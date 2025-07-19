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Edição das 8, com a jornalista Diana Rosa. Está prestes a arrancar a 10ª convenção da Iniciativa Liberal. Vai ser eleita a nova liderança do partido.

Mariana Leitão é a única candidata para suceder a Rui Rocha. Os liberais reúnem-se hoje em Alcobaça. Em menos de 24 horas, a IL vai discutir e aprovar a única moção de estratégia global, João Gama.

E que será, por isso, eleita presidente da Iniciativa Liberal. Na moção, Mariana Leitão descreve a sua candidatura como um reencontro com o ADN liberal, ambiciona um partido sem medo de incomodar e recupera bandeiras que foram deixadas cair nas últimas eleições, como por exemplo, a taxa única do IRS. Promete ter a coragem para liderar uma transformação do país. Os liberais voltam a reunir-se cinco meses depois da última convenção. E aí Mariana Leitão confessava que não lhe passava pela cabeça liderar a Iniciativa Liberal.

Há um caminho que pode culminar com Mariana Leitão como presidente da Iniciativa Liberal? Vê-se nesse fato?

Não tenho essa ambição, não é algo que esteja nos meus planos.

Mariana Leitão, há cinco meses, em Loures, em entrevista à Rádio Observador, foi o trunfo de Rui Rocha para as próximas presidenciais.

Portugal precisa de ambição, Portugal precisa da Mariana Leitão.

De lá pra cá, desistiu da corrida a Belém e agora não esclarece se a Iniciativa Liberal deve apoiar um membro do partido nessa próxima eleição. A ver que novidades saem desta convenção. O certo é que Mariana Leitão será a primeira mulher a liderar o partido. Tem uma comissão que vai integrar 13 novos nomes, uma lista que procura unir a Iniciativa Liberal. Nos vogais, há, por exemplo, dois nomes ligados à oposição interna e à antiga lista de Carla Castro. Há quatro deputados que não vão estar na comissão de Mariana Leitão, a começar por Rui Rocha e seguindo por Miguel Rangel, Angélica da Teresa e Joana Cordeiro.

Quem vai estar nesta convenção é o João Gama, que estará a acompanhar esta reunião da Iniciativa Liberal, em que vai ser eleita Mariana Leitão como líder do partido. Os trabalhos arrancam às 10h00, em Alcobaça.

O ministro da Defesa ignora o pedido do secretário-geral do PS para um acordo conjunto sobre o desenvolvimento do setor.

Por se tratar de uma questão de soberania, Nuno Melo reitera as declarações do primeiro-ministro e diz que o Executivo não deve falar com um, mas sim, com todos.

O primeiro-ministro sobre isso já respondeu, no sentido de dizer que, em matéria de defesa, dialoga com todos. É isso que é suposto, procurando grandes consensos.

Não irá privilegiar o PS nesta matéria?

Estamos a falar de uma área de soberania e essa liderança no processo compete ao primeiro-ministro e, nessa medida, também a dimensão da resposta.

Portanto, não irá privilegiar o PS nesta matéria?

O diálogo tem de acontecer com todos.

Nesta entrevista à CNN Portugal, Nuno Melo reitera ainda que o investimento de 2% na defesa, a alcançar até ao final do ano e os 5% que vão ser atingidos, em acordo com a NATO até 2035, não põe em causa as contas públicas.

Nós quando falamos da aquisição de bens, equipamentos ou até modernização de infraestruturas, nós temos como pressuposto absoluto o envolvimento das empresas nacionais e, portanto, nós temos uma dupla regra-travão. A primeira: nunca pôr em causa o Estado social. Esse é um pressuposto, evidentemente. A segunda tem que ver com não só não pôr em causa a economia, mas reforçar a economia. Nós não nos limitamos a comprar equipamento. Nós temos que ter a certeza que quando compramos um equipamento, esse equipamento dá retorno à economia portuguesa.

Sobre estes 14 mil milhões de euros que o governo quer gastar em defesa nos próximos 10 anos, quase equivalente a todo o orçamento para a saúde, Nuno Melo admite não saber o retorno econômico que vai resultar deste investimento.

E Diana, a AD e o Chega fizeram mesmo um acordo no que toca à lei da nacionalidade. É o próprio ministro dos Assuntos Parlamentares que confirma ao Observador.

Carlos Abreu Amorim diz, no entanto, que o governo manteve diálogo com todos os partidos.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o fato de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

Quem deu o mote para um acordo com o governo nesta matéria foi André Ventura, embora o primeiro-ministro tenha negado, isto em declarações durante o debate do Estado da Nação. Carlos Abreu Amorim assume o consenso. Rejeita, no entanto, uma colagem da AD ao Chega, ainda que considere que o partido não pode ser ignorado.

Temos que dialogar com o Chega. Não o fazer, isso sim, é que seria, eventualmente, não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões. E nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de direito.

E a AD não está a fazer concessões ao Chega no que toca à imigração?

Não.

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Explicador, aqui na Rádio Observador, recusa qualquer tipo de aliança no horizonte com o partido de André Ventura.

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber o líder do Chega na terça-feira. O presidente da República acedeu ao pedido de André Ventura, que quer uma audiência urgente para discutir a alteração da lei dos estrangeiros.

André Ventura quer pressionar o chefe de Estado a aprovar as alterações propostas pelo governo e que tem o apoio do Chega. Marcelo Rebelo de Sousa também recebeu pedidos de audiência de um grupo de associações de imigrantes que querem o veto da lei ou o envio do diploma para o Tribunal Constitucional. Para já, o presidente recebe Ventura, que pretende convencê-lo a dar sinal verde às medidas do governo.

Nós queremos é sensibilizar o Presidente da República para que esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD, foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o Presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

Nestas declarações, André Ventura falou ainda do suplemento para os pensionistas, aprovado pelo governo e que vai ser atribuído em setembro. O líder do Chega fala numa medida eleitoralista, mas recusa votar contra. Quem também dá sinal verde à atribuição do suplemento aos pensionistas é o PS. José Luís Carneiro já assegurou que vai votar favoravelmente.

E a caminho das autárquicas, João Paulo Correia apresentou-se como candidato pelo PS à Câmara Municipal de Gaia.

Com boas perspetivas para os próximos quatro anos, o socialista considera que as contas certas do atual autarca, também do Partido Socialista, permitem levar a cabo vários compromissos e deixa já uma prioridade, caso seja eleito presidente da Câmara.

Anunciamos que queremos que o nosso hospital, que durante os últimos oito anos foi requalificado e tornou-se nos melhores hospitais do país, terá que ser também nos próximos anos, um hospital universitário, como é o São João do Porto. Porque sendo um hospital universitário, o orçamento do hospital será ainda maior e o investimento na inovação irá beneficiar todos os gaianos que procuram e têm necessidade de cuidados hospitalares. E deixamos ainda mais uma reivindicação ao governo. Não se pode atrasar a segunda fase de requalificação do nosso hospital.

A apresentação de João Paulo Correia à Câmara de Gaia decorreu ontem ao final do dia, na Afurada, uma cerimónia que contou com a presença do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro. João Paulo Correia vai ter como concorrente direto Luís Filipe Menezes, ex-líder do Partido Social-Democrata.

Na saúde, cinco urgências de ginecologia e obstetrícia vão estar encerradas este fim de semana em todo o país.

É mais um fim de semana com portas fechadas, de acordo com os dados publicados no site do SNS. Vão ser afetados os Hospitais Garcia de Orta, em Almada, também Vila Franca de Xira, o Hospital de Santo André, em Leiria e Infante Dom Pedro, em Aveiro. No caso do Hospital de Vila Franca de Xira, vai ainda fechar o serviço de urgência pediátrica. Vai estar o São Francisco Xavier referenciado até à meia-noite, assim como o Amadora-Sintra e o Beatriz Ângelo, isto no caso da pediatria.

A fechar este jornal, sinal vermelho dos Estados Unidos. A administração Trump rejeita as alterações adotadas em 2024 pelos países da Organização Mundial da Saúde para combater pandemias.

A rejeição anunciada nas últimas horas pela Casa Branca, que alega que as medidas da OMS violam a soberania norte-americana. Falamos das alterações adotadas pelos países ao Regulamento Sanitário Internacional, um quadro juridicamente vinculativo que responde a emergências de saúde pública e que mostrou limitações durante a pandemia da Covid-19. Em comunicado, o secretário de Estado norte-americano diz que Washington não vai tolerar nenhuma política internacional que prejudique a liberdade de expressão, a privacidade ou as liberdades individuais dos norte-americanos.

É a notícia de fecho deste jornal das oito. A Diana Rosa está de regresso às 20h30. Até já.

Até já.