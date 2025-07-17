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De Santarém. Começamos este jornal das 8 com o presidente da Câmara de Loures, que avisa que as demolições de habitações ilegais vão continuar. Ricardo Leão fala numa situação inaceitável para as famílias e recusa alimentar discursos políticos.

O autarca alerta que as habitações ilegais põem em risco a saúde e a segurança das famílias, por isso defende que a Câmara tinha de intervir no bairro do Talude. O autarca socialista garante que nenhum morador que pediu apoio ficou sem resposta e garante que todos foram avisados pessoalmente de que as demolições iam avançar.

Esta não foi a primeira intervenção, nem será a última. Já demolimos, desde o início deste mandato, cerca de 250 construções idênticas, porque monitorizamos o território e somos intransigentes nesta matéria. E temos um único objetivo: defender a segurança das pessoas, garantir condições mínimas de dignidade humana. E em todos os casos, o princípio é claro: não permitimos que se viva em condições desumanas, ilegais e perigosas. E não permitimos, no Conselho de Loures, a construção de barracas, não por falta de empatia, mas porque é a única forma de garantir a segurança e justiça para todos.

Ricardo Leão garante ainda que o apoio às pessoas afetadas continua disponível, apesar de nenhuma das pessoas ter pedido ajuda antes. O presidente da Câmara de Loures tem sido alvo de críticas até dentro do próprio PS. O autarca não responde diretamente, mas diz que não quer alimentar discursos políticos.

Não posso aceitar que movimentos políticos ou figuras públicas se aproveitem da pobreza e da fragilidade de algumas pessoas apenas para ganhar protagonismo ou alimentar causas populistas. As construções ilegais são inaceitáveis. Colocam em causa a segurança, a salubridade e dignidade das pessoas. E perante este problema, exige seriedade, decisão e capacidade de ação para repor a legalidade e justiça a que estou comprometido. Também não quero alimentar discursos políticos.

Ricardo Leão, em declarações num vídeo de sete minutos divulgado esta noite, foi a primeira reação de viva voz à polêmica em torno das demolições no bairro do Talude. O autarca socialista lembra que este não é um problema só de Loures e por isso pede também ajuda ao governo. Diz que as responsabilidades têm de ser partilhadas.

E Carla, quase toda a esquerda vai avançar junta em Lisboa, PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, tem um acordo de coligação para fazer frente a Carlos Moedas.

Que ontem apresentou a recandidatura junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal para fazer frente a este bloco de direita. O Partido Socialista vai também avançar com uma coligação de esquerda. Miguel Gato.

Segundo avançam esta manhã o jornal Público e o Expresso, o acordo de coligação entre PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN está fechado. Apenas falta ser ratificado pelas estruturas conselheiras dos quatro partidos, algo que deve acontecer durante esta quinta-feira. O compromisso entre os quatro partidos abrange as listas de candidatura para todos os órgãos em Lisboa, ou seja, para a presidência da Câmara, para a Assembleia Municipal e também para as 24 assembleias de freguesia que compõem o município. Na lista para a presidência da Câmara, é expectável que o Partido Socialista aponte os quatro primeiros lugares e que o Livre mantenha o quinto lugar, à semelhança do que aconteceu nas últimas autárquicas, à frente do Bloco de Esquerda, que aparece em sexto. Em caso de vitória da esquerda em Lisboa, o Livre deve conseguir eleger dois vereadores e, com grande resultado, o PAN também elege no oitavo lugar.

Quem fica de fora, Miguel, é o PCP, a CDU.

Os comunistas há muito que afastavam essa hipótese, que vem agora confirmar-se. A CDU avança com o vereador João Ferreira como cabeça de lista. Também fora desta coligação fica o movimento Cidadãos por Lisboa, que faz acordos com o PS na autarquia desde 2009. As eleições autárquicas de 12 de outubro vão disputar-se assim entre dois grandes blocos. De um lado, o centro-direita com PSD, CDS e Iniciativa Liberal e, do outro, Carla, a esquerda com Partido Socialista, Livre, Bloco de Esquerda e também o PAN.

Miguel Gato, com as coligações para as eleições autárquicas de dia 12 de outubro em Lisboa, com o semanário Expresso a dizer que o acordo para esta frente de esquerda na capital deve ser assinado amanhã.

E hoje é dia de debate do Estado da Nação e, Carla, a saúde vai certamente ser um dos temas em destaque.

Certamente. As notícias sobre o encerramento de urgências, a morte de bebês, os tempos de espera elevados têm estado no centro das atenções. O ministério está debaixo de todas as atenções midiáticas e na antevisão do debate do Estado da Nação, os partidos da oposição destacaram o SNS precisamente como um dos pontos mais críticos do país. Fazemos, por isso, um raio-x ao tema. Nadine Soares está no Centro de Saúde da Amadora, um centro de saúde que serve milhares de utentes num dos municípios com mais habitantes do país. Nadine, o centro de saúde abre a esta hora, há fila para entrar?

Há já uma longa fila aqui no Centro de Saúde da Amadora. Como dizias, abre às 8, mas já pelas 7h20, 7h30, quando aqui cheguei, já estava formada uma grande fila para conseguir entrar no centro de saúde neste dia em que a saúde vai estar em discussão no debate da nação. Para nos ajudar a olhar para este tema, tenho comigo Pedro Sousa, da Comissão de Utentes da Amadora. Falava-lhe da nova unidade hospitalar que foi criada em Sintra. Perguntava-lhe se sente se essa unidade hospitalar está a fazer efeito aqui para os utentes da Amadora, no sentido de aliviar esta pressão que tem sido registada.

Bom dia. Isso seria muito difícil. Há poucos médicos, há insuficientes médicos no Serviço Nacional de Saúde, que estejam ativos, que estejam em tarefa, para ocorrer às necessidades. O que está a acontecer é que o lençol curto Dos médicos que estão no Hospital Fernando Fonseca está ainda a ser esticado para que possam assegurar urgências no Hospital de Sintra. O que acontece é que, em boa verdade, está a piorar o serviço.

O que foi feito para ajudar está a sobrecarregar este hospital, o Amadora-Sintra?

Exatamente, está a sobrecarregar. É a Federação Nacional dos Médicos e os sindicatos dos médicos que o estão a afirmar. Nós dificilmente podemos contar que, não havendo médicos, se criem novas instituições, um mini hospital, ou lá como queiram chamar, o qual está a inaugurar, afirmando-se ao mesmo tempo a necessidade de haver 500 profissionais de saúde a serem recrutados. Ora, penso que esse trabalho já devia ter sido feito. E, em boa verdade, o resultado vai ser agora registado e já poderá estar a ser registado nas urgências do Fernando Fonseca.

Porque chegavam relatos que essas novas urgências estavam a funcionar às custas das equipes do Amadora-Sintra. Esta realidade confirma?

Confirma-se.

Falava-me também desta fila, dizia, é longa, mas dizia-me há pouco que é quando não está ainda pior. É uma realidade que se vê aqui todos os dias neste centro de saúde?

Sim, sobretudo às segundas-feiras, em virtude dos serviços que eram de atendimento permanente, aqui existe um, não funcionarem, não serem suficientes. O que acontece é que existem sempre filas. Nos centros de saúde nós temos dois grandes tipos de unidades. Essa unidade de saúde familiar, que geralmente tem todos ou praticamente todos os utentes com médico de família, e depois as unidades de cuidados de saúde personalizados, nas quais grande parte dos utentes não têm médico de família. Neste caso, aqui, esta fila corresponde a uma situação de 90% de utentes sem médico de família.

Certíssimo, Pedro Sousa, muito obrigada pela ajuda, a perspectiva aqui da Comissão de Utentes da Amadora, neste dia em que é discutida a saúde no debate do Estado da Nação esta tarde.

Nadine Fach, em direto do Centro de Saúde da Amadora. Recorde-se que há pouco tempo a ministra pediu aos portugueses mais tempo para resolver os problemas do SNS.

E há outro tema crítico que deverá também focar atenções no debate do Estado da Nação: a habitação, Carla.

E neste jornal vamos olhar para o norte do país. Os preços na habitação continuam a subir em todos os distritos, mas o Porto é um dos municípios com o preço mediano da habitação mais elevado. Dados do INE divulgados recentemente dão conta de que no primeiro trimestre deste ano, o valor mediano das vendas de alojamentos familiares foi de €1951 por metro quadrado. A jornalista do Observador, Maria Rico, está numa agência imobiliária na zona da Boa Vista. Maria, o que é que encontram os portuenses quando procuram casa no Grande Porto?

Bom dia, Carla. Para compreender melhor essa questão e outras sobre o estado do setor da habitação, tenho comigo Rita Rocha, diretora de uma agência imobiliária cá no Porto. Rita, começo por lhe perguntar qual é o retrato do Grande Porto para quem procura casa nos dias de hoje.

Ora bem, o Porto, sendo uma cidade histórica, baseia-se essencialmente no parque imobiliário usado. E é isso que as pessoas procuram, também pelas questões do valor das casas. Porque, efetivamente, começa a haver construção nova, mas não é para a chamada faixa que neste momento necessita de habitação, é um facto. De resto, é um parque muito diversificado, mas a procura está a ser substancialmente superior à oferta.

E quais é que são os preços por metro quadrado aqui nesta região?

Também é muito diversificado, mas se nós, como estamos a trabalhar a habitação, se nós focarmos para uma pessoa que quer uma casa para habitar e não para investir, podemos dizer que uma casa pronta a habitar, usada, provavelmente rondará os €3500 o metro quadrado. Isto numa zona média. Se quisermos ir para zonas mais novas, mais privilegiadas, com mais valorização, pode chegar aos €5000, como a Boa Vista, a Foz, determinados nichos da cidade, podendo chegar aos €7000.

Como é que se explicam estes valores e este aumento substancial dos preços?

Nós sujeitamos um bocadinho à lei da oferta e da procura. O que é que está por trás disso? Está precisamente isto, está o facto do Porto ser um mercado também muito atrativo para muitos nichos de mercado, estão as políticas bancárias do Banco Central Europeu, das taxas de inflação, que também influenciam, estão as políticas do governo e por tudo isto há aqui muitos fatores que intervêm nesta subida.

Muito obrigada. Ficamos então com estas palavras de Rita Rocha, ela que é diretora de uma agência imobiliária no norte do país, sobre o atual estado do setor da habitação.

Difícil conseguir casa também no Grande Porto. Será necessariamente um dos temas do debate do Estado da Nação de mais logo.

Arranca às 15h, vai ter transmissão em direto aqui na Rádio Observador. No próximo jornal, vamos falar sobre segurança e no jornal das 10, sobre educação. 08h11min, Carla, que outras notícias vão marcando a atualidade.

O combate ao incêndio em Sabrosa, distrito de Vila Real, está a evoluir favoravelmente. É o que afirma a Proteção Civil à Rádio Observador. Neste momento, estão no terreno 239 operacionais e 79 viaturas. O fogo começou ontem ao início da tarde em zona florestal. Marcelo Rebelo de Sousa vai olhar para as alterações à Lei da Nacionalidade com atenção e admite enviar as medidas para o Tribunal Constitucional, se tiver dúvidas. O presidente da República quer garantir que há um equilíbrio sem cair em extremos. Lembra que o país precisa de imigrantes. Destaque também para o atraso na divulgação das notas do nono ano. Só ontem é que as avaliações foram afixadas, quase 48 horas depois do previsto. O Observador sabe de casos de professores chamados para corrigir testes já depois do prazo estabelecido.