas parlamentares do PSD, organizadas em conjunto com o CDS, arrancam hoje em Évora e vão contar com figuras como Luís Marques Mendes, o candidato presidencial apoiado pelo PSD, também Pedro Santana Lopes e Américo Aguiar. Os trabalhos encerram amanhã com uma intervenção final de Luís Montenegro. O ex-motorista de Eduardo Cabrita fica a conhecer esta manhã a sentença no caso de atropelamento mortal de um trabalhador na A6. Marco Pontes está acusado do crime de homicídio por negligência grosseira. E no futebol, o Chelsea é o vencedor do Mundial de Clubes. Venceu o Paris Saint-Germain na final por 3 a 0.

Carla Jorge Carvalho e o Jornal da