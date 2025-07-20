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São agora 8 horas. Edição das 8, com a jornalista Diana Rosa. José Luís Carneiro diz que começa mal este governo. O secretário-geral do PS acusa o executivo de implementar medidas avulsas, meramente eleitoralistas e com total incapacidade de melhorar a vida da população.

"Há demasiadas coisas a correr mal", atira José Luís Carneiro, num artigo de opinião do jornal Público. O líder socialista considera que a AD entrou na governação com o pé errado a partir do momento em que não soube definir as prioridades do país. O executivo devia começar por resolver problemas da habitação e da saúde e, diz José Luís Carneiro, promover o crescimento económico. O secretário-geral do PS lembra que o preço das casas disparou como nunca, com preços 16% mais elevados só no primeiro trimestre deste ano. Mas em vez de se preocupar com isso, o governo decidiu dar prioridade à agenda da extrema-direita e não fala de outra coisa senão imigração. É o que diz José Luís Carneiro, que considera que o "não é não" da AD ao Chega passou à história. Pede ao primeiro-ministro que explique por que é que traiu as promessas que fez aos eleitores. É o entendimento, realce, do secretário-geral do PS neste artigo de opinião.

Com a eleição de Mariana Leitão como líder da Iniciativa Liberal, o governo conta com a colaboração do partido para transformar o país.

É o que adianta o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que esteve ontem presente na 10ª Convenção dos Liberais. Em declarações aos jornalistas, Carlos Abreu Amorim saudou a nova líder partidária e estendeu a mão à IL.

Espero, face ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal. Nós contamos também, no governo, com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal, para que o discurso que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal possa ter alguma consequência.

O ministro Carlos Abreu Amorim, em declarações aos jornalistas em Alcobaça, onde decorreu a convenção dos liberais.

Foi o tema que marcou o dia de ontem, o tema político. Mariana Leitão, Diana, é a nova presidente da Iniciativa Liberal.

E recolheu 73% dos votos. No discurso de encerramento, Mariana Leitão colou a AD ao PS e prometeu fazer diferente. João Gama.

Uma Iniciativa Liberal como a verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marcou o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma: menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que, sem resposta, quem cresce são os extremos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra.

O jornalista João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão, eleita presidente da Iniciativa Liberal. A nova líder do partido promete seguir um caminho mais radical e irreverente.

E Diana, João Cotrim Figueiredo está a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Como ouvíamos aqui o João Gama dizer, em entrevista ao Observador, o antigo presidente da IL manifesta-se desconsolado com os atuais candidatos, que considera liberal, não captam o entusiasmo dos eleitores. Durante a convenção da IL, o atual eurodeputado ouviu gritos de incentivo para a corrida a Belém. Só falta decidir se vai mesmo a jogo. João Costa Campos.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da 10ª convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim? Ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer agora. Por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

A avançar, João Cotrim Figueiredo diz que não vai deixar o cargo de eurodeputado, rejeita uma candidatura demasiado partidária. Ouvimos aqui um trabalho do João Costa Campos, que acompanhou esta 10ª convenção de iniciativa liberal.

Na saúde, sete urgências vão ter hoje as portas encerradas em todo o país, a maioria na especialidade de ginecologia e obstetrícia.

É o que consta das escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde. Só o Hospital de Vila Franca de Xira tem dois serviços fechados, ginecologia e pediatria. De resto, o único hospital, de acordo com o site do SNS, que tem encerrada a urgência de pediatria. Todos os outros têm ginecologia e obstetrícia encerradas. Todos os outros significa estes que vou dizer agora. No distrito de Setúbal, um dos mais afetados com o encerramento de portas, fica fechado o atendimento nos hospitais Garcia de Orta, em Almada e São Bernardo. A mesma especialidade não recebe urgências nos hospitais de Santarém, Aveiro e Leiria. As autoridades de saúde apelam à população para que antes de se deslocar a uma urgência, contacte a linha SNS 24 para receber a orientação adequada.

E na atualidade internacional, a Ucrânia quer voltar à mesa de negociações com a Rússia na próxima semana.

Volodymyr Zelensky revela que a proposta foi feita ao Kremlin. Pede que desta vez a negociação seja feita cara a cara com Vladimir Putin. Para o presidente da Ucrânia, a única forma de alcançar o caminho da paz é promover uma reunião de alto nível entre os dois países. Acrescenta que deve ser feito um esforço mais significativo para se conseguir um cessar-fogo. A última ronda de negociações teve lugar em Istambul há cerca de um mês.

E é o ponto final no Jornal das Oito, TV edição da Diana Rosa.